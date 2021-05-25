Пресс-секретарю губернатора и Дмитрию Пескову пришлось объяснять его слова.

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Село Мутный Материк в Республике Коми попало в территорию разлива нефти из-за прорыва трубопровода «Лукойла». На намерение жителей пожаловаться напрямую президенту Владимиру Путину глава региона ответил словами «Для вас я — Путин». Видеозапись высказывания опубликовал ютьюб-канал «Новая республика».

Жители села пожаловались Владимиру Уйбе на проблемы с экологией, питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием. Чиновник попросил составить для него «перечень вопросов» и не связывать претензии «с сегодняшней ситуацией с нефтью».

Местные ответили, что уже составляли перечень, но им не помогли. В ответ на реплику одного из жителей, что с просьбами теперь нужно обращаться напрямую к Владимиру Путину, Уйба сказал: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?». На вопрос «Вы наш Путин?» он ответил: «Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?».

Пресс-секретарь главы Коми объяснил: Уйба имел в виду, что «решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с такими проблемами сразу к президенту страны».

Дмитрий Песков заявил, что у губернатора много недоброжелателей, и они постоянно пытаются вырвать его слова из контекста и вирусно распространить по интернету. По его мнению, Уйба говорил о том, что «есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз».