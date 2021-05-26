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Новости
Ольга Щербинина

Администрация московского парка «Музеон» закрыла выставку «Лизы Алерт» о пропавших детях Статьи редакции

Из-за рейтинга 18+.

44 44 комментария
4038 просмотров

О закрытии выставки рассказал координатор движения Олег Леонов. «Эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки „18+“. Но администрация её огородила. Теперь никто не может попасть внутрь», — написал он.

По его словам, движение готово поставить добровольцев возле инсталляции, которые будут предупреждать о возрастном рейтинге экспозиции.

25 мая поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыл в парке «Музеон» выставку «7», приуроченную ко дню пропавших детей. Инсталляция состоит из семи железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории погибших после исчезновения детей.

«Выставка сделана так, чтобы вызывать сильное впечатление у людей, которые её видят, для того, чтобы они помнили, что когда дети пропадают, всё может закончиться не так хорошо. И это лишнее напоминание, чтобы с детьми занимались заранее, чтобы им объясняли, что делать, если они потерялись, какие есть опасные ситуации», — объяснял Леонов.

«Лиза Алерт» уточнила, что администрация парка объяснила закрытие выставки именно возрастным рейтингом. «Контент, по мнению парка искусств „Музеон“, 18+, и мы должны задерживать детей, которые туда идут. А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — говорится в сообщении.

#новости #москва #выставки

44 44 комментария
25
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Каменный фитиль

44

«Контент, по мнению парка искусств „Музеон“, 18+, и мы должны задерживать детей, которые туда идут. А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть»

Россия в миниатюре, не можем делать что надо - делаем пиздец

Ответить

Будущий Абдужаббор

Каменный
14

Самое интересное, что и это делать не надо. Возрастные рейтинги, вроде, носят рекомендательный характер (могу ошибаться). Не говоря уже о том, что опять какие-то вахтёры ограждают детей от полной ерунды. Им только на пользу эта выставка.

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Каменный фитиль

Будущий
0

ст КоАП 6.17 по N 436-ФЗ, все-таки даже штрафы есть, небольшие, там до 30 тр если правильно разобрал, но деньги есть денги, ну и с мвд обжиматься такое себе удовольствие, тут же они о детях пекутся, как иначе-то

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Будущий

Каменный
3

Так, в ответе Минкультуры России от 28.12.2015 № 2690-03-7.1 сказано: «Возрастной рейтинг фильма носит рекомендательный характер и предназначен для родителей, которые, исходя из информации о рейтинге фильма, принимают решение о возможности просмотра фильма их детьми. Закон не содержит нормы о запрете допуска детей в сопровождении родителей на просмотр фильма с любым рейтингом, поскольку именно родители несут гражданскую ответственность за воспитание и благополучие своих детей, за информационную безопасность. Порядок допуска детей в кинотеатр без родителей или их законных представителей определяется администрацией кинотеатра самостоятельно. Дети без родителей на просмотр фильмов с возрастной категорией «18+» не допускаются».

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Миша Копейкин

Будущий
0

Ребят, вы тут какие-то статьи приводите так, будто кому-то на них не похуй. Законы трактуются так как нужно, а если нужно, то и просто игнорируются, вы ещё не поняли?

Ответить

Каменный фитиль

Миша
0

РФ была и останется бюрократическим и легистским государством, нормативно-правовая база которой задает и определяет ее телодвижения по стольку, по скольку имеет потенциал трактоваться властями в свою пользу, так что законы важны, но по своему в нашей ситуации и вообще

Ответить

Каменный фитиль

Будущий
0

ну вот, значит просто Музеон жопу на всякий случай прикрыл, прозаично

Ответить

С H А P Р i Е

Каменный
8

должны задерживать

Запрещать и не пущать

Ответить

Каменный фитиль

С
9

вот просто интересно, это могло быть проговорено "на берегу", а не когда выставка уже есть и "ой знаете,  в пизду, нам неудбно, закрываем нахой досвидания"

Ответить

С H А P Р i Е

Каменный
5

Берег далеко, мы на дне

Ответить

Каменный фитиль

С
2

мы же в лодке?(

Ответить

Дипломатический

Каменный
8

В подводной. Курском зовется

Ответить

Каменный фитиль

Диплома…
5

:(
Помянем погибших 🔥

Ответить

С H А P Р i Е

Каменный
1

Не надо раскачивать, времени на раскачку нет

Ответить

Каменный фитиль

С
1

под твоей редакцией и лодки-то уже нет

Ответить

С H А P Р

Каменный
1

Так нахрена ж вы ботик потопили,
На нем был старый патефон,
Три портрета Джугашвили
И курительный салон

Ответить

Sergejs Fedotovs

С
0

А задерживать в России может только одна организация, тут и парадокс для закрытия выставки

Ответить

Совершенный Мурод

Каменный
4

Задерживать и в автозак этих маленьких любителей выставок 

Ответить

Каменный фитиль

Совершенный
1

Ой, где-то я это уже слышал...

