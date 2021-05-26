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yannlll

Иран временно запретил майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии Статьи редакции

Запрет ввели, чтобы избежать протестных акций перед президентскими выборами.

Власти Ирана ввели запрет на добычу биткоинов. Президент страны Хасан Роухани в телеэфире заявил, что такое решение приняли из-за дефицита электроэнергии, который приводит к перебоям с электричеством в крупных городах. Об этом сообщает Reuters.

Как пишут Arab News, власти запретили майнинг до 22 сентября, чтобы избежать протестов перед президентскими выборами, которые пройдут 18 июня. Иранцы начали критиковать правительство из-за периодического отключения электричества. Президент заявил, что перебои происходят из-за высокого спроса на электроэнергию для добычи криптовалюты.

Блокчейн-аналитики Elliptic выяснили, что на Иран приходится 4,5% от мирового объёма добычи криптовалюты. Местные майнеры потребляют около 600МВт в год. Для производства электроэнергии Иран использует нефть, таким образом продавая её на глобальном рынке. Это позволяет стране обходить санкции США и зарабатывать около миллиарда долларов в год.

#новости #иран #криптовалюты

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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кум кумич

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k. wintermute

кум
0

Да, Дедушка Ленин! Куда записываться? 

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Северный кубок

1
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Хрупкий Петя

0

А как вычислить? и как накажут?))

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Marhal_New _Arleana

Хрупкий
0

Стражи исламской революции. Отрежут руку

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Хрупкий Петя

Marhal_New
0

тогда только битками и останется зарабатывать, нужно кабель отрезать

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Магомед Шереметьев

Хрупкий
0

майнингом там государство занимается

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Роман Андронов

0

а чо они протестов то боятся? у них богатый опыт в их подавлении. 

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Александр Борродач

0

Странное решение. Запрет майнинга, например, в России, только поспособствует протестам.

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