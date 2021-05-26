«Проект»: в 77% регионов России председатели Общественных наблюдательных комиссий и их заместители связаны с властью Статьи редакции
Или силовыми структурами.
Издание изучило кадровый состав всех 85 региональных Общественных наблюдательных комиссий и пришло к выводу, что правами человека в колониях занимаются «силовики, казаки и выходцы из „Единой России“».
- «В 66 регионах из 85 председатели ОНК или их заместители — бывшие сотрудники силовых ведомств, связанные с силовиками, или аффилированные с властью люди», — пишет издание;
- В большей части регионов, известных скандальными историями о пытках заключённых, ОНК также возглавляют люди, связанные с властью, утверждает «Проект»;
- К аффилированным с властью отнесли председателей ОНК и их заместителей, работавших в государственных или общественных организациях, которые плотно сотрудничают с властью, состоящих в партии «Единая Россия»;
- Формально закон не предусматривает особенных полномочий для председателя комиссии — он может назначать собрания, члены комиссии уведомляют его о намерении посетить то или иное учреждение, он не может ограничивать членов ОНК в работе, запретить им посещать какое-либо учреждение. «На деле же во многих регионах сложилась другая практика», говорится в исследовании;
- По закону председателя избирают на первом собрании комиссии голосованием членов ОНК. Но так как комиссия по большей части состоит «из лояльных власти людей», то им могут «заранее указывать, за кого голосовать»;
- Кто из кандидатов пройдёт в состав ОНК, решает совет Общественной палаты России. Процедура, по которой он это делает, неизвестна;
- Кроме Совета Общественной палаты, в отборе членов комиссий участвует и Комиссия ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК. Правозащитники считают, что именно она отбирает членов наблюдательной комиссии;
- «Проект» изучил состав этой комиссии, в ней 12 членов. В их числе бывшие сотрудники силовых ведомств и военные, члены «Ассоциации юристов России», депутаты от «Единой России», представители «Общероссийского народного фронта». В их числе — сотрудница RT Мария Бутина и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда;
- Только у одного члена комиссии издание не обнаружило каких-либо связей с силовыми структурами или властью;
- Также в комиссию входят 11 членов с правом совещательного голоса, все они связаны с силовыми структурами или аффилированы с властью;
- Правозащитники убеждены, что отбор кандидатов в ОНК не прозрачен и что якобы существуют специальные «чёрные списки» людей, которые не должны попасть туда;
- Совет Общественной палаты также может исключать действующих членов ОНК и почти произвольно менять численный состав комиссий.
Члены ОНК занимаются общественным контролем за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания: изоляторах временного содержания, спецприёмниках, дежурных частях отделов полиции, СИЗО и исправительных колониях. Комиссии образовали на основании закона 2008 года.
В апреле «Важные истории» и «Зона права» опубликовали исследование о составах ОНК в 15 регионах, «известных громкими историями о пытках и убийствах заключённых». По их подсчетам, в Карелии 80% членов ОНК связаны с властями, во Владимирской области — почти 70%.
В марте замглавы ОНК во Владимирской области заявил, что Алексей Навальный в колонии симулирует проблемы со здоровьем. «Я тоже плохо себя чувствую, я сейчас в госпитале лежу. Я что пойду жаловаться кому-то куда-то? У них там права больше, чем у нас. А Навальный там больше симулирует, чем что-то делает», — сказал тогда Владимир Григорян.
Здешний парфюмер
ты всё порушил!
Здешний парфюмер
я вернул москву в состав россии
Как и Чукотка и Еврейская АО, совпадение?
Правовой бокал
Не стоит подымать эту тему, вы молодые шутливые, остальных просто не найдут
А зачем Республику саха якутию отметили?
В 66 регионах из 85 председатели ОНК или их заместители — бывшие сотрудники силовых ведомств, связанные с силовиками, или аффилированные с властью люди
Странно, вроде кругом патриоты, крепкие хозяйственники и толковые управленцы, а все равно чего не коснись — все через жопу и сплошной упадок