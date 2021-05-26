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Роскомнадзор: Facebook, Twitter и другие должны локализовать данные российских пользователей в России до 1 июля Статьи редакции

Какие последуют санкции в случае неисполнения требований, регулятор не уточнил.

Об обязанности зарубежных соцсетей разместить базы данных в стране заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, чьи слова передаёт ТАСС.

Роскомнадзор регулярно предъявляет соцсетям претензии по вопросу хранения данных россиян в России. Например, в феврале 2020 года Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей.

В апреле 2021 года регулятор дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая, чтобы ответить на отправленный им запрос о локализации баз данных их российских пользователей. Если вопрос останется без ответа, ведомство грозит штрафами от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.

С 2015 года в России действует закон «О персональных данных»,по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новости #Facebook #twitter

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Федя Прозоров

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Как там дела у РКН и замедлению ютуба?

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шуруповертом

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Когда жопа сильно чешется, ваще варик

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Smaug
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начинаю всерьёз задумываться об этом

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Экологический инструмент

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Роскомнадзор в последнее время явно проявляет признаки сильного теплового удара.
@Минздрав выручай

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Andy

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Как же хочется воздаяния за всё что эти пидарасы нахуевертили с 11го года

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С H А P Р i Е

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Ркн и до Индии уже добрался

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Stanley H. Tweedle

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Не хочу свои данные дислоцировать в РФ, где подписать?

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Stanley H. Tweedle

Stanley
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Официально разрешаю ЦРУ хранить записи моей мастурбации у себя

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Алексей Иванов

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Сервисам уже, наверное, проще и дешевле средства обхода блокировок встраивать в клиенты/браузеры/ос, нежели соблюдать требования неадекватных регуляторов

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