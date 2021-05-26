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Новости vc.ru

В Киеве мужчина сделал на лице татуировку с логотипом магазина в обмен на iPhone 12 Статьи редакции

И получил пожизненный статус VIP-клиента.

91 91 комментарий
7148 просмотров
Фото iLounge

Киевский магазин iLounge проводил акцию, совершеннолетние участники которой могли сделать татуировку с логотипом магазина и получить за это подарки.

Фото iLounge

Всего в акции поучаствовали девять человек, а один из них решил сделать татуировку с логотипом на лице. «Благодаря своему смелому поступку он выиграл iPhone 12, стал новым лицом нашего бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента», — говорится в сообщении.

Фото iLounge
  • В 2018 году Domino's Pizza в России обещала «пожизненные» сертификаты тем, кто сделает на видном участке тела татуировку с логотипом компании — но затем приостановила акцию из-за большого количества желающих.

#новости #iphone

91 91 комментарий
1
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91 комментарий
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Первичный вентилятор

114

Его наебали, это 5 айфон

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Alex Nevi

Первичный
6

Пусть радуется что не первый

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Первичный вентилятор

Alex
16

Первый айфон можно каким-нибудь хипстерам продать по цене 12, а 5 только цыганам за 3 тыщи

Ответить

Андрей Николаев

Первичный
4

Сказали, шо ето айфон 12 мiни

Ответить

Дипломатический инструмент

Первичный
2

Поздравляю с победой

Ответить

ouxen

Первичный
1

отбой тревоги, это 5S

Ответить

Законный завод

Первичный
0

Скорее SE

Ответить

Хрупкий Петя

19

ставь лойс, если готов сделать тату с лого тж за пожизненный плюс аккаунт

Ответить

Bkmz Иванов

Хрупкий
27
Ответить

Хрупкий Петя

Bkmz
2

больше на мики мауса похоже

Ответить

Bkmz Иванов

Хрупкий
2

Чебурашка переварил Гену. Крокодила

Ответить

Дипломатический

Хрупкий
0

Больше Микки Маус на себя не похож

Ответить

Дипломатический инструмент

Bkmz
0
Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Кто хочет попасть в закрытый чат телеги обращайтесь к Дыне.
Но там сложна и мерзко решается вопрос. 

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Глеб Горохов ©

Ответить

Bkmz Иванов

Хрупкий
3

На жопе?

Ответить

Данислав Жуков

Bkmz
2

Вашей?

Ответить

Bkmz Иванов

Данислав
4

1.Я один здесь, ты чё?
2.Нашей

Ответить

Дипломатический инструмент

Bkmz
1

Между булок

Ответить

Bkmz Иванов

Диплома…
1

В яблочко

Ответить

Дипломатический

Bkmz
2

На* яблочко

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

Или на яйцах. По букве на каждое

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

Блять, больно наверное

Ответить

Дипломатический

Bkmz
1

Я так думаю, если сами яйца не трогать, только кожу оттянуть и что-то под нее подложить, то не так уж и больно

Ответить

Bkmz

Диплома…
1

Мне это уже читать больно. Прекращай. 

Ответить

Дипломатич

Bkmz
2

Вот только на этой коже волосяных луковиц дохуя, а кожа тонкая, игла будет скакать туда-сюда

Ответить

Bkmz

Диплома…
1

Сука. Ты))

Ответить

Дипломатич

Bkmz
0

А потом, прикинь, собираешься на работу, одеваешься перед зеркалом, чуть загляделся, а рука на автомате ширинку так - взык!

Ответить

Хрупкий Петя

2

а что даст вип-статус???

Ответить

Первичный вентилятор

Хрупкий
36
Ответить

Andrew Muralov

Первичный
3

Я женщина и значит я актриса!

Ответить

ouxen

Andrew
0

а так же модель, сценарист, режиссер и певица

Ответить

Dmitry Teplyakov

Первичный
0

И так всегда!

Ответить

Андрей Петрович

Хрупкий
2

Статус ВИПА!

Ответить

Дмитрий Орлов

Андрей
0

Хуипа

Ответить

Андрей Петрович

Дмитрий
4

ахахахахаха

Ответить

Дмитрий Орлов

Андрей
0

Спасибо

Ответить

Дмитрий Орлов

Хрупкий
0

@кто это

Ответить

Кто это

Дмитрий
2

Я не знаю других имен «подушка-пердушка»

***
Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?

Ответить

Евгений Мартынов

Хрупкий
0

значок агента станет золотым

Ответить

Хрупкий Петя

Евгений
0

а шрифт в приложении капсом

Ответить

ouxen

Хрупкий
0

скидка 10% на аксессуары

Ответить

Вячеслав

11
Ответить

Andrew Muralov

7
Ответить

Муниципальный украинец

Andrew
3

Бля сначала показалось что это Троцкий

Ответить

ouxen

Муниципальный
3

это он и есть

Ответить

Andrew Muralov

Муниципальный
3

Одно лицо.

