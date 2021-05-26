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Новости
Ольга Щербинина

Трое японских рыбаков погибли после столкновения российского и японского суден в Охотском море Статьи редакции

Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

33 33 комментария
1942 просмотров

О происшествии у берегов острова Хоккайдо сообщил телеканал NHK. Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.

Столкнулись 9,7-тонное судно рыболовецкого кооператива Момбецу и 662-тонное торговое судно «Амур». Японское судно перевернулось.

О смерти троих японских моряков пишут Yoimuri Shinbun со ссылкой на береговую охрану порта и «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске. Россияне в результате столкновения судов не пострадали.

Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин подчеркнул, что капитан российского судна действовал по инструкции, моряки развернули спасательную операцию. Когда троих японцев подняли на борт, они уже были без сознания, а позже скончались от переохлаждения. Ещё два гражданина Японии живы.

«Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — добавил Марин.

#новости #происшествия #япония

33 33 комментария
15
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20
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Имя Фамилия

2

Я так понимаю это война? Или японцы будут терпеть?

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Злой историк

Имя
17

Нужен специалист по терпению Дмитрий Орлов

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Молчаливый чайник

Имя
2

Охотское море географически внутреннее море РФ. По этому японское судно туда попало незаконно. Они там очевидно в условиях тумана втихаря ловили рыбу с отключенными сигналами, вот в них влетело торговое судно.

Ответить

Alexander the Nth

Молчаливый
11

Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.

Ответить

Молчаливый

Alexand…
0

А, ну тогда я ошибся. Я думал, как обычно, незаконный лов в Охотском море. Тогда непонятно, почему не видели судно по приборам.

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Неприятный клуб

Молчали…
2

в территориальных водах Японии

по тем же причинам приборы могли отключить наши

Ответить

Молчаливый

Неприят…
0

Торговому судну? А зачем? 

Ответить

Неприятный клуб

Молчали…
2

не знаю. может тоже рыбу хотели половить)

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Каменный

Неприят…
4

повылавливали окоченевших японцев из воды в итоге

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Неприятный

Каменный
1

я не буду шутить про икру

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Nick Rosenberg

Неприят…
0

Зачем? Тем более грузовое судно

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Иван Клюхин

Молчаливый
0

Да хоть бы и с включеными сигналами. У такого крупного судна тормозной путь несколько миль и резко подрулить оно не может. Если рыбаков в тумане и заметили, то физически ничего бы сделать не смогли.

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Ранний якорь

Имя
1

@Дмитрий Орлов, сколько японцы будут это терпеть?

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Нейроорлов

Ранний
3

Травля жаль

Ответить

Ранний якорь

Нейроор…
2

Дима, что с тобой сделали эти комитетовские изверги...

Ответить

Нейроорлов

Ранний
4

Я ухожу с TJ

Ответить

Ранний якорь

Нейроор…
3

Нейропиздабол

Ответить

Нейроорлов

Ранний
4

Да

Ответить

Ранний

Нейроор…
1

Как живой, родимый

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Ранний якорь

Ранний
0

Ебучие комитетовские меншоны. У вас всё как обычно @Сломалось

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Летний Никита

Ранний
0

https://tjournal.ru/bugs/386753-ne-rabotayut-menshony-v-poslednem-safari-macos

Ответить

Ранний якорь

Летний
1

Я в приложении. Они там уже месяц как говно работают. Легенду дак вообще не видят.

Ответить

Неприятный клуб

Ранний
0

@Гордый Женя 

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Неприятный клуб

Неприят…
0

Бля я хотел Орлова вызывать через мозилловский инспектор

Ответить

Неприятный клуб

4

завалили QTE

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x mst

Неприятный
1

Прослезился

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Александр Антонов

1

Песков откажется комментировать и только намёкнет что это виновата Годзила

Ответить

Семен Семеныч

0

Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега

И вообще мы в другмо городе

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alexferman

0

Это вам за Цусиму!!

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Иван Клюхин

0

Крупный корабль обязан заранее свой маршрут следования предоставлять. Там скорее всего были какие-нибудь браконьеры, которые нихера не смотрели движение судов и не отслеживали, что вокруг происходит.

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Сергей Дворниченко

0

как же смешно, огромное море и столкнулись ахах

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Виталий Куликов

0

Мало

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