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Sasha Shambilova

Baza: Минобороны предложило запретить военным опускать глаза более чем на 5 секунд во время видеосовещаний Статьи редакции

Такое предложение возникло после заседания с Шойгу, на котором один из полковников якобы заснул.

На заседании с Шойгу 3 ноября 2020 года одному из военных показалось, что полковник Вязовский заснул. После совещания он подал жалобу на коллегу, сообщает Baza.

Министерство обороны провело служебную проверку случившегося, в результате которой офицеры пришли к выводу, что Вязовский не спал, а конспектировал. Кроме этого, другие участники заседания также записывали за Шойгу, из-за чего опускали глаза «более чем на 5 секунд».

В связи с итогами расследования, министерство предложило запретить участникам совещаний по видеосвязи опускать глаза глаза дольше, чем на 5 секунд.

#новости #власти #минобороны

4732 просмотров
84 84 комментария
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84 комментария
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Виталий Чухнов

50

Это новости Иа Панорама? 

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Kir Kirsky

Виталий
40

Панорама закрылась

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AttentiveMilk

Kir
2

Ничего подобного. Не вводи в заблуждение

Ответить

Max Yankov

Attenti…
28

Это просто новость ИА Панорама

Ответить

AttentiveMilk

Max
1

🙄

Ответить

Dmitry Teplyakov

Attenti…
1

🙄

Ответить

AttentiveMilk

Dmitry
2

Не трави

Ответить

Максоний

Attenti…
3

🏄🏿

Ответить

AttentiveM

Максоний
1

Оу еее

Ответить

Dmitry

Attenti…
1

🥺

Ответить

AttentiveM

Dmitry
1

🙁

Ответить

Dmitry

Attenti…
0

😕

Ответить

Smaug The Terrible

34

9 туркменбаши из 10

Ответить

Федя Прозоров

Smaug
1

А прикинь, когда он станет президентом

Ответить

Smaug The Terrible

Федя
6

Будем учить высказывания великого главнокомандующего, повелителя неба и победителя стихии, души тайги и гордости предков Сергея Кужегетовича

Ответить

Неприятный клуб

Smaug
1

тут чувак который ( я камещик работаю три дня )

Ответить

Татарский спрей

Федя
1

Вы совсем ебнулись? И такое терпеть будете?

Ответить

Федя Прозоров

Татарск…
1

Я сам охуею

Ответить

CiZerin

26

Ещё запретить руки под столом держать, а то мало ли

Ответить

Kir Kirsky

CiZerin
7

руки под столом это знак восхищения

Ответить

ouxen

CiZerin
0

Руки на одеяло

Ответить

С H А P Р i Е

19

Кто в армии служил, в цирке не смеется

Ответить

Неприятный клуб

С
14

а шойгу как раз не служил лол)0000)

Ответить

С H А P Р i Е

Неприятный
21
Ответить

Северный кубок

С
3

Я и до армии не смеялся в цирке =(

Ответить

ouxen

Северный
0

А в опере?

Ответить

Северный кубок

ouxen
1

Я там обычно спал

Ответить

ouxen

Северный
3

Дмитрий анатольевич?!

Ответить

Северный кубок

ouxen
0

Я учился в музыкальной школе, и у меня был абонемент на различные музыкальные концерты. Посещение концертов увеличивало оценки.

Ответить

Майка Ника

Северный
0

Не спал, а опускал глаза на более чем 5 секунд ☝️

Ответить

RUben

15
Ответить

ouxen

RUben
0

Ахахпх)

Ответить

Каменный фитиль

12

Нахуя вообще нужны подобного рода совещания? он тупо читает по бумажке - так отошли всем документ, прочитают и ознакомятся, зададут вопросы в частном порядке
???

Ответить

Известный паук например

Каменный
4

Обычно устные встречи проводятся без всякого «конспектирования», по результатам встречи пишется протокол, а протокол рассылается участникам встречи

Ответить

Каменный фитиль

Известный
3

я вообще хз, прям как студенты и школьники в зуме, сплошная непонятность происходящего

Ответить

Неприятный клуб

Каменный
2

да это частый прикол у вояк на самом деле , доводить до личного состава содержимое заранее известного приказа.

Ответить

Неприятный клуб

Неприятный
4

из разряда "проводим внезапные проверки боеготовности, запланированноые и утвержденные министром в прошлом году"

Ответить

Dmitry Teplyakov

Каменный
3

Там же субординация, каждый командир отвечает за своих подчинённых.
Если подчинённый не прочёл документ, пизды получает командир

Ответить

Виктор Васильев

Каменный
1

У нас в части это было совещание нач. округа и командиров частей. Они докладывали о происшествиях, что серьезное было/не было, ход выполнения плановых задач и тд. Вангую на уровне выше все то же самое, разве что корона на голове у начальства потяжелее. А так это совсем дичь - взгляд не отрывать.

