Людей активных в ОНК не утверждают, а людей, не заинтересованных в защите прав человека, — утверждают. Существуют стоп-листы. Их спускают или силовые органы, или сама палата составляет. [Некоторые] люди в этих стоп-листах связаны с организациями-иноагентами или криминалом. Но большая часть людей в этих стоп-листах абсолютно нормальная, хорошие люди, которые должны были попасть в ОНК, но не попали.

В апреле «Важные истории» и «Зона права» опубликовали исследование о составах ОНК в 15 регионах, «известных громкими историями о пытках и убийствах заключённых». По их подсчетам, в Карелии 80% членов ОНК связаны с властями, во Владимирской области — почти 70%.

В марте замглавы ОНК во Владимирской области заявил, что Алексей Навальный в колонии симулирует проблемы со здоровьем. «Я тоже плохо себя чувствую, я сейчас в госпитале лежу. Я что пойду жаловаться кому-то куда-то? У них там права больше, чем у нас. А Навальный там больше симулирует, чем что-то делает», — сказал тогда Владимир Григорян.