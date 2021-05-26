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Новости
yannlll

WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за требования раскрывать данные пользователей по просьбе полиции Статьи редакции

По новым правилам соцсети должны отслеживать авторов контента и передавать данные, если тех обвиняют в «угрозе суверенитету и целостности Индии».

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25 мая сервис WhatsApp, принадлежащий Facebook, подал в суд на индийское правительство, чтобы оспорить вступление в силу новых правил работы соцсетей. Мессенджер заявил, что они нарушают права пользователей на неприкосновенность частной жизни. Об этом пишет The New York Times.

В феврале власти Индии ужесточили правила регулирования соцсетей. Согласно требованиям, сервисы должны:

  • блокировать контент, «затрагивающий суверенитет и целостность Индии или угрожающий национальной безопасности»;
  • предоставлять данные авторов, первыми опубликовавших такие сообщения;
  • назначать представителей в Индии, которые будут следить за соблюдением правил и сотрудничать с правоохранительными органами.

Закон приняли ещё в феврале, но вступает в силу он 26 мая. Google заявил, что будет соблюдать требования, Facebook — что намерен исполнять правила, но будет вести дискуссию с правительством, чтобы уточнить некоторые детали. Представители Twitter сказали, что изучат нововведения. WhatsApp, которым владеет Facebook, изначально отказался от комментариев, а 25 мая подал на правительство в суд, чтобы оспорить введение правил.

WhatsApp утверждает, что не может подчиняться требованиям и отслеживать авторов контента, поскольку использует сквозное шифрование, которое не даёт получить доступ к сообщениям третьим лицам.

Гражданское общество и технические эксперты по всему миру уверены, что требование «отслеживать» личные сообщения нарушит процесс сквозного шифрования и приведет к реальным злоупотреблениям. WhatsApp стремится защищать конфиденциальность пользователей, и мы будем продолжать делать все возможное для этого в соответствии с законами Индии.

представитель WhatsApp

Противники новых правил считают, что с помощью них правительство пытается заблокировать контент оппозиции. В апреле власти Индии потребовали от Facebook, Instagram и Twitter удалить посты в социальных сетях, в которых критиковали правительственные антиковидные меры. Чиновники заявили, что эти сообщения могут спровоцировать панику. Сервисы сделали большинство постов невидимыми на территории Индии, но не удалили их — в других странах они были доступны.

Правила регулирования соцсетей приняли вскоре после того, как Twitter проигнорировал требования индийских властей заблокировать контент. В феврале правительство потребовало от соцсети забанить аккаунты, в которых оно усмотрело подстрекательства к насилию. Пользователи публиковали сообщения с критикой премьер-министра страны Нарендру Моди с хэштегом ModiPlanningFarmersGenocide (Моди планирует геноцид фермеров). Соцсеть заблокировала 250 профилей, но через 12 часов разбанила их. Правительство пригрозило оштрафовать Twitter или лишить руководителей компании свободы на срок до 7 лет.

В индийской столице Нью-Дели с конца ноября проходят массовые демонстрации, в которых участвуют десятки тысяч фермеров и крестьян. Они требуют отмены новых законопроектов, согласно которым земледельцы смогут самостоятельно заключать сделки с аграрными компаниями на продажу урожая и продавать свою продукцию в любой точке страны. Протестующие считают, что это приведет к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.

#новости #право #соцсети #индия

26 26 комментариев
7
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26 комментариев
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Миша Копейкин

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Сначала Гугл, теперь Вотсап. IT-гиганты встают на защиту прав граждан от диктатуры. Последний оплот свободомыслия, обладающий реальной силой. Неплохая киберпанк-книжка вышла бы.

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Эпапа

Миша
10

WhatsApp и права граждан несовместимые вещи) 

Ответить

alexferman

Миша
4

IT-гиганты встают на защиту прав граждан от диктатуры. Последний оплот свободомыслия

Жирнота какая

Ответить

ad unguem

Миша
1

Какую еще защиту прав, Цук просто не хочет тратиться на огромный штаб работников в Индии, который потребуется для соблюдения этих законов.

Ответить

Дипломатический инструмент

Миша
0

Мы уже живем в киберпанке

Ответить

С H А P Р i Е

Дипломатический
0

Мы в киберпиздеце

Ответить

Дипломатический

С
1

Панк = пиздец, тащемта

Ответить

Корнелий Шнапс

Диплома…
1

анархия - мать порядка, ты шо!

Ответить

Дипломатический

Корнелий
0

Не все то анархизм, шо панк

Ответить

Корнелий Шнапс

Диплома…
0

это тема для отдельной дискуссии

Ответить

Дипломатич

Корнелий
0

Тюю... Тема на два предложения: "punk"(аглицк) - плохой, дряной, стремный. Любые совпадения имён субкультуры и жанра фантастики (не такой уж и фантастики нонче) случайны и не имеют прямой связи.

Ответить

Корнелий Шнапс

Миша
0

насрать им на диктатуру 

Ответить

Миша Копейкин

Корнелий
0

То, что корпорации думают только о сиюминутной выгоде - это слишком примитивный взгляд. Уверен, всё намного сложнее. В разных корпорациях разный уровень алчности, у некоторых в приоритетах не только заработать побольше бабла. Некоторые руководители, например Цукерберг, вполне возможно не в последнюю очередь думают о том, чтобы вписать своё имя в историю или что-нибудь изменить в мире. Деньги - это не единственный мотиватор, есть огромное количество других интересных вещей.
Ну и корпорация это не единый организм (во всяком случае не каждая копрорация). Внутри неё есть разные заинтересованные стороны, которые не во всём друг с другом согласны.

Ответить

Дипломатический

Миша
0

Деньги - это не единственный мотиватор, есть огромное количество других интересных вещей.

Ага, власть, например

Ответить

Миша Копейкин

Диплома…
1

да, и много других

Ответить

Федя Прозоров

Миша
0

Ну вотсап не готов делиться данными с правительством, но готов делиться с рекламодателями за денежку

Ответить

John

Миша
0

 Закон приняли ещё в феврале, но вступает в силу он 26 мая.

Google заявил, что будет соблюдать требования

Facebook — что намерен исполнять правила, но будет вести дискуссию с правительством, чтобы уточнить некоторые детали

Ответить

alexferman

2

Индия портится((

Ответить

Для закладок

alexferman
1

Гниет

Ответить

С H А P Р i Е

2

ХарЭ, Кришна

Ответить

Дипломатический инструмент

С
1

ХарЭ, Рама

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Даже в Индии демократия. Но не в России

Ответить

Имя И Фамилия

Дмитрий
1

Отключение интернета в Казахстане во время того, как оппозиционер начинает стрим в инстаграме - это демократия?

Ответить

Федя Прозоров

0

Хахаха, так мы и поверили тебе, Цукерберг!

Ответить

Антон Тимофеев

0

От слов "суверенитет и независимость" уже тошнить начинает...

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Dmitry Vakhnin

0

Правительство пригрозило оштрафовать Twitter или лишить руководителей компании свободы на срок до 7 лет.

О нет!

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