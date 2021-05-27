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Sasha Shambilova

«Родители отказывались дать деньги»: Бастрыкин назвал причиной стрельбы в казанской школе отсутствие охраны Статьи редакции

Глава СК заявил, что охраны не было, хотя договор существовал.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве заявил, что основная причина стрельбы в казанской школе — отсутствие охраны, за которую отказались платить родители. Об этом сообщает РИА «Новости».

Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал.

Александр Бастрыкин
глава СК

Директриса сообщила, что школа перестала нуждаться в услугах Частной охранной организации в марте 2020 года, когда ученики ушли на дистанционное обучение. По её словам, поэтому администрация не продлила договор, а охрану заменили вахтёрша и тревожная кнопка.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибли 9 человек, более 20 ранены. Шестерых школьников уже выписали из стационара.

12 мая суд отправил стрелка в Казани под арест на два месяца. Галялиев признал вину и заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями. По данным СК, в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга, но на учёте он не состоял. «Коммерсантъ» сообщал, что у стрелка атрофия головного мозга. При этом заболевании клетки мозга поэтапно отмирают, а также нарушаются нейронные связи.

#новости #стрельбавказани

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Федя Прозоров

116

Ясно. Виноваты родители. Под суд их!

Ответить

Sanek Igoshev

Федя
114

Только пусть сначала деньги на выпускной и шторы сдадут!

Ответить

Федя Прозоров

Sanek
2

Пусть на шторы сдают пятиклассники

Ответить

Sanek Igoshev

Федя
4

Личная неприязнь к пятиклассникам?

Ответить

Федя Прозоров

Sanek
7

Хули. Я в 11 классе и эти шторы даже не увижу

Ответить

Sanek Igoshev

Федя
20

Поздравляю в таком случае с окончанием школы , желаю тебе всего хорошего, слушай маму и хип-хоп. Учи языки и переставай сидеть на tj тебя здесь плохому научат

Ответить

Smaug The

Федя
4

Увидишь, если через 2 года зайдешь

Ответить

Федя Прозоров

Smaug
0

Фак зе скул!

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
0

думаешь ностальгия не отпустит?)

Ответить

Smaug The

Корнелий
0

Ну Ильназа же не отпустила

Ответить

Корнелий

Smaug
0

хорошая школа получается, раз не отпустила

Ответить

Zoid Q

Smaug
0

В хату.

Ответить

Соколов Андрей

Sanek
0

По-татарски мыслите!

Ответить

Корнелий Шнапс

Соколов
0

по-татарски было бы если б еще собирали денег на гигантский эчпочмак директору в благодарность

Ответить

Zoid Q

Sanek
0

 На линолеум. 

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
24

Школьники виноваты. Зачем они туда вообще поперлись?

Ответить

Соколов Андрей

Федя
2

По двушечке каждому

Ответить

Andrew Muralov

Соколов
0

В дневник. 

Ответить

Алюминиевый жар

Федя
0

Парады? Охрана в школе должна быть.

Ответить

Федя Прозоров

Алюминиевый
0

Должна, но если она и есть, то это дедок с пустой кобурой 

Ответить

Алюминиевый жар

Федя
0

Нет, нормальный охранник. Я помню в 90х даже в школе был какой-то мужик вполне боевого вида. 

Ответить

Федя Прозоров

Алюмини…
0

Это и так ясно. Я просто вспомнил охрану в своей школе

Ответить

Алюминиевый жар

Федя
0

Но родаки долбоебы все равно, даже если не виноваты, то как бы твой ребенок идет туда, думать надо.

Ответить

Федя Прозоров

Алюмини…
0

Родаки тоже ебанутые со своим контролем!

Ответить

Федя

Федя
1

Федя, хватит сидеть на тж!

Ответить

Федя

Федя
1

Ну маааааам!

Ответить

Алюминиевы

Федя
1

хватит да, пусть мама за тебя пока

Ответить

Генеральный клуб

Алюмини…
0

Я помню в 90х даже в школе небыло никого из охраны, можно было просто зайти в туалет, попить воды, или купить пирожок в столовой.

Ответить

Щячло Попячтса

Алюмини…
0

Что он сделает против вооружённого человека?

