YouTube удалил два рекламных ролика с допросами задержанных в Белоруссии Романа Протасевича и Софьи Сапеги Статьи редакции
Реклама вела на проправительственный канал «Беларусь — страна для жизни».
YouTube удалил два рекламных ролика, в которых использовали кадры с признаниями Романа Протасевича и Софьи Сапеги в организации массовых беспорядков. Об этом пресс-секретарь Google рассказал изданию Rest of World.
Рекламу на проправительственный канал «Беларусь — страна для жизни» заметили пользователи твиттера. На нём публикуются видеоролики, восхваляющие силовиков. Записи признаний Протасевича и Сапеги также есть на канале.
По данным Rest of World, пользователи жаловались на рекламу этого же канала ещё в прошлом году — во время протестов после президентских выборов.
23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Её арестовали на два месяца.
24 мая провластный белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео с Протасевичем, в котором он говорит, что «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске».
25 мая выложили видео и с Сапегой. В нём она говорит, что является администратором телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков и признан в стране экстремистским.
YouTube всегда придерживался строгой политики в отношении того, что может быть рекламой на нашей платформе. Мы быстро удаляем любую рекламу, которая нарушает эти правила.
Пиздят как дышат
Ага. Который раз уже вижу фейковую рекламу про то, что "Газпром" раздает всем россиянам деньги просто так.
Мы быстро удаляем любую рекламу
быстро, лол)
а вы говорите от премиума толка нет
я и без премиума рекламу не вижу
у нас - нищих разумом пользователей айфонов, рекламу кроме премиума вроде никак не отключить
ну вот и страдайте)
страдания протекают в ужасной форме - уже нет ни сил, ни рекламы, ни возможности остановиться слушать ютуб в свёрнутом виде
pi-hole в помощь
Матчасть в помощь. Как это это помощет от прероллов (не от баннеров) в приложенни?
Не зря отправлял жалобу на это говно
Привет ты БЕЛАРУСЬ??? Можешь объяснить кринж телеграм каналы Лукашенко???? Нахуя????