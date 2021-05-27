Некоторые члены городского совета уверены, что сделка незаконна.

1008 просмотров

Бывшую полицейскую академию Флинта в Мичигане продали за 500 тысяч долларов компании Evergrow, которая собирается открыть там предприятие по выращиванию каннабиса. Об этом сообщает MLive.

В городском совете за передачу здания проголосовали пять человек. Четверо высказались против: им не понравилось, что объявление о продаже выставили только на одной платформе и продали его всего за неделю. «Я думаю, было заключено несколько закулисных соглашений», — заявил один из противников решения. Он написал заявление в прокуратуру, чтобы выяснить, соответствует ли продажа правилам распоряжения городской собственностью.

Это были абсолютно открытые и честные торги. Полмиллиона могут многое сделать для нашего города. Кейт Филдс председатель городского совета

Департамент городского планирования на аукционе получил две ставки — 500 тысяч долларов от Evergrow и 20 тысяч от неназванной компании. Адвокат второй организации Бренда Уильямс заявила, что ее клиент хотел выкупить бывшую полицейскую академию ещё несколько лет назад, но городские власти ответили, что могут продать её только на аукционе.