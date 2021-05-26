Запрет ввели, чтобы избежать протестных акций перед президентскими выборами.

Власти Ирана ввели запрет на добычу биткоинов. Президент страны Хасан Роухани в телеэфире заявил, что такое решение приняли из-за дефицита электроэнергии, который приводит к перебоям с электричеством в крупных городах. Об этом сообщает Reuters.

Как пишут Arab News, власти запретили майнинг до 22 сентября, чтобы избежать протестов перед президентскими выборами, которые пройдут 18 июня. Иранцы начали критиковать правительство из-за периодического отключения электричества. Президент заявил, что перебои происходят из-за высокого спроса на электроэнергию для добычи криптовалюты.

Блокчейн-аналитики Elliptic выяснили, что на Иран приходится 4,5% от мирового объёма добычи криптовалюты. Местные майнеры потребляют около 600МВт в год. Для производства электроэнергии Иран использует нефть, таким образом продавая её на глобальном рынке. Это позволяет стране обходить санкции США и зарабатывать около миллиарда долларов в год.