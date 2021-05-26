Госдума приняла «закон против ФБК». Он запрещает причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах Статьи редакции
Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.
Документ приняли в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает ТАСС.
Запрет распространяется на следущий людей:
- тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться на любые выборные должности пять лет с момента получения организацией такого статуса;
- тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться три года с момента получения организацией такого статуса;
- те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.
Во втором чтении в документ внесли поправку, согласно которой запрет распространяется на любые выборы, а не только думские. При этом причастностью к деятельности экстремистских организаций будут считаться заявления в интернете в её поддержку, перечисление денег и любая помощь.
Запрет в течение трёх лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые поддерживали экстремистские организации за год до того, как их признали таковыми.
Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Леонид Волков назвал его «законом против Навального».
В начале апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Материалы дела засекретили из-за наличия в них гостайны. 30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого Волков объявил о закрытии организации.
Ребят, не надо раскачивать лодку. Осталось всего лет 20 подождать - нефть закончится и они сами уйдут
Медицинский глобус
Есть ещё лес, газ, золото, редкоземельные материалы.
Да и всегда можно забрать последнее у оставшихся в живых и неуехавших к тому моменту 2 млн россиян
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Просто надо перетерпеть смуту и все наладится, братка. Не надо протестовать и выходить на митинги. Отсиди свой срок в интернете или просто расслабся, отдохни, накати пивка, бабу в**би в конце концов. Либеральный режим также являются тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, ну в сущности не дарующий свободы.
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!
это мы уже проходили в 37 ... Кто ты, Алексей Крылов? Стукач из "Скотного двора" Оруэлла? "— Товарищи, — сказал Стукач, — я надеюсь, вы все понимаете, какую жертву приносит товарищ Наполеон, взвалив на себя еще и руководство фермой. Уж не думаете ли вы, товарищи, что руководить легко? Напротив, это серьезный, тяжкий труд. Нет и не может быть более стойкого приверженца равенства всех животных, чем товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив не принимать решений единолично, а доверить это вам. Но кто поручится, что вы не примете неверное решение?"
Импортный огонь
Помню, в 14-м году так говорили. Дескать, вот сейчас каааак попилят на олимпиаде бобосы, а после сядут на воздушный шарик и улетят домой в европку.
Обосрались и обоссались. Как после таких законов можно кукарекать, что умное голосование не работает, а у структур Навального нет поддержки?????
Где оно работает-то?) где поддержка Навального?) хватит уже жить в мире розовых пони)
не работало и не досаждало бы - не было бы такой травли и глушения по всем фронтам.
1) Навальный - сидит и получает одну сфабрикованную уголовку за другой. В чем победа его структур?
2) дума все так же принимает все что спустят сверху. В чем победа уг?
Да это классика, всякие украницы и латвийцы просто тупо злорадствуют, что ещё им делать?
Рекламный
Блять, заявление уровня про-путинцев, которые тоже латышей и украинцев во всем обвиняют. Некоторые личности оппозиции, конечно иногда умеют удивлять
Всё, теперь официально в России не может быть никакой оппозиции на законном уровне. Всех кто имеет хоть что-то против текущего положения дел, сначала признают Иностранным агентом. Если не одумается, признают экстремистской организацией, причём даже формально доказывать не обязательно - ставим гриф секретно и дело в шляпе.
Теоретический велосипед
И в будущей ГУЛАГ накуй
Наконец-то всякие террористы и экстремисты не смогут приходить к власти, насильно ее удерживать и ликвидировать политических оппонентов 👍
блять с каких пор закон начал иметь обратную силу
вообще крипота конечно - можно принять закон о том что нельзя носить полосатые носки, ну ладно не будем (хотя жаль конечно), но преступниками являются все кто их носил до этого дня, как так, блять!
Когда стали банить за слово }{0}{0^
Милицейский дебаркадер
Когда положили большой болт на 54 статью конституции. И КС не против.
вот вы смеетесь, а через пару лет TJ признают иноагентом и все кто постил мемчики в течение 5 последних лет будут вне закона
Медицинский глобус
Комментаторов с галочками приравняют к особо опасным экстремистам
Ранний якорь
Если меня будут пытать, я тебя сдам.
Так тут и сейчас куча либерах донанитивших ФБК
Я доначу супермаркету, а супермаркет мне донатит пиво.
Наша страна настолько демократична и безопасна, что в ней запрещено работать в организациях, которые через 5 лет признают экстремистскими. Учат людей думать наперед 👍🏻🤡👍🏻🤡👍🏻
Ниче, зато валежник можно бесплатно собирать (в определенные лунные дни)
Медицинский глобус
Но грибы собирать уже нельзя. Нужно с линейкой ходить и собирать только мелочь
Всем итак понятно, насколько ублюдский этот закон, но каждый раз когда я вижу фразу "те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета.", у меня взрывается мозг
Как-будто раньше они могли избраться, даже муниципальные фильтры не прошли бы. Закон конечно максимально ублюдский. Просто фантастические твари. Кода этот режим кончится, нужно чтобы ни одна фамилия причастных и голосовавших за эти законы людей не была забыта
Только вот кончится ли этот режим в ближайшие 10-15 лет? На смену Путину придëт ему подобный.
Запретили избираться, но не навсегда же.
Выебали в жопу дубинкой, но по головке погладили же.
ну они могли отменить под это дело результаты выборов для всех неугодных, обвинив в симпатиях к Навальному начиная с муниципальных уровней и выше и не надо было бы выдумывать уголовные дела и пр.
Щас фбк любой партии/депутату скинет 15₽ и на этом его полномочия всё
Почему во всех таких новостях пишут "против ФБК"? Может против всей реально действующей оппозиции, а не только ФБК?
А кроме Навального кто-то ещё был? Коммунисты или ЛДПР?
потому что это единственная оппозиция (ок, среди тех, о которых я слышал), признанная экстремистской организацией
ХАМАС точно мог
Комментарий удален
Комментарий удален
НСДАП 21 века
Татарский спрей
То есть ещё долго терпеть?
НСДАП правил всего 12 лет
Татарский спрей
Немцы очень нетерпеливый народ
Они слезут с кресел только мёртвые? На горах золота и шлюх с раздутыми губами? Вот вам и история, почему расстреляли царскую семью
"Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы."
Потому что нам можно, а Вам нет!
Забавно, что с закрытием штабов Навального и принятием этого закона в жизни простых россиян абсолютно ничего не изменилось. Стоит задуматься над своей эффективностью.