Более миллиарда рублей, похищенных у «Роскосмоса», нашли в Гонконге и ОАЭ Статьи редакции
Следователи завершили расследование по делу о хищении средств, выделенных на модуль, ещё не запущенный к МКС.
Деньги отмыли в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие, пишет «Коммерсантъ».
- Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) денежных средств, выделенных в рамках исполнения федеральной космической программы на 2006-2015 годы, возбудили в октябре 2019 года;
- Обвиняемые и подозреваемые появились в августе 2020 года, позже обвинение предъявили восьми фигурантам дела, в том числе бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву;
- Согласно материалам дела, между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия» был заключён контракт на создание научно-энергетического модуля (НЭМ) стоимостью 15 миллиардов 15 миллионов рублей;
- НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС и использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на МКС он пока не доставлен;
- По версии следствия, Солнцев и его сообщники вступили в сговор и украли более 1 миллиарда 72 миллионов рублей;
- Для хищений в марте 2017 заключили контракт, в рамках которого на расчётные счета перевели 1,32 миллиарда рублей за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом, , определила судебная оценочная экспертиза, цена контракта была завышена почти в три раза;
- Большую часть компонентов планировали приобрести за границей, поэтому со счетов деньги за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком». После этого «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевёл средства «Роскосмоса» туда;
- «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их в зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге компании;
Фигурантам расследования предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным источника «Ъ», они в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Свою вину они не признают.
Ну а что вы хотели? После создания госкорпорации Роскосмос стал сам планировать, сам проектировать, сам у себя заказывать, сам себе производить, сам у себя принимать и сам всё проверять. Это абсолютно закрытая, полностью непрозрачная структура с многомиллиардными вливаниями финансов. Ну вот как здесь не появиться коррупции?
Идея федерального агентства была очень здравой. Оно должно было только определять приоритеты и координировать работы. Но нет, стареющая авторитарная власть хочет создавать такие вот замкнутые мегакланы, потому что ей кажется, что ими проще управлять. До такого маразма не додумался даже Советский Союз в его худшие годы.
причем здесь маразм, почему ты вообще думаешь, что у нынешней власти есть другие приоритеты, кроме спиздить денег?
У них есть ещё второй приоритет – удержаться у власти и защитить свои богатства. Спизженные деньги нужно ещё уметь защитить, потому что бежать им собственно, особо некуда. А основной пиздец деградации именно в том, что Путин на полном серьезе считает, что укрупнив регионы и создав в стране несколько государственных мегакорпораций, он сможет эффективно всем этим управлять. Его замкнуло на идее вертикали управления, а вот кто будет эту вертикаль контролировать и где возьмётся контроль её качества он не думает. С каждым годом объем того, что придётся восстанавливать после него, умножается просто в геометрической прогрессии.
Роскосмос стал сам планировать, сам проектировать, сам у себя заказывать, сам себе производить, сам у себя принимать и сам всё проверять
в смысле? контракт на проектирование и изготовлением был с Энергией
Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия» был заключён контракт
Энергия не входит в Роскосмос.
Вместо МКС модуль запустили в Гонконг
Вывели деньги на орбиту
Гонконг не Китай нахой
Получай, пешка Винни пуха
что что , не слышу , мы здесь власть
Неприятный клуб
13 624 665 USD
Татарский спрей
кхм, жалкие копейки какие-то
Татарский спрей
в чем новость-то?
Неприятный клуб
спиздили
Каменный фитиль
радует, что у нас это еще является новостью
Татарский спрей
да вот я не пойму, новость-то в чем??
Каменный
Новости — оперативная информация, которая представляет политический, социальный или экономический интерес для аудитории в своей свежести, то есть сообщения о событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент.
Информация около оперативная, представляет экономический, социальный и политический интерес для российской аудитории
Неприятный
атлант ну вот как тебе ответить на твои вопросы. не знаю, там , может потому что пиздить деньги нехорошо. особенно через винни пуха и шейхов