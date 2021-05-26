Из-за рейтинга 18+.

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О закрытии выставки рассказал координатор движения Олег Леонов. «Эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки „18+“. Но администрация её огородила. Теперь никто не может попасть внутрь», — написал он.

По его словам, движение готово поставить добровольцев возле инсталляции, которые будут предупреждать о возрастном рейтинге экспозиции.

25 мая поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыл в парке «Музеон» выставку «7», приуроченную ко дню пропавших детей. Инсталляция состоит из семи железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории погибших после исчезновения детей.

«Выставка сделана так, чтобы вызывать сильное впечатление у людей, которые её видят, для того, чтобы они помнили, что когда дети пропадают, всё может закончиться не так хорошо. И это лишнее напоминание, чтобы с детьми занимались заранее, чтобы им объясняли, что делать, если они потерялись, какие есть опасные ситуации», — объяснял Леонов.