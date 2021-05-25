«Да какой Путин? Для вас я — Путин»: реакция главы Республики Коми на жалобы местных жителей из-за разлива нефти Статьи редакции
Пресс-секретарю губернатора и Дмитрию Пескову пришлось объяснять его слова.
Село Мутный Материк в Республике Коми попало в территорию разлива нефти из-за прорыва трубопровода «Лукойла». На намерение жителей пожаловаться напрямую президенту Владимиру Путину глава региона ответил словами «Для вас я — Путин». Видеозапись высказывания опубликовал ютьюб-канал «Новая республика».
Жители села пожаловались Владимиру Уйбе на проблемы с экологией, питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием. Чиновник попросил составить для него «перечень вопросов» и не связывать претензии «с сегодняшней ситуацией с нефтью».
Местные ответили, что уже составляли перечень, но им не помогли. В ответ на реплику одного из жителей, что с просьбами теперь нужно обращаться напрямую к Владимиру Путину, Уйба сказал: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». На вопрос «Вы наш Путин?» он ответил: «Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?».
Пресс-секретарь главы Коми объяснил: Уйба имел в виду, что «решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с такими проблемами сразу к президенту страны».
Дмитрий Песков заявил, что у губернатора много недоброжелателей, и они постоянно пытаются вырвать его слова из контекста и вирусно распространить по интернету. По его мнению, Уйба говорил о том, что «есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз».
11 мая нефть из трубопровода компании «Лукойл» попала в реку Колву в Ненецком автономном округе, через неделю она дошла по рекам до Республики Коми. 12 мая в регионе ввели режим ЧС. По данным Росприроднадзора, площадь загрязнённых земель составила примерно 1,3 гектар: в грунт попало около 100 тонн нефтепродуктов, в воду — 9 тонн.
Властный ихтиандр
«Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?».
вас
кто я для вас
еще и организованной группой лиц
Село Мутный Материк
Топ-название для населенного пункта
Интересно, как называть его жителей? Мутноматериканцы?
«решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с такими проблемами сразу к президенту страны».
Собственно и в чем он не прав (ну кроме того, что судя по всему проблемы не особо решает)
Каждый руководитель в рамках своего периметра должен решать вопросы. Если через его голову приходится прыгать то возможно хуевый руководитель.
Властный ихтиандр
по сути, прав
но
Жители села пожаловались Владимиру Уйбе на проблемы с экологией, питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием. Чиновник попросил составить для него «перечень вопросов»
чем он занимался всё это время, если подобные вопросы для него звучат как что-то новое, по которым надо создать перечень? вроде как у него уже давно должен быть перечень всех вопросов с подробными сроками и планами мероприятий на устранение этих вопросов
Буржуазный Слава
Сам спросил, сам в конце ответил.
Жители же и сказали что обращались но нихуя не сделалось.
В стране выстроена такая вертикаль, что для гарантированного решения проблем приходится доходить до самого верха. Вот и начинают чуть что пугать обращением к Путину, потому как это зачастую единственный способ хоть как-то расшевелить местную власть.
Полноценный лолипоп
эта хуйня вообще бич нашей действительности что во власти что в бизнесе
Спокойный инструмент
Тоже не вижу проблемы, руководитель абсолютно правильно поступает, что пытается по мере своих возможностей решить вопрос
Хз, пытается он решить или нет, но он определенно пытается, чтобы через его голову не прыгали.
Полноценный
Хз, пытается он решить или нет, но он определенно пытается, чтобы через его голову не прыгали.
Ну вообще это неправильно когда через голову руководителя прыгают.
И вышестоящий руководитель должен рещать проблемы которые не решили на местах.
Но тут уже вопрос к вышестоящему руководителю: чтож ты набрал балбесов которые на тебя обезьян навешивают?
Он и не собирался эти проблемы решать. Даёт взятку жителям за молчание, «составьте список но без нефтяных вопросов».
Государство - это путин. Губернатор тоже путин. Да тут все путин, сука
я так и знал, что Путин - это должность
Почему на тж такая задержка по новостям, сиеста на Кипре чтоли?
О! Давно ничего не было слышно от Свидетелей контекста. Мужик криво высказался. При чем тут вообще недоброжелатели? И вообще, это происшествие вполне тянет на чп федерального уровня, поэтому желание местных обратиться к федералам в обход местных царьков вполне понятно (хоть и бесполезно).
Шутки шутками, вырвали из контекста, конечно, но мы то знаем, что квадроцикл в лесу уже приготовлен
Станет ли "путин" титулом, как стал "цезарь", трансформировавшийся потом в "кайзер" и "царь"?
Дмитрий Песков заявил, что у губернатора много недоброжелателей, и они постоянно пытаются вырвать его слова из контекста и вирусно распространить по интернету. По его мнению, Уйба говорил о том, что «есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз».
Я хуй знает как нужно было смотреть видео, чтоб не увидеть данный контекст. Хотя не, знаю, никак не смотреть.
Это тот же губер, что обещал депутату ебучку разбить за неудобный вопрос?:)