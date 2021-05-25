ЕС обвиняет официальный Минск в нарушении международных правил из-за ситуации с Ryanair и Протасевичем.

Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в чёрный список новые лица и организации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Пока неизвестно, какие именно будут санкции и кто войдет в чёрный список. В ноябре 2020 года Евросоюз уже вводил санкции, предполагающие заморозку европейских активов и запрет на поездки в страны союза. Тогда в чёрный список попали Александр Лукашенко и ещё 14 белорусских чиновников, включая старшего сына Лукашенко Виктора.

23 мая в Минске экстренно приземлился рейс Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Самолёт сел из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным. Сразу после приземления Протасевича задержали. Зарубежные политики посчитали, что это была спланированная акция, обвинили Лукашенко в государственном терроризме и призвали Евросоюз отреагировать. #новости #белоруссия #nexta

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