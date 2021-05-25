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Sasha Shambilova

На Навального завели третье уголовное дело — об оскорблении судьи на процессе о клевете на ветерана Статьи редакции

Как именно политик оскорбил судью — не уточняется.

Об этом Навальный сообщил в своём инстаграме.

Навальный рассказал, что в колонии его вызвали к следователю по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России. Там ему рассказали о трёх делах: помимо оскорбления судьи упомянули ещё хищение пожертвований в ФБК и «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». О заведении этих дел уже было известно ранее.

Мой мощный преступный синдикат растёт. Я совершаю всё больше преступлений. Всё больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его «следователи по особо важным делам».

Алексей Навальный

Уголовное дело о клевете на ветерана возбудили 15 июня 2020 года. 20 февраля 2021 суд признал Навального виновным и оштрафовал политика на 850 тысяч рублей. После заседания судья направила в СК копии материалов уголовного дела и записей заседаний для процессуальной проверки по факту оскорбления судьи и прокурора в ходе процесса.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.

#новости #навальный

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Предыдущий фонарь

51

Обращение «Ваша честь» — оскорбление чести.

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Павел Фролов

Предыдущий
3

Когда честь есть, то это не преступление

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Bad Mother Fucker

Павел
0

а когда нет?

Ответить

Павел Фролов

Bad
0

А когда у судьи есть честь, то судья не работает по явно сфальсифицированным делам в пользу фальсификаторов

Ответить

Шахматный нос

Павел
1

Обращаешься к судье "ваша честь"
@
У судьи нет чести
@
Судья принимает это за сарказм и оскорбляется

Ответить

Ваша Закладко

Шахматн…
0

профит

Ответить

Могучий завод

21

Навальный не выйдет пока не выйдут люди

Ответить

Ertha

Могучий
26

Они и не выйдут, потому что россияне в своей целостности трусы которые жили от одного тирана к другому. пока их за жопу нацлидер не погонит, они будут сидеть жрать соевые сосиски и на кухне хуйню рассказывать друг другу.
Где-то мельком будет гореть телек и рассказывать о пабидах бурно волосатого альфа самца. Телек куда надежнее для стабильности.

Алексей Навальный будет сидеть.
Путин будет править до тех пор пока не назначит своего наследника.
Чиновники будут воровать.

Ответить

Smaug The Terrible

Ertha
10

Нет, дело не в трусости. Люди в россии достаточно смелые, чтобы дать отпор, когда их прижмет. Но прижать должно именно их, а не кого-то другого. По своим личным причинам люди выходят охотно (Волоколамск, Шиес, гора в Башкирии, как там ее?). 
Причина в том, что мы - русские - по большей части в глубине души ненавидим себя и друг друга. Нахуй мне думать о проблемах Васи, когда я считаю Васю редкостным придурком. Поэтому много людей, когда закручиваются гайки и думают: "я немного поприжмусь, мне и без турции норм, твиттером я не пользуюсь, и без ютуба жизнь есть, а на остальных мне посрать, все равно они все уроды, которые никогда меня не ценили"
Вот и получаем, что есть

Ответить

Ertha

Smaug
–3

Нет, дело не в трусости. Люди в россии достаточно смелые,

Переубеждай себя. Съешь соевую сосиску и напиши камментик и поставь лайкосик.
Вы как раз это уже сдилали!

когда их прижмет

Вас трахают уже в рот и в жопу. Но вы крепитесь. Ощущение жим жима увеличивайте потихоньку с каждым камментиком. Помаленьку.

Нахуй мне думать о проблемах Васи

+

Нет, дело не в трусости. Люди в россии достаточно смелые,

?????????????????

Ответить

Smaug The

Ertha
3

Зачем рвешься?

Ответить

#realfiddy

Smaug
1

Зачем столько рассуждений если можно просто уехать из этого пиздеца в норм Страну.

Если ты не заметил то в России и так одни придурки остались, пусть ебутся как хотят сами) 

Ответить

Smaug The

#realfi…
1

Осуждаю такое отношение, и я не про уехать.

