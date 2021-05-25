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Суд в Москве оштрафовал Google на 6 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент Статьи редакции

Компании назначили три штрафа по 2 миллиона рублей каждый.

Обновлено (16:38) Изначально компанию оштрафовали на 4 миллиона, позже — ещё на 2 миллиона по той же статье, сообщает РБК.
  • Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию, пишет ТАСС.
  • Суд признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП — по каждому из них Google оштрафовали на 2 миллиона рублей.
  • 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google за отказ удалить запрещённую в России информацию. По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 миллионов рублей.
  • 24 мая Google впервые подала иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube.
  • В тот же день Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика и дал сутки для удаления ссылок на запрещённые в России материалы.

#роскомнадзор #новости #google

951 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Японский Мурод

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Наконец то нашли способ пополнять свой вонючий бюджет

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Привлекательный вентилятор

Японский
3

теперь переход по клику в гугле будет стоить 1 копейку 

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Кирилл Вселенский

Японский
3

Это наш бюджет 

Ответить

Каменный Влад

Японский
3

в либераху решил поиграть?

Ответить

Каменный Влад

Японский
3

в либераху решил поиграть?

Ответить

Каменный Влад

Японский
3

в либераху решил поиграть?

Ответить

rossoshmap

Японский
2

в либераху решил поиграть?

Ответить

Мразь

Японский
2

Тебе из этого бюджета за комменты платят, не выебуйся

Ответить

Каменный Влад

Японский
1

в либераху решил поиграть?

Ответить

Каменный Влад

Японский
1

в либераху решил поиграть?

Ответить

Oleg Severnuy

9

Таганский суд

Google

Мем готов

Ответить

Oleg Severnuy

5

После этого приговора, в офисе Google начался сущий кошмар..

Ответить

Luchano Spaguetti

1

Что будет, если Гугл не будут платить? Придут приставы и опишут имущество где-нибудь в штаб-квартире в США?

Ответить

Влажный Абдужаббор

Luchano
2

Ну... они замедлят работу Гугл настолько, что не смогут искать запрещённый контент.

Ответить

Luchano Spaguetti

Влажный
0

Что они там замедляли недавно? Замедляли что-то недавно так, что было похуй и абсолютно незаметно D

Ответить

Учебный химик

Luchano
9

Твиттер. И это охуенно как заметно. Нихера не грузит

Ответить

rossoshmap

Учебный
0

с компа включили уже

Ответить

Влажный

Luchano
1

Свою работу ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Дмитрий Орлов

Luchano
1

Выпишут штраф за неуплату штрафов

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
1

был бы русским знал бы что это пени

Ответить

Дмитрий Орлов

rossosh…
2

Нихуя ты умный братан

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
1
Ответить

John Smith

rossosh…
0

умник слева, кстати, вылитый Сергей Михалыч. 

Ответить

rossoshmap

John
–1

кто такой Сергей Михалыч?

Ответить

Дорожный спрей

Luchano
0

есть офисы в России же, как минимум в спб, раньше был в Москве, сейчас хз

Ответить

Закомплексованная Душа

Luchano
0

Приставы взыщут через списание с банковского счёта

Ответить

ouxen

1

хаха всего 4 ляма

Ответить

rossoshmap

ouxen
1

обзор вислы ты как будешь смотреть, когда они ютуб начнут тормозить?

Ответить

ouxen

rossoshmap
0

для этого умный вилса основал свой сайт и приложение, выкуси

Ответить

rossoshmap

ouxen
0

хотел бы я посмотреть куда он загрузит видос и как лагать будет его плеер

Ответить

ouxen

rossosh…
0

не волнуйся , он умный техноблогер и все технические детали поэтому предусмотрел

Ответить

rossoshmap

ouxen
2

кинул в закладки, продолжим разговор когда начнут тормозить

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
0

нет ты

Ответить

ouxen

ouxen
0

это как зп гугла за секунду

Ответить

Северный динозавр

1

Ну и всё. Приехали.

Ответить

SloMo

0

Больше миллионов Богу миллионов!

Ответить

Rusty Nail

0

А капитализация гугла случайно не близится к ввп россии? Может они нас купят в рассрочку? У нас оплату дворцами принимают

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Alex Alen

0

Вот щас гугл обидится и просто отключит Россию от гугл сервиса нахуй. 

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