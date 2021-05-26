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Новости
Новости vc.ru

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода Статьи редакции

О какой именно компании идёт речь, пока неизвестно.

42 42 комментария
1444 просмотров

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает СК России.

Подозреваемые — «неустановленные лица» из руководства одной из компаний по аренде электросамокатов, которые с 13 по 14 мая сдали в аренду два электросамоката двоим людям в возрасте 20 лет и 21 года.

Как сообщает «Фонтанка», речь идёт о происшествии в середине мая — когда двое молодых людей наехали на врача и писателя Валерия Айрапетяна, а затем устроили с ним драку и избили его. После этого глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.

В Urent рассказали vc.ru, что ничего не знают об этой ситуации, в Whoosh, Bolt и Molnia, которые также работают в городе, на момент публикации заметки не ответили на запрос о комментарии.

Следственный комитет отметил, что компания «не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования».

В СК уверены, что «в последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах». Одной из проблем ведомство считает отсутствие «единых правил» для всех сервисов аренды электросамокатов.

  • В ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и штрафовать их владельцев на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
  • В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложилкомпаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч.
  • В том же месяце Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» для арендованных электросамокатов — с ограничением в 15 км/ч.

#новости #самокаты

42 42 комментария
6
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42 комментария
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Анастасия Лукьянова

28

Во всем произошедшем виноваты самокаты, вопросов нет

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Корнелий Шнапс

Анастасия
9

Я бы еще обвинил законы физики заодно

Ответить

С H А P Р i Е

Корнелий
6

И хамас

Ответить

Корнелий Шнапс

С
2

самокат был взломан!

Ответить

Ухудшанский

Корнелий
2

Из Швейцарии с польского IP

Ответить

Leonid Celevra

Анастасия
1

Запретить 

Ответить

Таблетка Галоперидола

17

На Беглова надо завести, за создание инфраструктуры не отвечающей требованиям безопасности

Ответить

ouxen

Таблетка
4

Агрессивная барьерная городская среда наоборот подталкивает тебя нарушать правила и подвергать свою жизнь опасности

Ответить

Илья Гераськин

11

Офигенно, значит можно по кейсу Эдварда Билла судиться с Ауди?

Ответить

Джон Кроули

2

Очередной силовик ищет для своего особо "одарённого" отпрыска- бизнес. Зачем создавать с нуля, можно отжать.

Ответить

Ra

Джон
3

не, я думаю тут дело в том, что " врач и писатель" Валерий Айрапетян не простой кекс, если бы тебя или меня сбили бы самокатом и избили, думаешь Бастрыкин возбуждался и сучил ножками в негодовании?

Ответить

Майка Ника

Ra
0

Извините что вырвал из контекста, но:
"возбуждался и сучил [конечностями]" 
Прекрасное представление, аки хентай с тентаклями)

Ответить

Аркадий Иванов

Джон
–1

Очередной сверхразум на ТЖ создаёт гениальные причинно-следственные связи в своём воспалённом сознании в попытках выдать шутку. Так держать.

Ответить

Smaug The Terrible

Аркадий
1

Я на этом комменте и он мне не нравится. Удалите.

Ответить

Аркадий Иванов

Smaug
0

Молодец.

Ответить

Leonid Celevra

2

То-то у нас на дорогах самокатчики погибают в дтп с машинами, у клятые, не машины до 80кмч могут в городе ездить 

Ответить

Иван Кондратьев

Leonid
0

А они рассчитывали побеждать в ДТП с машинами?
Скорость и количество автомобилей в городах необходимо снижать, но и с придурками жмущими 30 км/ч по тротуару надо разбираться срочно.

Ответить

Совершенный Мурод

Иван
1

Норм велосипедные дорожки - минус долбоебы с тротуаров, все просто. 

Ответить

Иван Кондратьев

Соверше…
0

От долбоебов помогают крокодилы, кажется, а не дорожки.
Дорожки нужны, никто не спорит.

Ответить

Объективный

Соверше…
0

Только делать дорожки за счет проезжей части, а не тротуаров. Потому что на тротуарах и так тесно, особенно в Питере

Ответить

Южный якорь

2

Удаленно 

Ответить

MEGAtraXXXer666

2

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против деда после обращения в поликлинику

Ответить

MEGAtraXXXer666

2

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против сервиса по созданию сайтов в автоматическом режиме после создания сайта для экстремистской организации три года назад

Ответить

Корнелий Шнапс

1

Убивает всегда нож, человек только исполнитель

Ответить

ouxen

1

ну все. теперь пидарасы кикшеринг прикроют

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против просто сервиса после блятьнахуй ничего

Ответить

Майка Ника

MEGAtraXXXer666
0

А вот это вот реалистично 

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против сервиса доставки еды после отравления потребителя 

Ответить

Евгений Киров

MEGAtraXXXer666
1

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против производителя ботинок курьера после отравления потребителя 

Ответить

С H А P Р i Е

0

В Urent рассказали vc.ru, что ничего не знают об этой ситуации

Песков-стайл

Ответить

Владимир Филатов

0

против сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода

вы наехали на пешехода, мы наедем на вас

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против сервиса аренды автомобилей после наезда на пешехода

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против сервиса банков по доставки банковских карт после незаконного обналичивания денег через эти карты

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против курьерского сервиса после доставки посылки

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против женщины в костюме зайца после падения четырёхлетнего ребёнка на асфальт

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против магазина продуктов после продажи просроченного йогурта

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против автомобильного дилера после ДТП на перекрёстке

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против уличных музыкантов после исполнения немецкой песни

Ответить

Mareg Tebiev

MEGAtraXXXer666
0

когда против тебя СК в Петербурге возбудит уголовное дело? уже даже на Apple возбудили, потому что ты пассивно-агрессивные комментарии пишешь с использованием их техники

Ответить

MEGAtraXXXer666

Mareg
0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против Mareg Tebiev после пропаганды ЛГБТ на малоизвестном ресурсе

Ответить

Неприятный клуб

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против частых мемов , начинающихся с фразы "СК в Петербурге возбудил уголовное дело"

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

СК в Петербурге возбудил уголовное дело против уголовного дела после возбуждения уголовного дела

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