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Новости
Sasha Shambilova

YouTube удалил два рекламных ролика с допросами задержанных в Белоруссии Романа Протасевича и Софьи Сапеги Статьи редакции

Реклама вела на проправительственный канал «Беларусь — страна для жизни».

21 21 комментарий
1830 просмотров

YouTube удалил два рекламных ролика, в которых использовали кадры с признаниями Романа Протасевича и Софьи Сапеги в организации массовых беспорядков. Об этом пресс-секретарь Google рассказал изданию Rest of World.

YouTube всегда придерживался строгой политики в отношении того, что может быть рекламой на нашей платформе. Мы быстро удаляем любую рекламу, которая нарушает эти правила.

пресс-секретарь Google

Рекламу на проправительственный канал «Беларусь — страна для жизни» заметили пользователи твиттера. На нём публикуются видеоролики, восхваляющие силовиков. Записи признаний Протасевича и Сапеги также есть на канале.

Mac'Andrews @ThisIsAndro
Belarus state propaganda made the video of Raman Protasevich as a YouTube ad.

The sick world we are living in https://t.co/urwwWzyHHL
Белорусская государственная пропаганда сделала рекламу на YouTube с видео Романа Протасевича. Больной мир, в котором мы живём.
Саша Злая 🤍❤️🤍 @sashao4enzlaya
Если вам попадается этот трэш, не поленитесь — киньте жалобу https://twitter.com/vasiileevaa/status/1397084361024053248 https://t.co/1csBEqWrCs
Katiko @Katikkko
@vasiileevaa Уже и с признанием Сапеги появилась реклама https://t.co/PYQFrhBlUI

По данным Rest of World, пользователи жаловались на рекламу этого же канала ещё в прошлом году — во время протестов после президентских выборов.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту находился сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Её арестовали на два месяца.

«Это акт воздушного пиратства»: задержание…
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24 мая провластный белорусский телеграм-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видео с Протасевичем, в котором он говорит, что «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске».

25 мая выложили видео и с Сапегой. В нём она говорит, что является администратором телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков и признан в стране экстремистским.

#новости #белоруссия #nexta #youtube

21 21 комментарий
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
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Дмитрий Орлов

13

YouTube всегда придерживался строгой политики в отношении того, что может быть рекламой на нашей платформе. Мы быстро удаляем любую рекламу, которая нарушает эти правила.

Пиздят как дышат

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Сергей Сергеич

Дмитрий
1

Ага. Который раз уже вижу фейковую рекламу про то, что "Газпром" раздает всем россиянам деньги просто так.

Ответить

Владимир Филатов

6

Мы быстро удаляем любую рекламу

быстро, лол)

Ответить

FOX

Владимир
0

реклама свое сделала

Ответить

Andre Macareno

3

а вы говорите от премиума толка нет

Ответить

Владимир Филатов

Andre
4

я и без премиума рекламу не вижу

Ответить

Егор Дегтярёв

Владимир
0

у нас - нищих разумом пользователей айфонов, рекламу кроме премиума вроде никак не отключить

Ответить

Владимир Филатов

Егор
1

ну вот и страдайте)

Ответить

Егор Дегтярёв

Владимир
1

страдания протекают в ужасной форме - уже нет ни сил, ни рекламы, ни возможности остановиться слушать ютуб в свёрнутом виде 

Ответить

Сергей Осмоленко

Егор
0

pi-hole в помощь

Ответить

супрематизм 2.0

Сергей
0

Матчасть в помощь. Как это это помощет от прероллов (не от баннеров) в приложенни?

Ответить

Беларусь

1

Не зря отправлял жалобу на это говно

Ответить

Сегодняшний чувак

Беларусь
4

Ждём отключения ютуба в Беларуси

Ответить

Беларусь

Беларусь
0

Кстати все другие разы рекламу этого канала не удаляли. Хотя там публиковали ролики и по жестче

Ответить

Дмитрий Орлов

Беларусь
0

Привет ты БЕЛАРУСЬ??? Можешь объяснить кринж телеграм каналы Лукашенко???? Нахуя????

Ответить

Владимир Филатов

Беларусь
0

потому что раньше это не касалось иностранных граждан

Ответить

С H А P Р i Е

2

Кака страна, така и жизнь

Ответить

AZP

1

«Беларусь — страна для жизни».

Для смерти.

Ответить

Максим Рычков

AZP
3

Для жизни, но определённых людей.

Ответить

Разумный Кирилл

AZP
1

Это какая-то постирония или что блядь 

Ответить

AUBE

Разумный
1

скорее всего это какая-то постирония или что блядь, и он ее придерживался

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