В Киеве мужчина сделал на лице татуировку с логотипом магазина в обмен на iPhone 12 Статьи редакции
И получил пожизненный статус VIP-клиента.
Киевский магазин iLounge проводил акцию, совершеннолетние участники которой могли сделать татуировку с логотипом магазина и получить за это подарки.
Всего в акции поучаствовали девять человек, а один из них решил сделать татуировку с логотипом на лице. «Благодаря своему смелому поступку он выиграл iPhone 12, стал новым лицом нашего бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента», — говорится в сообщении.
- В 2018 году Domino's Pizza в России обещала «пожизненные» сертификаты тем, кто сделает на видном участке тела татуировку с логотипом компании — но затем приостановила акцию из-за большого количества желающих.
Первичный вентилятор
Первый айфон можно каким-нибудь хипстерам продать по цене 12, а 5 только цыганам за 3 тыщи
Хрупкий Петя
больше на мики мауса похоже
Кто хочет попасть в закрытый чат телеги обращайтесь к Дыне.
Но там сложна и мерзко решается вопрос.
На жопе?
Вашей?
Между булок
В яблочко
Или на яйцах. По букве на каждое
Блять, больно наверное
Я так думаю, если сами яйца не трогать, только кожу оттянуть и что-то под нее подложить, то не так уж и больно
Вот только на этой коже волосяных луковиц дохуя, а кожа тонкая, игла будет скакать туда-сюда
Первичный вентилятор
Я женщина и значит я актриса!
Статус ВИПА!
Хуипа
@кто это
значок агента станет золотым
Муниципальный украинец
Бля сначала показалось что это Троцкий
И получил пожизненный статус долбоёба
Какая разница лицо свое все равно не видно, а айфончик вот он в руках
Вот он проебёт его, всякое может быть, и с каким настроением бриться?
Есть выход - не бриться, да и закрасить можно черным просто
У*раинцы. У*раинцы никогда не меняются...
Ты еврей?
Довольный Никита
Сообщение удалено
Бля, на фотке чистый чёткий перец, у которого самый последний IPhone, подержанная Беха тройка в кредит, и на бенз у пацанов сотку просит.
пожизненный статус VIP-клиента.
Вот смешно будет, если контора через месяц закроется
Domino's потом налоги попросила платить "победителей":
https://vc.ru/marketing/59995-domino-s-pizza-v-rossii-poprosila-pobediteley-konkursa-tatuirovok-platit-nalogi-s-pozhiznennoy-piccy
Все трындит о чипизации, но есть кое что пострашнее - КЛЕЙМОНИЗАЦИЯ.
Причём она делает открыто и добровольно.
> Всего в акции поучаствовали девять человек, а один из них решил сделать татуировку с логотипом на лице. «Благодаря своему смелому поступку он выиграл iPhone 12, стал новым лицом нашего бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента»
Бля, т.е. восемь челов сделав тату на морде лица не выиграли ничего?
А зачем бренду такой клиент? Что он у них может купить?
С публичными домами так работает? Или если набить вульву вместо усов, будет ли это пропуском в трусики?
В принципе, ход гения. Тату можно потом свести за меньшие деньги, а Айфон то уже не отнимут, кек
Лого такого размера и я бы набил. Сколь не было бы это больно, а татуировки научились сводить давольно качественно. Такую можно удалить бесследно. Оно явно стоит 100+к рублей или сколько там сейчас Айфон.
Пусть бы на веках логотип набил тогда уж )