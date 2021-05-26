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Новости
Ольга Щербинина

Госдума приняла «закон против ФБК». Он запрещает причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах Статьи редакции

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

83 83 комментария
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Документ приняли в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет распространяется на следущий людей:

  • тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться на любые выборные должности пять лет с момента получения организацией такого статуса;
  • тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться три года с момента получения организацией такого статуса;
  • те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться три года.

Во втором чтении в документ внесли поправку, согласно которой запрет распространяется на любые выборы, а не только думские. При этом причастностью к деятельности экстремистских организаций будут считаться заявления в интернете в её поддержку, перечисление денег и любая помощь.

Запрет в течение трёх лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые поддерживали экстремистские организации за год до того, как их признали таковыми.

Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. Леонид Волков назвал его «законом против Навального».

В начале апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Материалы дела засекретили из-за наличия в них гостайны. 30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого Волков объявил о закрытии организации.

#новости #право #фбк

83 83 комментария
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68
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83 комментария
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Миша Копейкин

75

Ребят, не надо раскачивать лодку. Осталось всего лет 20 подождать - нефть закончится и они сами уйдут

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Медицинский глобус

Миша
28

Есть ещё лес, газ, золото, редкоземельные материалы.
Да и всегда можно забрать последнее у оставшихся в живых и неуехавших к тому моменту 2 млн россиян

Ответить

Священный хот-дог

Медицинский
7

Да и в каждом россиянине еще около 10мг золота

Ответить

жизнь как она есть

Медицинский
1

Леса нет...

Ответить

Владимир Филатов

Медицинский
1

продать в рабство

Ответить

Алексей Крылов

Миша
2

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Просто надо перетерпеть смуту и все наладится, братка. Не надо протестовать и выходить на митинги. Отсиди свой срок в интернете или просто расслабся, отдохни, накати пивка, бабу в**би в конце концов. Либеральный режим также являются тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, ну в сущности не дарующий свободы.

Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!

Ответить

NEPUTIN

Алексей
1

это мы уже проходили в 37 ...  Кто ты, Алексей Крылов? Стукач из "Скотного двора"  Оруэлла? "— Товарищи, — сказал Стукач, — я надеюсь, вы все понимаете, какую жертву приносит товарищ Наполеон, взвалив на себя еще и руководство фермой. Уж не думаете ли вы, товарищи, что руководить легко? Напротив, это серьезный, тяжкий труд. Нет и не может быть более стойкого приверженца равенства всех животных, чем товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив не принимать решений единолично, а доверить это вам. Но кто поручится, что вы не примете неверное решение?"

Ответить

Виктор Ганелес

Миша
0

Осталось всего 20 лет подождать, и люди закончатся...

Ответить

Импортный огонь

Миша
0

Помню, в 14-м году так говорили. Дескать, вот сейчас каааак попилят на олимпиаде бобосы, а после сядут на воздушный шарик и улетят домой в европку.

Ответить

Дмитрий Орлов

55

Обосрались и обоссались. Как после таких законов можно кукарекать, что умное голосование не работает, а у структур Навального нет поддержки?????

Ответить

Максим Чистов

Дмитрий
–53

Где оно работает-то?) где поддержка Навального?) хватит уже жить в мире розовых пони)

Ответить

Дима Анонимный

Максим
18

не работало и не досаждало бы - не было бы такой травли и глушения по всем фронтам.

Ответить

Максим Чистов

Дима
–20

1) Навальный - сидит и получает одну сфабрикованную уголовку за другой. В чем победа его структур?
2) дума все так же принимает все что спустят сверху. В чем победа уг?

Ответить

Smaug The

Максим
10

А кто писал про победу?

Ответить

Дед Охуелыч

Smaug
1

Да это классика, всякие украницы и латвийцы просто тупо злорадствуют, что ещё им делать?

