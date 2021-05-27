«Родители отказывались дать деньги»: Бастрыкин назвал причиной стрельбы в казанской школе отсутствие охраны Статьи редакции
Глава СК заявил, что охраны не было, хотя договор существовал.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве заявил, что основная причина стрельбы в казанской школе — отсутствие охраны, за которую отказались платить родители. Об этом сообщает РИА «Новости».
Директриса сообщила, что школа перестала нуждаться в услугах Частной охранной организации в марте 2020 года, когда ученики ушли на дистанционное обучение. По её словам, поэтому администрация не продлила договор, а охрану заменили вахтёрша и тревожная кнопка.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибли 9 человек, более 20 ранены. Шестерых школьников уже выписали из стационара.
12 мая суд отправил стрелка в Казани под арест на два месяца. Галялиев признал вину и заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями. По данным СК, в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга, но на учёте он не состоял. «Коммерсантъ» сообщал, что у стрелка атрофия головного мозга. При этом заболевании клетки мозга поэтапно отмирают, а также нарушаются нейронные связи.
Ясно. Виноваты родители. Под суд их!
Только пусть сначала деньги на выпускной и шторы сдадут!
Пусть на шторы сдают пятиклассники
Личная неприязнь к пятиклассникам?
Хули. Я в 11 классе и эти шторы даже не увижу
Поздравляю в таком случае с окончанием школы , желаю тебе всего хорошего, слушай маму и хип-хоп. Учи языки и переставай сидеть на tj тебя здесь плохому научат
думаешь ностальгия не отпустит?)
По-татарски мыслите!
по-татарски было бы если б еще собирали денег на гигантский эчпочмак директору в благодарность
По двушечке каждому
Парады? Охрана в школе должна быть.
Должна, но если она и есть, то это дедок с пустой кобурой
Нет, нормальный охранник. Я помню в 90х даже в школе был какой-то мужик вполне боевого вида.
Это и так ясно. Я просто вспомнил охрану в своей школе
Но родаки долбоебы все равно, даже если не виноваты, то как бы твой ребенок идет туда, думать надо.
Генеральный клуб
Я помню в 90х даже в школе небыло никого из охраны, можно было просто зайти в туалет, попить воды, или купить пирожок в столовой.
Что он сделает против вооружённого человека?
Алюминиевый жар
Он и не должен делать по идеи, больше превентивная мера. это как камеры видеонаблюдения, цель не заспять преступление
То есть государство не отвечает за безопасность школ?
Видимо Бастрыкин со своей лупой не видит в этом ничего плохого.
"Государство нам ничего не должно". Это мы все у него должники.
У нас по моему государство вообще ни за что не отвечает в школах. Окна пластиковые за счёт родителей я помню ставили у меня в школе, парты новые тоже, ремонт в кабинете тоже, учебники за свой счёт докупали, единственное что я помню школа сделала ремонт в раздевалках за свой счёт, ну как ремонт, крючки новые поставили и скамейку нормальную, а не деревянную с занозами, а и дверь совковую поменяли.
Отвечает конечно - аж целый паспорт антитеррористической безопасности заставляет делать за сотни тысяч рублей.
рамки, собаки, наряд росгвардии, камеры в туалетах, забор, забор и еще раз забор, а так же обыск при входе и обследование у врачей каждое утро
будет идеальная школа...что бы ненавидеть ее еще больше
Вообще школа это пережиток прошлого, для кого мы столько тюрем построили? Там вся инфраструктура для безопасности есть
ГУЛАГ опять же есть теперь... путевка в жизнь, так сказать
Зато все живы. Вот что выбрать не утрируя: безопасность, да будет похоже на крепость, или мысль о том что ты нихуя не защищён?
Кому надо будет, он найдет способ организовать теракт и в крепости. Особенно учитывая средний icq у охраны/правоохранителей.
И всеж какая-то охрана должна быть.
Даже в конкретном рассматриваемом случае, все технические возможности остановить стрелка были ещё на подлёте. Как говорится, захотели бы, но не захотели.
А какие там были технические возможности?
Камеры в городе, например
Толку от тётеньки и камер, которые не могут заметить гуляющего с оружием подростка?
Такой достаточно. Охрана школы в нашем детстве.
что бы тупо остановить подозрительного явнонешкольника - да, а чем занимается школота на этажах - уже хрен проссышь, у нас были дежурные из старшеклассников, но что они могли?
У нас в некоторых школах есть дежурные охранники от полиции, которые патрулируют коридоры и сидят у выходов, пропуская только по пропускам.
фига! у нас было попроще... давно в школе не был...
Грузовой
Ну в Украине такое было. Не во всех школах конечно. Но в тех, которые мне удалось посетить, да. Либо просто охранник никого во время учебного процесса не пускал и требовал показать через стеклянную дверь дневник с ФИО.
Может сейчас что-то изменилось.
