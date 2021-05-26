По новым правилам соцсети должны отслеживать авторов контента и передавать данные, если тех обвиняют в «угрозе суверенитету и целостности Индии».

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25 мая сервис WhatsApp, принадлежащий Facebook, подал в суд на индийское правительство, чтобы оспорить вступление в силу новых правил работы соцсетей. Мессенджер заявил, что они нарушают права пользователей на неприкосновенность частной жизни. Об этом пишет The New York Times.

В феврале власти Индии ужесточили правила регулирования соцсетей. Согласно требованиям, сервисы должны:

блокировать контент, «затрагивающий суверенитет и целостность Индии или угрожающий национальной безопасности»;



предоставлять данные авторов, первыми опубликовавших такие сообщения;

назначать представителей в Индии, которые будут следить за соблюдением правил и сотрудничать с правоохранительными органами.

Закон приняли ещё в феврале, но вступает в силу он 26 мая. Google заявил, что будет соблюдать требования, Facebook — что намерен исполнять правила, но будет вести дискуссию с правительством, чтобы уточнить некоторые детали. Представители Twitter сказали, что изучат нововведения. WhatsApp, которым владеет Facebook, изначально отказался от комментариев, а 25 мая подал на правительство в суд, чтобы оспорить введение правил.

WhatsApp утверждает, что не может подчиняться требованиям и отслеживать авторов контента, поскольку использует сквозное шифрование, которое не даёт получить доступ к сообщениям третьим лицам.

Гражданское общество и технические эксперты по всему миру уверены, что требование «отслеживать» личные сообщения нарушит процесс сквозного шифрования и приведет к реальным злоупотреблениям. WhatsApp стремится защищать конфиденциальность пользователей, и мы будем продолжать делать все возможное для этого в соответствии с законами Индии. представитель WhatsApp

Противники новых правил считают, что с помощью них правительство пытается заблокировать контент оппозиции. В апреле власти Индии потребовали от Facebook, Instagram и Twitter удалить посты в социальных сетях, в которых критиковали правительственные антиковидные меры. Чиновники заявили, что эти сообщения могут спровоцировать панику. Сервисы сделали большинство постов невидимыми на территории Индии, но не удалили их — в других странах они были доступны.

Правила регулирования соцсетей приняли вскоре после того, как Twitter проигнорировал требования индийских властей заблокировать контент. В феврале правительство потребовало от соцсети забанить аккаунты, в которых оно усмотрело подстрекательства к насилию. Пользователи публиковали сообщения с критикой премьер-министра страны Нарендру Моди с хэштегом ModiPlanningFarmersGenocide (Моди планирует геноцид фермеров). Соцсеть заблокировала 250 профилей, но через 12 часов разбанила их. Правительство пригрозило оштрафовать Twitter или лишить руководителей компании свободы на срок до 7 лет.