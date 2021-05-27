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Новости
Sasha Shambilova

Facebook не будет удалять посты о лабораторном происхождении Covid-19 Статьи редакции

В компании заявили, что это связано с продолжающимися расследованиями вопроса.

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Об этом пресс-секретарь Facebook рассказал ABC News.

В свете продолжающихся расследований происхождения Covid-19 и консультаций с экспертами в сфере общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений утверждения, что Covid-19 создан человеком.

пресс-секретарь Facebook

Это случилось на фоне расследования Wall Street Journal. По данным издания со ссылкой на американскую разведку, троих учёных из института вирусологии в Ухане госпитализировали с неизвестным заболеванием в ноябре 2019 года. Расследование возобновило дискуссию о лабораторном происхождении Covid-19. Представитель МИД Китая заявил, что информация не соответсвует действительности.

26 мая президент США Джо Байден приказал разведке «удвоить свои усилия» по расследованию происхождения вируса, в том числе «конкретных вопросов по Китаю». Окончательного вывода, как появился вирус, у Разведывательного сообщества США пока нет: «Нет достаточной информации, чтобы оценить один из сценариев происхождения как более вероятный».

ВОЗ считает наиболее вероятной теорию передачи вируса от животного к человеку. Лабораторное происхождение Covid-19 организация назвала «чрезвычайно маловероятной».

В феврале 2021 года Facebook объявил о расширении списка «ложных утверждений», которые удалят с платформы. В их число вошли заявления об искусственном происхождении Covid-19.

#новости #covid19 #facebook

26 26 комментариев
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26 комментариев
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alexferman

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Скорее всего, вирус изучали в институте, проебались с техникой безопасности и вынесли наружу. То, что его создали искусственно - это пока ещё фантастика.

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Дмитрий Орлов

4

Китайцы как всегда насрали всему миру. Сколько ещё мир будет их терпеть??

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Иван Прохоров

Дмитрий
2

Дима, приходи в гости, если в Москве

Ответить

Дмитрий Орлов

Иван
1

У меня дела извини. Сегодня домой полечу

Ответить

Иван Прохоров

Дмитрий
1

Жаль

Ответить

Артур Мудрик

Дмитрий
2

Благодаря тебе все понимают что они терпят. Сколько все будут терпеть??

Ответить

С H А P Р i Е

2

Хочется верить, что летучую мышь или панголина не трахали

Ответить

alexferman

С
5

Чисто статистически, кто-то всё-таки трахал наверняка

Ответить

Zakhar Zakharov

alexferman
0

ну ты в этом вопросе спец

Ответить

Коровка говорит мууу

alexferman
0

совет им да любовь

Ответить

Предельный рак

С
2

Как будто это что-то плохое

Ответить

#realfiddy

0

Теперь историю пишут не в книгах для детей, а в интернете. Заебись, жаль только что все равно пока Википедия живёт, правду мы все ещё узнать можем. 

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Лысина Арика

#realfiddy
7

Какую же хуйню ты пишешь постоянно/

Ответить

#realfiddy

Лысина
0

Кто ты, воин 

Ответить

Лысина Арика

#realfi…
2

Даже не продолжай свой кринж фест/

Ответить

#realfiddy

Лысина
0

Как скажешь, пупсик 

Ответить

Функциональный

#realfi…
1

что ты сделал для тиджоурнал в свои годы? а кто ты? кто ты? а кто ты?

Ответить

Предельный рак

2

Ебать спасибо нахуй, дорогой фейсбук

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Рантье

1

Кстати когда теорию о искусственном происхождении вируса выдвигала прошлая американская администрация, Силиконовая Долина и медиа дружно ее осуждали. Но теперь можно.

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Алексей Иванов

1

Чет я думал он совсем рядом, рынок этот, на который сотрудники лабы якобы носили на продажу животных после экспериментов. С другой стороны 30 минут на машине через мост

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Victor Ward

0

У Джо Рогана был врач на эту тему. Он там популярно объяснил, почему вирус от животного к человеку не мог так быстро передаться. Ну и Китайцы слишком подозрительно себя ведут. 

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Andrew Muralov

Victor
0

Просто китайцы сами не знают, что у них в лаборатории, вдруг во время проверок найдут какие-то разработки которые не следует афишировать.
Например, что китайцы были в курсе про быстрое распространение короновируса и вовсю делали вакцину, когда мир ещё не особо был в курсе, что это такое.

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AUBE

Victor
0

слишком подозрительно?

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Andrew Muralov

0
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Сергей Сергеич

0

Resident Evil какой-то

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Ivan Lindman

0

Фейсбук помойка

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