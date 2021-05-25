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Новости
Ольга Щербинина

Переговоры Путина и Байдена пройдут в Женеве 16 июня Статьи редакции

Это будет их первая встреча с момента избрания Байдена президентом США.

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О мероприятии сообщается на сайте Кремля.

На встрече планируют обсудить «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президенты «обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России».

В марте в интервью ABC журналист спросил Байдена, считает ли тот Путина убийцей. «Ммм, хмм, да»,— ответил президент США. После высказывания Байдена МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне для консультаций. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими», а сам президент России предложил Байдену подискутировать в прямом эфире.

В середине апреля Байден предложил Путину лично встретиться в «третьей стране».

#новости #путин #байден

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Marhal_New _Arleana

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По результату таких встреч бывает хоть какая-то конкретика? 

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Антон Пострунин

Marhal_New
4

Мне нравилась конкретика после встреч Рейгана и Горбачева, но не уверен, что встречи имели к этому отношение. 

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Вынужденный кубок

Marhal_New
2

конкретно набросают комплиментов и воды друг другу.

Ответить

Александр Прохоренко

Marhal_New
2

Эти встречи - простой визит вежливости. Им по сути даже нечего обсуждать, никаких экономических и политических перспектив отношений не предвидятся, а текущие всех устраивают

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С H А P Р i Е

Marhal_New
0

То, что с молью сам бидон встретился, уже как величайшее достижение будет преподнесено

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Роман Новиков

С
1

Биполярщики с РТ потом расскажут

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Властный ихтиандр

Marhal_New
0

нет

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Антон Лисин

Marhal_New
0

Рост доллара и санкции 

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Мразь

Marhal_New
0

Да, ебнут по Воронежу со всех орудий

Ответить

Alex Blake

5

Два деда поулыбаются на камеру, обменяются дежурными рукопожатиями и короткими дипломатическими фразами – вот и всё мероприятие

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Федя Прозоров

Alex
3
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Bad Mother Fucker

Alex
0

муха села на варенье - вот и всё стихотворенье

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Федя Прозоров

2

Обсудят много, но ничего не изменится

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Smaug The Terrible

1

17 июня выяснится, что Байден заболел ковидом

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Федя Прозоров

Smaug
2

Нет, его посадят на 2 недели на карантин, чтобы не дай бог Путина заразить

Ответить

С H А P Р i Е

1

Думай, Вован, думай

Ответить

Александр Воскресенский

С
0

Откуда это?

Ответить

Руслан Гатин

Александр
3

Простоквашино

Ответить

Александр

Руслан
2
Ответить

С H А P Р i Е

Александр
1

https://tjournal.ru/internet/378062-mem-dumay-mark-dumay-think-mark

Ответить

Dmitry Sursin

0

15 июня - Последний шанс взять доллар по 73.

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MEGAtraXXXer666

0
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Александр Утемов

0

Пу только официально разрешит ссать ему в российских подъездах

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Полноценный лолипоп

0

@Bad Mother Fucker @Madao  только начал читать ваш тред и все потерли. ЧТО ТАМ????

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Bad Mother Fucker

0

хуясе, это кто тут всё поудалял

и зачем

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Алексей Иванов

0

Намекают?

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