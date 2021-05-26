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Новости
Ольга Щербинина

В Охотском море столкнулись российский и японский корабли. Погибли трое японских рыбаков Статьи редакции

Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

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3623 просмотров

О происшествии у берегов острова Хоккайдо сообщил телеканал NHK. Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.

Столкнулись 9,7-тонное судно рыболовецкого кооператива Момбецу и 662-тонное торговое судно «Амур». Японское судно перевернулось.

О смерти троих японских моряков пишут Yoimuri Shinbun со ссылкой на береговую охрану порта и «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске. Россияне в результате столкновения судов не пострадали.

Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин подчеркнул, что капитан российского судна действовал по инструкции, моряки развернули спасательную операцию. Когда троих японцев подняли на борт, они уже были без сознания, а позже скончались от переохлаждения. Ещё два гражданина Японии живы.

«Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — добавил Марин.

#новости #происшествия #япония

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Неприятный клуб

11

завалили QTE

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Павел Фролов

Неприятный
1

Блин, только позавчера мучался с этой миссией

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Неприятный клуб

Павел
0

Надеюсь не на клавиатуре

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Павел Фролов

Неприят…
1

Ps4, решил ознакомиться с вселенной резидента и вспомнил, что у меня есть купленный бандл с 4-6 частями

Ответить

Неприятный клуб

Павел
0

Надеюсь это не испортило впечатлений

Ответить

Павел Фролов

Неприят…
0

Не, просто не сразу вкурил чё делать надо и как не падать в воду, а вот уровни с замком какие то больно однообразные

Ответить

Неприятный клуб

Павел
0

Ну вот в свое время это был невероятный прорыв , кэпком придумали так делать камеру из-за плеча

Ответить

x mst

Неприятный
1

Прослезился

Ответить

Имя Фамилия

2

Я так понимаю это война? Или японцы будут терпеть?

Ответить

Злой историк

Имя
23

Нужен специалист по терпению Дмитрий Орлов

Ответить

Молчаливый чайник

Имя
0

Охотское море географически внутреннее море РФ. По этому японское судно туда попало незаконно. Они там очевидно в условиях тумана втихаря ловили рыбу с отключенными сигналами, вот в них влетело торговое судно.

Ответить

Alexander the Nth

Молчаливый
17

Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.

Ответить

Молчаливый

Alexand…
1

А, ну тогда я ошибся. Я думал, как обычно, незаконный лов в Охотском море. Тогда непонятно, почему не видели судно по приборам.

Ответить

Неприятный клуб

Молчали…
5

в территориальных водах Японии

по тем же причинам приборы могли отключить наши

Ответить

Молчаливый

Неприят…
1

Торговому судну? А зачем? 

Ответить

Неприятный клуб

Молчали…
6

не знаю. может тоже рыбу хотели половить)

Ответить

Каменный

Неприят…
5

повылавливали окоченевших японцев из воды в итоге

Ответить

Неприятный

Каменный
2

я не буду шутить про икру

Ответить

Nick Rosenberg

Неприят…
0

Зачем? Тем более грузовое судно

Ответить

Иван Клюхин

Молчаливый
2

Да хоть бы и с включеными сигналами. У такого крупного судна тормозной путь несколько миль и резко подрулить оно не может. Если рыбаков в тумане и заметили, то физически ничего бы сделать не смогли.

Ответить

Семен Семеныч

Иван
0

При чём здесь тормозной путь, если требовалось немного скорректировать курс?

Ответить

Иван Клюхин

Семен
0

Я служил срочку рулевым-сигнальщиком на РКА, даже нашему кораблю, чтобы немного скорректировать путь на ходу требовалось достаточно приличное расстояние, а сколько нужно этому гиганту, я вообще представить боюсь. Добавь к этому условия ограниченной видимости. Ничего бы они не успели сделать, на том расстоянии, но котором этих рыбаков заметили.

Ответить

сироп от щекотки

Молчаливый
0

Россия все равно виновата!!11

Ответить

Ранний якорь

Имя
1

@Дмитрий Орлов, сколько японцы будут это терпеть?

Ответить

Нейроорлов

Ранний
4

Травля жаль

Ответить

Ранний якорь

Нейроор…
5

Дима, что с тобой сделали эти комитетовские изверги...

Ответить

Нейроорлов

Ранний
5

Я ухожу с TJ

Ответить

Ранний якорь

Нейроор…
4

Нейропиздабол

Ответить

Нейроорлов

Ранний
7

Да

Ответить

Ранний

Нейроор…
2

Как живой, родимый

Ответить

Ранний якорь

Ранний
0

Ебучие комитетовские меншоны. У вас всё как обычно @Сломалось

Ответить

Летний Никита

Ранний
0

https://tjournal.ru/bugs/386753-ne-rabotayut-menshony-v-poslednem-safari-macos

Ответить

Ранний якорь

Летний
1

Я в приложении. Они там уже месяц как говно работают. Легенду дак вообще не видят.

Ответить

Неприятный клуб

Ранний
0

@Гордый Женя 

Ответить

Неприятный клуб

Неприят…
0

Бля я хотел Орлова вызывать через мозилловский инспектор

Ответить

Александр Антонов

5

Песков откажется комментировать и только намёкнет что это виновата Годзила

Ответить

Семен Семеныч

1

Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега

И вообще мы в другмо городе

Ответить

Mikhail Dragunov

2

Суден? )))

Ответить

Жутконос

Mikhail
0

Суднов

Ответить

alexferman

0

Это вам за Цусиму!!

Ответить

Иван Клюхин

0

Крупный корабль обязан заранее свой маршрут следования предоставлять. Там скорее всего были какие-нибудь браконьеры, которые нихера не смотрели движение судов и не отслеживали, что вокруг происходит.

Ответить

Семен Семеныч

Иван
0

Крупные суда обязаны обходить рыболовецкие судна во время траления.

Ответить

Иван Клюхин

Семен
0

Раз они встретились, получается что одного из них в этом районе не должно было быть. Либо грузовое судно отклонилось от заявленного маршрута, либо рыбаки следовали принципу "где хочу, там и ловлю"

Это элементарно выясняется: поднимут заявленные маршруты обоих судов и поймут, кто виноват.

Ответить

Сергей Дворниченко

0

как же смешно, огромное море и столкнулись ахах

Ответить

Виталий Куликов

0

А, это не браконьеров потаранили, тогда земля океаном.

Ответить

Александр Воскресенский

0
Ответить

Ваша Закладко

0

@Ольга Щербинина заг горит. кораблей - судов

Ответить

Владимир Филатов

0

Трое японских рыбаков погибли после столкновения

Россияне, по предварительным данным, не пострадали

Что русскому хорошо, японцу - смерть

Ответить

Daniil Gladchenko

–2

Нужно накладывать санкции на рашку за такое

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