Ответить

Алюминиевый жар

Щячло
0

Он и не должен делать по идеи, больше превентивная мера. это как камеры видеонаблюдения, цель не заспять преступление

Ответить

MangaloriANAL

Федя
0
Ответить

R4as0n

73

То есть государство не отвечает за безопасность школ?

Ответить

Сергей Леонов

R4as0n
19

Видимо Бастрыкин со своей лупой не видит в этом ничего плохого. 
"Государство нам ничего не должно". Это мы все у него должники.

Ответить

Ниндзя

R4as0n
4

У нас по моему государство вообще ни за что не отвечает в школах. Окна пластиковые за счёт родителей я помню ставили у меня в школе, парты новые тоже, ремонт в кабинете тоже, учебники за свой счёт докупали, единственное что я помню школа сделала ремонт в раздевалках за свой счёт, ну как ремонт, крючки новые поставили и скамейку нормальную, а не деревянную с занозами, а и дверь совковую поменяли. 

Ответить

Logic

Ниндзя
–1

Как ни за что, а за кучу бессмысленных заданий на дом - так что свободного времени нет ни у родителей, ни у детей?

Ответить

Andrew Muralov

R4as0n
1

Отвечает конечно - аж целый паспорт антитеррористической безопасности заставляет делать за сотни тысяч рублей. 

Ответить

Корнелий Шнапс

53

рамки, собаки, наряд росгвардии, камеры в туалетах, забор, забор и еще раз забор, а так же обыск при входе и обследование у врачей каждое утро
будет идеальная школа...что бы ненавидеть ее еще больше

Ответить

Sanek Igoshev

Корнелий
9

Вообще школа это пережиток прошлого, для кого мы столько тюрем построили? Там вся инфраструктура для безопасности есть

Ответить

Корнелий Шнапс

Sanek
11

ГУЛАГ опять же есть теперь... путевка в жизнь, так сказать

Ответить

Генеральный клуб

Корнелий
2

РАБотать научат

Ответить

Bkmz Иванов

Корнелий
–35

Зато все живы. Вот что выбрать не утрируя: безопасность, да будет похоже на крепость, или мысль о том что ты нихуя не защищён?

Ответить

Vyacheslav Gorin

Bkmz
35

Кому надо будет, он найдет способ организовать теракт и в крепости. Особенно учитывая средний icq у охраны/правоохранителей.

Ответить

Грузовой щит

Vyaches…
1

И всеж какая-то охрана должна быть.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Грузовой
8

Даже в конкретном рассматриваемом случае, все технические возможности остановить стрелка были ещё на подлёте. Как говорится, захотели бы, но не захотели.

Ответить

Грузовой щит

Vyaches…
1

А какие там были технические возможности?

Ответить

Vyacheslav Gorin

Грузовой
1

Камеры в городе, например

Ответить

Грузовой

Vyaches…
0

Ого, вот это охрана в школе

Ответить

Александр

Vyaches…
0

А по камерам что? Нейросеть должна была определить по внешнему виду опасность и намерения стрелка? Или тетя на окладе 20к пристально бы смотрела 24/7 в 128 камер без возможности отойти на пять минут заварить чайку?

Ответить

Vyacheslav

Алексан…
0

Толку от тётеньки и камер, которые не могут заметить гуляющего с оружием подростка?

Ответить

Александр

Vyaches…
0

А как тогда? В другом случае на каждого чувака с гитарой в чехле будет наряд приезжать, мало ли что у него там

Ответить

Andrew Muralov

Грузовой
3

Такой достаточно. Охрана школы в нашем детстве. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Andrew
0

Параллельно на соревнования по кёрлингу в Канаду их возили)

Ответить

Твоего деда дед

Andrew
0

Куда по помытому!

Ответить

Корнелий Шнапс

Грузовой
1

что бы тупо остановить подозрительного явнонешкольника - да, а чем занимается школота на этажах - уже хрен проссышь, у нас были дежурные из старшеклассников, но что они могли?

Ответить

Грузовой щит

Корнелий
0

У нас в некоторых школах есть дежурные охранники от полиции, которые патрулируют коридоры и сидят у выходов, пропуская только по пропускам.

Ответить

Корнелий Шнапс

Грузовой
0

фига! у нас было попроще... давно в школе не был...

