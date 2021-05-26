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Sasha Shambilova

Госдума приняла закон, запрещающий адвокатам проносить в колонии телефоны и диктофоны Статьи редакции

Его приняли вместе с поправкой, которая упрощает встречи заключённых с их представителями в ЕСПЧ.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку, которая запрещает адвокатам, юристам и нотариусам проходить в колонии с «техническими средствами связи», а также любой другой записывающей техникой. С собой им можно брать только печатную и копировальную технику для копирования материалов дела. Пользоваться ей — только в специальном помещении в отсутствии заключённого.

Проект поправок разработали для устранения пробела, отмеченного в решении ЕСПЧ по делу «Захаркин против России», когда заключённый не смог получить встречу со своим представителем. Сейчас находящиеся в колониях имеют право лишь на посещение адвоката для юридической консультации.

Принятие данного закона позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищённость лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия.

Василий Пискарёв
автор поправок

Законопроект поправок к 89-ой статье УИК РФ («Свидания осуждённых к лишению свободы») разработали члены партии «Единая Россия» Василий Пискарёв и Анатолий Выборный. Его внесли в Госдуму 5 мая 2021 года. Выборный объяснил, что запрет на пронос диктофонов и телефонов нужен для борьбы с «множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы». Адвокаты сочли это «смехотворным предлогом», поскольку видеофиксация избиений заключённого — единственный шанс добиться справедливости.

#новости #правозащита

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37 комментариев
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Marhal_New _Arleana

27

Я устал репостить весь этот пиздец

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Дмитрий Орлов

Marhal_New
9

Почему братья украинцы не идут на кремль освобождать русских?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Дмитрий
4

Зачем? Их все устраивает.

Ответить

Алексей Логачев

Дмитрий
1

Так авиасообщения-то нет... раньше хоть через Минск можно было помочь, а сейчас и эту лавочку закрыли, а через Стамбул дорого

Ответить

Marhal_New

Алексей
0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарапун

Marhal_…
1

вы чё не следил что другое имел в

Ответить

Alexandr

Алексей
0

Билеты в Минск из Украины были подороже чем в Стамбул.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
7

Мне просто интересно, что будет дальше?

Ответить

Дмитрий Орлов

Marhal_New
0

Сабуров

Ответить

Marhal_New

Дмитрий
3

Арасаков?

Ответить

Европейский

Дмитрий
0

Нурсултан?

Ответить

Romario

Marhal_New
0

См. новости из Белоруссии. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Marhal_New
0

Я помогу:

Журналист «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин заявил о том, что им «интересуется» Следственный комитет РФ и материалы проверки «о клевете» за пост о том, что полицейские якобы съели бургеры, переданные задержанным на январских акциях, переданы из ГУ МВД в СКР. 

https://www.znak.com/2021-05-26/zhurnalist_eho_moskvy_v_peterburge_nu_vot_i_za_mnoy_prishel_sledstvennyy_komitet

 Последние две недели я провел в море без связи, вышел на сушу, и сразу посыпались новости. Оказалось, что к родителям, к соседям, ко мне приходили сотрудники СК. Искали меня, спрашивали обо мне. В связи с чем, конечно, не объяснили.

<...>
 Что мы имеем на данный час. Какое-то время назад против меня проводили проверку по "клевете" из-за постов о том, как полицейские съели бургеры и мучали задержанных на зимних акциях протеста. Так вот, теперь, видимо, речь идет не о клевете. Оказалось, что материалы из полиции передали по подследственности в Следственный комитет. СК заниматься "клеветой" не может, прописано, что не его это статья, СК занимается всякими "экстремизмами", "одобрениями" и прочими "призывами". Это несколько напрягает. Мы с адвокатами из Команды 29 постарались выяснить какие-то подробности. Нам ничего конкретного не говорят. Есть только неофициальная информация, что в происходящем замешан <...> . Ну и еще мне сказали: "ты сам должен знать, кому перешел дорогу". Хотел бы знать))

https://t.me/ars_ves/578

Ответить

Petr

28

Ни и правильно. Нечего мешать доблестным сотрудникам ФСИН исполнять свой долг по перевоспитанию граждан. А то ходят всякие, побои фоткают. Ещё ведь скоро заключенные должны будут трудиться на благо родины в ГУЛАГах. А для повышения производительности начальству придется использовать передовые технологии, результаты которых фотографировать нельзя.

Ответить

Smaug The Terrible

Petr
3

Недооцененный коммент

Ответить

Мистер Блондин

17

Люблю запах свободы по утру

Ответить

pls help

Мистер
9
Ответить

Довольный жар

Мистер
4

Прочитал "во рту". Пора мне спать, похоже.

Ответить

Пластиковое Окно

Довольный
0

Запах свободны во рту тоже неплох. 

Ответить

Европейский татарин

11

Быстро они, вроде ж только законопроект вносили…

Ответить

Kir Kirsky

Европейский
13

нет времени на раскачку

Ответить

С H А P Р i Е

3

В госдуру кокс когда запретят проносить?

Ответить

Bad Mother Fucker

С
10

А как они работать тогда будут, ты подумал?

Ответить

С H А P Р i Е

Bad
0

Не брать нариков не варик, понимаю

Ответить

Равный Данила

5

Давно уже можно с диктофона звонить? 

Ответить

С H А P Р i Е

Равный
0

Лукашенко и не такое может

Ответить

Aleksei Priimak

С
1

пропатчить ProtonMail под ДиктофонОС

Ответить

Эдуард Суровый

Равный
0

Да и видеокамеры тоже не просто.

Ответить

Здешний парфюмер

0

а уже ведет кто-нибудь работу по вычленению вот такого беспредела для отмены в прекрасной россии будушего? или там с нуля УК и ФЗ будут писаться?

Ответить

Kir Kirsky

Здешний
5

Отмена законодательства к дате Х. Можно сделать самому в "консультант плюс"

Ответить

С H А P Р i Е

Kir
2

"адвокат минус"

Ответить

Здешний парфюмер

Здешний
0

каков план

Ответить

Жених приехал

Здешний
0

Возвращение кво-версии.

Ответить

Photuum

0

Алло, Госдума? Эта салдаты ХАМАС. Немедленна запрэтите адвакатам пранасиць диктыфоны у калонии. Иначэ мы взарвём вас жэсточайшэ!

Ответить

Aleksei Priimak

Photuum
0

звучит как официальная версия 

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Danil Oputin

0

Принятие данного закона позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищённость лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия.

Пердеж в лужу. Наглядный пример

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фцвфыв ывфывфыв

–2

Интересно как там Юля Навальная без секса?

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