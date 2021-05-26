СК в Петербурге возбудил уголовное дело против сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода Статьи редакции
О какой именно компании идёт речь, пока неизвестно.
Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает СК России.
Подозреваемые — «неустановленные лица» из руководства одной из компаний по аренде электросамокатов, которые с 13 по 14 мая сдали в аренду два электросамоката двоим людям в возрасте 20 лет и 21 года.
Как сообщает «Фонтанка», речь идёт о происшествии в середине мая — когда двое молодых людей наехали на врача и писателя Валерия Айрапетяна, а затем устроили с ним драку и избили его. После этого глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.
В Urent рассказали vc.ru, что ничего не знают об этой ситуации, в Whoosh, Bolt и Molnia, которые также работают в городе, на момент публикации заметки не ответили на запрос о комментарии.
Следственный комитет отметил, что компания «не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования».
В СК уверены, что «в последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах». Одной из проблем ведомство считает отсутствие «единых правил» для всех сервисов аренды электросамокатов.
- В ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и штрафовать их владельцев на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
- В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложилкомпаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч.
- В том же месяце Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» для арендованных электросамокатов — с ограничением в 15 км/ч.
Во всем произошедшем виноваты самокаты, вопросов нет
Я бы еще обвинил законы физики заодно
И хамас
самокат был взломан!
На Беглова надо завести, за создание инфраструктуры не отвечающей требованиям безопасности
Очередной силовик ищет для своего особо "одарённого" отпрыска- бизнес. Зачем создавать с нуля, можно отжать.
Извините что вырвал из контекста, но:
"возбуждался и сучил [конечностями]"
Прекрасное представление, аки хентай с тентаклями)
Очередной сверхразум на ТЖ создаёт гениальные причинно-следственные связи в своём воспалённом сознании в попытках выдать шутку. Так держать.
Я на этом комменте и он мне не нравится. Удалите.
То-то у нас на дорогах самокатчики погибают в дтп с машинами, у клятые, не машины до 80кмч могут в городе ездить
А они рассчитывали побеждать в ДТП с машинами?
Скорость и количество автомобилей в городах необходимо снижать, но и с придурками жмущими 30 км/ч по тротуару надо разбираться срочно.
Совершенный Мурод
Норм велосипедные дорожки - минус долбоебы с тротуаров, все просто.
От долбоебов помогают крокодилы, кажется, а не дорожки.
Дорожки нужны, никто не спорит.
Объективный
Только делать дорожки за счет проезжей части, а не тротуаров. Потому что на тротуарах и так тесно, особенно в Питере
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Песков-стайл
против сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода
вы наехали на пешехода, мы наедем на вас
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когда против тебя СК в Петербурге возбудит уголовное дело? уже даже на Apple возбудили, потому что ты пассивно-агрессивные комментарии пишешь с использованием их техники
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