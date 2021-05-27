Глава СК заявил, что охраны не было, хотя договор существовал.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве заявил, что основная причина стрельбы в казанской школе — отсутствие охраны, за которую отказались платить родители. Об этом сообщает РИА «Новости».

Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал. Александр Бастрыкин глава СК

Директриса сообщила, что школа перестала нуждаться в услугах Частной охранной организации в марте 2020 года, когда ученики ушли на дистанционное обучение. По её словам, поэтому администрация не продлила договор, а охрану заменили вахтёрша и тревожная кнопка.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибли 9 человек, более 20 ранены. Шестерых школьников уже выписали из стационара.

12 мая суд отправил стрелка в Казани под арест на два месяца. Галялиев признал вину и заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями. По данным СК, в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга, но на учёте он не состоял. «Коммерсантъ» сообщал, что у стрелка атрофия головного мозга. При этом заболевании клетки мозга поэтапно отмирают, а также нарушаются нейронные связи.