Ответить

Грузовой

Корнелий
0

Ну в Украине такое было. Не во всех школах конечно. Но в тех, которые мне удалось посетить, да. Либо просто охранник никого во время учебного процесса не пускал и требовал показать через стеклянную дверь дневник с ФИО.
Может сейчас что-то изменилось.

Ответить

Павел Макров

Vyaches…
0

Тот кому надо много что вообще может сделать

Ответить

Bkmz Иванов

Vyaches…
0

Тот в Казани не тот кому надо. Вот от таких и защитит. 
Скажи это родителям убитых, и тем кого ещё убьют

Ответить

Kir Kirsky

Bkmz
7

Не выходи из комнаты

Ответить

Bkmz Иванов

Kir
2

Это ошибка. Не выходить из комнаты

Ответить

Kir Kirsky

Bkmz
1

Ты её совершил?

Ответить

Bkmz Иванов

Kir
1

Каждый день

Ответить

Корнелий Шнапс

Bkmz
4

не факт - можно взять нож в столовой и пойти куролесить
врачи будут явно халатно при таком темпе обследовать и будет всё то же самое только уже внутри карцера

Ответить

Генеральный клуб

Корнелий
8

Ножи все тупые должны быть (как и ученики)

Ответить

Корнелий Шнапс

Генерал…
4

руки им связать надо и водить строем в классы, а обучать во сне включая записи уроков

Ответить

Корнелий Шнапс

Генерал…
0

тогда их можно вообще не обучать - чего на тупых переводить время? а вместо школы - заводик для ГУЛАГа
норм

Ответить

Gregory

Генерал…
0

чтобы приготовить воду с 3 рисинками (которая в школе называлась супом) и котлеты, состоящие на 99% из хлеба не первой свежести, острые ножи и не нужны.

Ответить

Bkmz Иванов

Корнелий
0

Да возможно и такое. 
Моя мысль чтобы исключить попадание извне. Понимаю что на фоне всего запретительного это выглядит как ты пишешь выше.
Но будь так, то этой бойни не было бы. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Bkmz
0

попадание из вне чего? людей? предметов? идей?
внутри тогда тоже должно быть всё как в дурке - с мягкими стенами, а то можно и просто головой кого-то начать прикладывать об стены

Ответить

Bkmz Иванов

Корнелий
1

Ты чёт преувиличиваешь по моему. 
Ещё раз, я говорю о защите, дефе, школы от внешней угрозы. Это не запретительная мера, не одна из тех что нужно воспринимать в штыки. Реалии таковы что такое происходит - бойня в школах, и произойдет ещё если ничего не делать, будет по любому. И это было понятно после Керчи, по тем действиям, вернее бездействию государства.
Так вот - что лучше? Зашита или её отсутствие?

Ответить

Корнелий Шнапс

Bkmz
0

тогда рамки нужны без них никак ты не узнаешь что в рюкзаке
в школах побогаче можно и систему досмотра как в аэропорту
но всего не предусмотреть - а если школьник перекинет через забор пистолет в кусты, потом закинет в окно и - всё, привет

Ответить

Bkmz

Корнелий
0

Да хоть что, рамки, видео по периметру, хоть ров с крокодилами. Главное что защита. Согласен что всё можно обойти постаравшись. Нет что процентной защиты. Но если убережёт от просто психов с ружьём уже неплохо, согласись.
И да, в частных школах, и те кто действительно переживают так и сделают, что хуй посторонний попадёт в школу. Вот увидишь что власть имущие позаботятся о своих детях. 
Я же к тому, что уже надо делать, хотя бы по минимуму штоли, что бы избежать Керчи и Казани

Ответить

Генеральны

Bkmz
3

Я предлагаю вместо рва просто мины расставить, а в школу пускать по паролю, который меняется каждый час и высылается по SMS, при попытке проникновения без пароля - расстрел на месте ядерным снарядом.

Ответить

Bkmz

Генерал…
0

Пойдем дальше - отрезать всем хуи чтобы контролировать рождаемость, токо по предписанию и искусственным оплодотворением. Так и решим проблемы с детьми и школами

Ответить

Александр

Генерал…
0

А пароль отправляется с сервера учителя информатики по незащищенному каналу который соснифали за забором школы по wifi

Ответить

Грузовой щит

Корнелий
1

Людей, которые в школе не обучаются и которые явно проносят с собой оружие.

