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Новости
yannlll

Domestos запустил конкурс — победителям отремонтируют школьный туалет. Десятки школ отправили заявки с фото Статьи редакции

Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.

156 156 комментариев
7547 просмотров

Бренд Domestos запустил акцию «Школьная Программа 2021». На сайте можно оставить заявку на конкурс школьного туалета. Санузел, который наберёт больше всего голосов пользователей, получит ремонт за счёт компании или годовой запас моющего средства.

Пользователи в заявках жалуются, что ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка.

На сайте Domestos оставили десятки конкурсных заявок.

На конкурс обратила внимание журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова, после чего его стали обсуждать в твиттере.

Yulia Lukyanova @gdetekst
Написал знакомый, попросил проголосовать за его школу в конкурсе от моющего средства доместос: победа даёт ремонт в школьном туалете. По ссылке десятки разрушенных туалетов. «Мы на третьем месте, но нас уже догоняют». Какой пиздец.

https://www.promonado.ru/domestos-schools/?voteid=799 https://t.co/48ByM64DDr
Andrey Zakharov @skazal_on
У Domestos конкурс: школьные туалеты, которые получат больше всего голосов, отремонтируют за счет компании.

Я нажал галочку "самое популярное" и увидел, какой рывок сделала страна со времен разбитого туалета без перегородок моей школы из проклятых 90-х.
https://www.promonado.ru/domestos-schools https://t.co/Fxo6Y4suFr
это не сиэтлов @sietlov
ПОЧЕМУ ТУТ НЕТ ОТДЕЛЬНЫХ КАБИНОК?! Боже, это же школа, супертоксичная среда, и детям предлагает срать всем вместе глядя друг на друга?! Да будьте вы прокляты. И это еще, как видите, туалет с ремонтом. Больше туалетно-школьного ада в конкурсе Доместос: https://www.promonado.ru/domestos-schools/ https://t.co/s3UOHoaXzT

Domestos уже проводил подобные акции — в 2019 году бренд запустил программу «Терпеть нельзя учиться». В 2020 году компания за свой счёт отремонтировала три школьных туалета и подарила 800 школам годовой запас средств для дезинфекции.

#новости #конкурсы #школы

156 156 комментариев
108
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156 комментариев
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С H А P Р i Е

162

Будни сверхдержавы

Ответить

Andrew Muralov

С
26

Я бы на месте Газпрома запустил такую же акцию. Скинь свое селфи с вязанкой дров у печи и победителю бесплатно проведут газ. 

Ответить

Сергей Дворниченко

Andrew
24

проведут в комнату с газом)

Ответить

Plan 🇧&🇨

Сергей
4

пришлют машину с газом

Ответить

Рекламный кавалер

Andrew
2

нужно будет только оплатить , но там по мелочам

Ответить

Andrew Muralov

Рекламн…
2

Оптом дешевле даже. 

Ответить

некипишуй

С
2

А вот в Америке......

Ответить

Nenahoff |

110

Проект федерального закона о запрещении демонстрации фотографий и  видеосъемки подсобных помещений образовательных учреждений, в том числе и туалетных комнат, без согласования с органами местного самоуправления и администрацией образовательных учреждений, с целью профилактики и предотвращения террористических актов в подсобных помещениях образовательных учреждений, в том числе и туалетных комнатах

Ответить

Smaug The Terrible

Nenahoff
4

Это конечно не помешает школоте продолжать совершать террористические акты с использованием дрожжей, петард, сигарет и тд

Ответить

Nenahoff |

Smaug
1

С использованием сигарет, ага, а если школьник-тирарист снюс в очко кинет, то все вокруг аннигилирует

Ответить

Сергей Диженин

Nenahoff
3

Судя по фоткам, террористический акт уже был совершен во всех этих местах..

Ответить

Иван Эртель

Сергей
3

Понятно, почему Байден, Обама и Трамп ссут в подъездах, а не в туалетах - там чище.

Ответить

Алексей Иванов

40

Опять загнивающий запад сует нос в скрепные дела

Ответить

Andrew Muralov

Алексей
29

Скрепы покосились. 

