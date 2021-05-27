Domestos запустил конкурс — победителям отремонтируют школьный туалет. Десятки школ отправили заявки с фото Статьи редакции
Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.
Бренд Domestos запустил акцию «Школьная Программа 2021». На сайте можно оставить заявку на конкурс школьного туалета. Санузел, который наберёт больше всего голосов пользователей, получит ремонт за счёт компании или годовой запас моющего средства.
Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка.
На сайте Domestos оставили десятки конкурсных заявок.
На конкурс обратила внимание журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова, после чего его стали обсуждать в твиттере.
Domestos уже проводил подобные акции — в 2019 году бренд запустил программу «Терпеть нельзя учиться». В 2020 году компания за свой счёт отремонтировала три школьных туалета и подарила 800 школам годовой запас средств для дезинфекции.
Будни сверхдержавы
Я бы на месте Газпрома запустил такую же акцию. Скинь свое селфи с вязанкой дров у печи и победителю бесплатно проведут газ.
проведут в комнату с газом)
Рекламный кавалер
нужно будет только оплатить , но там по мелочам
Проект федерального закона о запрещении демонстрации фотографий и видеосъемки подсобных помещений образовательных учреждений, в том числе и туалетных комнат, без согласования с органами местного самоуправления и администрацией образовательных учреждений, с целью профилактики и предотвращения террористических актов в подсобных помещениях образовательных учреждений, в том числе и туалетных комнатах
Это конечно не помешает школоте продолжать совершать террористические акты с использованием дрожжей, петард, сигарет и тд
С использованием сигарет, ага, а если школьник-тирарист снюс в очко кинет, то все вокруг аннигилирует
Судя по фоткам, террористический акт уже был совершен во всех этих местах..
Понятно, почему Байден, Обама и Трамп ссут в подъездах, а не в туалетах - там чище.
Опять загнивающий запад сует нос в скрепные дела
Скрепы покосились.
Конструктивный кавалер
Она сидела на очке и кругозор свой повышала
И, читая, не заметила, что балка затрещала под ней
Но тётка увлеклась романом, она, дергаясь, читала
От вибрации такой доска держаться перестала
И настал момент ужасный, что доска, блядь, вся прогнулась
Затрещала, проломилась, баба с шумом пизданулась
Прям в дерьмо, башкою вниз — вот такой судьбы каприз
Лишь ноги из дерьма торчали, бабу круто обломали
Ручник)0
не по-христиански это...
Озабоченный Паша
ну так да, деды вообще в огородах срали и никто не жаловался, а вот в войну...
Сочувствую школьникам. В моей школе вместо туалетов были просто три дырки в полу без перегородов, причём только в крыле младших классов и ОБЩИЕ. А всем старше 11 лет предлагали пользоваться уличной парашей (простите, но иначе это не назвать) — зданием без отопления и перегородок, тоже просто с дырками. Мы в итоге ходили сначала в детский туалет, сторожа друг друга. А в старших классах просили у кого-то из учителей ключ от учительского туалета, чтоб вот так не смотреть друг на друга. Короче тотальные унижения с детства
Разумный Кирилл
Ну и смотри какая ты классная получилась, выходит такие везде надо ставить
я терпела и в итоге у меня были больные почки
моей школе вместо туалетов были просто три дырки в полу без перегородов, причём только в крыле младших классов и ОБЩИЕ
В моей было точно так же, и я вообще не понимал как это возможно и почему с этим ничего не делают. Причём школа была (а может и остаётся) из топовых в городе, попасть в неё было непросто.
тогда вообще на всю эту интимную тему всем было пофиг. чтобы сходить в туалет надо было отпрашиваться и обязательно говорить, что тебе нужно именно в туалет. иногда могли сказать, мол, посиди — до конца урока ведь всего 10 минут
Это где такой пиздец был?
Новопавловск, Ставропольский край
Зачем вам нормальные туалеты, если у вас всего 20к населения?
щас вот пытаюсь вспомнить, может всё же был туалет не на улице и не в детском крыле, но, кажется, всё же нет, не было
Частенько посещал?))
Это же либералы, им лишь бы очернить отхожие места нашей прекрасной Родины!
Не удивлюсь, если британцами вскоре заинтересуются правоохранительные органы. Вы только поглядите как нагло иностранцы вмешиваются в нашу избирательную кампанию, пытаясь дискредитировать партию власти и президента. А если после школ, они объявят конкурс на ремонт больниц, детских садов, квартир для ветеранов? Да тут такой фото- и видеокомпромат может всплыть, что не каждая скрепа выдержит.