Ответить

Корнелий Шнапс

Грузовой
0

левых людей надо фильтровать - факт

Ответить

Some Dude

Корнелий
0

в мое время в столовой были только гнутые алюминиевые ложки. есть только украсть одну и заточить...

Ответить

Дмитрий Григорьев

Bkmz
6

Этот чел с ружом наперевес спокойно по городу до школы дошёл. И не нашлось желающих в форме поинтересоваться, а на кого это он в городе решил поохотиться. Но виноваты родители, что не оплатили охрану.

Родители налогами оплатили столько охраны, что хватит на десяток школ. Но все деньги ушли на разгон мирных митингов. И кто в этом виноват? Правильно, родители. Садись, пять.

Ответить

Bkmz Иванов

Дмитрий
0

Перечитай пожалуйста ещё раз мой коммент. И о чем там речь идёт

Ответить

Дмитрий

Bkmz
1

Речь идёт о том, что если б заплатили, то были б живы. Но они и так заплатили, люди не хотят переплачивать, ведь им внушают мысль о том, что всемогущие органы всё контролируют. А по факту, если не наймёшь вооружённую охрану, твоих детей перестреляет вчерашний школьник, которому то же государство преспокойно выдало разрешение на пушку.

Не угадаешь кому и сколько платить, а на всё денег не хватит, об этом тоже позаботилось государство, потому и не заплатили. А задним умом-то легко быть умным, да только это демагогия, никто не знает будущего.

Ответить

Александр Кулида

Дмитрий
1

Я не знаю как работает вооруженная охрана но мне кажется если в школе с момента её постройки нихуя не происходило долгое время то любая охрана потеряет бдительность

Ответить

Bkmz Иванов

Дмитрий
0

Ты не прав. Я пишу о том защита школы помогла бы избежать Казани. 

Ответить

Дмитрий

Bkmz
1

Но в этой ситуации траты на защиту изначально обречены, родители вполне разумно не платили, в логике объективной реальности. 

Твои слова похожи на предположение, что если бы там, куда попала пуля, положили металлическую пластину, всё могло быть по-другому. Могло быть, да, только предугадать такое невозможно.

Ответить

Bkmz

Дмитрий
0

Так государство вместо слов Бастрыкина и должно вместо родителей это сделать 
Моё предположение не дало бы возможности событий в Казани, и подобных. Это действие на опережение, простоя логика как поступить чтобы избежать

Ответить

Gregory

Bkmz
5

когда я учился, у меня был охранник в школе, на которого сдавали деньги. Единственное, на что он был способен - это терроризировать школьников, не отпуская их даже после 6-го урока без прямого сопровождения учителем. Оружия у него не было. Соответственно, нихера бы он стрелку не сделал. Зато школа очень походила на режимный объект с заборами, рамками, ограниченным входом/выходом и прочими прелестями тюрьмы или воинской части.

Ответить

Кислоебальный

Bkmz
2

"Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety."

Ответить

Bkmz Иванов

Кислоеб…
0

Пиши понятней пожалуйста

Ответить

Кислоебальный

Bkmz
1

Извини, мне госдеп платит только за комменты на англичанском...

Ответить

Bkmz Иванов

Кислоеб…
0

Жаль

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Что защиту от выебонов не оплатил

Ответить

Щячло Попячтса

Bkmz
0

Театр безопасности.

Ответить

Bkmz Иванов

Щячло
0

+ несколько жизней не убитых в школах

Ответить

Саратовский Влад

Корнелий
4

У нас в этом году на 1 сентября стояли чуваки норм экипированные по периметру. Там прост мэр выступал

Ответить

Генеральный клуб

Саратовский
1

Мэр из Единой России? Опять примазались, где ни копейки не вложили?

Ответить

Саратовский Влад

Генерал…
1

Да не. У него там то ли младший сын то ли внук учится.

