Facebook не будет удалять посты о лабораторном происхождении Covid-19 Статьи редакции
В компании заявили, что это связано с продолжающимися расследованиями вопроса.
Об этом пресс-секретарь Facebook рассказал ABC News.
Это случилось на фоне расследования Wall Street Journal. По данным издания со ссылкой на американскую разведку, троих учёных из института вирусологии в Ухане госпитализировали с неизвестным заболеванием в ноябре 2019 года. Расследование возобновило дискуссию о лабораторном происхождении Covid-19. Представитель МИД Китая заявил, что информация не соответсвует действительности.
26 мая президент США Джо Байден приказал разведке «удвоить свои усилия» по расследованию происхождения вируса, в том числе «конкретных вопросов по Китаю». Окончательного вывода, как появился вирус, у Разведывательного сообщества США пока нет: «Нет достаточной информации, чтобы оценить один из сценариев происхождения как более вероятный».
ВОЗ считает наиболее вероятной теорию передачи вируса от животного к человеку. Лабораторное происхождение Covid-19 организация назвала «чрезвычайно маловероятной».
В феврале 2021 года Facebook объявил о расширении списка «ложных утверждений», которые удалят с платформы. В их число вошли заявления об искусственном происхождении Covid-19.
Скорее всего, вирус изучали в институте, проебались с техникой безопасности и вынесли наружу. То, что его создали искусственно - это пока ещё фантастика.
Китайцы как всегда насрали всему миру. Сколько ещё мир будет их терпеть??
Дима, приходи в гости, если в Москве
У меня дела извини. Сегодня домой полечу
Благодаря тебе все понимают что они терпят. Сколько все будут терпеть??
Хочется верить, что летучую мышь или панголина не трахали
Чисто статистически, кто-то всё-таки трахал наверняка
Теперь историю пишут не в книгах для детей, а в интернете. Заебись, жаль только что все равно пока Википедия живёт, правду мы все ещё узнать можем.
Какую же хуйню ты пишешь постоянно/
Кто ты, воин
Даже не продолжай свой кринж фест/
Функциональный
что ты сделал для тиджоурнал в свои годы? а кто ты? кто ты? а кто ты?
Кстати когда теорию о искусственном происхождении вируса выдвигала прошлая американская администрация, Силиконовая Долина и медиа дружно ее осуждали. Но теперь можно.
Чет я думал он совсем рядом, рынок этот, на который сотрудники лабы якобы носили на продажу животных после экспериментов. С другой стороны 30 минут на машине через мост
У Джо Рогана был врач на эту тему. Он там популярно объяснил, почему вирус от животного к человеку не мог так быстро передаться. Ну и Китайцы слишком подозрительно себя ведут.
Просто китайцы сами не знают, что у них в лаборатории, вдруг во время проверок найдут какие-то разработки которые не следует афишировать.
Например, что китайцы были в курсе про быстрое распространение короновируса и вовсю делали вакцину, когда мир ещё не особо был в курсе, что это такое.