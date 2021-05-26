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Новости
yannlll

Участник праймериз «Единой России» собирал голоса через Tinder — он объяснил это «экспериментом» Статьи редакции

По мнению кандидата, раз Tinder подбирает пару на основе геолокации, значит так больше шансов показаться на глаза избирателю.

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Скриншот анкеты Виталия Лебедева в Tinder

Анкету 25-летнего Виталия Лебедева в сервисе знакомств нашла читательница «Открытых медиа».

В Tinder Лебедев указал свою биографию, предвыборную программу и попросил поддержать его на предварительном голосовании «Единой России». Он заявил, что сделал ставку на необычность коммуникации и опубликовал анкету ради эксперимента. Лебедев также уверен, что так больше шансов показаться на глаза избирателю, поскольку Tinder подбирает пару на основе геолокации. Он утверждает, что ему ставят «лайки», но сколько именно, он не знает, потому что пользуется базовой бесплатной версией сервиса, где статистика недоступна.

Лебедев хочет стать депутатом Госдумы от «Единой России» по столичному Перовскому одномандатному избирательному округу — это место сейчас занимает единоросс Сергей Железняк. Как пишут «Открытые медиа», став депутатом, Лебедев хочет внести законопроект о легализации частных военных кампаний и вводе российских миротворцев на линию разграничения между ДНР и Украиной.

Праймериз «Единой России», на котором кандидаты конкурируют между собой внутри партии, проходит с 24 по 30 мая. Результаты станут известны 1 июня. Победителей праймериз партия выдвинет кандидатами на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

Tinder в политических целях уже использовали в январе 2021 года. Тогда пользователи в анкетах писали, что сходить на свидание и увидеться с ними можно будет во время протестных акций в поддержку Алексея Навального.

#новости #политика

15 15 комментариев
17
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Крохотный будильник

10

даш мандат?

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Щячло Попячтса

Крохотный
1

Я депутат
Дай мне потрогать твой мандат

Ответить

Михаил Левит

Крохотный
0

В списке даш мандат?

Ответить

Марк Захаров

7

Ушлый какой, 25 лет а уже такой говнюк.

Ответить

Leonid Celevra

Марк
0

Ты тоже сидишь в тендере?

Ответить

Leonid Celevra

Leonid
1

Хотя, так лучше, пусть будет тендер 

Ответить

Рекламный ихтиандр

Leonid
0

А че, всем хочется попилить тендер и свалить в Лондон

Ответить

С H А P Р i Е

3

Едросам на гриндер скорее

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Dmitry Teplyakov

С
1

Нет

Ответить

Эйфелева Башня

1

тиндерсюрприз

Ответить

Иван Прохоров

0

вы же понимаете, что это пиар "единой россии", типа какие они молодёжные и современные. Тоже и с певицой этой из тату

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Максим Елизаров

Иван
0

Есть такая группа с названием Тату,
Там девушки поют, что они сошли сума,
Что вовсе им не надо, мол, фуфло или туфту,
Они хотят друг друга, вот это, блин, чума!

А мне ничуть не надо ни женщин, ни мужчин,
Ни шоколада и ни мармелада,
Не надо мне помады и крема от морщин,
Мне нужен Пикачу, мне покемона надо!

Ответить

Весёлый Хамелеон

0

А в гриндре есть едро?

Ответить

Ваша Закладко

0

не зайдёт мальчик колокольчик 
железняк его одной небритостью сделает

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Leonid Nikolaev

0

Вот же едросы, прут все. Использовал такую тактику на муниципальных выборах в Питере пару лет назад:

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