Какие последуют санкции в случае неисполнения требований, регулятор не уточнил.

Об обязанности зарубежных соцсетей разместить базы данных в стране заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, чьи слова передаёт ТАСС.

Роскомнадзор регулярно предъявляет соцсетям претензии по вопросу хранения данных россиян в России. Например, в феврале 2020 года Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей.

В апреле 2021 года регулятор дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая, чтобы ответить на отправленный им запрос о локализации баз данных их российских пользователей. Если вопрос останется без ответа, ведомство грозит штрафами от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.

С 2015 года в России действует закон «О персональных данных»,по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.