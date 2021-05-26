По мнению кандидата, раз Tinder подбирает пару на основе геолокации, значит так больше шансов показаться на глаза избирателю.

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Скриншот анкеты Виталия Лебедева в Tinder

Анкету 25-летнего Виталия Лебедева в сервисе знакомств нашла читательница «Открытых медиа».

В Tinder Лебедев указал свою биографию, предвыборную программу и попросил поддержать его на предварительном голосовании «Единой России». Он заявил, что сделал ставку на необычность коммуникации и опубликовал анкету ради эксперимента. Лебедев также уверен, что так больше шансов показаться на глаза избирателю, поскольку Tinder подбирает пару на основе геолокации. Он утверждает, что ему ставят «лайки», но сколько именно, он не знает, потому что пользуется базовой бесплатной версией сервиса, где статистика недоступна.

Лебедев хочет стать депутатом Госдумы от «Единой России» по столичному Перовскому одномандатному избирательному округу — это место сейчас занимает единоросс Сергей Железняк. Как пишут «Открытые медиа», став депутатом, Лебедев хочет внести законопроект о легализации частных военных кампаний и вводе российских миротворцев на линию разграничения между ДНР и Украиной.

Праймериз «Единой России», на котором кандидаты конкурируют между собой внутри партии, проходит с 24 по 30 мая. Результаты станут известны 1 июня. Победителей праймериз партия выдвинет кандидатами на выборы депутатов Госдумы в сентябре.