На Байконуре на недостроенном корабле «Буран» написали «Юра, мы приехали» Статьи редакции
«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».
На космодром Байконур проникли неизвестные, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Агентство опубликовало фотографии. На них видны надписи: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». Под граффити авторы оставили подписи.
Один из предполагаемых авторов — художник с ником «Добро Bursone». РИА «Новости» выложили скришнот из его инстаграма с фотографией с Байконура. Сейчас этот снимок недоступен.
В подписи говорилось, что, чтобы попасть на Байконур, художник с друзьями два дня шли по степи. После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.
Космический корабль многоразового использования «Буран», разработанный в СССР, совершил единственный полёт в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в 2002 году.
Челнок, который разрисовали граффити, — второй «Буран». В 1993 году программу «Энергия — Буран» официально закрылась. Глава Роскосмоса ранее говорил, что компания готова помочь выкупить корабль и передать его в музей.
Почему все обращаются к Юре, а не Сергею?
С нами Юра, с нами Сергей
Он отличный парень, несмотря на то, что гей
В смысле не сделали? Проебали же.
Довольный Никита
Нервную систему они проебали в утробе
Охуевший чтоли? А фонарик сам по себе зажёгся?
Татарский спрей
Не пизди
Молчаливый чайник
Мой НИИ много чего делал и после совка, но даже это проебали и вообще его закрыли.
После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.
Креосан там бичфаршмаками расбрасывался и с помощью фейерверка и 12в батареи пытался улететь на нём в космос, и ничего, не нужна была охрана.
Идиоты два дня шли по степи, чтобы засрать говняным графити памятник инженерной мысли человека.
На который с 20 лет назад обвалилась крыша.
Даже по фоткам видно, что буран и буря вполне неплохо сохранишись и никакая крыша их не разрушила
Нет.
Есть видосы, что вполне показывают, что состояние памятника инженерной мысли вызывает печаль.
Скорее памятник раздолбайству. Он там ржавеет и гниёт хрен знает уже сколько лет, т.к. крыша давно обвалилась.
Лол, возьмёт под охрану
Он там всегда и стоял под охраной, постоянно там блогеров ловили
Оттуда все "свои" уже спиздили всё, алё.
Промышленный бинокль
Я не говорю про то что корабль в полном сохране был, но срать баллонами на нём точно эгоизм. А следующий после них придёт в это место и должен смотреть на их бомбу там? Он за граффити шёл или на заброшку посмотреть?
Если хочешь подробно о том КАК - смотри видос
А если коротко, то здание с буранами стоит отдельно от административных зданий и нового места запуска, и охраняется по остаточному принципу, напохуй
Это на Буране... ПЛИТКА?!
После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.
Нафига его охранять-то? Вы его по прямому назначению использовать собрались?
Лучше бы выставили где-нибудь как памятник былых достижений. Он ведь сейчас только культурную ценность имеет.
А-то сейчас доохраняют, пока его не постигнет судьба старшего брата.
Да креосан это.
@Вахтёр @Гостеприимный Маринад меня преследует