Ответить

Рекламный

Дед
1

Блять, заявление уровня про-путинцев, которые тоже латышей и украинцев во всем обвиняют. Некоторые личности оппозиции, конечно иногда умеют удивлять

Ответить

Дима Анонимный

Максим
2

победа-не победа, но ссут конкретно.

Ответить

Andy

Максим
1

Кто тут про победу писал, клоун. Проблема таких кадров - сами выдумывают у себя что-то в голове, а потом громогласно вербально разъёбывают собственную конструкцию приписывая её оппоненту.

Ответить

AZP

Дмитрий
–2

Вместо единоросса выбирайте сталиниста, потому что так Волков сказал.

Ответить

Миша Копейкин

50

Всё, теперь официально в России не может быть никакой оппозиции на законном уровне. Всех кто имеет хоть что-то против текущего положения дел, сначала признают Иностранным агентом. Если не одумается, признают экстремистской организацией, причём даже формально доказывать не обязательно - ставим гриф секретно и дело в шляпе.

Ответить

Теоретический велосипед

Миша
0

И в будущей ГУЛАГ накуй

Ответить

Tural

Теоретический
0

в настоящем)

Ответить

Андрей Ионов

Теоретический
0

информационный гулаг настоящего

Ответить

Неприятный клуб

45

смысл закона : выбирать можно только нас

Ответить

Sanek Igoshev

36

Наконец-то всякие террористы и экстремисты не смогут приходить к власти, насильно ее удерживать и ликвидировать политических оппонентов 👍

Ответить

Мистер Блондин

22

блять с каких пор закон начал иметь обратную силу 

Ответить

Корнелий Шнапс

Мистер
10

вообще крипота конечно - можно принять закон о том что нельзя носить полосатые носки, ну ладно не будем (хотя жаль конечно), но преступниками являются все кто их носил до этого дня, как так, блять!

Ответить

Вася Пражкин

Корнелий
0

В законе еще круче - все кто носил такие носки или работал на них

Ответить

rossoshmap

Мистер
7

Когда стали банить за слово }{0}{0^

Ответить

Миша Копейкин

rossoshmap
3

Жожо?

Ответить

rossoshmap

Миша
2

Hi

Ответить

Милицейский дебаркадер

Мистер
0

Когда положили большой болт на 54 статью конституции. И КС не против.

Ответить

Корнелий Шнапс

21

вот вы смеетесь, а через пару лет TJ признают иноагентом и все кто постил мемчики в течение 5 последних лет будут вне закона

Ответить

Медицинский глобус

Корнелий
12

Комментаторов с галочками приравняют к особо опасным экстремистам

Ответить

С H А P Р i Е

Медицинский
10

Сертифицированным

Ответить

Ранний якорь

Медицинский
1

Если меня будут пытать, я тебя сдам.

Ответить

Ранний якорь

Ранний
2

Хотя кому я пизжу, сдам даже если не будут.

Ответить

rossoshmap

Корнелий
–10

Так тут и сейчас куча либерах донанитивших ФБК 

Ответить

AZP

rossoshmap
0

Я доначу супермаркету, а супермаркет мне донатит пиво.

Ответить

rossoshmap

AZP
1

Законом не запрещено 

Ответить

Владислав Подолян

15

Наша страна настолько демократична и безопасна, что в ней запрещено работать в организациях, которые через 5 лет признают экстремистскими. Учат людей думать наперед 👍🏻🤡👍🏻🤡👍🏻

Ответить

Илья Бугур

11

Ниче, зато валежник можно бесплатно собирать (в определенные лунные дни)

Ответить

Медицинский глобус

Илья
1

Но грибы собирать уже нельзя. Нужно с линейкой ходить и собирать только мелочь

Ответить

VirtusX

10

Всем итак понятно, насколько ублюдский этот закон, но каждый раз когда я вижу фразу "те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовали деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета.", у меня взрывается мозг

Ответить

Федя Прозоров

VirtusX
2

Ну написали закон на коленке, чего прикопался? 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

9

Как-будто раньше они могли избраться, даже муниципальные фильтры не прошли бы. Закон конечно максимально ублюдский. Просто фантастические твари. Кода этот режим кончится, нужно чтобы ни одна фамилия причастных и голосовавших за эти законы людей не была забыта

Ответить

Неприятный клуб

Дмитрий
0

если их какой нибудь Китай выдаст. полюбас найдутся укрыватели

Ответить

Алексей Крылов

Дмитрий
0

Только вот кончится ли этот режим в ближайшие 10-15 лет? На смену Путину придëт ему подобный. 