Ответить

#realfiddy

Smaug
0

Ты наверно предельно озабочен происходящим, да? 

Ответить

Smaug The

#realfi…
1

Предельно лихо сказано, но происходящее вызывает тревогу.

Ответить

Андрей

Smaug
2

Выражаешь крайнюю озабоченность?

Ответить

#realfiddy

Smaug
0

Вот мы и нашли среднестатистического россиянина. 

Ответить

Взрослый ящик

Ertha
0

Товарищ Орлов, перелогиньтесь!

Ответить

AnDyLawless

Ertha
0

И так по кругу из века в век вечностью

Ответить

AshleyNightingale

Ertha
0

Поэтому нужна блокада от ЕС. Чтобы народ голодал, без Swift сидел, без возможности выехать, без интернета свободного 

Чем хуже — тем лучше. И знаешь, пока власть сама к этому всё катит.

Ответить

Богатый инструмент

Ertha
0

Все революции мира происходят от голода. Начиная с Великой Французской и заканчивая падением совка и расстрелом Чаушеску. Когда нечего есть — люди идут на улицы.

А когда есть что кушать, то и идти протестовать уже и не хочется. Белорусы проиграли войну Лукашенко когда отказались увольняться с гос предприятий, ибо им было есть что терять. Они неплохо кушали, кров над головой. Бросать все это ради протеста решились единицы.

Кроме того, революции практически всегда происходят в столице. Крайне редко можно найти истории, когда из Усть-Пиздюйска приходит революция и сносит центральную власть. 

Именно потому Путин так заливает деньгами Москву и в меньше мере Петербург. Освещение Москвы — как бюджет образования нескольких регионов России. Разница между уровнем жизни и доходов — космическая. Вся страна работает на то, чтобы москвичам было что терять и они сидели по домам максимально долго. 

Именно потому, при всей урапатриотической повестке, финансовой системой и экономикой рулят «либералы» с западными дипломами и Путин их оберегает от Соловьева и Киселева — потому что понимает, что ему нужны умные мозги которые вытянут экономику сквозь это бремя санкций. 

Именно потому так много постоянного воя о 90х — Путин и его подручные делают все, чтобы культивировать у людей страх потерять то что они сейчас имеют. Мол это величайшее благо, надо радоваться. 

В Китае, России и даже Беларуси мы наблюдаем рождение новых гибридных тоталитарных режимов 21-го века. Жестоких и беспощадных к оппозиции, без свободы слова и с тоталитарной цензурой, но гарантирующих допустимую личную свободу (до тех пор пока ты лоялен) и гарантирующих холодильник с едой и кров над головой.

Уроки истории выучены и потому Путин будет править ещё оооочень долго.

Ответить

Вынужденный кубок

Могучий
8

сходил на все три митинга в этом году и могу констатитировать : люди готовы выходить на словах. на деле вечером всем надо куда угодно - за ребенком в садик, в ашан за печеньем, в театр впервые за 100 лет , в больницу, налоговую, а чаще всего - домой.
ходили всегда одни и те же . и в какой то момент я подумал что всем бы им просто взять , уехать и построить бы где нибудь свою прб с блекджеком и лас вегасом, а здесь не поддается

Ответить

Vitali

Могучий
0

Людям похуй, так как за Навального многие не выйдут
Поэтому будет сидеть до конца(к сожалению конечно же) 

Ответить

Павел Петрович

Vitali
2

Люди ни за кого не выйдут. Нынешнее политическое поле в РФ не предполагает появление политиков, за которых будут массово выходить люди. Поэтому с ним и боролся Кремль так неистово (тратя миллиарды), т.к. Навальный - явное исключение из кремлёвских правил.