надо еще раз изменить конституцию, а то прошлый раз только про горячие обеды внесли, остальное забыли
Походу это какая то секретная часть обучения. Типа развивают социальные навыки - сри глядя товарищам в глаза, пока они курят. 20 лет прошло, а все так же, только выглядит чуть преличней местами и то не везде.
Разумный Кирилл
Готовят к тюрьме или армии
готовят к пиздецу и неустроенности, что б иллюзий не питал и про такое понятие как "личное пространство" вообще думать забыл
Залейте доместосом
Православный доместос.
Крот
Это ещё общажные туалеты не участвуют
это еще общажные души не участвуют
в общажном туалете хотя бы поссать можно, а вот в душе даже не поссать
В общаге моего универа, в женском душе даже срал кто-то разок.
говно там где его быть не должно - это классика
Я увидел на доске объявлений листок с огромными буквами: "ДЕВУШКА-ЗАСРАНКА", это привлекло моё внимание.
Ниже - десприпшен, что же там такого произошло.
Грузовой щит
Скинь фото своего туалета
Сру с балкона. Говорил же что общага в поле находится, вот видишь как удобно
Ты был на кампусах американских вузов? Там чисто
Украину захватим, Аляску возвратим, Алеппо восстановим.
Жесть какая и позорище. А еще не во всех школах есть туалеты в здании, где-то до сих пор ходят во двор.
Какое счатье, работать в ИТ-компании, где туалеты чище, чем у меня дома, потому что их моют 3 раза в день.
Первое школьное тату
Вообще-то унитазу следует быть менее белым.
цвет древесной коры подойдет, да и эстетичнее когда неубрано, а неубрано там всегда
Мосгорсуд в пятницу продолжит предварительное заседание по исковому заявлению столичной прокуратуры о признании экстремистской организацией ООО «Юнилевер Русь» (Domestos, Dove, Lipton, Rexona и др.) Кроме этого, в исковом заявлении надзорного ведомства есть секретные документы.
А также о признании иностранным агентом школ, в которых был произведён ремонт
Смотрю, на Руси ничего не меняется - фото прямиком из моего детства, до слёз...
Маркетинг здоровой компании!
Считаю это враждебным фактом, направленным против России и лично нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Требую внести Domestos в списках экстремистских организаций
Если это не рывок, то я не знаю чего вам еще надо
Я понимаю что реклама, но нафига этот доместос тыкать везде?
Зачем он на раковине? Типа сходил в туалет, помыл руки доместосом?
А на подоконнике? Раму подпирает?
Это ж рекламное фото, потом тип подарили школе, и директриса лично следит за их количество, у себя дома.
А бойлер один хер отключат, нечего эл-во тратить, да и воды уже 3 года нет.
Сортир вообще запереть! Ещё испачкают такую красоту
зато ракеты и бомбы - лучшие в мире!
Ночной Влад
Нескрепный какой-то конкурс
Как скоро запретят доместос?
Его не запретят, скажут что конкурс проходит под эгидой Единой России.
Единая Раша - чистая параша.
Почему не Туалетный Утёнок?
вы всё врёти, всё это создано нейросетью которая генерирует фотки толчков.
Зато если придет задача сфоткать туалет для министерства образования, все те же люди будут жопу рвать и пытаться сделать самую образцовую фотку
В таких туалетах удобно смотреть, как Запад загнивает.
Петербургский Макс
Да, ещё вспоминаются учителя, которые говорят, что Навальный гнида, и теряют сознание, когда на доске написано плохо про Путина
Унитаз должен быть металлическим, ящетаю. Фарфоровый быстро разъебут.
просто тех кто разьебывает или устраивает срач, отправлять чистить парашу) на след. день с параши можно будет жрать)
ЛАЙК. Я бы такой же конкурс провёл в больницах, ну или на крайняк, на вокзалах!
вполне в духе наших чиновников - во всех школах которые пожаловались, закрыть сортиры, ибо нехуй, раз не устраивает такое, тогда:
Как качественно измерить бедность в России?
- Сделать конкурс: расскажи, как плохо тебе живётся, прикрепи фото или видео. Самому несчастному приз - МИЛЛИАРД
В школе, в которой я учился 10-11 был только уличный туалет, который настолько обильно заливали хлоркой, что зайдя туда на минуту запах из одежды не выветривался пол дня. Поэтому все ходили ссать за туалет.
Без конкурса, конечно же отремонтировать туалеты нельзя.Позорище ебаное.Будто кадры из Припяти.