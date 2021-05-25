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Новости
yannlll

Премьер Самоа принесла присягу в палатке — предыдущее правительство не пустило её в здание парламента Статьи редакции

В стране впервые избрали женщину на пост премьер-министра.

17 17 комментариев
763 просмотров
Фото AP

Новому премьер-министру Самоа Фирме Наоми Матафа пришлось давать клятву на улице, потому что её оппонент отказался передавать власть и запер здание парламента. Об этом сообщает CNN.

Партия Фиаме Наоми Матаафы FAST победила на выборах и закончила почти 40-летнее правление партии HRPP во главе с премьер-министром Туилаепа Саилеле Малиелегаои. В понедельник 24 мая на заседании парламента Матафа должна была приносить присягу и вступать в должность. Но премьер-министр отказался добровольно передавать власть, а президент ночью в выходные и вовсе отменил собрание без объяснения причин.

FAST_Party @fastparty_ws
Your New Prime Minister, Hon Fiame Naomi Mataafa. https://t.co/A5qc19A4jp

Верховный суд признал решение незаконным: FAST прибыли в парламент, но предыдущее правительство не пустило их в здание. Понедельник — это последний день, в который новый премьер-министр может вступить в должность. В итоге Матафе пришлось приносить присягу на улице в палатке возле парламента.

Бывший премьер-министр Малиелегаои заявил, что против партии FAST примут санкции, и назвал их действия «государственной изменой». Официально события в Самоа признали «конституционным кризисом». Соседнее государство, Микронезия, уже признало Матафу новым премьер-министром.

#новости #политика #право

17 17 комментариев
19
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17 комментариев
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Вынужденный кубок

6

ну они хотя бы из танков по парламенту не ебашили , а просто в обидку играются 

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Нищий жар

Вынужденный
7

Это группа островов посреди тихого океана, танков там нет=(

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Нищий жар

Нищий
3

Но если соседи признают другого премьера, то выбор у них небольшой.
Экономика Самоа традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных переводов из зарубежных стран и экспорта продуктов сельского хозяйства.

Ответить

Alex Volkov

Нищий
0

Много лещей?

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Нищий жар

Alex
4

Там вообще армии нет

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AZP

Нищий
4

Сейчас об этом узнает Путин и Самоа вернётся в родную гавань.

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Авраам Рабинович

Нищий
2

Так что может спокойно оставаться в парламенте и дальше

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Корнелий Шнапс

Нищий
1

кокосовая артиллерия дала залп по палатке парламента

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Павел Петрович

Вынужденный
0

Милов в своём ролике прямо говорит, что триггерится от слов "расстрел парламента" (поскольку Верховный Совет не был парламентом), поэтому нельзя не дать ссылку на ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=AAPRvQRuQ5Y

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Вынужденный кубок

Павел
0

Меня Милов забанил в твиттере за отличное от партии мнение, поэтому я его из принципа не смотрю )

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Andy

Вынужденный
0

Чтобы аналогия была корректной танками ебашить должна именно эта женщина.

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С H А P Р i Е

3

Голосование на пеньке, присяга в палатке

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Ольга Щербинина

0

порвался, жаль

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Нищий жар

Ольга
0

Палатка?????

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Ольга Щербинина

Нищий
0

бывший премьер

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Нищий жар

Ольга
0

Почитал про Самоа
Думаю у них все будет хорошо

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Smaug The Terrible

0

Новый премьер похожа на бабку Моаны. 

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