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Новости
yannlll

«Да какой Путин? Для вас я — Путин»: реакция главы Республики Коми на жалобы местных жителей из-за разлива нефти Статьи редакции

Пресс-секретарю губернатора и Дмитрию Пескову пришлось объяснять его слова.

55 55 комментариев
2749 просмотров

Село Мутный Материк в Республике Коми попало в территорию разлива нефти из-за прорыва трубопровода «Лукойла». На намерение жителей пожаловаться напрямую президенту Владимиру Путину глава региона ответил словами «Для вас я — Путин». Видеозапись высказывания опубликовал ютьюб-канал «Новая республика».

Жители села пожаловались Владимиру Уйбе на проблемы с экологией, питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием. Чиновник попросил составить для него «перечень вопросов» и не связывать претензии «с сегодняшней ситуацией с нефтью».

Местные ответили, что уже составляли перечень, но им не помогли. В ответ на реплику одного из жителей, что с просьбами теперь нужно обращаться напрямую к Владимиру Путину, Уйба сказал: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». На вопрос «Вы наш Путин?» он ответил: «Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?».

Пресс-секретарь главы Коми объяснил: Уйба имел в виду, что «решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с такими проблемами сразу к президенту страны».

Дмитрий Песков заявил, что у губернатора много недоброжелателей, и они постоянно пытаются вырвать его слова из контекста и вирусно распространить по интернету. По его мнению, Уйба говорил о том, что «есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз».

11 мая нефть из трубопровода компании «Лукойл» попала в реку Колву в Ненецком автономном округе, через неделю она дошла по рекам до Республики Коми. 12 мая в регионе ввели режим ЧС. По данным Росприроднадзора, площадь загрязнённых земель составила примерно 1,3 гектар: в грунт попало около 100 тонн нефтепродуктов, в воду — 9 тонн.

#новости #политика #экология

55 55 комментариев
18
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55 комментариев
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Властный ихтиандр

30

звучит как призыв к свержению действующей власти. + сепаратизм

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Властный ихтиандр

Властный
3

«Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?».

вас

кто я для вас

еще и организованной группой лиц 

Ответить

Smaug The Terrible

24

Село Мутный Материк

Топ-название для населенного пункта

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
9

Интересно, как называть его жителей? Мутноматериканцы?

Ответить

Serge Shima

Smaug
1

Мутноматерщинники

Ответить

Закомплексованная Душа

Smaug
0

Мутные типы

Ответить

Ваша Закладко

Smaug
0

мутматчане и мутматийцы

Ответить

Kirill Semin

Smaug
0

Мутный Мрак, он же Мрачная Муть

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Полноценный лолипоп

15

«решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с такими проблемами сразу к президенту страны».

Собственно и в чем он не прав (ну кроме того, что судя по всему проблемы не особо решает)
Каждый руководитель в рамках своего периметра должен решать вопросы. Если через его голову приходится прыгать то возможно хуевый руководитель. 

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Властный ихтиандр

Полноценный
10

по сути, прав
но
Жители села пожаловались Владимиру Уйбе на проблемы с экологией, питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием. Чиновник попросил составить для него «перечень вопросов»

чем он занимался всё это время, если подобные вопросы для него звучат как что-то новое, по которым надо создать перечень? вроде как у него уже давно должен быть перечень всех вопросов с подробными сроками и планами мероприятий на устранение этих вопросов

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Буржуазный Слава

Полноценный
6

Сам спросил, сам в конце ответил.
Жители же и сказали что обращались но нихуя не сделалось.

Ответить

Романелло Кивогенс

Полноценный
1

В стране выстроена такая вертикаль, что для гарантированного решения проблем приходится доходить до самого верха. Вот и начинают чуть что пугать обращением к Путину, потому как это зачастую единственный способ хоть как-то расшевелить местную власть. 

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Полноценный лолипоп

Романелло
1

эта хуйня вообще бич нашей действительности что во власти что в бизнесе

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Спокойный инструмент

Полноценный
–1

Тоже не вижу проблемы, руководитель абсолютно правильно поступает, что пытается по мере своих возможностей решить вопрос

Ответить

Сергей Лукин

Спокойный
1

Хз, пытается он решить или нет, но он определенно пытается, чтобы через его голову не прыгали.

Ответить

Полноценный

Сергей
–2

Хз, пытается он решить или нет, но он определенно пытается, чтобы через его голову не прыгали.

