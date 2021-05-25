Премьер Самоа принесла присягу в палатке — предыдущее правительство не пустило её в здание парламента Статьи редакции
В стране впервые избрали женщину на пост премьер-министра.
Новому премьер-министру Самоа Фирме Наоми Матафа пришлось давать клятву на улице, потому что её оппонент отказался передавать власть и запер здание парламента. Об этом сообщает CNN.
Партия Фиаме Наоми Матаафы FAST победила на выборах и закончила почти 40-летнее правление партии HRPP во главе с премьер-министром Туилаепа Саилеле Малиелегаои. В понедельник 24 мая на заседании парламента Матафа должна была приносить присягу и вступать в должность. Но премьер-министр отказался добровольно передавать власть, а президент ночью в выходные и вовсе отменил собрание без объяснения причин.
Верховный суд признал решение незаконным: FAST прибыли в парламент, но предыдущее правительство не пустило их в здание. Понедельник — это последний день, в который новый премьер-министр может вступить в должность. В итоге Матафе пришлось приносить присягу на улице в палатке возле парламента.
Бывший премьер-министр Малиелегаои заявил, что против партии FAST примут санкции, и назвал их действия «государственной изменой». Официально события в Самоа признали «конституционным кризисом». Соседнее государство, Микронезия, уже признало Матафу новым премьер-министром.
Нищий жар
Это группа островов посреди тихого океана, танков там нет=(
Нищий жар
Но если соседи признают другого премьера, то выбор у них небольшой.
Экономика Самоа традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных переводов из зарубежных стран и экспорта продуктов сельского хозяйства.
Много лещей?
Нищий жар
Там вообще армии нет
Милов в своём ролике прямо говорит, что триггерится от слов "расстрел парламента" (поскольку Верховный Совет не был парламентом), поэтому нельзя не дать ссылку на ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=AAPRvQRuQ5Y
Вынужденный кубок
Меня Милов забанил в твиттере за отличное от партии мнение, поэтому я его из принципа не смотрю )
Чтобы аналогия была корректной танками ебашить должна именно эта женщина.
порвался, жаль
Палатка?????
бывший премьер