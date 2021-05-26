Киевский магазин iLounge проводил акцию, совершеннолетние участники которой могли сделать татуировку с логотипом магазина и получить за это подарки.

Всего в акции поучаствовали девять человек, а один из них решил сделать татуировку с логотипом на лице. «Благодаря своему смелому поступку он выиграл iPhone 12, стал новым лицом нашего бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента», — говорится в сообщении.