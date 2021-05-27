Реклама вела на проправительственный канал «Беларусь — страна для жизни».

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YouTube удалил два рекламных ролика, в которых использовали кадры с признаниями Романа Протасевича и Софьи Сапеги в организации массовых беспорядков. Об этом пресс-секретарь Google рассказал изданию Rest of World.

YouTube всегда придерживался строгой политики в отношении того, что может быть рекламой на нашей платформе. Мы быстро удаляем любую рекламу, которая нарушает эти правила. пресс-секретарь Google

Рекламу на проправительственный канал «Беларусь — страна для жизни» заметили пользователи твиттера. На нём публикуются видеоролики, восхваляющие силовиков. Записи признаний Протасевича и Сапеги также есть на канале.

Mac'Andrews @ThisIsAndro



The sick world we are living in Belarus state propaganda made the video of Raman Protasevich as a YouTube ad.The sick world we are living in https://t.co/urwwWzyHHL Белорусская государственная пропаганда сделала рекламу на YouTube с видео Романа Протасевича. Больной мир, в котором мы живём.

По данным Rest of World, пользователи жаловались на рекламу этого же канала ещё в прошлом году — во время протестов после президентских выборов.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Её арестовали на два месяца.

24 мая провластный белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео с Протасевичем, в котором он говорит, что «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске».