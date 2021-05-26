Трое японских рыбаков погибли после столкновения российского и японского суден в Охотском море Статьи редакции
Россияне, по предварительным данным, не пострадали.
О происшествии у берегов острова Хоккайдо сообщил телеканал NHK. Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.
Столкнулись 9,7-тонное судно рыболовецкого кооператива Момбецу и 662-тонное торговое судно «Амур». Японское судно перевернулось.
О смерти троих японских моряков пишут Yoimuri Shinbun со ссылкой на береговую охрану порта и «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске. Россияне в результате столкновения судов не пострадали.
Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин подчеркнул, что капитан российского судна действовал по инструкции, моряки развернули спасательную операцию. Когда троих японцев подняли на борт, они уже были без сознания, а позже скончались от переохлаждения. Ещё два гражданина Японии живы.
«Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — добавил Марин.
Я так понимаю это война? Или японцы будут терпеть?
Молчаливый чайник
Охотское море географически внутреннее море РФ. По этому японское судно туда попало незаконно. Они там очевидно в условиях тумана втихаря ловили рыбу с отключенными сигналами, вот в них влетело торговое судно.
Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.
Молчаливый
А, ну тогда я ошибся. Я думал, как обычно, незаконный лов в Охотском море. Тогда непонятно, почему не видели судно по приборам.
в территориальных водах Японии
по тем же причинам приборы могли отключить наши
Молчаливый
Торговому судну? А зачем?
Да хоть бы и с включеными сигналами. У такого крупного судна тормозной путь несколько миль и резко подрулить оно не может. Если рыбаков в тумане и заметили, то физически ничего бы сделать не смогли.
Ранний якорь
@Дмитрий Орлов, сколько японцы будут это терпеть?
Травля жаль
Дима, что с тобой сделали эти комитетовские изверги...
Я ухожу с TJ
Нейропиздабол
Ранний якорь
Ебучие комитетовские меншоны. У вас всё как обычно @Сломалось
Ранний якорь
Я в приложении. Они там уже месяц как говно работают. Легенду дак вообще не видят.
Неприятный клуб
Песков откажется комментировать и только намёкнет что это виновата Годзила
Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега
И вообще мы в другмо городе
Крупный корабль обязан заранее свой маршрут следования предоставлять. Там скорее всего были какие-нибудь браконьеры, которые нихера не смотрели движение судов и не отслеживали, что вокруг происходит.