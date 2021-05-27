Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.

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Бренд Domestos запустил акцию «Школьная Программа 2021». На сайте можно оставить заявку на конкурс школьного туалета. Санузел, который наберёт больше всего голосов пользователей, получит ремонт за счёт компании или годовой запас моющего средства.

Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка.

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На сайте Domestos оставили десятки конкурсных заявок.

На конкурс обратила внимание журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова, после чего его стали обсуждать в твиттере.

Yulia Lukyanova @gdetekst



https://www.promonado.ru/domestos-schools/?voteid=799 https://t.co/48ByM64DDr Написал знакомый, попросил проголосовать за его школу в конкурсе от моющего средства доместос: победа даёт ремонт в школьном туалете. По ссылке десятки разрушенных туалетов. «Мы на третьем месте, но нас уже догоняют». Какой пиздец.

Andrey Zakharov @skazal_on



Я нажал галочку "самое популярное" и увидел, какой рывок сделала страна со времен разбитого туалета без перегородок моей школы из проклятых 90-х.

https://www.promonado.ru/domestos-schools https://t.co/Fxo6Y4suFr У Domestos конкурс: школьные туалеты, которые получат больше всего голосов, отремонтируют за счет компании.Я нажал галочку "самое популярное" и увидел, какой рывок сделала страна со времен разбитого туалета без перегородок моей школы из проклятых 90-х. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/23b1bc3a-1ee2-5d52-951f-e11ad9b72853\/","width":430,"height":785}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c7bb3437-e12d-5671-a24f-42d7675dc748\/","width":430,"height":554}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14ee5256-e46b-581b-8f9d-95918277fa01\/","width":424,"height":906}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9b75075e-c397-5630-b998-e48cae909cbd\/","width":423,"height":612}}}]

это не сиэтлов @sietlov https://t.co/s3UOHoaXzT ПОЧЕМУ ТУТ НЕТ ОТДЕЛЬНЫХ КАБИНОК?! Боже, это же школа, супертоксичная среда, и детям предлагает срать всем вместе глядя друг на друга?! Да будьте вы прокляты. И это еще, как видите, туалет с ремонтом. Больше туалетно-школьного ада в конкурсе Доместос: https://www.promonado.ru/domestos-schools/