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yannlll

Меркель: Евросоюз расширит санкции против Белоруссии и внесёт новые лица в «чёрный» список Статьи редакции

ЕС обвиняет официальный Минск в нарушении международных правил из-за ситуации с Ryanair и Протасевичем.

Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в чёрный список новые лица и организации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Пока неизвестно, какие именно будут санкции и кто войдет в чёрный список. В ноябре 2020 года Евросоюз уже вводил санкции, предполагающие заморозку европейских активов и запрет на поездки в страны союза. Тогда в чёрный список попали Александр Лукашенко и ещё 14 белорусских чиновников, включая старшего сына Лукашенко Виктора.

23 мая в Минске экстренно приземлился рейс Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Самолёт сел из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным. Сразу после приземления Протасевича задержали. Зарубежные политики посчитали, что это была спланированная акция, обвинили Лукашенко в государственном терроризме и призвали Евросоюз отреагировать.

#новости #белоруссия #nexta

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Ваня Погост

17

Интересно, Коленька сменит фамилию и внешность после того, как батька откинется?

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С H А P Р i Е

Ваня
19

Пол. Николеттой станет

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Жилищный якорь

С
0

Николетта Чиполлино.
Звучит как имя порнозвезды

Ответить

Антон Лисин

Ваня
0

Пол 

Ответить

Дмитрий Орлов

Ваня
–1

Он такой же ебанутый, откинется вместе с ним

Ответить

Иван Иванов

9

Меркель делать Белоруссия очень плохо, Удар !

Ответить

Роман Андронов

Иван
0

У тебя память короткая? Белавиа уже сокращает персонал, по слухам половину.

Ответить

Иван Иванов

Роман
1
Ответить

Замечательный утюг

2

Почему белорусы должны страдать из-за одного уебана?

Ответить

Артём Железнов

Замечательный
5

Мирные протесты не дают результата

Ответить

Живой хот-дог

Артём
8

Впрочем, как и санкции, поскольку у Беларуси есть очень богатый во всех отношениях сосед

Ответить

Anatoliy

Живой
1

Украина?

Ответить

Живой хот-дог

Anatoliy
3

РФ, Украина не особо приколы Лукашенки поддерживает

Ответить

Anatoliy

Живой
0

Это я вспоминаю про то, как говорили, что Украина станет второй Швейцарией, если мне память не изменяет.

Ответить

Живой хот-дог

Anatoliy
2

А, ну стала, осталось ещё 100 процентов до полного соответствия Швейцарии

Ответить

Luchano

Живой
0

Ты там это, не надо тут, у меня аванс только ближе к 10 июня

Ответить

Живой хот-дог

Luchano
0

Блин, у меня ЗП скоро

Ответить

Ticktockman _

Артём
0

Это поэтому лукаш сейчас жестко наказывает всех, кто причастен к организации этих протестов? Интересно зачем, ведь они же безвредные для него

Ответить

Иван Иваныч

Замечательный
1

Почему граждане ЕС должны страдать из-за одного уебана?

Ответить

Живой хот-дог

Иван
1

АЧОАВСМЫСЛИ

Ответить

социальныирудимент

Замечательный
0

овощи

Ответить

Живой хот-дог

социальныирудим…
0

фрукты

Ответить

Живой хот-дог

Живой
0

грибы

Ответить

Живой хот-дог

Живой
0

зелень

Ответить

Каменный Влад

–22

бабка совсем сбрендила

Ответить

Bad Mother Fucker

Каменный
6

тычобля

Ответить

Живой хот-дог

Bad
1

волчара!

Ответить

Roman Sapon

Каменный
1

Бабка эта - лучшее что было у немцев

Ответить

thetrickster

Roman
7

Ввоз кучи мигрантов, наезды на атомную энергетику, помощь с постройкой северного потока. Что хорошего она вообще сделала?

Ответить

Roman Sapon

thetric…
0

Она умеет договариваться, ты привёл неоднозначные решения, которые только со временем себя покажут

Ответить

thetrickster

Roman
7

Они уже показали себя кучей терактов. Когда был Берлине прям при мне группа мигрантов доёбывалась до прохожих в барке в будний днём. Ну и в целом, Германия жила бы пиздато и при любом другом канцлере.

Ответить

Roman Sapon

thetric…
–1

Тогда как тебе в Москве живется с этими заселенцами, ебаные чечены может тебе спать не дают. Они социализируются и в будущем всё будет нормально

Ответить

Ganna Olenyeva

Roman
3

Никогда они не "социализируются". Афрокарибцы приехали в Англию в 1960-х и до сих пор все громят. Об американских неграх и метисах промолчу.

