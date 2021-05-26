Госдума приняла закон, запрещающий адвокатам проносить в колонии телефоны и диктофоны Статьи редакции
Его приняли вместе с поправкой, которая упрощает встречи заключённых с их представителями в ЕСПЧ.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку, которая запрещает адвокатам, юристам и нотариусам проходить в колонии с «техническими средствами связи», а также любой другой записывающей техникой. С собой им можно брать только печатную и копировальную технику для копирования материалов дела. Пользоваться ей — только в специальном помещении в отсутствии заключённого.
Проект поправок разработали для устранения пробела, отмеченного в решении ЕСПЧ по делу «Захаркин против России», когда заключённый не смог получить встречу со своим представителем. Сейчас находящиеся в колониях имеют право лишь на посещение адвоката для юридической консультации.
Законопроект поправок к 89-ой статье УИК РФ («Свидания осуждённых к лишению свободы») разработали члены партии «Единая Россия» Василий Пискарёв и Анатолий Выборный. Его внесли в Госдуму 5 мая 2021 года. Выборный объяснил, что запрет на пронос диктофонов и телефонов нужен для борьбы с «множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы». Адвокаты сочли это «смехотворным предлогом», поскольку видеофиксация избиений заключённого — единственный шанс добиться справедливости.
Я устал репостить весь этот пиздец
Почему братья украинцы не идут на кремль освобождать русских?
Так авиасообщения-то нет... раньше хоть через Минск можно было помочь, а сейчас и эту лавочку закрыли, а через Стамбул дорого
Мне просто интересно, что будет дальше?
Сабуров
Я помогу:
Журналист «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин заявил о том, что им «интересуется» Следственный комитет РФ и материалы проверки «о клевете» за пост о том, что полицейские якобы съели бургеры, переданные задержанным на январских акциях, переданы из ГУ МВД в СКР.
https://www.znak.com/2021-05-26/zhurnalist_eho_moskvy_v_peterburge_nu_vot_i_za_mnoy_prishel_sledstvennyy_komitet
Последние две недели я провел в море без связи, вышел на сушу, и сразу посыпались новости. Оказалось, что к родителям, к соседям, ко мне приходили сотрудники СК. Искали меня, спрашивали обо мне. В связи с чем, конечно, не объяснили.
<...>
Что мы имеем на данный час. Какое-то время назад против меня проводили проверку по "клевете" из-за постов о том, как полицейские съели бургеры и мучали задержанных на зимних акциях протеста. Так вот, теперь, видимо, речь идет не о клевете. Оказалось, что материалы из полиции передали по подследственности в Следственный комитет. СК заниматься "клеветой" не может, прописано, что не его это статья, СК занимается всякими "экстремизмами", "одобрениями" и прочими "призывами". Это несколько напрягает. Мы с адвокатами из Команды 29 постарались выяснить какие-то подробности. Нам ничего конкретного не говорят. Есть только неофициальная информация, что в происходящем замешан <...> . Ну и еще мне сказали: "ты сам должен знать, кому перешел дорогу". Хотел бы знать))
https://t.me/ars_ves/578
Ни и правильно. Нечего мешать доблестным сотрудникам ФСИН исполнять свой долг по перевоспитанию граждан. А то ходят всякие, побои фоткают. Ещё ведь скоро заключенные должны будут трудиться на благо родины в ГУЛАГах. А для повышения производительности начальству придется использовать передовые технологии, результаты которых фотографировать нельзя.
Люблю запах свободы по утру
Довольный жар
Прочитал "во рту". Пора мне спать, похоже.
В госдуру кокс когда запретят проносить?
А как они работать тогда будут, ты подумал?
Лукашенко и не такое может
Отмена законодательства к дате Х. Можно сделать самому в "консультант плюс"
Здешний парфюмер
каков план
Алло, Госдума? Эта салдаты ХАМАС. Немедленна запрэтите адвакатам пранасиць диктыфоны у калонии. Иначэ мы взарвём вас жэсточайшэ!
Принятие данного закона позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищённость лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия.
Пердеж в лужу. Наглядный пример