Ответить

Конструктивный кавалер

Andrew
6

Она сидела на очке и кругозор свой повышала
И, читая, не заметила, что балка затрещала под ней
Но тётка увлеклась романом, она, дергаясь, читала
От вибрации такой доска держаться перестала
И настал момент ужасный, что доска, блядь, вся прогнулась
Затрещала, проломилась, баба с шумом пизданулась
Прям в дерьмо, башкою вниз — вот такой судьбы каприз
Лишь ноги из дерьма торчали, бабу круто обломали

Ответить

Конструктивный

Констру…
2

Хой жив

Ответить

KSA

Констру…
1

Хуйня какая-то 
Не могла она башкой вниз, жопой должна
Эти поэты совсем не знают анатомию!

Ответить

Конструктивный

KSA
0

может в Австралии сидела

Ответить

KSA

Констру…
1

Тогда она улетела бы на небо!

Ответить

Seenyasha

Алексей
1

А агенты госдепа ему активно присылают фейковые фотографии

Ответить

Eugen T

Алексей
0

Провоцирует

Ответить

Вечерний Денис

27

ссать в раковину

Моё увожение

Ответить

Dmitry Teplyakov

Вечерний
37

Ручник)0

Ответить

кум кумич

Dmitry
14
Ответить

c01nd01r

Dmitry
11

тапку в пол и можно НАВАЛИВАТЬ 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dmitry
5

до слёз сук)000

Ответить

Mad Brainiac

Dmitry
0

Что же ты делаешь, содомит

Ответить

Озабоченный Паша

32

ой, сейчас придет пизда школьцам, которые посмели вынести сор из избы

Ответить

Виктор Омай

Озабоченный
0

не по-христиански это...

Ответить

Озабоченный Паша

Виктор
1

ну так да, деды вообще в огородах срали и никто не жаловался, а вот в войну...

Ответить

Грузовой щит

25

Всех назвать иностранными агентами и отправить в тюрьму. Почему портят имидж страны???

Ответить

Andrew Muralov

Грузовой
7

А в тюрьме выделить место у параши. 

Ответить

Смешной Денис

Грузовой
3

Заебали х**** ц вас есть свои новости, вон

Ответить

Грузовой щит

Смешной
8

Настоящий патриот, уважаю!!!!

Ответить

Екатерина Кузнецова

21

Сочувствую школьникам. В моей школе вместо туалетов были просто три дырки в полу без перегородов, причём только в крыле младших классов и ОБЩИЕ. А всем старше 11 лет предлагали пользоваться уличной парашей (простите, но иначе это не назвать) — зданием без отопления и перегородок, тоже просто с дырками. Мы в итоге ходили сначала в детский туалет, сторожа друг друга. А в старших классах просили у кого-то из учителей ключ от учительского туалета, чтоб вот так не смотреть друг на друга. Короче тотальные унижения с детства 

Ответить

Разумный Кирилл

Екатерина
15

Ну и смотри какая ты классная получилась, выходит такие везде надо ставить 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Разумный
4

я терпела и в итоге у меня были больные почки

Ответить

Просторный

Екатери…
2

если не терпеть почки тоже могут страдать 

Ответить

Andrew Muralov

Простор…
5

От ударов дубинками? 

Ответить

Просторный

Andrew
4

Шаришь

Ответить

Екатерина

Простор…
1

ща вроде я здорова

Ответить

Andrew Muralov

Разумный
1

Просто надо чаще ходить в детский туалет. 

Ответить

Дмитрий Чехов

Екатерина
2

моей школе вместо туалетов были просто три дырки в полу без перегородов, причём только в крыле младших классов и ОБЩИЕ

В моей было точно так же, и я вообще не понимал как это возможно и почему с этим ничего не делают. Причём школа была (а может и остаётся) из топовых в городе, попасть в неё было непросто.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дмитрий
3

тогда вообще на всю эту интимную тему всем было пофиг. чтобы сходить в туалет надо было отпрашиваться и обязательно говорить, что тебе нужно именно в туалет. иногда могли сказать, мол, посиди — до конца урока ведь всего 10 минут

Ответить

С H А P Р i Е

Екатери…
1

Туалет как звонок - для учителя

Ответить

Andrew Muralov

Екатерина
1

Это где такой пиздец был? 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Andrew
0

Новопавловск, Ставропольский край

Ответить

Andrew Muralov

Екатери…
2

Зачем вам нормальные туалеты, если у вас всего 20к населения? 

