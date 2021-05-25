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Ольга Щербинина

МВД завело административное дело из-за рекламы Dolce & Gabbana с целующимися девушками Статьи редакции

Бренд обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Административное дело по статье 6.21 КоАП возбудили 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

Запрос в ведомство депутат написал после обращения к нему гражданина. МВД отказалось возбуждать уголовное дело из-за этой ситуации. Во время расследования назначили «психолого-искусствоведческое исследование материалов».

В середине мая прокуратура Петербурга потребовала запретить рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором целуются девушки. Помимо подписи «Love is love», бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

#новости

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42 42 комментария
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Алексей Иванов

30

Пусть вот это тоже проверят

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Вынужденный кубок

Алексей
16

и это

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Закомплексованная Душа

Вынужденный
1

Это уже педофилия

Ответить

Roman Sapon

Вынужденный
0

Лысый педофил

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Это какой из их обликов, торжественный?

Ответить

Вынужденный

Roman
0

на утренник

Ответить

Для закладок

Алексей
0

Дело на КПРФ

Ответить

Roman Sapon

Алексей
0

фу нах, не понимал этого никогда, это что, обряд старческий

Ответить

Smaug The Terrible

Roman
0

Когда-то у мужиков было принято целоваться в губы по-дружески, а потом гомофобы все опошлили

Ответить

Dmitry Teplyakov

Smaug
0

Геи и сжв украли у белых гетеросексуальных мужчин право на поцелуй с другим белым гетеросексуальным мужчиной, отсюда и запрет

Ответить

Smaug The

Dmitry
0

Ну и они тоже постарались, приписывая однополую любовь каждой паре целующихся друзей в исторической литературе.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Smaug
0

Аряяяяя!!! Либерахи проклятые леваки

Ответить

Roman Sapon

Smaug
0

Эта традиция исчезла не по причинам гендерным, а от отвращения целующихся стариков, я так думаю

Ответить

Leonid Celevra

Алексей
0

Это не девушки 

Ответить

Весенний Влад

15

Как можно завести административное дело на иностранный бренд в иностранном инстаграме?

Ответить

Весёлый Никита

Весенний
20

Россия страна возможностей

Ответить

Весенний Влад

Весенний
4

Анус пусть себе заведут

Ответить

Smaug The Terrible

Весенний
0

Меня этот коммент уже завел

Ответить

Весенний Влад

Весенний
1

Я правильно понимаю, что теперь суды будут заводить дело на вообще все картинки однополых пар в интернете?

Ответить

Весенний Влад

Весенний
0

Следственная группа выехала проверять, достаточно ли сильно они обнимаются на этой картинке. Стоит = пора заводить дело

Ответить

Управляющий Влад

14

Это другое

Ответить

Vladimir Yakimenko

Управляющий
14

Она теперь депутат, ей можно. Их там пидоров целая дума сидит. 

Ответить

Весёлый Никита

Управляющий
5

Это свои лесбы, скрепные

Ответить

Шахматный нос

Управляющий
1
Ответить

Roman Sapon

Управляющий
0

Не порочь будущую депутатку

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Красивое видео

Ответить

Вынужденный кубок

Marhal_New
6
Ответить

Вынужденный кубок

Вынужденный
5

ничему в прокуратуре не учатся и учиться не хотят. наслушались своего путина или крышу срывает от жадности . ты им про здравый смысл - они тебе про детей. ни о чем думать не хотят , кроме путина

Ответить

Нищий жар

Вынужде…
1

Здесь про "кина американского насмотрелась" как раз было бы

Ответить

Весенний Влад

Marhal_New
0

Пожаловался вахтеру

Ответить

Marhal_New _Arleana

Весенний
0

All the good girl go to hell

Ответить

Vladimir Yakimenko

2

Буква Ю - ПОХУЮ

Ответить

Нищий жар

1

Мммм, ох уж эти богатые несовершеннолетние, которые могут себе позволить Дольче

Ответить

Шоггот2

1

Я что-то пропустил и девушкам уже запрещено целоваться? Вроде просто губы целуют, ничего пошлого не увидел.

Ответить

Роман Новиков

1

Это что же получается? Пидорасы заводят дело на геев?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Потому что завелись?

Ответить

Предыдущий фонарь

С
1

возбудились

Ответить

Предыдущий фонарь

0

PR который не заказывали.

Ответить

Маринеску

0

Dolce & Gabban

А на Abibas не завели?

Ответить

wmhy

0

Тем временем на первом канале буквально в субботу было аж 2:
https://youtu.be/bC9sg6MpDc0?t=284

Ответить

AshleyNightingale

0

Брендам нужно дать отпор фашистскому государству!

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AshleyNightingale

0

Просто какая-то мразь хочет палок за видимость работы. Уебки.

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