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Ольга Щербинина

Более миллиарда рублей, похищенных у «Роскосмоса», нашли в Гонконге и ОАЭ Статьи редакции

Следователи завершили расследование по делу о хищении средств, выделенных на модуль, ещё не запущенный к МКС.

Деньги отмыли в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие, пишет «Коммерсантъ».

  • Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) денежных средств, выделенных в рамках исполнения федеральной космической программы на 2006-2015 годы, возбудили в октябре 2019 года;
  • Обвиняемые и подозреваемые появились в августе 2020 года, позже обвинение предъявили восьми фигурантам дела, в том числе бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву;
  • Согласно материалам дела, между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия» был заключён контракт на создание научно-энергетического модуля (НЭМ) стоимостью 15 миллиардов 15 миллионов рублей;
  • НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС и использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на МКС он пока не доставлен;
  • По версии следствия, Солнцев и его сообщники вступили в сговор и украли более 1 миллиарда 72 миллионов рублей;
  • Для хищений в марте 2017 заключили контракт, в рамках которого на расчётные счета перевели 1,32 миллиарда рублей за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом, , определила судебная оценочная экспертиза, цена контракта была завышена почти в три раза;
  • Большую часть компонентов планировали приобрести за границей, поэтому со счетов деньги за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком». После этого «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевёл средства «Роскосмоса» туда;
  • «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их в зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге компании;

  • Фигурантам расследования предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным источника «Ъ», они в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Свою вину они не признают.

#новости #роскосмос

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32 32 комментария
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Товарищ Колбасный

21

Ну а что вы хотели? После создания госкорпорации Роскосмос стал сам планировать, сам проектировать, сам у себя заказывать, сам себе производить, сам у себя принимать и сам всё проверять. Это абсолютно закрытая, полностью непрозрачная структура с многомиллиардными вливаниями финансов. Ну вот как здесь не появиться коррупции?

Идея федерального агентства была очень здравой. Оно должно было только определять приоритеты и координировать работы. Но нет, стареющая авторитарная власть хочет создавать такие вот замкнутые мегакланы, потому что ей кажется, что ими проще управлять. До такого маразма не додумался даже Советский Союз в его худшие годы.

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Bad Mother Fucker

Товарищ
11

причем здесь маразм, почему ты вообще думаешь, что у нынешней власти есть другие приоритеты, кроме спиздить денег?

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Товарищ Колбасный

Bad
1

У них есть ещё второй приоритет – удержаться у власти и защитить свои богатства. Спизженные деньги нужно ещё уметь защитить, потому что бежать им собственно, особо некуда. А основной пиздец деградации именно в том, что Путин на полном серьезе считает, что укрупнив регионы и создав в стране несколько государственных мегакорпораций, он сможет эффективно всем этим управлять. Его замкнуло на идее вертикали управления, а вот кто будет эту вертикаль контролировать и где возьмётся контроль её качества он не думает. С каждым годом объем того, что придётся восстанавливать после него, умножается просто в геометрической прогрессии. 

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Неприятный клуб

Товарищ
0

пффф так не ему же восстанавливать

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Сергей Сергеич

Товарищ
0

И сам у себя воровать

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Dr Serj

Товарищ
0

Роскосмос стал сам планировать, сам проектировать, сам у себя заказывать, сам себе производить, сам у себя принимать и сам всё проверять

в смысле? контракт на проектирование и изготовлением был с Энергией
Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия» был заключён контракт

Энергия не входит в Роскосмос.

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Экологический инструмент

11

Свою вину они не признают

Неудивительно. Сложно считать себя виноватым, когда все вокруг заняты тем же самым без каких либо последствий

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С H А P Р i Е

6

Вместо МКС модуль запустили в Гонконг

Ответить

С H А P Р i Е

С
9

Вывели деньги на орбиту

Ответить

С H А P Р i Е

С
5

Вкусно, как орбит распил

Ответить

Неприятный клуб

5

при этом космические программы самих ОАЭ и Китая действительно развивались.

Ответить

Андрей Рядькин

Неприятный
0

Гонконг не Китай нахой

Ответить

Неприятный клуб

Андрей
0
Ответить

Андрей Рядькин

Неприят…
3

Получай, пешка Винни пуха

Ответить

Неприятный клуб

Андрей
0

что что , не слышу , мы здесь власть

Ответить

Андрей Рядькин

Неприят…
1

+ Миска риса

Ответить

Парижский клуб

3

Кто то хотел батут по больше купить?

Ответить

Bad Mother Fucker

Парижский
3

по больше

Ответить

Bad Mother Fucker

3

скрепность 95%

Ответить

Северный кубок

2

Штраф 500 рублей, прости Господи

Ответить

Татарский спрей

0

Миллиард рублей это сколько в деньгах? 

Ответить

Неприятный клуб

Татарский
2

13 624 665 USD

Ответить

Татарский спрей

Неприятный
1

кхм, жалкие копейки какие-то 

Ответить

Татарский спрей

Татарск…
1

в чем новость-то? 

Ответить

Неприятный клуб

Татарск…
2

спиздили

Ответить

Каменный фитиль

Неприят…
2

радует, что у нас это еще является новостью

Ответить

Татарский спрей

Каменный
1

да вот я не пойму, новость-то в чем??

Ответить

Каменный

Татарск…
2

Новости — оперативная информация, которая представляет политический, социальный или экономический интерес для аудитории в своей свежести, то есть сообщения о событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент.

Информация около оперативная, представляет экономический, социальный и политический интерес для российской аудитории

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Неприятный

Татарск…
1

атлант ну вот как тебе ответить на твои вопросы. не знаю, там , может потому что пиздить деньги нехорошо. особенно через винни пуха и шейхов

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Татарский спрей

Неприят…
2

так мало или что? 

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Эпапа

0

Космический капиталист.

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Кирилл Краснов

0

Что не смогли спиздить в открытую, спиздят на качестве.

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