Ответить

Екатерина

Andrew
0

точно

Ответить

некипишуй

Екатерина
1

Пиздец трешак. Хорошо что ты выжила и стала хорошим человеком.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Екатерина
0

щас вот пытаюсь вспомнить, может всё же был туалет не на улице и не в детском крыле, но, кажется, всё же нет, не было

Ответить

некипишуй

Екатерина
0

Ты в первом посте очень точно, с деталями описала события. Сейчас ты пишешь, что уже плохо помнишь и все было,возможно , не так.

Как такое может произойти за 10 минут?

Ответить

Екатерина

некипиш…
0

очень просто — я выпустилась из школы почти 10 лет назад и подумала, что может всё же были ещё какие-то туалеты, о которых я всё же забыла. Но нет, всё же школьные туалеты были адом и я старалась дотерпеть до дома 

Ответить

Argumenta

Екатери…
0

Не знаю, женские туалеты в школе мне казались раем земным

Ответить

Dmitry Teplyakov

Argumen…
0

Частенько посещал?))

Ответить

Argumenta

Dmitry
1

старался как можно чаще, пока не выгоняли

Ответить

Andrew Muralov

Екатери…
0

Не было никаких туалетов. 

Ответить

некипишуй

Екатери…
0

Я искренне надеюсь, что у тебя все хорошо сложилось после этого.

Ответить

Andrew Muralov

некипиш…
0

Это же либералы, им лишь бы очернить отхожие места нашей прекрасной Родины!  

Ответить

Романелло Кивогенс

23

Не удивлюсь, если британцами вскоре заинтересуются правоохранительные органы. Вы только поглядите как нагло иностранцы вмешиваются в нашу избирательную кампанию, пытаясь дискредитировать партию власти и президента. А если после школ, они объявят конкурс на ремонт больниц, детских садов, квартир для ветеранов? Да тут такой фото- и видеокомпромат может всплыть, что не каждая скрепа выдержит. 

Ответить

Сергей Дворниченко

Романелло
5

надо еще раз изменить конституцию, а то прошлый раз только про горячие обеды внесли, остальное забыли

Ответить

Andrew Muralov

Романелло
3

Уже.
Больница в Казани. 

Ответить

Yufers

12

Походу это какая то секретная часть обучения. Типа развивают социальные навыки - сри глядя товарищам в глаза, пока они курят. 20 лет прошло, а все так же, только выглядит чуть преличней местами и то не везде.

Ответить

Разумный Кирилл

Yufers
16

Готовят к тюрьме или армии

Ответить

Корнелий Шнапс

Разумный
2

готовят к пиздецу и неустроенности, что б иллюзий не питал и про такое понятие как "личное пространство" вообще думать забыл

Ответить

Смешной Денис

11

Клишас яровая толстой Володин сука запретите эту американскую пропаганду лжи 

Ответить

С H А P Р i Е

Смешной
8

Залейте доместосом

Ответить

Andrew Muralov

С
2

Православный доместос. 

Ответить

AZP

Andrew
2

В пятилитровой канистру покупаю.

Ответить

С H А P Р i Е

Andrew
1

Крот

Ответить

Andrew Muralov

С
1

Из крота раньше спиды варили. 

Ответить

Zero-one-one

8

Это ещё общажные туалеты не участвуют 

Ответить

Иван Грозный

Zero-one-one
16

это еще общажные души не участвуют
в общажном туалете хотя бы поссать можно, а вот в душе даже не поссать

Ответить

Ночной Влад

Иван
5

В общаге моего универа, в женском душе даже срал кто-то разок.

Ответить

Иван Грозный

Ночной
8

говно там где его быть не должно - это классика

Ответить

Ночной Влад

Иван
2

На то оно и говно!

Ответить

Smaug The

Ночной
2

Только не рассказывай, что ты такого увидел

Ответить

Ночной Влад

Smaug
1

Я увидел на доске объявлений листок с огромными буквами: "ДЕВУШКА-ЗАСРАНКА", это привлекло моё внимание.
Ниже - десприпшен, что же там такого произошло. 