Ответить

С H А P Р i Е

7

И получил пожизненный статус долбоёба

Ответить

кум кумич

С
2

Долбоёба VIP-статуса 

Ответить

Кирилл Вселенский

7

Какая разница лицо свое все равно не видно, а айфончик вот он в руках

Ответить

Bkmz Иванов

Кирилл
1

Вот он проебёт его, всякое может быть, и с каким настроением бриться?

Ответить

Кирилл Вселенский

Bkmz
1

Есть выход - не бриться, да и закрасить можно черным просто

Ответить

Andrew Muralov

Кирилл
3

До айфона и после айфона.

Ответить

Bkmz Иванов

Кирилл
1

Тоже вариант

Ответить

Дмитрий Орлов

5

У*раинцы. У*раинцы никогда не меняются...

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Ухудшанский

Дмитрий
0

Они ждут, когда придёшь ты и их изменишь!

Ответить

Довольный Никита

2

как пошутить про х***** чтобы было оригинально и смешно?

Ответить

Нейротоксик

Довольный
6

Ты еврей?

Ответить

Довольный Никита

Нейротоксик
5

Сообщение удалено

Ответить

Нейротоксик

Довольн…
7

Опять ты влез своей жопой не по делу

Ответить

Последовательный кран

Довольный
0

@Нейротоксик 

Ответить

Дизайнер Павленко

4

Блииин какой же кринж... 

Ответить

Shenmue

4
Ответить

Церковный Кирилл

3

Сказочный...

Ответить

Bkmz Иванов

Церковный
3

... розыгрыш

Ответить

Bkmz Иванов

3

Это многое говорит об обществе айфонофилов

Ответить

Михаил Ефименко

3
Ответить

vvtwittep

3

С лица воды не пить, а iPhone 12 - это iPhone 12

Ответить

Ниндзя

3

Бля, на фотке чистый чёткий перец, у которого самый последний IPhone, подержанная Беха тройка в кредит, и на бенз у пацанов сотку просит. 

Ответить

Джон Кроули

3

VIP-долбоеб.

Ответить

Алексей Иванов

2

пожизненный статус VIP-клиента.

Вот смешно будет, если контора через месяц закроется

Ответить

ouxen

Алексей
0

ей всего месяц

Ответить

Федя Прозоров

2

Яблочный раб. Холст, масло, 2021

Ответить

Данислав Жуков

2

Domino's потом налоги попросила платить "победителей":
https://vc.ru/marketing/59995-domino-s-pizza-v-rossii-poprosila-pobediteley-konkursa-tatuirovok-platit-nalogi-s-pozhiznennoy-piccy

Domino's Pizza в России попросила победителей…
Среди других условий — обязательное посещение ресторанов 30 раз в год и положительные отзывы о…
vc.ru
Ответить

Твоего деда дед

2

Набил татуху хной, завтра смоет

Ответить

Bkmz Иванов

2

А может тату была временной, они проверяли?

Ответить

кум кумич

2
Ответить

Андрей Петрович

1

Все трындит о чипизации, но есть кое что пострашнее -  КЛЕЙМОНИЗАЦИЯ.
Причём она делает открыто и добровольно.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Андрей
0

Но ведь многие антипрививочники и считают что чипы это клеймо дьявола

Ответить

Андрей Петрович

ＫＩＢØＵＮＥ
0

А я думал наоборот, клеймо - это чип дьявола.

Ответить

Vandgory

1

Даже жалко этого долбоящера и его умственные способности

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Я ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛ

Ответить

Алексей Сорок

0

> Всего в акции поучаствовали девять человек, а один из них решил сделать татуировку с логотипом на лице. «Благодаря своему смелому поступку он выиграл iPhone 12, стал новым лицом нашего бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента»

Бля, т.е. восемь челов сделав тату на морде лица не выиграли ничего?
А зачем бренду такой клиент? Что он у них может купить?

Ответить

Андрей Николаев

Алексей
0

Остальные сделали не на лице

Ответить

Публичный будильник

0

земля пухом

Ответить

Константин Курасов

0

Интересно, хватило ума сделать временную тату?)

Ответить

Danil Oputin

0
Ответить

I-van Zhi

0

С публичными домами так работает? Или если набить вульву вместо усов, будет ли это пропуском в трусики?

Ответить

Andrew Muralov

I-van
0

Будет пропуском в усики.

Ответить

Владислав Муравьёв

0

В принципе, ход гения. Тату можно потом свести за меньшие деньги, а Айфон то уже не отнимут, кек

Ответить

Подкаст Блог Болтуна

0

Лого такого размера и я бы набил. Сколь не было бы это больно, а татуировки научились сводить давольно качественно. Такую можно удалить бесследно. Оно явно стоит 100+к рублей или сколько там сейчас Айфон.

Пусть бы на веках логотип набил тогда уж )

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