WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за требования раскрывать данные пользователей по просьбе полиции Статьи редакции
По новым правилам соцсети должны отслеживать авторов контента и передавать данные, если тех обвиняют в «угрозе суверенитету и целостности Индии».
25 мая сервис WhatsApp, принадлежащий Facebook, подал в суд на индийское правительство, чтобы оспорить вступление в силу новых правил работы соцсетей. Мессенджер заявил, что они нарушают права пользователей на неприкосновенность частной жизни. Об этом пишет The New York Times.
В феврале власти Индии ужесточили правила регулирования соцсетей. Согласно требованиям, сервисы должны:
- блокировать контент, «затрагивающий суверенитет и целостность Индии или угрожающий национальной безопасности»;
- предоставлять данные авторов, первыми опубликовавших такие сообщения;
- назначать представителей в Индии, которые будут следить за соблюдением правил и сотрудничать с правоохранительными органами.
Закон приняли ещё в феврале, но вступает в силу он 26 мая. Google заявил, что будет соблюдать требования, Facebook — что намерен исполнять правила, но будет вести дискуссию с правительством, чтобы уточнить некоторые детали. Представители Twitter сказали, что изучат нововведения. WhatsApp, которым владеет Facebook, изначально отказался от комментариев, а 25 мая подал на правительство в суд, чтобы оспорить введение правил.
WhatsApp утверждает, что не может подчиняться требованиям и отслеживать авторов контента, поскольку использует сквозное шифрование, которое не даёт получить доступ к сообщениям третьим лицам.
Противники новых правил считают, что с помощью них правительство пытается заблокировать контент оппозиции. В апреле власти Индии потребовали от Facebook, Instagram и Twitter удалить посты в социальных сетях, в которых критиковали правительственные антиковидные меры. Чиновники заявили, что эти сообщения могут спровоцировать панику. Сервисы сделали большинство постов невидимыми на территории Индии, но не удалили их — в других странах они были доступны.
Правила регулирования соцсетей приняли вскоре после того, как Twitter проигнорировал требования индийских властей заблокировать контент. В феврале правительство потребовало от соцсети забанить аккаунты, в которых оно усмотрело подстрекательства к насилию. Пользователи публиковали сообщения с критикой премьер-министра страны Нарендру Моди с хэштегом ModiPlanningFarmersGenocide (Моди планирует геноцид фермеров). Соцсеть заблокировала 250 профилей, но через 12 часов разбанила их. Правительство пригрозило оштрафовать Twitter или лишить руководителей компании свободы на срок до 7 лет.
В индийской столице Нью-Дели с конца ноября проходят массовые демонстрации, в которых участвуют десятки тысяч фермеров и крестьян. Они требуют отмены новых законопроектов, согласно которым земледельцы смогут самостоятельно заключать сделки с аграрными компаниями на продажу урожая и продавать свою продукцию в любой точке страны. Протестующие считают, что это приведет к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.
Сначала Гугл, теперь Вотсап. IT-гиганты встают на защиту прав граждан от диктатуры. Последний оплот свободомыслия, обладающий реальной силой. Неплохая киберпанк-книжка вышла бы.
IT-гиганты встают на защиту прав граждан от диктатуры. Последний оплот свободомыслия
Жирнота какая
Дипломатический инструмент
Мы уже живем в киберпанке
Мы в киберпиздеце
Дипломатический
Панк = пиздец, тащемта
анархия - мать порядка, ты шо!
Дипломатический
Не все то анархизм, шо панк
это тема для отдельной дискуссии
Дипломатич
Тюю... Тема на два предложения: "punk"(аглицк) - плохой, дряной, стремный. Любые совпадения имён субкультуры и жанра фантастики (не такой уж и фантастики нонче) случайны и не имеют прямой связи.
насрать им на диктатуру
То, что корпорации думают только о сиюминутной выгоде - это слишком примитивный взгляд. Уверен, всё намного сложнее. В разных корпорациях разный уровень алчности, у некоторых в приоритетах не только заработать побольше бабла. Некоторые руководители, например Цукерберг, вполне возможно не в последнюю очередь думают о том, чтобы вписать своё имя в историю или что-нибудь изменить в мире. Деньги - это не единственный мотиватор, есть огромное количество других интересных вещей.
Ну и корпорация это не единый организм (во всяком случае не каждая копрорация). Внутри неё есть разные заинтересованные стороны, которые не во всём друг с другом согласны.
Дипломатический
Деньги - это не единственный мотиватор, есть огромное количество других интересных вещей.
Ага, власть, например
Ну вотсап не готов делиться данными с правительством, но готов делиться с рекламодателями за денежку
Индия портится((
ХарЭ, Кришна
Даже в Индии демократия. Но не в России
Отключение интернета в Казахстане во время того, как оппозиционер начинает стрим в инстаграме - это демократия?
Правительство пригрозило оштрафовать Twitter или лишить руководителей компании свободы на срок до 7 лет.
О нет!