Ответить

Саратовский Влад

Генерал…
1

Кстати перед какими то выборами нашу школу ЕР вешала по области со слоганом типа ПОСТРОЕНО СТОЛЬКО ТО ШКОЛ.
Вот я орал

Ответить

Маринеску

Саратов…
0

Ну это вообще классика. Когда диплом писал, рылся в документах муниципалитета захолустного, так там типа введено столько-то кв. м. жилья, из них в индив. строительство столько-то, в многоквартирных домах столько-то и т.д. Так там 80% квадратуры было индивидуальное строительство. Т.е. они себе в заслуги ставят то, что люди сами себе на свои деньги построили.

Ответить

Саратовский Влад

Маринес…
0

А многоквартиные дома по твоему за счет бюджета построены? )))

Ответить

Маринеску

Саратов…
0

По разному бывает, для переселенцев из ветхоаварийного обычно муниципалитет заказчик, но в основном новострой дольщики либо застройщики-инвесторы, да.

Ответить

Саратовски

Маринес…
0

Для меня это вообще очень странный ПЛАН для муниципалов.
Они же вообще никак на это влиять не могут

Ответить

Маринеску

Саратов…
0

Отчитываться-то надо за обещания царя

Приоритетный национальный проект «Жильё»
Национальный проект «Жильё» (проект «Доступное и комфортное жильё — гражданам России») — программа…
ru.wikipedia.org
Ответить

Корнелий Шнапс

Саратовский
0

так то периметр, обыскивать школьника они бы не стали

Ответить

Саратовский Влад

Корнелий
0

да. 
Но и с ружьем он бы не зашел

Ответить

Корнелий Шнапс

Саратов…
1

с макаровым в рюкзаке прошел бы

Ответить

Маринеску

Саратовский
0

Твои же вроде в частной школе, там я думаю, и без мэра ситуация получше муниципалок с охраной.

Ответить

Саратовский Влад

Маринес…
0

Ну да. Там два охранника мужика в смене. 
Когда начало/конец уроков(утром, в 12, в 15 и в 18) один на камерах сидит второй у входа на территорию дежурит.
Ну и в школе дети/внуки много каких "важных людей" учаться так, что лучше перебдеть наверное)))
У сына одноклассница дочка вице президента Автоваза например

Ответить

Твоего деда дед

Саратов…
0

Я не знаю, можешь ли ты объективно сравнить, но как в твоей частной школе уровень образования относительно обычной муниципальной?

Ответить

Саратовский Влад

Твоего
0

Я в нее отдавал именно для того чтобы ребенок хорошее образование получил в первую очередь.

Ответить

eepk yh

Корнелий
2

камеры в туалетах  - норм идея. остальное все не взлетит

Ответить

Кирилл Вселенский

eepk
2

С продаж видео японцам оплачивать охрану

Ответить

Корнелий Шнапс

Кирилл
0

трусы еще надо продавать школьные, че добру пропадать

Ответить

Корнелий Шнапс

eepk
0

заборы взлетят, уже взлетели (варламова почитай)

Ответить

Саратовский Влад

37

 а охрану заменили вахтёрша и тревожная кнопка.

Как будто среднестатистичечкий охранник в школе чем то отличается от вахтерши.

Ответить

Bad Mother Fucker

Саратовский
18

ясно же, что отличается

за охранника надо ЧОПу платить

а ЧОП какому-нить сыну уважаемого человека принадлежит

Ответить

Madegghead

Bad
1

но зарплата у охранника такого и у вахтерши примерно одинаковая, и работают они примерно одинаково

Ответить

Bad Mother

Madeggh…
8

ты всё сводишь к каким-то незначительным деталям

вместо того, чтобы заплатить 

Ответить

Madegghead

Bad
1

и там был на входе завхоз вроде, с уровнем квалификации и вооруженности примерно как у охранника как раз. Получил картечи и в реанимации лежит.

Ответить

Bad Mother

Madeggh…
0

а если бы заплатили, то в реанимации лежал бы охранник

Ответить

Ваша Закладко

Bad
0

деньги были, деньги будут, сейчас денег нет (с)

Ответить

Frank Ferd

31

Далеко как-то пошли, надо было проще - родители родили стрелка, вот они и виноваты. Если бы не рожали, то трагедии можно было избежать.

Ответить

Федя Прозоров

Frank
9

Идея идет вразрез партии

Ответить

Артем Горбов

Федя
6

Ну так государство не просило их рожать, стрелков тем более.