Ответить

Michael Shultz

7

Когда там уже можно будет передавать по наследству мандаты

Ответить

Егор Ниглов

4

Запретили избираться, но не навсегда же.
Выебали в жопу дубинкой, но по головке погладили же.

Ответить

Ранний якорь

4

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

Ебать спасибо нахуй

Ответить

Корнелий Шнапс

Ранний
0

ну они могли отменить под это дело результаты выборов для всех неугодных, обвинив в симпатиях к Навальному начиная с муниципальных уровней и выше и не надо было бы выдумывать уголовные дела и пр.

Ответить

Alexander Smirnov

0

Щас фбк любой партии/депутату скинет 15₽ и на этом его полномочия всё

Ответить

Плохой томагавк_два

Alexander
12

Стрелочка не поворачивается!

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

F for FBK

Ответить

Rodion Kutsaev

3

А зачем вам выборы, если вы уже выбрали нас?

Ответить

aliftin

0

Почему во всех таких новостях пишут "против ФБК"? Может против всей реально действующей оппозиции, а не только ФБК?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

aliftin
7

А кроме Навального кто-то ещё был? Коммунисты или ЛДПР?

Ответить

Aleksei Priimak

Дмитрий
0

Яблоко xD

Ответить

Aleksei Priimak

aliftin
0

потому что это единственная оппозиция (ок, среди тех, о которых я слышал), признанная экстремистской организацией

Ответить

Злой историк

–3

А раньше исламское государство могло избираться?

Ответить

Дмитрий Орлов

Злой
3

ХАМАС точно мог

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
5

Ну они же в Швейцарии 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

С H А P Р i Е

2
Ответить

Вальдемар

1

НСДАП 21 века

Ответить

Татарский спрей

Вальдемар
1

То есть ещё долго терпеть?

Ответить

Дмитрий Орлов

Татарский
0

НСДАП правил всего 12 лет

Ответить

Татарский спрей

Дмитрий
0

Немцы очень нетерпеливый народ

Ответить

Дмитрий Орлов

Татарск…
0

НУ КАК СКАЗАТЬ

Ответить

миша лисицын

1

Они слезут с кресел только мёртвые? На горах золота и шлюх с раздутыми губами? Вот вам и история, почему расстреляли царскую семью

Ответить

#realfiddy

–1

EEEEEEEEE!!!!! 

Ответить

Nick No

0

Пидорасы

Ответить

Nick No

Nick
0

Три раза читали и трижды пидорасы

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Теперь заживём

Ответить

Игорь

0

Не голосовать и все. Бойкотировать этот цирк

Ответить

AZP

0

У вас всё равно выборов нет, поэтому вы ничего не потеряли.

Ответить

AZP

0

Путин не подпишет - инфа 100%.

Ответить

Татарский спрей

0

Можно попробовать отправить ФБК в Беларусь, а Нехту в Россию

Ответить

Zloy Ars

0

Не долго этой власти существовать осталось значит

Ответить

Заяц

0

"Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы."

Потому что нам можно, а Вам нет!

Ответить

Смертельный алмаз

0

Лише́нец (лишонец) — неофициальное название гражданина РСФСР, Союза ССР, лишённого избирательных прав в 1918—1936 годах согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Новые лишенцы

Ответить

Иван Пахомов

–1

Забавно, что с закрытием штабов Навального и принятием этого закона в жизни простых россиян абсолютно ничего не изменилось. Стоит задуматься над своей эффективностью.

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