На Навального завели третье уголовное дело — об оскорблении судьи на процессе о клевете на ветерана Статьи редакции
Как именно политик оскорбил судью — не уточняется.
Об этом Навальный сообщил в своём инстаграме.
Навальный рассказал, что в колонии его вызвали к следователю по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России. Там ему рассказали о трёх делах: помимо оскорбления судьи упомянули ещё хищение пожертвований в ФБК и «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». О заведении этих дел уже было известно ранее.
Уголовное дело о клевете на ветерана возбудили 15 июня 2020 года. 20 февраля 2021 суд признал Навального виновным и оштрафовал политика на 850 тысяч рублей. После заседания судья направила в СК копии материалов уголовного дела и записей заседаний для процессуальной проверки по факту оскорбления судьи и прокурора в ходе процесса.
2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.
Когда честь есть, то это не преступление
а когда нет?
А когда у судьи есть честь, то судья не работает по явно сфальсифицированным делам в пользу фальсификаторов
Шахматный нос
Обращаешься к судье "ваша честь"
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У судьи нет чести
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Судья принимает это за сарказм и оскорбляется
Они и не выйдут, потому что россияне в своей целостности трусы которые жили от одного тирана к другому. пока их за жопу нацлидер не погонит, они будут сидеть жрать соевые сосиски и на кухне хуйню рассказывать друг другу.
Где-то мельком будет гореть телек и рассказывать о пабидах бурно волосатого альфа самца. Телек куда надежнее для стабильности.
Алексей Навальный будет сидеть.
Путин будет править до тех пор пока не назначит своего наследника.
Чиновники будут воровать.
Нет, дело не в трусости. Люди в россии достаточно смелые, чтобы дать отпор, когда их прижмет. Но прижать должно именно их, а не кого-то другого. По своим личным причинам люди выходят охотно (Волоколамск, Шиес, гора в Башкирии, как там ее?).
Причина в том, что мы - русские - по большей части в глубине души ненавидим себя и друг друга. Нахуй мне думать о проблемах Васи, когда я считаю Васю редкостным придурком. Поэтому много людей, когда закручиваются гайки и думают: "я немного поприжмусь, мне и без турции норм, твиттером я не пользуюсь, и без ютуба жизнь есть, а на остальных мне посрать, все равно они все уроды, которые никогда меня не ценили"
Вот и получаем, что есть
Нет, дело не в трусости. Люди в россии достаточно смелые,
Переубеждай себя. Съешь соевую сосиску и напиши камментик и поставь лайкосик.
Вы как раз это уже сдилали!
когда их прижмет
Вас трахают уже в рот и в жопу. Но вы крепитесь. Ощущение жим жима увеличивайте потихоньку с каждым камментиком. Помаленьку.
Нахуй мне думать о проблемах Васи
+
Нет, дело не в трусости. Люди в россии достаточно смелые,
?????????????????
Зачем столько рассуждений если можно просто уехать из этого пиздеца в норм Страну.
Если ты не заметил то в России и так одни придурки остались, пусть ебутся как хотят сами)
Ты наверно предельно озабочен происходящим, да?
Поэтому нужна блокада от ЕС. Чтобы народ голодал, без Swift сидел, без возможности выехать, без интернета свободного
Чем хуже — тем лучше. И знаешь, пока власть сама к этому всё катит.
Богатый инструмент
Все революции мира происходят от голода. Начиная с Великой Французской и заканчивая падением совка и расстрелом Чаушеску. Когда нечего есть — люди идут на улицы.
А когда есть что кушать, то и идти протестовать уже и не хочется. Белорусы проиграли войну Лукашенко когда отказались увольняться с гос предприятий, ибо им было есть что терять. Они неплохо кушали, кров над головой. Бросать все это ради протеста решились единицы.
Кроме того, революции практически всегда происходят в столице. Крайне редко можно найти истории, когда из Усть-Пиздюйска приходит революция и сносит центральную власть.
Именно потому Путин так заливает деньгами Москву и в меньше мере Петербург. Освещение Москвы — как бюджет образования нескольких регионов России. Разница между уровнем жизни и доходов — космическая. Вся страна работает на то, чтобы москвичам было что терять и они сидели по домам максимально долго.
Именно потому, при всей урапатриотической повестке, финансовой системой и экономикой рулят «либералы» с западными дипломами и Путин их оберегает от Соловьева и Киселева — потому что понимает, что ему нужны умные мозги которые вытянут экономику сквозь это бремя санкций.
Именно потому так много постоянного воя о 90х — Путин и его подручные делают все, чтобы культивировать у людей страх потерять то что они сейчас имеют. Мол это величайшее благо, надо радоваться.
В Китае, России и даже Беларуси мы наблюдаем рождение новых гибридных тоталитарных режимов 21-го века. Жестоких и беспощадных к оппозиции, без свободы слова и с тоталитарной цензурой, но гарантирующих допустимую личную свободу (до тех пор пока ты лоялен) и гарантирующих холодильник с едой и кров над головой.
Уроки истории выучены и потому Путин будет править ещё оооочень долго.
Вынужденный кубок
сходил на все три митинга в этом году и могу констатитировать : люди готовы выходить на словах. на деле вечером всем надо куда угодно - за ребенком в садик, в ашан за печеньем, в театр впервые за 100 лет , в больницу, налоговую, а чаще всего - домой.
ходили всегда одни и те же . и в какой то момент я подумал что всем бы им просто взять , уехать и построить бы где нибудь свою прб с блекджеком и лас вегасом, а здесь не поддается
Люди ни за кого не выйдут. Нынешнее политическое поле в РФ не предполагает появление политиков, за которых будут массово выходить люди. Поэтому с ним и боролся Кремль так неистово (тратя миллиарды), т.к. Навальный - явное исключение из кремлёвских правил.
У нас нет человека, за которого много выйдут. Даже из-за Моргенштерна не устроят революшен
Дальше заведут четвертое: об оскорблении судьи на процессе об оскорблении судьи на процессе об оскорблении ветерана.
Только я забыл о Навальном, как следственное управление мне сразу напомнило. Спасибо.
Пидорасы
оскорблять блядь, блять..
Навального обвиняют в побуждении «граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей».
Это каких?
Принимаются только неправильные ответы (про плотить нологи и сам знаю)
@Дмитрий Орлов Скажи свою фирменную фразу
Не буду
@Вахтёр договорились же??? Ммм!!???
Алексей Навальнович Мориарти - руководитель мощной преступной организации, гений криминального мира. Чудом попал в руки правосудия. Теперь Россия как рванёт, без раскачки
Главное что глубинный народ и это схавает.
Даже если Алексею Навальному смертную казнь назначат - всем будет поебать.
Потому что глубинный народ труслив, ничтожен. Уничтожен пропагандой и полностью подавлен.
Блть, не говори так((
Короче, когда выходим?
Жду тебя с цветами у подъезда.
Справедливости ради у него там реально кукушку сорвало.
Печёт мне жепу только от того, что он сам ехал на зону, добровольно.
Переоценил навальнят, сейчас я буду в дизлайках их снова перепесь вести🤣
И в банах
Как твоё имя, воин
Обратитесь к функциональному чтению. Оно охрененно помогает по жизни как навык.
Думаю что про переоценку ты прав, но не прав в пренебрежительном отношении, и только поэтому улетишь в минус. Ну и конечно 🤣 тоже добавляет желания скинутся на понижение рейтинга.
Я этот рейтинг на хую верчу🤣
Зачем тогда сам про него написал?🧐
помимо оскорбления судьи упомянули ещё хищение пожертвований в ФБК и «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»