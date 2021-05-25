Это будет их первая встреча с момента избрания Байдена президентом США.

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О мероприятии сообщается на сайте Кремля.

На встрече планируют обсудить «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президенты «обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России».

В марте в интервью ABC журналист спросил Байдена, считает ли тот Путина убийцей. «Ммм, хмм, да»,— ответил президент США. После высказывания Байдена МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне для консультаций. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена «очень плохими», а сам президент России предложил Байдену подискутировать в прямом эфире.