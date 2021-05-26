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Новости
Ольга Щербинина

На Байконуре на недостроенном корабле «Буран» написали «Юра, мы приехали» Статьи редакции

«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».

49 49 комментариев
1041 просмотров

На космодром Байконур проникли неизвестные, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Агентство опубликовало фотографии. На них видны надписи: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». Под граффити авторы оставили подписи.

Один из предполагаемых авторов — художник с ником «Добро Bursone». РИА «Новости» выложили скришнот из его инстаграма с фотографией с Байконура. Сейчас этот снимок недоступен.

В подписи говорилось, что, чтобы попасть на Байконур, художник с друзьями два дня шли по степи. После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.

Космический корабль многоразового использования «Буран», разработанный в СССР, совершил единственный полёт в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в 2002 году.

Челнок, который разрисовали граффити, — второй «Буран». В 1993 году программу «Энергия — Буран» официально закрылась. Глава Роскосмоса ранее говорил, что компания готова помочь выкупить корабль и передать его в музей.

Юра, мы всё пропустили: как развивалась и к чему…
Как страна пришла от превосходства в космосе до стагнации, но с надеждой.
tjournal.ru

#новости #байконур #граффити

49 49 комментариев
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49 комментариев
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Летний Никита

7

Почему все обращаются к Юре, а не Сергею?

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С H А P Р i Е

Летний
5

С нами Юра, с нами Сергей
Он отличный парень, несмотря на то, что гей

Ответить

Летний Никита

С
1

Тем более

Ответить

С H А P Р i Е

7
Ответить

Довольный Никита

С
1

БЯЛТЬ 

Ответить

С H А P Р i Е

Довольный
1

Лесточик, не рвись

Ответить

Довольный Никита

1

Заебали уже с этим "Юра, мы все проебали". Вы нихуя и не сделали.

Ответить

Виталий Куликов

Довольный
13

В смысле не сделали? Проебали же.

Ответить

Довольный Никита

Виталий
0

Нервную систему они проебали в утробе

Ответить

Smaug The

Довольн…
5

Ты че какой нервный? Скушай новопассита

Ответить

Довольный Никита

Smaug
0

Скушал хлорпромазина 

Ответить

Smaug The

Довольн…
1

Добавь фенолфталеина

Ответить

Татарский спрей

Довольн…
1

ты хочешь удалиться с ТЖ? 

Ответить

Довольный Никита

Татарск…
0

Нет

Ответить

сироп от щекотки

Довольный
2

Охуевший чтоли? А фонарик сам по себе зажёгся?

Ответить

Довольный Никита

сироп
0

Б-г зажёг.

Ответить

Татарский спрей

Довольный
1

Не пизди 

Ответить

Довольный Никита

Татарский
–1

Сообщение удалено

Ответить

Молчаливый чайник

Довольный
1

Мой НИИ много чего делал и после совка, но даже это проебали и вообще его закрыли.

Ответить

Неприятный клуб

Довольный
1

Юра, мы все проехали .

Ответить

Victor Ganin

5

После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.

Креосан там бичфаршмаками расбрасывался и с помощью фейерверка и 12в батареи пытался улететь на нём в космос, и ничего, не нужна была охрана.

Ответить

Твоего деда дед

Victor
0

Он ещё жив?

Ответить

Igor Lomakin

Victor
0

Причем месяц или два назад же

Ответить

Alex Blake

1

Идиоты два дня шли по степи, чтобы засрать говняным графити памятник инженерной мысли человека. 

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Alex
7

На который с 20 лет назад обвалилась крыша.

Ответить

Alex Blake

g͡o͞od҉
0

Даже по фоткам видно, что буран и буря вполне неплохо сохранишись и никакая крыша их не разрушила

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Alex
0

Нет.

Есть видосы, что вполне показывают, что состояние памятника инженерной мысли вызывает печаль.

Ответить

Твоего деда дед

g͡o͞od҉
0

Крыша обвалилась на другой экземпляр, который в космос летал.

Ответить

knight_killer

Alex
0

Скорее памятник раздолбайству. Он там ржавеет и гниёт хрен знает уже сколько лет, т.к. крыша давно обвалилась.

Ответить

Никита Гинце

1

Лол, возьмёт под охрану
Он там всегда и стоял под охраной, постоянно там блогеров ловили

Ответить

Федя Прозоров

1

А что тут не так написано?

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Казахи сила

Ответить

Зенитный супер_стар

0

Правильней было б "Мы приплыли"

Ответить

С H А P Р i Е

Зенитный
0

Ну, как поплавали?

Ответить

Промышленный бинокль

0

Вот зачем? Оно и так всё стоит разваливается, туда хоть можно было пробраться и посмотреть пока в труху не превратилось. Нет, давайте насрём баллончиками на этом. Сейчас всё заварят или в металл сдадут. Именно поэтому уёбкам залазы палить и не надо.

Ответить

Victor Ganin

Промышленный
0

Оттуда все "свои" уже спиздили всё, алё.

Ответить

Промышленный бинокль

Victor
0

Я не говорю про то что корабль в полном сохране был, но срать баллонами на нём точно эгоизм. А следующий после них придёт в это место и должен смотреть на их бомбу там? Он за граффити шёл или на заброшку посмотреть?

Ответить

Неприятный клуб

0

Байконур - сверхохраняемый полигон. С хуя ли там появились неизвестные?

Ответить

Никита Гинце

Неприятный
1

Если хочешь подробно о том КАК - смотри видос
А если коротко, то здание с буранами стоит отдельно от административных зданий и нового места запуска, и охраняется по остаточному принципу, напохуй

Ответить

Неприятный клуб

Никита
1

Уже зацениваю , спасибо

Ответить

Никита Гинце

Неприятный
1

https://youtu.be/eofiWi9hqkA

Ответить

Spid3r

0

Это на Буране... ПЛИТКА?!

Ответить

Твоего деда дед

Spid3r
1

Да, это теплозащита. Естественно, что плитка не керамическая.

Ответить

Твоего деда дед

0

После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.

Нафига его охранять-то? Вы его по прямому назначению использовать собрались?
Лучше бы выставили где-нибудь как памятник былых достижений. Он ведь сейчас только культурную ценность имеет.

А-то сейчас доохраняют, пока его не постигнет судьба старшего брата.

Ответить

andorus

0

Почему он выглядит, будто бетонный

Ответить

Danil Oputin

0

А он точно недостроенный, а не заброшенный? Что это за пиздец в ангаре?

Ответить

Zero-one-one

–1

Да креосан это.

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

@Вахтёр @Гостеприимный Маринад меня преследует

Ответить

Совершенный Мурод

Zero-one-one
0

Так у вас же взаимно

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