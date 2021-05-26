«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».

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На космодром Байконур проникли неизвестные, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Агентство опубликовало фотографии. На них видны надписи: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле». Под граффити авторы оставили подписи.

Один из предполагаемых авторов — художник с ником «Добро Bursone». РИА «Новости» выложили скришнот из его инстаграма с фотографией с Байконура. Сейчас этот снимок недоступен.

В подписи говорилось, что, чтобы попасть на Байконур, художник с друзьями два дня шли по степи. После случившегося Роскосмос возьмёт «Буран» под охрану.

Космический корабль многоразового использования «Буран», разработанный в СССР, совершил единственный полёт в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в 2002 году.