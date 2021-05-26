Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

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Документ приняли в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет распространяется на следущий людей:

тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться на любые выборные должности пять лет с момента получения организацией такого статуса;

тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться три года с момента получения организацией такого статуса;

те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.

Во втором чтении в документ внесли поправку, согласно которой запрет распространяется на любые выборы, а не только думские. При этом причастностью к деятельности экстремистских организаций будут считаться заявления в интернете в её поддержку, перечисление денег и любая помощь.

Запрет в течение трёх лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые поддерживали экстремистские организации за год до того, как их признали таковыми.

Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Леонид Волков назвал его «законом против Навального».