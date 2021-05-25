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Новости
yannlll

Джон Сина назвал Тайвань «страной» во время промо «Форсажа». После критики в китайских соцсетях актёр публично извинился Статьи редакции

Китай считает Тайвань своей провинцией.

60 60 комментариев
3274 просмотров
Фото CFP

8 мая бывший рестлер Джон Сина давал интервью китайской телесети TVBS во время промо-тура фильма «Форсаж 9», в котором он снялся в роли Джейкоба Торетто. Во время беседы актёр назвал Тайвань «первой страной, которая увидит "Форсаж 9"». Фраза вызвала негодование в соцсетях: КНР считает Тайвань «отколовшейся провинцией» и неотъемлемой частью своей территории, Тайвань же настаивает на независимости.

Позже актёр опубликовал в социальной сети Weibo видеообращение на китайском языке, в котором извинился перед китайскими фанатами.

Joe Xu @JoeXu
John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 https://t.co/dzRKIYgEzL

Привет, Китай, это Джон Сина. Прямо сейчас я продвигаю девятый «Форсаж 9». Недавно в интервью я совершил ошибку, поэтому должен сказать кое-что очень, очень важное: я люблю и уважаю Китай и китайский народ. Я очень сильно сожалею о своей ошибке. Прошу прощения, мне неимоверно жаль. Вы должны понимать, что я действительно люблю и уважаю Китай и китайский народ. Приношу свои извинения. Увидимся.

Джон Сина
из видеобращения

Видео собрало более пяти тысяч комментариев. «Пожалуйста, скажите по-китайски, что Тайвань является частью Китая. В противном случае мы не принимаем извинения», — написал один пользователь Weibo. Сообщение набрало более 3200 лайков. «Ты мне нравишься. Я думаю, что ты действительно любишь Китай. Больше не высказывайся небрежно о территории и суверенитете Китая», — прокомментировал другой.

Дистрибьютор фильма Universal Pictures выбрал Тайвань для мировой премьеры «Форсаж 9» 19 мая, но её отложили из-за пандемии. В итоге фильм впервые показали 21 мая на территории материкового Китая.

#новости #кино #политика #китай

60 60 комментариев
31
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60 комментариев
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Дмитрий Орлов

68

Прогнулся под винниботов. +10 рейтинг и Китай девочка в подарок.

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Крепкий крюк

Дмитрий
21

Если бы он не извинился, то его выебли бы все кинокомпании, так как кинорынок Китая - один из самых прибыльных в мире. (Не оправдываю, просто факт)

Ответить

Дмитрий Орлов

Крепкий
0

Возможно справедливо 

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Виталий Куликов

Крепкий
0

Китай же уже перешёл к канслингу даже после извинений, если правильно помню, так что смысла в них нет уже особого, сакральность пропала.

Ответить

Романелло Кивогенс

Дмитрий
2

На самом деле прогиба здесь не вышло. Извинился за некую ошибку в интервью, но не уточнил за какую. Дважды сказал, что любит Китай и китайский народ: ну полагаю нечто подобное говорит каждый актёр в адрес страны, в которой проводит промо-тур. Вот когда скажет, что Тайвань часть Китая, вот тогда прогиб и в самом деле будет засчитан.

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Миша Копейкин

Романелло
9

То что ты описывешь - это называется белая ложь. Всё равно что на просьбу придти пораньше, сформулированную в виде "Не мог бы ты придти в 8", ответить "Да, конечно". А после того как опоздал, отмазываться в виде "Ну я же не сказал, что приду в 8. Я ответил на вопрос "мог бы?", что да мог бы. Но я же не сказал что приду, просто мог бы". Полное игнорирование истинного смысла фразы, и специально "воспринимание" её буквально.
И здесь так же. Всем понятно за какую ошибку в интервью он извинился, без уточнения. А юлить как уж на сковородке - это тебя ещё больше унижает.

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Романелло

Миша
0

 И здесь так же. Всем понятно за какую ошибку в интервью он извинился, без уточнения.

Угу, тогда в чём проблема прямо заявить, что Тайвань - это часть Китая и расставить все точки над i? И почему один из наиболее залайканных комментариев выглядит так:

  «Пожалуйста, скажите по-китайски, что Тайвань является частью Китая. В противном случае мы не принимаем извинения», — написал один пользователь Weibo. Сообщение набрало более 3200 лайков. 

Так что не надо тут мне тут сказочки про белую ложь. И дураку понятно, что Сина пытается угодить и нашим и вашим, при этом не обидеть ни одну из сторон.

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Миша Копейкин

Романел…
2

Если он действительно это делает, то это и называется белая ложь.

Ответить

Павел Фролов

Дмитрий
0

Ой, да ему похеру. Назвал бы он Мордовию страной, ему бы сказали, что это не так, он бы поправился бы и извинился, делов то

Ответить

Лев Глебович

27

Извиняться за всякую хуйню – это прям тренд 2021 года. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Лев
7

Извинись

Ответить

Лев Глебович

Дмитрий
4

Ты шайтан

Ответить

Doktor

Лев
2

Уууу, биля. Извиныс, дон

Ответить

Германский

Doktor
1

Этот коммент лайкать опасно, лайкайте мой

Ответить

Сергей Топоров

Лев
0

Тренд затянулся, уже года 3 как нытики из твиттера правят бал.

