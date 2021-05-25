Переговоры Путина и Байдена пройдут в Женеве 16 июня Статьи редакции
Это будет их первая встреча с момента избрания Байдена президентом США.
О мероприятии сообщается на сайте Кремля.
На встрече планируют обсудить «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президенты «обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России».
В марте в интервью ABC журналист спросил Байдена, считает ли тот Путина убийцей. «Ммм, хмм, да»,— ответил президент США. После высказывания Байдена МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне для консультаций. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими», а сам президент России предложил Байдену подискутировать в прямом эфире.
В середине апреля Байден предложил Путину лично встретиться в «третьей стране».
По результату таких встреч бывает хоть какая-то конкретика?
Мне нравилась конкретика после встреч Рейгана и Горбачева, но не уверен, что встречи имели к этому отношение.
Эти встречи - простой визит вежливости. Им по сути даже нечего обсуждать, никаких экономических и политических перспектив отношений не предвидятся, а текущие всех устраивают
То, что с молью сам бидон встретился, уже как величайшее достижение будет преподнесено
Два деда поулыбаются на камеру, обменяются дежурными рукопожатиями и короткими дипломатическими фразами – вот и всё мероприятие
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
17 июня выяснится, что Байден заболел ковидом
Нет, его посадят на 2 недели на карантин, чтобы не дай бог Путина заразить
Думай, Вован, думай
Откуда это?
Простоквашино
@Bad Mother Fucker @Madao только начал читать ваш тред и все потерли. ЧТО ТАМ????