Как именно политик оскорбил судью — не уточняется.

Об этом Навальный сообщил в своём инстаграме.

Навальный рассказал, что в колонии его вызвали к следователю по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России. Там ему рассказали о трёх делах: помимо оскорбления судьи упомянули ещё хищение пожертвований в ФБК и «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». О заведении этих дел уже было известно ранее.

Мой мощный преступный синдикат растёт. Я совершаю всё больше преступлений. Всё больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его «следователи по особо важным делам». Алексей Навальный

Уголовное дело о клевете на ветерана возбудили 15 июня 2020 года. 20 февраля 2021 суд признал Навального виновным и оштрафовал политика на 850 тысяч рублей. После заседания судья направила в СК копии материалов уголовного дела и записей заседаний для процессуальной проверки по факту оскорбления судьи и прокурора в ходе процесса.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.