Тот в Казани не тот кому надо. Вот от таких и защитит.
Скажи это родителям убитых, и тем кого ещё убьют
Не выходи из комнаты
Это ошибка. Не выходить из комнаты
не факт - можно взять нож в столовой и пойти куролесить
врачи будут явно халатно при таком темпе обследовать и будет всё то же самое только уже внутри карцера
Ножи все тупые должны быть (как и ученики)
руки им связать надо и водить строем в классы, а обучать во сне включая записи уроков
тогда их можно вообще не обучать - чего на тупых переводить время? а вместо школы - заводик для ГУЛАГа
норм
Да возможно и такое.
Моя мысль чтобы исключить попадание извне. Понимаю что на фоне всего запретительного это выглядит как ты пишешь выше.
Но будь так, то этой бойни не было бы.
попадание из вне чего? людей? предметов? идей?
внутри тогда тоже должно быть всё как в дурке - с мягкими стенами, а то можно и просто головой кого-то начать прикладывать об стены
Ты чёт преувиличиваешь по моему.
Ещё раз, я говорю о защите, дефе, школы от внешней угрозы. Это не запретительная мера, не одна из тех что нужно воспринимать в штыки. Реалии таковы что такое происходит - бойня в школах, и произойдет ещё если ничего не делать, будет по любому. И это было понятно после Керчи, по тем действиям, вернее бездействию государства.
Так вот - что лучше? Зашита или её отсутствие?
тогда рамки нужны без них никак ты не узнаешь что в рюкзаке
в школах побогаче можно и систему досмотра как в аэропорту
но всего не предусмотреть - а если школьник перекинет через забор пистолет в кусты, потом закинет в окно и - всё, привет
Да хоть что, рамки, видео по периметру, хоть ров с крокодилами. Главное что защита. Согласен что всё можно обойти постаравшись. Нет что процентной защиты. Но если убережёт от просто психов с ружьём уже неплохо, согласись.
И да, в частных школах, и те кто действительно переживают так и сделают, что хуй посторонний попадёт в школу. Вот увидишь что власть имущие позаботятся о своих детях.
Я же к тому, что уже надо делать, хотя бы по минимуму штоли, что бы избежать Керчи и Казани
Генеральны
Я предлагаю вместо рва просто мины расставить, а в школу пускать по паролю, который меняется каждый час и высылается по SMS, при попытке проникновения без пароля - расстрел на месте ядерным снарядом.
Людей, которые в школе не обучаются и которые явно проносят с собой оружие.
Этот чел с ружом наперевес спокойно по городу до школы дошёл. И не нашлось желающих в форме поинтересоваться, а на кого это он в городе решил поохотиться. Но виноваты родители, что не оплатили охрану.
Родители налогами оплатили столько охраны, что хватит на десяток школ. Но все деньги ушли на разгон мирных митингов. И кто в этом виноват? Правильно, родители. Садись, пять.
Перечитай пожалуйста ещё раз мой коммент. И о чем там речь идёт
Речь идёт о том, что если б заплатили, то были б живы. Но они и так заплатили, люди не хотят переплачивать, ведь им внушают мысль о том, что всемогущие органы всё контролируют. А по факту, если не наймёшь вооружённую охрану, твоих детей перестреляет вчерашний школьник, которому то же государство преспокойно выдало разрешение на пушку.
Не угадаешь кому и сколько платить, а на всё денег не хватит, об этом тоже позаботилось государство, потому и не заплатили. А задним умом-то легко быть умным, да только это демагогия, никто не знает будущего.
Я не знаю как работает вооруженная охрана но мне кажется если в школе с момента её постройки нихуя не происходило долгое время то любая охрана потеряет бдительность
Ты не прав. Я пишу о том защита школы помогла бы избежать Казани.
Но в этой ситуации траты на защиту изначально обречены, родители вполне разумно не платили, в логике объективной реальности.
Твои слова похожи на предположение, что если бы там, куда попала пуля, положили металлическую пластину, всё могло быть по-другому. Могло быть, да, только предугадать такое невозможно.
когда я учился, у меня был охранник в школе, на которого сдавали деньги. Единственное, на что он был способен - это терроризировать школьников, не отпуская их даже после 6-го урока без прямого сопровождения учителем. Оружия у него не было. Соответственно, нихера бы он стрелку не сделал. Зато школа очень походила на режимный объект с заборами, рамками, ограниченным входом/выходом и прочими прелестями тюрьмы или воинской части.
"Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety."
Пиши понятней пожалуйста
Извини, мне госдеп платит только за комменты на англичанском...
Театр безопасности.
У нас в этом году на 1 сентября стояли чуваки норм экипированные по периметру. Там прост мэр выступал
Генеральный клуб
Мэр из Единой России? Опять примазались, где ни копейки не вложили?