Ответить

Alexey Makov

Vitali
1

У нас нет человека, за которого много выйдут. Даже из-за Моргенштерна не устроят революшен

Ответить

Северный

Alexey
0

даже

монгерштерна

🙄

Ответить

Ignat Petrenko

11

Дальше заведут четвертое: об оскорблении судьи на процессе об оскорблении судьи на процессе об оскорблении ветерана.

Ответить

wmhy

10

Только я забыл о Навальном, как следственное управление мне сразу напомнило. Спасибо.

Ответить

Плотва обыкновенная

7

Пидорасы 

Ответить

Коровка говорит мууу

Плотва
6
Ответить

Коровка говорит мууу

7

оскорблять блядь, блять..

Ответить

Пластиковое Окно

Коровка
0

употреблять

Ответить

Smaug The Terrible

2

Навального обвиняют в побуждении «граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей».

Это каких?
Принимаются только неправильные ответы (про плотить нологи и сам знаю)

Ответить

Egor Shep

Smaug
8

Призывал RT не смотреть

Ответить

Взрослый ящик

Egor
0

Не верю в такие бесчеловечные меры

Ответить

Анастасия Кузьмина

Smaug
0

Призывал не ходить голосовать

Ответить

Zero-one-one

1

@Дмитрий Орлов Скажи свою фирменную фразу

Ответить

Нейроорлов

Zero-one-one
7

Не буду

Ответить

#realfiddy

Нейроорлов
0

Жаль 

Ответить

Нейроорлов

#realfi…
3

Двойные стандарты

Ответить

Дмитрий Орлов

Zero-one-one
1

@Вахтёр договорились же??? Ммм!!???

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
0

Мы ведь друзья

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Посмел шутить на суде

Ответить

Взрослый ящик

2
Ответить

Eugene Tackleberry

2

Алексей Навальнович Мориарти - руководитель мощной преступной организации, гений криминального мира. Чудом попал в руки правосудия. Теперь Россия как рванёт, без раскачки

Ответить

С H А P Р i Е

2

Много уголовных дел не бывает

Ответить

Ertha

0

Главное что глубинный народ и это схавает.
Даже если Алексею Навальному смертную казнь назначат - всем будет поебать.
Потому что глубинный народ труслив, ничтожен. Уничтожен пропагандой и полностью подавлен.

Ответить

Luchano Spaguetti

Ertha
0

Блть, не говори так((
Короче, когда выходим? 

Ответить

AnDyLawless

Luchano
0

Жду тебя с цветами у подъезда.

Ответить

Luchano

AnDyLaw…
0

Люблю тюльпаны и лилии

Ответить

#realfiddy

–5

Справедливости ради у него там реально кукушку сорвало.

Печёт мне жепу только от того, что он сам ехал на зону, добровольно.

Переоценил навальнят, сейчас я буду в дизлайках их снова перепесь вести🤣

Ответить

Paavo Ulmanis

#realfiddy
0

И в банах

Ответить

#realfiddy

Paavo
0

Как твоё имя, воин

Ответить

Paavo Ulmanis

#realfi…
0

Обратитесь к функциональному чтению. Оно охрененно помогает по жизни как навык.

Ответить

#realfiddy

Paavo
0

Вижу на аве твоей 1 смарт, и это точно не ты.

Ответить

Никита Феклистов

#realfiddy
0

Думаю что про переоценку ты прав, но не прав в пренебрежительном отношении, и только поэтому улетишь в минус. Ну и конечно 🤣 тоже добавляет желания скинутся на понижение рейтинга.

Ответить

#realfiddy

Никита
0

Я этот рейтинг на хую верчу🤣

Ответить

Никита Феклистов

#realfi…
0

Зачем тогда сам про него написал?🧐

Ответить

#realfiddy

Никита
0

Что бы собрать навальнят, логично же 

Ответить

Андрей Охапкин

1

помимо оскорбления судьи упомянули ещё хищение пожертвований в ФБК и «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарапун

Marhal_New
0

лс всех милей и т.д.и.п.

Ответить

Kolyanok

0
Ответить

Spid3r

0

А в вымирании динозавров его еще не обвиняют?

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