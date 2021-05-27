В США заброшенную полицейскую академию продали предприятию по выращиванию конопли Статьи редакции
Некоторые члены городского совета уверены, что сделка незаконна.
Бывшую полицейскую академию Флинта в Мичигане продали за 500 тысяч долларов компании Evergrow, которая собирается открыть там предприятие по выращиванию каннабиса. Об этом сообщает MLive.
В городском совете за передачу здания проголосовали пять человек. Четверо высказались против: им не понравилось, что объявление о продаже выставили только на одной платформе и продали его всего за неделю. «Я думаю, было заключено несколько закулисных соглашений», — заявил один из противников решения. Он написал заявление в прокуратуру, чтобы выяснить, соответствует ли продажа правилам распоряжения городской собственностью.
Департамент городского планирования на аукционе получил две ставки — 500 тысяч долларов от Evergrow и 20 тысяч от неназванной компании. Адвокат второй организации Бренда Уильямс заявила, что ее клиент хотел выкупить бывшую полицейскую академию ещё несколько лет назад, но городские власти ответили, что могут продать её только на аукционе.
Мичиган — десятый штат США, где легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях. В 2019 году местным жителям разрешили выращивать дома не более 12 растений, открывать магазины по продаже каннабиса и культивировать коноплю на промышленных предприятиях для производства текстиля, биотоплива и продуктов питания.
Весь цивилизованный мир: каннабис, релакс.
Россия: водка! насилие! ты меня уважаешь! слышь ты чо сказал иди сюда!
Смутный бокал
Самый "охуенный" аргумент, который я слышал против леги на манер Канады: "представьте, что вы идете к врачу. Есть два врача: один курит траву, другой нет. К кому пойдете лечиться?"
Полностью согласен. Представители самой миролюбивой религии в мире употребляют каннабис и не употребляют алкоголь (ислам)
Иди пивка хлопни, алкаш
еее! омерика катится в пропасть! вместо академии - наркозавод! срочно в номер рашитудэй!
знакомо, но тут хотя бы половина должна пойти на благоустройство и не топорное с разваливающейся плиткой
вопрос в масштабах коррупции, а не ее отсутствии
Это типовая застройка?
Очень похожее здание было в Walking Dead, где выжившие каннибалы жили и ели ногу священника.
россия это грязная замарашка, с обписянным лицом, так что мнение её жителей по поводу "а шо там у хохлов?" не учитываются, прост факт, без негатива