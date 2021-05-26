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Новости
Ольга Щербинина

«Проект»: в 77% регионов России председатели Общественных наблюдательных комиссий и их заместители связаны с властью Статьи редакции

Или силовыми структурами.

17 17 комментариев
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Графика «Проекта»

Издание изучило кадровый состав всех 85 региональных Общественных наблюдательных комиссий и пришло к выводу, что правами человека в колониях занимаются «силовики, казаки и выходцы из „Единой России“».

  • «В 66 регионах из 85 председатели ОНК или их заместители — бывшие сотрудники силовых ведомств, связанные с силовиками, или аффилированные с властью люди», — пишет издание;
  • В большей части регионов, известных скандальными историями о пытках заключённых, ОНК также возглавляют люди, связанные с властью, утверждает «Проект»;
  • К аффилированным с властью отнесли председателей ОНК и их заместителей, работавших в государственных или общественных организациях, которые плотно сотрудничают с властью, состоящих в партии «Единая Россия»;
  • Формально закон не предусматривает особенных полномочий для председателя комиссии — он может назначать собрания, члены комиссии уведомляют его о намерении посетить то или иное учреждение, он не может ограничивать членов ОНК в работе, запретить им посещать какое-либо учреждение. «На деле же во многих регионах сложилась другая практика», говорится в исследовании;
  • По закону председателя избирают на первом собрании комиссии голосованием членов ОНК. Но так как комиссия по большей части состоит «из лояльных власти людей», то им могут «заранее указывать, за кого голосовать»;
  • Кто из кандидатов пройдёт в состав ОНК, решает совет Общественной палаты России. Процедура, по которой он это делает, неизвестна;
  • Кроме Совета Общественной палаты, в отборе членов комиссий участвует и Комиссия ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК. Правозащитники считают, что именно она отбирает членов наблюдательной комиссии;
  • «Проект» изучил состав этой комиссии, в ней 12 членов. В их числе бывшие сотрудники силовых ведомств и военные, члены «Ассоциации юристов России», депутаты от «Единой России», представители «Общероссийского народного фронта». В их числе — сотрудница RT Мария Бутина и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда;
  • Только у одного члена комиссии издание не обнаружило каких-либо связей с силовыми структурами или властью;
  • Также в комиссию входят 11 членов с правом совещательного голоса, все они связаны с силовыми структурами или аффилированы с властью;
  • Правозащитники убеждены, что отбор кандидатов в ОНК не прозрачен и что якобы существуют специальные «чёрные списки» людей, которые не должны попасть туда;

Людей активных в ОНК не утверждают, а людей, не заинтересованных в защите прав человека, — утверждают. Существуют стоп-листы. Их спускают или силовые органы, или сама палата составляет. [Некоторые] люди в этих стоп-листах связаны с организациями-иноагентами или криминалом. Но большая часть людей в этих стоп-листах абсолютно нормальная, хорошие люди, которые должны были попасть в ОНК, но не попали.

Андрей Бабушкин
Член СПЧ
  • Совет Общественной палаты также может исключать действующих членов ОНК и почти произвольно менять численный состав комиссий.

Члены ОНК занимаются общественным контролем за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: изоляторах временного содержания, спецприёмниках, дежурных частях отделов полиции, СИЗО и исправительных колониях. Комиссии образовали на основании закона 2008 года.

В апреле «Важные истории» и «Зона права» опубликовали исследование о составах ОНК в 15 регионах, «известных громкими историями о пытках и убийствах заключённых». По их подсчетам, в Карелии 80% членов ОНК связаны с властями, во Владимирской области — почти 70%.

В марте замглавы ОНК во Владимирской области заявил, что Алексей Навальный в колонии симулирует проблемы со здоровьем. «Я тоже плохо себя чувствую, я сейчас в госпитале лежу. Я что пойду жаловаться кому-то куда-то? У них там права больше, чем у нас. А Навальный там больше симулирует, чем что-то делает», — сказал тогда Владимир Григорян.

#новости #тюрьмы #заключенные #правозащита

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Мокрый единорожек88

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Есть еще недоработка.

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Северный кубок

Мокрый
0

Зря Вы крехтите

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Правовой бокал

2

Москва не Россия, вот пруфы

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Здешний парфюмер

Правовой
2
Ответить

Корнелий Шнапс

Здешний
1

ты всё порушил!

Ответить

Здешний парфюмер

Корнелий
1

я вернул москву в состав россии

Ответить

Корнелий Шнапс

Здешний
0

отдуши!

Ответить

Корнелий Шнапс

Правовой
0

Как и Чукотка и Еврейская АО, совпадение?

Ответить

Правовой бокал

Корнелий
0

Не стоит подымать эту тему, вы молодые шутливые, остальных просто не найдут

Ответить

С H А P Р i Е

2

властью или силовыми структурами.

1 хуйня

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Алексей Иванов

0

Секрет полишинеля 

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さよう なら

0

А зачем Республику саха якутию отметили?

Ответить

Правовой бокал

さよう
1

Похоже случайно при скрине мышь наведена была

Ответить

さよう なら

Правовой
0

или нас считают за тупых (что немудрено)

Ответить

Довольный Никита

0

Сообщение удалено

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Трансгендолёт

0

В 66 регионах из 85 председатели ОНК или их заместители — бывшие сотрудники силовых ведомств, связанные с силовиками, или аффилированные с властью люди

Странно, вроде кругом патриоты, крепкие хозяйственники и толковые управленцы, а все равно чего не коснись — все через жопу и сплошной упадок

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Eugene Tackleberry

0
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