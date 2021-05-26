В Охотском море столкнулись российский и японский корабли. Погибли трое японских рыбаков Статьи редакции
Россияне, по предварительным данным, не пострадали.
О происшествии у берегов острова Хоккайдо сообщил телеканал NHK. Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.
Столкнулись 9,7-тонное судно рыболовецкого кооператива Момбецу и 662-тонное торговое судно «Амур». Японское судно перевернулось.
О смерти троих японских моряков пишут Yoimuri Shinbun со ссылкой на береговую охрану порта и «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске. Россияне в результате столкновения судов не пострадали.
Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин подчеркнул, что капитан российского судна действовал по инструкции, моряки развернули спасательную операцию. Когда троих японцев подняли на борт, они уже были без сознания, а позже скончались от переохлаждения. Ещё два гражданина Японии живы.
«Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — добавил Марин.
Блин, только позавчера мучался с этой миссией
Надеюсь не на клавиатуре
Ps4, решил ознакомиться с вселенной резидента и вспомнил, что у меня есть купленный бандл с 4-6 частями
Надеюсь это не испортило впечатлений
Не, просто не сразу вкурил чё делать надо и как не падать в воду, а вот уровни с замком какие то больно однообразные
Ну вот в свое время это был невероятный прорыв , кэпком придумали так делать камеру из-за плеча
Я так понимаю это война? Или японцы будут терпеть?
Молчаливый чайник
Охотское море географически внутреннее море РФ. По этому японское судно туда попало незаконно. Они там очевидно в условиях тумана втихаря ловили рыбу с отключенными сигналами, вот в них влетело торговое судно.
Оно произошло в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии.
Молчаливый
А, ну тогда я ошибся. Я думал, как обычно, незаконный лов в Охотском море. Тогда непонятно, почему не видели судно по приборам.
в территориальных водах Японии
по тем же причинам приборы могли отключить наши
Молчаливый
Торговому судну? А зачем?
Да хоть бы и с включеными сигналами. У такого крупного судна тормозной путь несколько миль и резко подрулить оно не может. Если рыбаков в тумане и заметили, то физически ничего бы сделать не смогли.
При чём здесь тормозной путь, если требовалось немного скорректировать курс?
Я служил срочку рулевым-сигнальщиком на РКА, даже нашему кораблю, чтобы немного скорректировать путь на ходу требовалось достаточно приличное расстояние, а сколько нужно этому гиганту, я вообще представить боюсь. Добавь к этому условия ограниченной видимости. Ничего бы они не успели сделать, на том расстоянии, но котором этих рыбаков заметили.
Ранний якорь
@Дмитрий Орлов, сколько японцы будут это терпеть?
Травля жаль
Дима, что с тобой сделали эти комитетовские изверги...
Я ухожу с TJ
Нейропиздабол
Ранний якорь
Ебучие комитетовские меншоны. У вас всё как обычно @Сломалось
Ранний якорь
Я в приложении. Они там уже месяц как говно работают. Легенду дак вообще не видят.
Неприятный клуб
Песков откажется комментировать и только намёкнет что это виновата Годзила
Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но её там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега
И вообще мы в другмо городе
Суден? )))
Крупный корабль обязан заранее свой маршрут следования предоставлять. Там скорее всего были какие-нибудь браконьеры, которые нихера не смотрели движение судов и не отслеживали, что вокруг происходит.
Крупные суда обязаны обходить рыболовецкие судна во время траления.
Раз они встретились, получается что одного из них в этом районе не должно было быть. Либо грузовое судно отклонилось от заявленного маршрута, либо рыбаки следовали принципу "где хочу, там и ловлю"
Это элементарно выясняется: поднимут заявленные маршруты обоих судов и поймут, кто виноват.
Трое японских рыбаков погибли после столкновения
Россияне, по предварительным данным, не пострадали
Что русскому хорошо, японцу - смерть