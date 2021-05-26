Роскомнадзор: Facebook, Twitter и другие должны локализовать данные российских пользователей в России до 1 июля Статьи редакции
Какие последуют санкции в случае неисполнения требований, регулятор не уточнил.
Об обязанности зарубежных соцсетей разместить базы данных в стране заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, чьи слова передаёт ТАСС.
Роскомнадзор регулярно предъявляет соцсетям претензии по вопросу хранения данных россиян в России. Например, в феврале 2020 года Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей.
В апреле 2021 года регулятор дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая, чтобы ответить на отправленный им запрос о локализации баз данных их российских пользователей. Если вопрос останется без ответа, ведомство грозит штрафами от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.
С 2015 года в России действует закон «О персональных данных»,по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
Как там дела у РКН и замедлению ютуба?
гугла
Всего
навсего
нужно
Одну ложку
Не хочу свои данные дислоцировать в РФ, где подписать?
Официально разрешаю ЦРУ хранить записи моей мастурбации у себя
Сервисам уже, наверное, проще и дешевле средства обхода блокировок встраивать в клиенты/браузеры/ос, нежели соблюдать требования неадекватных регуляторов