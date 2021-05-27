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Новости
yannlll

В США заброшенную полицейскую академию продали предприятию по выращиванию конопли Статьи редакции

Некоторые члены городского совета уверены, что сделка незаконна.

21 21 комментарий
1008 просмотров

Бывшую полицейскую академию Флинта в Мичигане продали за 500 тысяч долларов компании Evergrow, которая собирается открыть там предприятие по выращиванию каннабиса. Об этом сообщает MLive.

В городском совете за передачу здания проголосовали пять человек. Четверо высказались против: им не понравилось, что объявление о продаже выставили только на одной платформе и продали его всего за неделю. «Я думаю, было заключено несколько закулисных соглашений», — заявил один из противников решения. Он написал заявление в прокуратуру, чтобы выяснить, соответствует ли продажа правилам распоряжения городской собственностью.

Это были абсолютно открытые и честные торги. Полмиллиона могут многое сделать для нашего города.

Кейт Филдс
председатель городского совета

Департамент городского планирования на аукционе получил две ставки — 500 тысяч долларов от Evergrow и 20 тысяч от неназванной компании. Адвокат второй организации Бренда Уильямс заявила, что ее клиент хотел выкупить бывшую полицейскую академию ещё несколько лет назад, но городские власти ответили, что могут продать её только на аукционе.

Мичиган — десятый штат США, где легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях. В 2019 году местным жителям разрешили выращивать дома не более 12 растений, открывать магазины по продаже каннабиса и культивировать коноплю на промышленных предприятиях для производства текстиля, биотоплива и продуктов питания.

#новости #сша #марихуана

21 21 комментарий
11
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Ушёл и не вернулся

14

Весь цивилизованный мир: каннабис, релакс.
Россия: водка! насилие! ты меня уважаешь! слышь ты чо сказал иди сюда!

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Смутный бокал

Ушёл
2

Самый "охуенный" аргумент, который я слышал против леги на манер Канады: "представьте, что вы идете к врачу. Есть два врача: один курит траву, другой нет. К кому пойдете лечиться?"

Ответить

Жилой кран

Смутный
1

Если ответ на примере России:
Пофиг, главное не к бесплатному. Платный укурок лучше вылечит.

Ответить

Смутный бокал

Жилой
0

В Канаде Medicare, для граждан бесплатно

Ответить

Миша Копейкин

Ушёл
–2

Полностью согласен. Представители самой миролюбивой религии в мире употребляют каннабис и не употребляют алкоголь (ислам)

Ответить

Ушёл и не вернулся

Миша
0

Иди пивка хлопни, алкаш

Ответить

Миша Копейкин

Ушёл
0

Не учи дедушку кашлять

Ответить

Корнелий Шнапс

9

еее! омерика катится в пропасть! вместо академии - наркозавод! срочно в номер рашитудэй!

Ответить

Пожилой бокал

2

Это были абсолютно открытые и честные торги. Полмиллиона могут многое сделать для

Как звучит знакомо

Ответить

Корнелий Шнапс

Пожилой
0

знакомо, но тут хотя бы половина должна пойти на благоустройство и не топорное с разваливающейся плиткой
вопрос в масштабах коррупции, а не ее отсутствии

Ответить

Ваша Закладко

Пожилой
0

это свободная страна 
там даже блм и сжв есть

Ответить

sear.scar

Пожилой
0

многое сделать для

..для всех жителей нашего города!

Ответить

Предельный рак

2

Символично. Живут же люди.

Ответить

Max Okhrimenko

1
Ответить

Дмитрий Арсютин

1

Коррупция детектед!

Ответить

Полноценный вентилятор

1

Никто:
Абсолютно никто:
Торчки в бывшем здании полицейской академии:
“Maaahoooneeey!”

Ответить

Отвратительный чувак

1

А в чем проблема? Если разведение конопли законно, а здание заброшено, то почему бы не совместить приятное с полезным?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Нужная вещь

Ответить

Роман Олегович

0

Это типовая застройка?
Очень похожее здание было в Walking Dead, где выжившие каннибалы жили и ели ногу священника.

Ответить

аятомат

0

А че, круто) и, главное, логика пуленепробиваема 

Ответить

чеченская обезьяна

0

россия это грязная замарашка, с обписянным лицом, так что мнение её жителей по поводу "а шо там у хохлов?" не учитываются, прост факт, без негатива

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