Суд в Москве оштрафовал Google на 6 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент Статьи редакции
Компании назначили три штрафа по 2 миллиона рублей каждый.
- Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию, пишет ТАСС.
- Суд признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП — по каждому из них Google оштрафовали на 2 миллиона рублей.
- 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google за отказ удалить запрещённую в России информацию. По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 миллионов рублей.
- 24 мая Google впервые подала иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube.
- В тот же день Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика и дал сутки для удаления ссылок на запрещённые в России материалы.
Привлекательный вентилятор
теперь переход по клику в гугле будет стоить 1 копейку
Что будет, если Гугл не будут платить? Придут приставы и опишут имущество где-нибудь в штаб-квартире в США?
Влажный Абдужаббор
Ну... они замедлят работу Гугл настолько, что не смогут искать запрещённый контент.
Что они там замедляли недавно? Замедляли что-то недавно так, что было похуй и абсолютно незаметно D
Учебный химик
Твиттер. И это охуенно как заметно. Нихера не грузит
Выпишут штраф за неуплату штрафов
был бы русским знал бы что это пени
Нихуя ты умный братан
умник слева, кстати, вылитый Сергей Михалыч.
Дорожный спрей
есть офисы в России же, как минимум в спб, раньше был в Москве, сейчас хз
хаха всего 4 ляма
обзор вислы ты как будешь смотреть, когда они ютуб начнут тормозить?
для этого умный вилса основал свой сайт и приложение, выкуси
хотел бы я посмотреть куда он загрузит видос и как лагать будет его плеер
А капитализация гугла случайно не близится к ввп россии? Может они нас купят в рассрочку? У нас оплату дворцами принимают