Меркель: Евросоюз расширит санкции против Белоруссии и внесёт новые лица в «чёрный» список Статьи редакции
ЕС обвиняет официальный Минск в нарушении международных правил из-за ситуации с Ryanair и Протасевичем.
Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в чёрный список новые лица и организации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Пока неизвестно, какие именно будут санкции и кто войдет в чёрный список. В ноябре 2020 года Евросоюз уже вводил санкции, предполагающие заморозку европейских активов и запрет на поездки в страны союза. Тогда в чёрный список попали Александр Лукашенко и ещё 14 белорусских чиновников, включая старшего сына Лукашенко Виктора.
23 мая в Минске экстренно приземлился рейс Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Самолёт сел из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным. Сразу после приземления Протасевича задержали. Зарубежные политики посчитали, что это была спланированная акция, обвинили Лукашенко в государственном терроризме и призвали Евросоюз отреагировать.
Интересно, Коленька сменит фамилию и внешность после того, как батька откинется?
Пол. Николеттой станет
Меркель делать Белоруссия очень плохо, Удар !
У тебя память короткая? Белавиа уже сокращает персонал, по слухам половину.
Мирные протесты не дают результата
Живой хот-дог
Впрочем, как и санкции, поскольку у Беларуси есть очень богатый во всех отношениях сосед
РФ, Украина не особо приколы Лукашенки поддерживает
Это поэтому лукаш сейчас жестко наказывает всех, кто причастен к организации этих протестов? Интересно зачем, ведь они же безвредные для него
Почему граждане ЕС должны страдать из-за одного уебана?
овощи
Живой хот-дог
фрукты
тычобля
Бабка эта - лучшее что было у немцев
Ввоз кучи мигрантов, наезды на атомную энергетику, помощь с постройкой северного потока. Что хорошего она вообще сделала?
Она умеет договариваться, ты привёл неоднозначные решения, которые только со временем себя покажут
Они уже показали себя кучей терактов. Когда был Берлине прям при мне группа мигрантов доёбывалась до прохожих в барке в будний днём. Ну и в целом, Германия жила бы пиздато и при любом другом канцлере.
Тогда как тебе в Москве живется с этими заселенцами, ебаные чечены может тебе спать не дают. Они социализируются и в будущем всё будет нормально
Никогда они не "социализируются". Афрокарибцы приехали в Англию в 1960-х и до сих пор все громят. Об американских неграх и метисах промолчу.
Проблема всех стран
Проблема всех стран
Да, вы знаете эти банды казахов в москве уже достали.
Чем плох северный поток???
Для перехода на зелёную энергетику нужно время. Северный поток здесь и сейчас практически.
Нужно или крестик снять или штаны надеть.
Тем что он хорош для России. Бабка просто не может понять, что с террористами не договоришься. Её желание получить ресурсы дешевле выйдет боком потом.
Вынужденный
прям брала пачкой и ввозила
Ну со вторым Северным потоком она оказала медвежью услугу. Одно дело когда тебе отказывают в самом начале. Другое дело, когда ты с большими усилиями и затратами проводишь трубопровод, а в самом конце сталкиваешься с тем, что не можешь его использовать. Притом, что многомиллиардные затраты на него тебе уже никто не вернёт.
Короче как всегда, позволят картофельному фюреру что угодно делать, лишь бы под Россию не лёг
Ты о чем?
Беларусь уже 20 лет «под санкциями» от ес, которые как были туфтой так ей и остаются. Никаких реально чувствительных санкций типа запрета продаж калия или счетов в евро не вводят и не введут
Они его родители, чтобы ему что-то позволять? Они работают в своих интересах.
Ну и как бы ты говоришь про санкции, которые обрушат экономику?
Он уже двадцать семь лет разводит Запад с Востоком перманентной угрозой уйти к другому. Всё, баста. Если хочет, пусть уходит. Только затем пусть не удивляется, если за ним однажды придут как за Берией, и практически никто из окружения за него не вступится, потому как за их спиной уже будет маячить новый пахан, куда более могущественный, и который дал им уже гарантии неприкосновенности и благополучия. И уж тем более за него не выйдет заступаться народ - они напротив устроят по этому поводу небывалый праздник.
Впрочем, Усатый всё это прекрасно понимает, вот и упирается до последнего: без конца согласовывает и подписывает все эти дорожные карты, число которых постоянно меняется. И делается это похоже лишь в иллюзорной надежде, что Запад испугает, одумается и пойдёт на попятную. Или что Россия поверит, что на этот раз всё серьёзно, и снова раскошелится на несколько миллиардов долларов, которые позволят протянуть на троне ещё несколько месяцев.
Запретят экспорт нефтепродуктов и калия, и Беларусь окончательно превратится в русский федеральный округ
Расширяй не расширяй, все в рай
Глубоко озабочены! Крайне осуждают!
Ого, как страшно! Ясно почему все беспределят и не боятся мировой общественности
А тот, кто будет на первом месте в этом списке, будет гонять на бело-синей бмв?
Надо что для России, что для Белоруси, что и для остальных уставших от своего правительства стран ввести санкции к гос структурам и всем, кто в них работает/причастен. Депутат, мент, военный, журналист итд - въезд в другие страны запрещён. Полное прекращение экономических отношений с оными и их родственниками. Попадут под одну гребенку и ни в чем не виноватые люди, но зато это будет самый действенный шаг