Baza: Минобороны предложило запретить военным опускать глаза более чем на 5 секунд во время видеосовещаний Статьи редакции
Такое предложение возникло после заседания с Шойгу, на котором один из полковников якобы заснул.
На заседании с Шойгу 3 ноября 2020 года одному из военных показалось, что полковник Вязовский заснул. После совещания он подал жалобу на коллегу, сообщает Baza.
Министерство обороны провело служебную проверку случившегося, в результате которой офицеры пришли к выводу, что Вязовский не спал, а конспектировал. Кроме этого, другие участники заседания также записывали за Шойгу, из-за чего опускали глаза «более чем на 5 секунд».
В связи с итогами расследования, министерство предложило запретить участникам совещаний по видеосвязи опускать глаза глаза дольше, чем на 5 секунд.
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Не трави
9 туркменбаши из 10
А прикинь, когда он станет президентом
Будем учить высказывания великого главнокомандующего, повелителя неба и победителя стихии, души тайги и гордости предков Сергея Кужегетовича
Татарский спрей
Вы совсем ебнулись? И такое терпеть будете?
Ещё запретить руки под столом держать, а то мало ли
Кто в армии служил, в цирке не смеется
Неприятный клуб
а шойгу как раз не служил лол)0000)
Северный кубок
Я и до армии не смеялся в цирке =(
Я там обычно спал
Я учился в музыкальной школе, и у меня был абонемент на различные музыкальные концерты. Посещение концертов увеличивало оценки.
Известный паук например
Обычно устные встречи проводятся без всякого «конспектирования», по результатам встречи пишется протокол, а протокол рассылается участникам встречи
Каменный фитиль
я вообще хз, прям как студенты и школьники в зуме, сплошная непонятность происходящего
Неприятный клуб
да это частый прикол у вояк на самом деле , доводить до личного состава содержимое заранее известного приказа.
Неприятный клуб
из разряда "проводим внезапные проверки боеготовности, запланированноые и утвержденные министром в прошлом году"
Там же субординация, каждый командир отвечает за своих подчинённых.
Если подчинённый не прочёл документ, пизды получает командир
У нас в части это было совещание нач. округа и командиров частей. Они докладывали о происшествиях, что серьезное было/не было, ход выполнения плановых задач и тд. Вангую на уровне выше все то же самое, разве что корона на голове у начальства потяжелее. А так это совсем дичь - взгляд не отрывать.
Контроль будет возложен на него
Запрещается храпеть более 5 секунд.
Неприятный клуб
и срать. только очередями по четыре
Для посрать нужен отдельный приказ, подписанный командиром батальона
Неприятный клуб
код коричневый
Сукк)
Как с подростками 13-летними
Без звука еще смешнее
Нахуя они тряпки цветные на фоне развесили
Чтобы можно было определить тип гендера
Э, стоп, пацаны. Пусть шакалы страдают) быть в зелёнке это их личный выбор)
Можно ещё запретить моргать. Если нарушил - ты оппозиционер. Вот я бы поугарал 😂
Запретить замедлять дыхание, ведь когда он заснул оно замедлилось
Татарский спрей
Замедлять может только ркн
сука ебучая
https://zen.yandex.ru/media/mangurec67/veterany-boevyh-deistvii-za-spravedlivost-60ad3e8b9104b7174968af91
Каменный фитиль
тебя за ссылку на яндекс дзен сейчас заживо закопают, ты панимашб?
Мне всегда казалось, что российская армия это тот еще змеиный гадюшник, похуже этих ваших бухгалтерий. Думаю, что когда власть деда закончится - все эти товарищи с конференции с радостью перегрызут друг другу глотки.
Это же каким надо быть терпилойдом чтобы служить в армии!?
На самом деле это максимально непыльная работа если подумать, если брать тупо тех кто в частях сидит а не воюет. они абсолютно нихуя не делают, все делают либо срочники либо специально обученные конкретному делу контрактники, от остальных требуется ходить с максимально серьезным ебалом и уметь игнорировать любые унижения в свой адрес. При этом долбоеб всегда одет и обут, сидит на ранней пенсии в дареной за наш счёт квартирке и в хуй не дует