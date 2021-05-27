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Новости vc.ru

Роскомнадзор не станет «замедлять» сервисы Google в России — штрафов пока достаточно Статьи редакции

Но если угрозы от какого-либо сервиса превысят пользу, будут «более радикальные меры».

  • «Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал (запрещённую информацию), и компания пострадала деньгами», — сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов, передаёт РБК. Он отметил, что к сервису будут применять «более радикальные меры», если угрозы превысят пользу от него.
  • 25 мая суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию. 24 мая Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика её сервисов и дал сутки для удаления ссылок на противоправный в России контент.
  • 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
  • По словам главы ведомства, после этого к ним «вышли на связь» другие иностранные сервисы, названия которых Липов не раскрыл. Twitter должен представить Роскомнадзору данные об исполнении российского законодательства в первой декаде июня.
  • 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном.

#новости #twitter #google

1753 просмотров
48 48 комментариев
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48 комментариев
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Pika-

45

Ля, клоуны!

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Смешной Денис

28

тупа слились как лошки последние

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Смешной Денис

Смешной
15

я бы сразу америку замедлил

Ответить

Sanek Igoshev

Смешной
20

Такое чувство что Америка уже Роскомнадзор замедлила... только в развитии

Ответить

Грандиозный каякер

Смешной
1

землю

Ответить

Смешной Денис

Грандио…
1

Привет, континента хватит

Ответить

Грандиозный

Смешной
1

ща организуем

Ответить

Smaug The Terrible

Смешной
1

Хоть ты и токсичная мразь, но тут я с тобой согласен

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Нихуя заднюю дают. Боятся, что такое русские уже не стерпят????

Ответить

Везучий

Дмитрий
19

Нет такой вещи на свете которую русские не стерпят.

Ответить

Smaug The Terrible

Везучий
8

Русские не сдаются, будут терпеть до последней капли крови

Ответить

Сергей Р.

Дмитрий
3

Нет, просто половина рунета завязаны на сервисы гугла

Ответить

Дмитрий Орлов

Сергей
2

Когда банили телеграм, забанили половину интернета 

Ответить

FOX

6
Ответить

Александр Борродач

0

Когда верха хотят, а низы не могут

Ответить

Smaug The Terrible

Александр
11

Импотенция называется

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
1

Сссук)

Ответить

Конечный теркин30см

3
Ответить

Закомплексованная Душа

2

Пусть лучше очко себе замедлят.
Интересно справится оборудование у провайдеров, если действительно заходят включить "замедление"

Ответить

Владимир Климов

Закомплексованн…
0

Отключат халявное оборудование от гугла у провайдеров на местах. Речь же идёт в первую очередь про ютуб, а это самое лёгкое в плане замедления.

Ответить

Закомплексованная Душа

Владимир
0

Не, про это речи не идёт... Если отключат сервера Google Global Cache, то Ютуб конечно же начнет жестко тупить. Но функционал замедления другим способом реализовываться

Ответить

Владимир Климов

Закомпл…
0

я уверен, что отключат именно Google Global Cache.  Не забываем, что наша власть- гопники.

Ответить

Закомплексованна

Владимир
1

Ну автоматическое отключение этих серверов не входит в систему РКН, я думаю душить скорость будут именно оборудованием на стороне провайдера

Ответить

Аарон Рэмзи

Закомпл…
0

После установки своего оборудования, провайдера уже не трогают, замедляют сами, как с твиттером

Ответить

Закомплексованна

Аарон
0

Ну провайдер покупает это оборудование, насколько мне известно, поэтому я считаю это замедлением на стороне провайдера

Ответить

Аарон

Закомпл…
0

Не, провайдер не покупает, у них денег не хватило бы, там подрядчик ркн

Ответить

Аарон

Аарон
0

Точнее, хватило бы, но было бы очень затратно и как бы зачем это оператору

Ответить

Alex Nevi

Закомплексованн…
0

а может не справиться из-за большого трафика?🤔

Ответить

Закомплексованная Душа

Alex
0

Да, есть предположения

Ответить

Роман Новиков

2

Зассали, пидоры

Ответить

Rond

2

А если будете много срать, замедлим канализацию

Ответить

Федя Прозоров

1

Слабаки и терпилы

Ответить

Рекламный кавалер

1

полная задняя

Ответить

Алюминиевый жар

0

Гугл в последнее время напрягает безапелляционным удалением подозрительных ему вложений в почте, в хроме со скачкой тоже часто подобное. Жаль ЯндексБраузер говно еще то

Ответить

Righteous Hippie

Алюминиевый
1

Используйте Chromium

Ответить

Сергей Дворниченко

0

а как они будут  своих пропагандонов показывать в таком случае?

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
0

Для них выделенная спецсвязь

Ответить

Корнелий Шнапс

0

фух, сняли камень с души

Ответить

Озабоченный Паша

0

ебать спасибо нахуй

щас бы еще гугл доки замедлить

Ответить

С H А P Р i Е

0

Загуглите, кто мировой, который штрафует - охуеете

Ответить

Владимир Земсков

0

Так с самого же начала было понятно, что они не будут его замедлять.

Ответить

Кристиан Бедгер

0

Пуньк-среньк, пока не будъм но мы можм 

Ответить

Смелый кот

0

ну это просто выгодно, постоянный доход многомиллионный от штрафов) все стороны в плюсе

Ответить

гачик

0

На понт пытались взять но не получилось 

Ответить

K Kepp

0

Роскомпозор

Ответить

Дмитрий Арсютин

0

Угрозы от РКН точно превышают пользу, кто бы к ним принял меры.

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Ivan Postnikov

0

вот вам и дозор

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Мучительный Илья

0

Побоялись последствий. Ну молодцы, что хоть вовремя осознали, что делают хуйню.

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