Ответить

Никита

Ganna
1

Собственно поэтому весь Лондон и утыкан камерами CCTV

Ответить

thetrickster

Roman
1

Я не живу в Москве )

Ответить

Дмитрий Орлов

thetric…
0

Проблема всех стран

Ответить

Никита Суетолог

Дмитрий
1

Проблема всех стран

Да, вы знаете эти банды казахов в москве уже достали.

Ответить

Дмитрий Орлов

thetric…
–2

Чем плох северный поток???

Ответить

Rond

Дмитрий
4

Утром пизданем про зеленую энергетику и русскую угрозу, а вечером будем строить трубу, чтобы топить печку путинскими углеводородами лол

Ответить

Дмитрий Орлов

Rond
0

Для перехода на зелёную энергетику нужно время. Северный поток здесь и сейчас практически. 

Ответить

thetrickster

Дмитрий
3

Нужно или крестик снять или штаны надеть.

Ответить

Дмитрий

thetric…
1

Смогут отказаться от нефти - не будут использовать северный поток

Ответить

thetrickster

Дмитрий
0

Тем что он хорош для России. Бабка просто не может понять, что с террористами не договоришься. Её желание получить ресурсы дешевле выйдет боком потом.

Ответить

Вынужденный

thetric…
0

прям брала пачкой и ввозила

Ответить

Dr Serj

Вынужде…
0

именно, мульти-культур, это личная придумка бабки Меркель

она же потом и признала, что облажалась в своих теориях и мигранты не ассимилируются, как она думала

Ответить

Романелло

thetric…
0

Ну со вторым Северным потоком она оказала медвежью услугу. Одно дело когда тебе отказывают в самом начале. Другое дело, когда ты с большими усилиями и затратами проводишь трубопровод, а в самом конце сталкиваешься с тем, что не можешь его использовать. Притом, что многомиллиардные затраты на него тебе уже никто не вернёт.

Ответить

Максим Чистов

–1

Короче как всегда, позволят картофельному фюреру что угодно делать, лишь бы под Россию не лёг

Ответить

Лига порвах

Максим
2

Ты о чем?

Ответить

Максим Чистов

Лига
4

Беларусь уже 20 лет «под санкциями» от ес, которые как были туфтой так ей и остаются. Никаких реально чувствительных санкций типа запрета продаж калия или счетов в евро не вводят и не введут

Ответить

Лига порвах

Максим
2

Они его родители, чтобы ему что-то позволять? Они работают в своих интересах.
Ну и как бы ты говоришь про санкции, которые обрушат экономику?

Ответить

Isa

Максим
2

А что по твоему им нужно сделать?

Ответить

Романелло Кивогенс

Максим
0

Он уже двадцать семь лет разводит Запад с Востоком перманентной угрозой уйти к другому. Всё, баста. Если хочет, пусть уходит. Только затем пусть не удивляется, если за ним однажды придут как за Берией, и практически никто из окружения за него не вступится, потому как за их спиной уже будет маячить новый пахан, куда более могущественный, и который дал им уже гарантии неприкосновенности и благополучия. И уж тем более за него не выйдет заступаться народ - они напротив устроят по этому поводу небывалый праздник.

Впрочем, Усатый всё это прекрасно понимает, вот и упирается до последнего: без конца согласовывает и подписывает все эти дорожные карты, число которых постоянно меняется. И делается это похоже лишь в иллюзорной надежде, что Запад испугает, одумается и пойдёт на попятную. Или что Россия поверит, что на этот раз всё серьёзно, и снова раскошелится на несколько миллиардов долларов, которые позволят протянуть на троне ещё несколько месяцев.

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Запретят экспорт нефтепродуктов и калия, и Беларусь окончательно превратится в русский федеральный округ

Ответить

С H А P Р i Е

1

Расширяй не расширяй, все в рай

Ответить

Дима Анонимный

С
2

картофельные бомбы - это вам не хуй собачий

Ответить

Максимальный коктейль

–3

Как обычно - «выразили предельное негодование»

Ответить

Максим Чистов

Максимальный
–2

Глубоко озабочены! Крайне осуждают!

Ответить

Присущий алмаз

Максим
5

ебать ты оригинален...

Ответить

Павел Фролов

0

Ого, как страшно! Ясно почему все беспределят и не боятся мировой общественности

Ответить

Алексей Иванов

0

А тот, кто будет на первом месте в этом списке, будет гонять на бело-синей бмв? 

Ответить

Северный динозавр

0

Ну вот теперь-то заживём

Ответить

Сергей Топоров

0

Надо что для России, что для Белоруси, что и для остальных уставших от своего правительства стран ввести санкции к гос структурам и всем, кто в них работает/причастен. Депутат, мент, военный, журналист итд - въезд в другие страны запрещён. Полное прекращение экономических отношений с оными и их родственниками. Попадут под одну гребенку и ни в чем не виноватые люди, но зато это будет самый действенный шаг

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