Кстати перед какими то выборами нашу школу ЕР вешала по области со слоганом типа ПОСТРОЕНО СТОЛЬКО ТО ШКОЛ.
Вот я орал
Ну это вообще классика. Когда диплом писал, рылся в документах муниципалитета захолустного, так там типа введено столько-то кв. м. жилья, из них в индив. строительство столько-то, в многоквартирных домах столько-то и т.д. Так там 80% квадратуры было индивидуальное строительство. Т.е. они себе в заслуги ставят то, что люди сами себе на свои деньги построили.
А многоквартиные дома по твоему за счет бюджета построены? )))
Саратовски
Для меня это вообще очень странный ПЛАН для муниципалов.
Они же вообще никак на это влиять не могут
Отчитываться-то надо за обещания царя
так то периметр, обыскивать школьника они бы не стали
да.
Но и с ружьем он бы не зашел
Твои же вроде в частной школе, там я думаю, и без мэра ситуация получше муниципалок с охраной.
Ну да. Там два охранника мужика в смене.
Когда начало/конец уроков(утром, в 12, в 15 и в 18) один на камерах сидит второй у входа на территорию дежурит.
Ну и в школе дети/внуки много каких "важных людей" учаться так, что лучше перебдеть наверное)))
У сына одноклассница дочка вице президента Автоваза например
Я не знаю, можешь ли ты объективно сравнить, но как в твоей частной школе уровень образования относительно обычной муниципальной?
Саратовский Влад
Я в нее отдавал именно для того чтобы ребенок хорошее образование получил в первую очередь.
С продаж видео японцам оплачивать охрану
ясно же, что отличается
за охранника надо ЧОПу платить
а ЧОП какому-нить сыну уважаемого человека принадлежит
но зарплата у охранника такого и у вахтерши примерно одинаковая, и работают они примерно одинаково
ты всё сводишь к каким-то незначительным деталям
вместо того, чтобы заплатить
и там был на входе завхоз вроде, с уровнем квалификации и вооруженности примерно как у охранника как раз. Получил картечи и в реанимации лежит.
Далеко как-то пошли, надо было проще - родители родили стрелка, вот они и виноваты. Если бы не рожали, то трагедии можно было избежать.
Идея идет вразрез партии
Ну так государство не просило их рожать, стрелков тем более.
Но зачем дает деньги за первого ребенка? Или нежелателеньны только дети, которые родились 16+ лет назад?
Да я про Ольгу Глацких шутил, это её цитата.
Ну а государству лишь бы закидать подачками, чтобы рождаемость была хотя бы на уровне смертности.
Я отсылку понял. Но судя, что молодёжь в целом оппозиционна, а их родителям даже ковидные подачки не положены
теперь потребуют все выплаты на него вернуть?!!
Генеральный клуб
В России даже за замену паспорта, который надо менять в определённые года по закону, надо заплатить, иначе получишь штраф, который надо заплатить. В общем: слыш, плоти.
При этом если у тебя в Госуслугах включена функция уведомления о скором окончании действии паспорта по почте и по телефону, то на телефон сообщение не придёт вообще, а на почту придёт через несколько месяцев после того, как надо было сменить паспорт...
У меня так друг как-то на границы страны открыл для себя факт окончания действия паспорта (граница с Украиной, куда можно было без загранника).
Но ведь сам паспорт не имеет срока годности, его надо менять лишь по достижении определённого возраста и всего два раза. Неужели сложно запомнить 20 и 45?
Ну вот забыл человек в 20 лет. В таком возрасте это не самое главное в жизни. Я тоже полгода проходил с просроченным паспортом, пришёл затем в паспортный стол, получил квитанцию на штраф, не оплатил, получил новый паспорт. Последствий у неоплаченного штрафа вроде не было.
Генеральный клуб
Мне 20 лет исполнилось, когда я был в армии, а паспорт был в штабе. Когда вернулся домой - сразу повесточка в суд, там чихать хотели, что я не мог раньше поменять паспорт, и впаяли штраф.
У меня примерно так же было. Только я уже не помню про штраф, вроде бы без квитанции об оплате штрафа не выдавали паспорт.
Но, вообще, мой посыл был не про ту ситуацию, где по объективным причинам не можешь поменять, а вот как выше написано — ехал через границу и внезапно у тебя паспорт недействителен. Ну тут уже ССЗБ
Правильно понимаю, он сейчас прямым текстом сказал родственникам жертв, что они сами виноваты?
Напомнило
https://youtu.be/Wu2s7e6XuI8
я понял - во всём виновато место где образовалась Россия...
#наснеспасти...(
P.S. я не понял ток это какой-то эпизод Юмор-ТВ или шо?
Нет, просто типичный выпуск местного ТВ.
Они там такие перлы выдают, что волосы на жопе дыбом встают.
Сам лично видел что-то вроде: "В золотых куполах церквей и могилах героев ВОВ исполнилась брянская мечта..."