Ответить

Особый Артем

7

Напишите когда им запретят срать

Ответить

Северный кубок

Особый
14
Ответить

Andray Swart

Северный
2

Зашел лайкнуть этот коммент

Ответить

Александр Борродач

7

Контроль будет возложен на него

Ответить

Мэксиканский тушкан

Александр
1

Не все поймут)

Ответить

Максим Терехов

Александр
0

Это охрана будет 

Ответить

Банальный холод

6

Ну не так уж и панорамно 

Ответить

Иван Эртель

2

Запрещается храпеть более 5 секунд.

Ответить

Неприятный клуб

Иван
6

и срать. только очередями по четыре

Ответить

Dmitry Teplyakov

Неприятный
4

Для посрать нужен отдельный приказ, подписанный командиром батальона

Ответить

Неприятный клуб

Dmitry
3

код коричневый

Ответить

Dmitry Teplyakov

Неприят…
3

Ещё устав хождения по большому и малому написать

Ответить

Неприятный клуб

3

сдаем норматив по опусканию ( глаз )

Ответить

AttentiveMilk

2

Сукк)

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
2

Как с подростками 13-летними

Ответить

Andre Macareno

AttentiveMilk
0

Так сами же как подростки иногда себя ведут

Ответить

Владислав Егоров

AttentiveMilk
0

Ну у военноголовых так и есть все

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Без звука еще смешнее

Ответить

ouxen

Marhal_New
0

Бля там еще и звук есть? 😳🕶🤏

Ответить

ouxen

0

Нахуя они тряпки цветные на фоне развесили

Ответить

Руслан Астратов

ouxen
4

Чтобы можно было определить тип гендера

Ответить

ouxen

Руслан
1

Но все голубые

Ответить

Руслан Астратов

ouxen
1

Именно поэтому 

Ответить

Эффективный Даниль

1

пошёл он нахуй, пусть о ветеранах подумает гнида

Ответить

Лев Глебович

1

Э, стоп, пацаны. Пусть шакалы страдают) быть в зелёнке это их личный выбор)
Можно ещё запретить моргать. Если нарушил - ты оппозиционер. Вот я бы поугарал 😂

Ответить

Max Yankov

1

Может, запретить нести настолько занудную хуйню, от которой люди засыпают?

Ответить

Alexander Kopeikin

1
Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Запретить замедлять дыхание, ведь когда он заснул оно замедлилось

Ответить

Татарский спрей

Dmitry
2

Замедлять может только ркн

Ответить

Dmitry Teplyakov

Татарский
0

Идея для стартапа, ой, подряда

Ответить

Эффективный Даниль

–1

сука ебучая
https://zen.yandex.ru/media/mangurec67/veterany-boevyh-deistvii-za-spravedlivost-60ad3e8b9104b7174968af91

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Каменный фитиль

Эффективный
0

тебя за ссылку на яндекс дзен сейчас заживо закопают, ты панимашб?

Ответить

Эффективный Даниль

Каменный
1

пох

Ответить

Каменный фитиль

Эффекти…
0

рок-н-ролл

Ответить

Здешний парфюмер

0

одному из военных показалось, что полковник Вязовский заснул. После совещания он подал жалобу на коллегу

чёт у них там не брат за брата

Ответить

Иннокентий

Здешний
0

Мне всегда казалось, что российская армия это тот еще змеиный гадюшник, похуже этих ваших бухгалтерий. Думаю, что когда власть деда закончится - все эти товарищи с конференции с радостью перегрызут друг другу глотки.

Ответить

Неприятный клуб

0

напомнило ролик про армию

Ответить

ouxen

0

Удобно

Ответить

A Е

0

А моргнуть сколько раз в минуту допускается?

Ответить

Andrew Sychev

0

Крысы. А потом, что то про честь офицера мямлят

Ответить

Крайний кубок

0

Наказание - ракетный расстрел.

Ответить

Игорь

0

Денег на это не забыли выделить, лярдов так 500? А то сложное задание. 

Ответить

Странник Вечный

0

А дышать надо по команде или по времени?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

–1

Это же каким надо быть терпилойдом чтобы служить в армии!?

Ответить

Владислав Егоров

Aleksandr
0

На самом деле это максимально непыльная работа если подумать, если брать тупо тех кто в частях сидит а не воюет. они абсолютно нихуя не делают, все делают либо срочники либо специально обученные конкретному делу контрактники, от остальных требуется ходить с максимально серьезным ебалом и уметь игнорировать любые унижения в свой адрес. При этом долбоеб всегда одет и обут, сидит на ранней пенсии в дареной за наш счёт квартирке и в хуй не дует

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