МВД завело административное дело из-за рекламы Dolce & Gabbana с целующимися девушками Статьи редакции
Бренд обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Административное дело по статье 6.21 КоАП возбудили 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.
Запрос в ведомство депутат написал после обращения к нему гражданина. МВД отказалось возбуждать уголовное дело из-за этой ситуации. Во время расследования назначили «психолого-искусствоведческое исследование материалов».
В середине мая прокуратура Петербурга потребовала запретить рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором целуются девушки. Помимо подписи «Love is love», бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.
Пусть вот это тоже проверят
Вынужденный кубок
и это
Лысый педофил
Это какой из их обликов, торжественный?
фу нах, не понимал этого никогда, это что, обряд старческий
Когда-то у мужиков было принято целоваться в губы по-дружески, а потом гомофобы все опошлили
Геи и сжв украли у белых гетеросексуальных мужчин право на поцелуй с другим белым гетеросексуальным мужчиной, отсюда и запрет
Эта традиция исчезла не по причинам гендерным, а от отвращения целующихся стариков, я так думаю
Анус пусть себе заведут
Она теперь депутат, ей можно. Их там пидоров целая дума сидит.
Красивое видео
Вынужденный кубок
Вынужденный кубок
ничему в прокуратуре не учатся и учиться не хотят. наслушались своего путина или крышу срывает от жадности . ты им про здравый смысл - они тебе про детей. ни о чем думать не хотят , кроме путина
Весенний Влад
Пожаловался вахтеру
Я что-то пропустил и девушкам уже запрещено целоваться? Вроде просто губы целуют, ничего пошлого не увидел.
Потому что завелись?
Тем временем на первом канале буквально в субботу было аж 2:
https://youtu.be/bC9sg6MpDc0?t=284