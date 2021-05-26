О какой именно компании идёт речь, пока неизвестно.

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Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает СК России.

Подозреваемые — «неустановленные лица» из руководства одной из компаний по аренде электросамокатов, которые с 13 по 14 мая сдали в аренду два электросамоката двоим людям в возрасте 20 лет и 21 года.

Как сообщает «Фонтанка», речь идёт о происшествии в середине мая — когда двое молодых людей наехали на врача и писателя Валерия Айрапетяна, а затем устроили с ним драку и избили его. После этого глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.

В Urent рассказали vc.ru, что ничего не знают об этой ситуации, в Whoosh, Bolt и Molnia, которые также работают в городе, на момент публикации заметки не ответили на запрос о комментарии.

Следственный комитет отметил, что компания «не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования».

В СК уверены, что «в последнее время участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах». Одной из проблем ведомство считает отсутствие «единых правил» для всех сервисов аренды электросамокатов.