Ну вообще это неправильно когда через голову руководителя прыгают.
И вышестоящий руководитель должен рещать проблемы которые не решили на местах.
Но тут уже вопрос к вышестоящему руководителю: чтож ты набрал балбесов которые на тебя обезьян навешивают?

Ответить

Махарадж

Полноценный
0

.удоли

Ответить

Pavel Vakhrushev

Полноценный
0

Он и не собирался эти проблемы решать. Даёт взятку жителям за молчание, «составьте список но без нефтяных вопросов».

Ответить

Паша Сасковец

Полноценный
0

Но он же просто огрызнулся, а не вопросы порешал.

Ответить

С H А P Р i Е

5

Государство - это путин. Губернатор тоже путин. Да тут все путин, сука

Ответить

Eugard

С
0

Он наверное имел ввиду "Я/МЫ путин"

Ответить

Андрей Охапкин

С
0

Я/МЫ ПУТИН

Ответить

Неприятный цвет

4

Считается ли это статьей "нарушение границ РФ", если в теории губер признал себя президентом и по факту объявил независимость?

Ответить

Вынужденный кубок

Неприятный
0

Незаконных захват или удержание власти.

Ответить

Корнелий Шнапс

Неприятный
0

все проще - в палату для Наполеонов

Ответить

Владимир Филатов

Неприятный
0

Он не назвал себя президентом, он назвал себя Путиным

Ответить

Каменный Влад

3

Хочу быть для кого-то как Путин

Ответить

Bad Mother Fucker

Каменный
3
Ответить

Eugard

Bad
1

Есть же в 100 раз омерзительнее

Ответить

Bad Mother

Eugard
0

зато с запилами

Ответить

AttentiveMilk

Каменный
0

Заведи детей

Ответить

Статистический нос

3

Дмитрий Песков заявил

Впервые за долгое время Песков что-то знает.

Ответить

Алексей Егоров

2

О господи, мало одного было.

Ответить

Алексей Иванов

1

Посягательство на рейтинг солнцеликого
Срочно посадить

Ответить

DarkFire

1

я так и знал, что Путин - это должность

Ответить

DarkFire

DarkFire
0

или титул 

Ответить

Андрей Охапкин

DarkFire
0

Путин - это стиль жизни

Ответить

Управляющий Влад

0

Клятые холопы удумали барину перечить

Ответить

Марк Захаров

0

Неудивительно, как будто кто-то из чинуш реально уважает его, лол

Ответить

Везучий

0

Почему на тж такая задержка по новостям, сиеста на Кипре чтоли?

Ответить

pls help

Везучий
0

always has been

Ответить

solawind

Везучий
0

ты куда-то спешишь?

Ответить

Коровка говорит мууу

0
Ответить

Dr.Bezega

Коровка
0

Обидели Удмурта

Ответить

Stepan Morozov

0

О! Давно ничего не было слышно от Свидетелей контекста. Мужик криво высказался. При чем тут вообще недоброжелатели? И вообще, это происшествие вполне тянет на чп федерального уровня, поэтому желание местных обратиться к федералам в обход местных царьков вполне понятно (хоть и бесполезно).

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

100 тонн нефти разлили, а губер только жопу свою подтирает. Тьфу…

Ответить

Диванный аналитик

0

Оо, всё
Был пацан и нет пацана

Ответить

Алексей Иванов

0

Шутки шутками, вырвали из контекста, конечно, но мы то знаем, что квадроцикл в лесу уже приготовлен

Ответить

Шумный танк88

0

Тогда понятно, почему там такая жопа.

Ответить

master of mastery

0

Станет ли "путин" титулом, как стал "цезарь", трансформировавшийся потом в "кайзер" и "царь"?

Ответить

Виталий Захаров

0

Дмитрий Песков заявил, что у губернатора много недоброжелателей, и они постоянно пытаются вырвать его слова из контекста и вирусно распространить по интернету. По его мнению, Уйба говорил о том, что «есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз».

Я хуй знает как нужно было смотреть видео, чтоб не увидеть данный контекст. Хотя не, знаю, никак не смотреть.

Ответить

Антон Лисин

0

Раз много недоброжелателей, то нахуй такой губернатор нужен 

Ответить

Vladimir Yakimenko

0

Это тот же губер, что обещал депутату ебучку разбить за неудобный вопрос?:)

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Мелкий дым

0

Открыта вакансия на главу республики Коми

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ouxen

0

сколько поклонов отбили?

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