ФСИН презентовала автозак для перевозки детей
На прошедшем в Подмосковье Всероссийском совещании руководителей медико-санитарных частей…
newizv.ru
Ответить

С H А P Р i Е

Каменный
1

И на стройку БАМа нах

Ответить

Sergejs Fedotovs

20

Так недолго совсем вернуться во времена СССР, когда и маньяков "не было" и дети "не пропадали". Главное статистика!

Ответить

FOX

Sergejs
6

и  интернета не было

Ответить

Sergejs Fedotovs

FOX
1

А интернет можно и замедлить и отключить - Китай в пример. Можно пойти дальше - за VPN смертная казнь. Да и будем реалистами - власть неоднократно уже дала понять, что им пофиг и на митинги и на то, что в интернете происходит

Ответить

Рыжий

Sergejs
2

и на то, что в интернете происходит

Уж точно не пофиг, не от скуки подбираются к запрету Твиттера и Ютуба явно. А уж сколько сайтов политических было заблокировано якобы за педофилию...

Ответить

Федя Прозоров

Sergejs
1

И преступности не было, а всё полезло только в 90х

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Sergejs
0

сам придумал?

Ответить

Стас Фарбер

Sergejs
0

советская номенклатура

Ответить

С H А P Р i Е

9

мы должны задерживать детей

Их искать надо и предотвращать пропажу, а не задерживать, алло

Ответить

С H А P Р i Е

С
8

Впрочем, о чем это я

Ответить

Рыжий

5

Я в ахуе. Какие же презервативы придумали такое решение. Не политика, не Навальный, но все равно запрещать и не пущать

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Рыжий
7

Так совки по другому не умеют. Запреты, запреты, запреты. Ведь если не говорить о проблемах, то значит их и нет

Ответить

Рыжий

Дмитрий
1

Я сам совок, но от таких решений "у меня какая-то агрессия и зубы скрипят" (с)

Ответить

Неприятный клуб

Рыжий
2

не может быть какая то организация быть эффективнее профильного ведомства, видимо логика такая

Ответить

Неприятный клуб

2

Сверхразумы. То есть не предложили альтернативное решение , а просто на нахуй плашку 18+ и пихуй, дети не дети главное шоб менты не доебались

Ответить

Егор Ниглов

2

Получается, они сначала разрешили, а потом запретили? Сверхразум какой-то.

PS Текст (по крайней мере, тот, что на фотке) крайне хуевый, будто бы сценарист сериалов с "России" написал.

Ответить

Алексей Бойков

1

По идее наоборот нужно пускать детей, чтобы те понимали, что нельзя с чужими дядьками в лес ходить

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

1

Пропавшие дети возникли как проект ЦРУ

Ответить

Джон Кроули

–2

Почему Лиза алерт читает дневник моей бабы и выдаёт это за похищение? Наши сексуальные игры ни как не относятся к похищениям.

Ответить

Антон Лисин

0

Страна пиздеца 

Ответить

Северный кубок

0

Салтыковшина-Щедриновщина
https://www.youtube.com/watch?v=kr7OPqbqbec

Ответить

Владимир Земсков

0

Эта выставка тогда есть где-нибудь в онлайн?

Ответить

Елизавета Михайлова

0

Это выставка на открытом пространстве, что ли проводится? Хватит одного вахтёра, чтоб паспорта проверял, если они так боятся что кто-то младше 18 на выставку попадёт. Что за идиотская отмазка?

Ответить

Елизавета Михайлова

Елизавета
0

Блин, там в новости ж про парк написано 😑

Ответить

Stepan Trifonov

0

Безотносительно решения Музеона эти инсталляции - пример очень хуевой социалки, на уровне студентов.

Реклама должна делать больно в том случае если аудитория не видит проблему. Если же в обществе и так есть конценсус, что воровать детей - плохо, то нужно использовать другие инструменты, которые не заставляют людей отворачиваться

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