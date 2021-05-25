Лиссабонский бренд Undo for tomorrow представил кроссовки с подошвой из переработанных воздушных шаров Статьи редакции
Обувь будет доступна в четырёх оттенках, подошва кроссовок в каждом из них — разноцветная.
Бренд Undo for tomorrow выпустит новую модель веганских кроссовок Nuven с разноцветной подошвой из воздушных шаров и шин. В линейке представили четыре цвета — это больше, чем обычно предлагают бренды экологичной обуви.
Верхняя часть кроссовок из замши изготовлена из переработанного пластика с водоотталкивающим покрытием. Подкладка на 100% выполнена из бамбука и работает как антибактериальная, контролируя запах.
Соучредители Undo for Tomorrow Патрик Доманн и Педро Мелло заявили, что создали веганскую обувь, чтобы изменить взгляд на мусор и подтвердить их позицию: мусор одного человека — это сокровище другого.
Кроссовки доступны по предзаказу на краудфандинговой платформе Indiegogo за 88 долларов. Товар уже собрал более 600 спонсоров, многие из которых оценили цветовую палитру. Все заказы планируют реализовать в августе 2021 года.
В апреле 2021 года Adidas представил кроссовки из «грибной кожи», но только в белом оттенке. Бренд разработал материал в партнёрстве с биотехнологической компанией Bolt Threads.
Я больше ору с мяса/сосисок/колбас для веганов. Короче очередной виток для рыночка.
А их эти самые веганы разве едят?
Да, колбаса из сои/ростков пшеницы и т.п. Стоит в два-три раза дороже чем обычные масс-маркетовские для мясоедов.
Мне просто всегда казалось, что веганы такое не едят особо.
Я тоже так думал, пока мне знакомый не начал хвастаться что он тоже сосиски ест и колбасы (хотя я не ем), только веганские. Наверное, это какое-то ущербное желание быть как "нормисы"
Бежевые я бы купил
Слипоны форева
для веганов:
Если продукты из переработанных отходов не хуже обычных, то можно пользоваться.
все хорошо, ток я не понял на кой веганов приплели? это же просто эко кроссовки из переработанного мусора, а не из травы и есть их никто не будет
с таким же успехом это могли быть ЛГБТ фем кеды
Ну кто же просто так кроссовки из мусора купит? По цене, дороже чем замшевые или кожаные.
мусор одного человека — это сокровище другого
Знакомый бомж всегда так говорит
Круто. Как раз ноги угандошил кедами
Так, бля, интерес ко всей этой переработанной хуйне может быть только если их раздают по 10$.
С виду как говно. Думаю ноги в таких вспотеют за 0,5 сек и через пару часов уже отвалятся