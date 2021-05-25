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Новости
Sasha Shambilova

Лиссабонский бренд Undo for tomorrow представил кроссовки с подошвой из переработанных воздушных шаров Статьи редакции

Обувь будет доступна в четырёх оттенках, подошва кроссовок в каждом из них — разноцветная.

21 21 комментарий
745 просмотров
Фото Undo for tomorrow

Бренд Undo for tomorrow выпустит новую модель веганских кроссовок Nuven с разноцветной подошвой из воздушных шаров и шин. В линейке представили четыре цвета — это больше, чем обычно предлагают бренды экологичной обуви.

Верхняя часть кроссовок из замши изготовлена из переработанного пластика с водоотталкивающим покрытием. Подкладка на 100% выполнена из бамбука и работает как антибактериальная, контролируя запах.

Соучредители Undo for Tomorrow Патрик Доманн и Педро Мелло заявили, что создали веганскую обувь, чтобы изменить взгляд на мусор и подтвердить их позицию: мусор одного человека — это сокровище другого.

Кроссовки доступны по предзаказу на краудфандинговой платформе Indiegogo за 88 долларов. Товар уже собрал более 600 спонсоров, многие из которых оценили цветовую палитру. Все заказы планируют реализовать в августе 2021 года.

В апреле 2021 года Adidas представил кроссовки из «грибной кожи», но только в белом оттенке. Бренд разработал материал в партнёрстве с биотехнологической компанией Bolt Threads.

#кроссовки #новости #экология

21 21 комментарий
7
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Каменный Влад

10

новую модель веганских кроссовок

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Частный Слава

Каменный
14

нет, спасибо, я предпочитаю свои старые кроссовки из мяса

Ответить

Иван Дмитриев

Каменный
4

Я больше ору с мяса/сосисок/колбас для веганов. Короче очередной виток для рыночка.

Ответить

Щячло Попячтса

Иван
1

А их эти самые веганы разве едят?

Ответить

Иван Дмитриев

Щячло
0

Да, колбаса из сои/ростков пшеницы и т.п. Стоит в два-три раза дороже чем обычные масс-маркетовские для мясоедов.

Ответить

Щячло Попячтса

Иван
0

Мне просто всегда казалось, что веганы такое не едят особо.

Ответить

Иван Дмитриев

Щячло
0

Я тоже так думал, пока мне знакомый не начал хвастаться что он тоже сосиски ест и колбасы (хотя я не ем), только веганские. Наверное, это какое-то ущербное желание быть как "нормисы"

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Бежевые я бы купил

Ответить

Мистер Блондин

Marhal_New
2

готовь 72 евро

Ответить

Eugene Tackleberry

0

Слипоны форева

Ответить

Корнелий Шнапс

Eugene
4

для веганов:

Ответить

Eugene Tackleberry

Корнелий
0

Это для домовёнка Кузи

Ответить

Владимир Филатов

1

Если продукты из переработанных отходов не хуже обычных, то можно пользоваться.

Ответить

Конструктивный Данила

1

ЭкоФрендлиОверпрайс

Ответить

Корнелий Шнапс

1

все хорошо, ток я не понял на кой веганов приплели? это же просто эко кроссовки из переработанного мусора, а не из травы и есть их никто не будет
с таким же успехом это могли быть ЛГБТ фем кеды

Ответить

Иван Дмитриев

Корнелий
0

Ну кто же просто так кроссовки из мусора купит? По цене, дороже чем замшевые или кожаные.

Ответить

С H А P Р i Е

1

мусор одного человека — это сокровище другого

Знакомый бомж всегда так говорит

Ответить

Федя Прозоров

0

Круто. Как раз ноги угандошил кедами

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

А так на шариках полетаю

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сироп от щекотки

0

Так, бля, интерес ко всей этой переработанной хуйне может быть только если их раздают по 10$.

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Alexandr Strijov

0

С виду как говно. Думаю ноги в таких вспотеют за 0,5 сек и через пару часов уже отвалятся

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