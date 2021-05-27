Роскомнадзор не станет «замедлять» сервисы Google в России — штрафов пока достаточно Статьи редакции
Но если угрозы от какого-либо сервиса превысят пользу, будут «более радикальные меры».
- «Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал (запрещённую информацию), и компания пострадала деньгами», — сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов, передаёт РБК. Он отметил, что к сервису будут применять «более радикальные меры», если угрозы превысят пользу от него.
- 25 мая суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию. 24 мая Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика её сервисов и дал сутки для удаления ссылок на противоправный в России контент.
- 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
- По словам главы ведомства, после этого к ним «вышли на связь» другие иностранные сервисы, названия которых Липов не раскрыл. Twitter должен представить Роскомнадзору данные об исполнении российского законодательства в первой декаде июня.
- 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном.
Смешной Денис
я бы сразу америку замедлил
Такое чувство что Америка уже Роскомнадзор замедлила... только в развитии
Нихуя заднюю дают. Боятся, что такое русские уже не стерпят????
Когда верха хотят, а низы не могут
Импотенция называется
Пусть лучше очко себе замедлят.
Интересно справится оборудование у провайдеров, если действительно заходят включить "замедление"
Отключат халявное оборудование от гугла у провайдеров на местах. Речь же идёт в первую очередь про ютуб, а это самое лёгкое в плане замедления.
Не, про это речи не идёт... Если отключат сервера Google Global Cache, то Ютуб конечно же начнет жестко тупить. Но функционал замедления другим способом реализовываться
я уверен, что отключат именно Google Global Cache. Не забываем, что наша власть- гопники.
Ну автоматическое отключение этих серверов не входит в систему РКН, я думаю душить скорость будут именно оборудованием на стороне провайдера
После установки своего оборудования, провайдера уже не трогают, замедляют сами, как с твиттером
Ну провайдер покупает это оборудование, насколько мне известно, поэтому я считаю это замедлением на стороне провайдера
а может не справиться из-за большого трафика?🤔
а как они будут своих пропагандонов показывать в таком случае?