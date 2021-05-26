Администрация московского парка «Музеон» закрыла выставку «Лизы Алерт» о пропавших детях Статьи редакции
Из-за рейтинга 18+.
О закрытии выставки рассказал координатор движения Олег Леонов. «Эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки „18+“. Но администрация её огородила. Теперь никто не может попасть внутрь», — написал он.
По его словам, движение готово поставить добровольцев возле инсталляции, которые будут предупреждать о возрастном рейтинге экспозиции.
25 мая поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыл в парке «Музеон» выставку «7», приуроченную ко дню пропавших детей. Инсталляция состоит из семи железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории погибших после исчезновения детей.
«Выставка сделана так, чтобы вызывать сильное впечатление у людей, которые её видят, для того, чтобы они помнили, что когда дети пропадают, всё может закончиться не так хорошо. И это лишнее напоминание, чтобы с детьми занимались заранее, чтобы им объясняли, что делать, если они потерялись, какие есть опасные ситуации», — объяснял Леонов.
«Лиза Алерт» уточнила, что администрация парка объяснила закрытие выставки именно возрастным рейтингом. «Контент, по мнению парка искусств „Музеон“, 18+, и мы должны задерживать детей, которые туда идут. А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — говорится в сообщении.
Будущий Абдужаббор
Самое интересное, что и это делать не надо. Возрастные рейтинги, вроде, носят рекомендательный характер (могу ошибаться). Не говоря уже о том, что опять какие-то вахтёры ограждают детей от полной ерунды. Им только на пользу эта выставка.
ст КоАП 6.17 по N 436-ФЗ, все-таки даже штрафы есть, небольшие, там до 30 тр если правильно разобрал, но деньги есть денги, ну и с мвд обжиматься такое себе удовольствие, тут же они о детях пекутся, как иначе-то
Будущий
Так, в ответе Минкультуры России от 28.12.2015 № 2690-03-7.1 сказано: «Возрастной рейтинг фильма носит рекомендательный характер и предназначен для родителей, которые, исходя из информации о рейтинге фильма, принимают решение о возможности просмотра фильма их детьми. Закон не содержит нормы о запрете допуска детей в сопровождении родителей на просмотр фильма с любым рейтингом, поскольку именно родители несут гражданскую ответственность за воспитание и благополучие своих детей, за информационную безопасность. Порядок допуска детей в кинотеатр без родителей или их законных представителей определяется администрацией кинотеатра самостоятельно. Дети без родителей на просмотр фильмов с возрастной категорией «18+» не допускаются».
Ребят, вы тут какие-то статьи приводите так, будто кому-то на них не похуй. Законы трактуются так как нужно, а если нужно, то и просто игнорируются, вы ещё не поняли?
Каменный фитиль
РФ была и останется бюрократическим и легистским государством, нормативно-правовая база которой задает и определяет ее телодвижения по стольку, по скольку имеет потенциал трактоваться властями в свою пользу, так что законы важны, но по своему в нашей ситуации и вообще
ну вот, значит просто Музеон жопу на всякий случай прикрыл, прозаично
должны задерживать
Запрещать и не пущать
вот просто интересно, это могло быть проговорено "на берегу", а не когда выставка уже есть и "ой знаете, в пизду, нам неудбно, закрываем нахой досвидания"
Берег далеко, мы на дне
мы же в лодке?(
Дипломатический
В подводной. Курском зовется
Не надо раскачивать, времени на раскачку нет
А задерживать в России может только одна организация, тут и парадокс для закрытия выставки
Совершенный Мурод
Задерживать и в автозак этих маленьких любителей выставок
Каменный фитиль
Ой, где-то я это уже слышал...
Так недолго совсем вернуться во времена СССР, когда и маньяков "не было" и дети "не пропадали". Главное статистика!
А интернет можно и замедлить и отключить - Китай в пример. Можно пойти дальше - за VPN смертная казнь. Да и будем реалистами - власть неоднократно уже дала понять, что им пофиг и на митинги и на то, что в интернете происходит
мы должны задерживать детей
Их искать надо и предотвращать пропажу, а не задерживать, алло
Я в ахуе. Какие же презервативы придумали такое решение. Не политика, не Навальный, но все равно запрещать и не пущать
Так совки по другому не умеют. Запреты, запреты, запреты. Ведь если не говорить о проблемах, то значит их и нет
Неприятный клуб
не может быть какая то организация быть эффективнее профильного ведомства, видимо логика такая
Получается, они сначала разрешили, а потом запретили? Сверхразум какой-то.
PS Текст (по крайней мере, тот, что на фотке) крайне хуевый, будто бы сценарист сериалов с "России" написал.
По идее наоборот нужно пускать детей, чтобы те понимали, что нельзя с чужими дядьками в лес ходить
Почему Лиза алерт читает дневник моей бабы и выдаёт это за похищение? Наши сексуальные игры ни как не относятся к похищениям.
Это выставка на открытом пространстве, что ли проводится? Хватит одного вахтёра, чтоб паспорта проверял, если они так боятся что кто-то младше 18 на выставку попадёт. Что за идиотская отмазка?
Безотносительно решения Музеона эти инсталляции - пример очень хуевой социалки, на уровне студентов.
Реклама должна делать больно в том случае если аудитория не видит проблему. Если же в обществе и так есть конценсус, что воровать детей - плохо, то нужно использовать другие инструменты, которые не заставляют людей отворачиваться