Ответить

Федя Прозоров

Артем
0

Но зачем дает деньги за первого ребенка? Или нежелателеньны только дети, которые родились 16+ лет назад?

Ответить

Артем Горбов

Федя
1

Да я про Ольгу Глацких шутил, это её цитата.
Ну а государству лишь бы закидать подачками, чтобы рождаемость была хотя бы на уровне смертности.

Ответить

Федя Прозоров

Артем
1

Я отсылку понял. Но судя, что молодёжь в целом оппозиционна, а их родителям даже ковидные подачки не положены

Ответить

Корнелий Шнапс

Федя
0

теперь потребуют все выплаты на него вернуть?!!

Ответить

Федя Прозоров

Корнелий
0

Они и так всё вернули в виде налогов

Ответить

Александр

Федя
0

дети, которые родились 16+ лет назад

Считают, что это непокорное режиму поколение. «Школота» (уже нет) которая ходит на митинги Навального.

Ответить

Генеральный клуб

24

Опять беднота российская срёт в штаны власти.
ДОКОЛЕ?!!

Ответить

Преступный микроскоп

18

Почему родители должны платить? это госучреждение. Они уже из своей зп в виде налогов заплатили за это

Ответить

Генеральный клуб

Преступный
18

В России даже за замену паспорта, который надо менять в определённые года по закону, надо заплатить, иначе получишь штраф, который надо заплатить. В общем: слыш, плоти.

Ответить

MangaloriANAL

Генеральный
1

При этом если у тебя в Госуслугах включена функция уведомления о скором окончании действии паспорта по почте и по телефону, то на телефон сообщение не придёт вообще, а на почту придёт через несколько месяцев после того, как надо было сменить паспорт...

Ответить

Алексей Куликов

Mangalo…
0

У меня так друг как-то на границы страны открыл для себя факт окончания действия паспорта (граница с Украиной, куда можно было без загранника).

Ответить

Твоего деда дед

Алексей
0

Но ведь сам паспорт не имеет срока годности, его надо менять лишь по достижении определённого возраста и всего два раза. Неужели сложно запомнить 20 и 45?

Ответить

Алексей Куликов

Твоего
1

Ну вот забыл человек в 20 лет. В таком возрасте это не самое главное в жизни. Я тоже полгода проходил с просроченным паспортом, пришёл затем в паспортный стол, получил квитанцию на штраф, не оплатил, получил новый паспорт. Последствий у неоплаченного штрафа вроде не было.

Ответить

Генеральный клуб

Твоего
0

Мне 20 лет исполнилось, когда я был в армии, а паспорт был в штабе. Когда вернулся домой - сразу повесточка в суд, там чихать хотели, что я не мог раньше поменять паспорт, и впаяли штраф.

Ответить

Твоего деда дед

Генерал…
0

У меня примерно так же было. Только я уже не помню про штраф, вроде бы без квитанции об оплате штрафа не выдавали паспорт.

Но, вообще, мой посыл был не про ту ситуацию, где по объективным причинам не можешь поменять, а вот как выше написано — ехал через границу и внезапно у тебя паспорт недействителен. Ну тут уже ССЗБ

Ответить

Dmitry Teplyakov

Преступный
2

Так-то и не должны платить, это развод)

Ответить

Владимир Филатов

18

Вот и виновных нашли.

Ответить

Danil Oputin

13

Правильно понимаю, он сейчас прямым текстом сказал родственникам жертв, что они сами виноваты?

Ответить

Smaug The Terrible

11

Напомнило
https://youtu.be/Wu2s7e6XuI8

Ответить

Генеральный клуб

Smaug
2

Хоть раз за день посмеялся

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
0

я понял - во всём виновато место где образовалась Россия...
#наснеспасти...(

P.S. я не понял ток это какой-то эпизод Юмор-ТВ или шо?

Ответить

Smaug The Terrible

Корнелий
0

Нет, просто типичный выпуск местного ТВ.
Они там такие перлы выдают, что волосы на жопе дыбом встают.
Сам лично видел что-то вроде: "В золотых куполах церквей и могилах героев ВОВ исполнилась брянская мечта..."

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
1