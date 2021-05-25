Джон Сина назвал Тайвань «страной» во время промо «Форсажа». После критики в китайских соцсетях актёр публично извинился Статьи редакции
Китай считает Тайвань своей провинцией.
8 мая бывший рестлер Джон Сина давал интервью китайской телесети TVBS во время промо-тура фильма «Форсаж 9», в котором он снялся в роли Джейкоба Торетто. Во время беседы актёр назвал Тайвань «первой страной, которая увидит "Форсаж 9"». Фраза вызвала негодование в соцсетях: КНР считает Тайвань «отколовшейся провинцией» и неотъемлемой частью своей территории, Тайвань же настаивает на независимости.
Позже актёр опубликовал в социальной сети Weibo видеообращение на китайском языке, в котором извинился перед китайскими фанатами.
Видео собрало более пяти тысяч комментариев. «Пожалуйста, скажите по-китайски, что Тайвань является частью Китая. В противном случае мы не принимаем извинения», — написал один пользователь Weibo. Сообщение набрало более 3200 лайков. «Ты мне нравишься. Я думаю, что ты действительно любишь Китай. Больше не высказывайся небрежно о территории и суверенитете Китая», — прокомментировал другой.
Дистрибьютор фильма Universal Pictures выбрал Тайвань для мировой премьеры «Форсаж 9» 19 мая, но её отложили из-за пандемии. В итоге фильм впервые показали 21 мая на территории материкового Китая.
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Крепкий крюк
Если бы он не извинился, то его выебли бы все кинокомпании, так как кинорынок Китая - один из самых прибыльных в мире. (Не оправдываю, просто факт)
Китай же уже перешёл к канслингу даже после извинений, если правильно помню, так что смысла в них нет уже особого, сакральность пропала.
На самом деле прогиба здесь не вышло. Извинился за некую ошибку в интервью, но не уточнил за какую. Дважды сказал, что любит Китай и китайский народ: ну полагаю нечто подобное говорит каждый актёр в адрес страны, в которой проводит промо-тур. Вот когда скажет, что Тайвань часть Китая, вот тогда прогиб и в самом деле будет засчитан.
То что ты описывешь - это называется белая ложь. Всё равно что на просьбу придти пораньше, сформулированную в виде "Не мог бы ты придти в 8", ответить "Да, конечно". А после того как опоздал, отмазываться в виде "Ну я же не сказал, что приду в 8. Я ответил на вопрос "мог бы?", что да мог бы. Но я же не сказал что приду, просто мог бы". Полное игнорирование истинного смысла фразы, и специально "воспринимание" её буквально.
И здесь так же. Всем понятно за какую ошибку в интервью он извинился, без уточнения. А юлить как уж на сковородке - это тебя ещё больше унижает.
И здесь так же. Всем понятно за какую ошибку в интервью он извинился, без уточнения.
Угу, тогда в чём проблема прямо заявить, что Тайвань - это часть Китая и расставить все точки над i? И почему один из наиболее залайканных комментариев выглядит так:
«Пожалуйста, скажите по-китайски, что Тайвань является частью Китая. В противном случае мы не принимаем извинения», — написал один пользователь Weibo. Сообщение набрало более 3200 лайков.
Так что не надо тут мне тут сказочки про белую ложь. И дураку понятно, что Сина пытается угодить и нашим и вашим, при этом не обидеть ни одну из сторон.
Ой, да ему похеру. Назвал бы он Мордовию страной, ему бы сказали, что это не так, он бы поправился бы и извинился, делов то
Извиняться за всякую хуйню – это прям тренд 2021 года.
Извинись
Ты шайтан
Какой смелый, когда у твоих слов нет последствий
Джон Сина - эталонная тупая пизда. И как актёр он просто ноль, он даже хуже Батисты.
Батиста чувак это из группы Бандэрос или который капучино делает?
Зачем порвался?
Это человек из моего чс. Они не могут не рваться.
Сосать винниёбы
нашёл маршрут подешевле
Мне вот интересно, это реально люди так переживают или это партия решает вопросы?
И то, и то же. Там инсектоиды рвутся и по указу и потому что там исторически менталитет сложился.
Перед кадыровым?
Блядь, Форсаж, как концентрация говна. Как по качеству серии, так и по событиям, которые вокруг разворачиваются.
Очень жаль что макартуру не дали разбомбить коммунистов атомными бомбами. Жили бы в прекрасном мире
Они закрывают Кевина Харта и Джеймса Гана за шутки, но тут же приклоняют колени за "оскорбление единства государства", терроризирующего своё население, но которое сулит высокий доход
Да. Что дальше?
Обвиняю голливуд в двуличии и лецемерии, вот что
Где крутые актеры мужики? Чего за размазня? За бабки всё сделает, а может продюссеры надавили
Здравый кубок
Да попросили, ему наверняка похуй на тайвань китай и все остальное, кроме контрактов
Вот что значит сильная страна. Перед Лукашенко не извинится никто, потому что его республика по факту слабее Чечни которая даже не государство