Ответить

Повышенный яд

14

Тайвань не является частью государственного образования "КНР". И не должен.
Извиняться за данный комментарий не буду.

Ответить

Миша Копейкин

Повышенный
2

Какой смелый, когда у твоих слов нет последствий

Ответить

Повышенный яд

Миша
5
Ответить

Начальный бас

Повышен…
1

ты свою картинку обратно на лентач уноси

Ответить

Ушёл и не вернулся

6

Джон Сина - эталонная тупая пизда. И как актёр он просто ноль, он даже хуже Батисты.

Ответить

dead

Ушёл
11

 даже хуже Батисты

ты че охуел, Батиста норм как актёр

Ответить

russianvoodoo

dead
3

Батиста чувак это из группы Бандэрос или который капучино делает?

Ответить

Yar Babin

russian…
0

Да не, это он про религию вроде

Ответить

Сергей Сергеич

dead
0

Про Батисту не знаю, но Дракс пиздато играет.

Ответить

Лев Глебович

dead
0

Он хотел сказать, хуже Басты

Ответить

Неприятный цвет

Ушёл
1

Слыш блять, Батиста топ

Ответить

AttentiveMilk

Ушёл
0

Зачем порвался?

Ответить

Дмитрий Орлов

AttentiveMilk
0

Это человек из моего чс. Они не могут не рваться.

Ответить

Bad Mother

Дмитрий
4

нашел, чем хвастать

Ответить

Михаил Октябрьский

Ушёл
0

Баптисты 

Ответить

Сергей Топоров

4

Сосать винниёбы

Ответить

Диванный Аналитик

Сергей
10
Ответить

Таблетка Галоперидола

Диванный
1

нашёл маршрут подешевле

Ответить

Дмитрий

Таблетка
0

На экономе ещё можно, чё зажрались?

Ответить

Таблетка Галоперидола

Сергей
0

Там же не написано что это страна

Ответить

Необходимый шмель

2

Свободу Тайваню!

Ответить

Вынужденный кубок

2

Тайвань - страна.
извинюсь когда китай покажет что Тайвань входит в состав китая

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

Мне вот интересно, это реально люди так переживают или это партия решает вопросы? 

Ответить

Виталий Куликов

Дмитрий
3

И то, и то же. Там инсектоиды рвутся и по указу и потому что там исторически менталитет сложился.

Ответить

Гибкий рубин

Дмитрий
0

Тайвань наш, родная гавань

Ответить

Bich

Дмитрий
0

Отсутствие независимых сми и тотальная чистка неприятных партии исторических сведений очень хорошо работают, плюс свой собственный интернет в котором нет того, чего не надо знать китайскому гражданину)

Ответить

С H А P Р i Е

1

Перед кадыровым?

Ответить

Anatoliy Lyashenko

С
1

Перед ним точно извинится

Ответить

MightyStan

1

Когда извиняются перед Китаем, где-то грустит Кадыров((

Ответить

Виталий Куликов

1

Был Джон Сина, стал Джон псина.

Ответить

Alexander the Nth

1

Блядь, Форсаж, как концентрация говна. Как по качеству серии, так и по событиям, которые вокруг разворачиваются.

Ответить

Konstantin Wirz

1

TAIWAN NUMBER ONE!!!

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Очень жаль что макартуру не дали разбомбить коммунистов атомными бомбами. Жили бы в прекрасном мире

Ответить

Ласковый коктейль

0

Похуй.

Ответить

German Zarovniaev

0

Они закрывают Кевина Харта и Джеймса Гана за шутки, но тут же приклоняют колени за "оскорбление единства государства", терроризирующего своё население, но которое сулит высокий доход

Ответить

Doktor Streyndzhlav

German
0

Да. Что дальше?

Ответить

German Zarovniaev

Doktor
0

Обвиняю голливуд в двуличии и лецемерии, вот что

Ответить

Anatoliy

German
0

Двуличие Голливуда?! Никогда такого не было, и вот опять.

Ответить

Tom Stvoler

0

Китай, как Кадыров

Ответить

Semen Semenov

0

Где крутые актеры мужики? Чего за размазня? За бабки всё сделает, а может продюссеры надавили

Ответить

Здравый кубок

Semen
0

Да попросили, ему наверняка похуй на тайвань китай и все остальное, кроме контрактов

Ответить

Super 72

0

Вот что значит сильная страна. Перед Лукашенко не извинится никто, потому что его республика по факту слабее Чечни которая даже не государство

Ответить

Руководящий парфюмер

0

А Крым чей?

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Германский коктейль

Руководящий
0

А Байкал?

Ответить

Германский коктейль

0

I hate gooks

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