Ответить

Smaug The

Ночной
5

Блин, я невнимательный. Почему-то сначала прочитал, что ты как-то разок срал в женском душе.

Ответить

Ночной Влад

Smaug
1

Тот кто насрал в душе тоже невнимателен был, может быть. Там такие души были - легко перепутать.

Ответить

Татьяна Абросимова

Иван
0

Ностальгия какая, эх. Мы с пассатижами в общаговский душ ходили.

Ответить

Грузовой щит

Zero-one-one
4

Скинь фото своего туалета

Ответить

Zero-one-one

Грузовой
6

Сру с балкона. Говорил  же что общага в поле находится, вот видишь как удобно

Ответить

Голодный каякер

Zero-on…
3

всегда знал, что в спбгушном ПУНКе срут с балконов

Ответить

Дмитрий Орлов

Zero-one-one
3

Ты был на кампусах американских вузов? Там чисто

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
5

Я русский. Какие американские кампусы блин? 

Ответить

Жених приехал

12

Украину захватим, Аляску возвратим, Алеппо восстановим.

Ответить

Смешной Денис

Жених
0

Украину освободим, а не захватим

Ответить

Просторный хичхакер

Смешной
1

от украинцев? 

Ответить

Erika Erka

6

Жесть какая и позорище. А еще не во всех школах есть туалеты в здании, где-то до сих пор ходят во двор. 

Ответить

Erika Erka

Erika
6

Какое счатье, работать в ИТ-компании, где туалеты чище, чем у меня дома, потому что их моют 3 раза в день.

Ответить

Лига тупых

Erika
9

А всё почему

Ответить

Nenahoff |

6

Первое школьное тату

Ответить

Ночной Влад

Nenahoff
8

Сру в аду?

Ответить

FOX

6

Ждем блокировки от РКН за фейки

Ответить

Andrew Muralov

5

Вообще-то унитазу следует быть менее белым. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Andrew
0

цвет древесной коры подойдет, да и эстетичнее когда неубрано, а неубрано там всегда

Ответить

Рекламный кавалер

5

это позорнее любых санкций

Ответить

Plan 🇧&🇨

5

Юра, мы обосрались!

Ответить

Nikolay Vasiliev

5

Мосгорсуд в пятницу продолжит предварительное заседание по исковому заявлению столичной прокуратуры о признании экстремистской организацией ООО «Юнилевер Русь» (Domestos, Dove, Lipton, Rexona и др.) Кроме этого, в исковом заявлении надзорного ведомства есть секретные документы.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Nikolay
0

А также о признании иностранным агентом школ, в которых был произведён ремонт

Ответить

Maxim Maximov

4

ебать там гнили

Ответить

Дмитрий Орлов

4

Терпеть нельзя учиться

Сразу видно в доместосе умные люди сидят

Ответить

Корнелий Шнапс

4

Смотрю, на Руси ничего не меняется - фото прямиком из моего детства, до слёз...

Ответить

badResistor

3

Маркетинг здоровой компании!

Ответить

FOX

badResistor
3

заказ врагов россии! 

Ответить

Mikha Nanullov

3

Школьная Копрограмма 2021

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Считаю это враждебным фактом, направленным против России и лично нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Требую внести Domestos в списках экстремистских организаций

Ответить

Валерий Киричек

2

Если это не рывок, то я не знаю чего вам еще надо

Ответить

Nenahoff |

Валерий
3

нужен нормальный толчок)

Ответить

Твоего деда дед

1

Я понимаю что реклама, но нафига этот доместос тыкать везде?
Зачем он на раковине? Типа сходил в туалет, помыл руки доместосом?
А на подоконнике? Раму подпирает?

Ответить

Pavel Chernev

Твоего
4

Это ж рекламное фото, потом тип подарили школе, и директриса лично следит за их количество, у себя дома.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Pavel
0

Ахахаха, открытка

Ответить

Твоего деда дед

Твоего
3

А бойлер один хер отключат, нечего эл-во тратить, да и воды уже 3 года нет.
Сортир вообще запереть! Ещё испачкают такую красоту

Ответить

Юрий Лазебный

2

"Великая" Россия. 

Ответить

Ivan Postnikov

2

зато ракеты и бомбы - лучшие в мире!

Ответить

Ночной Влад

Ivan
0

https://lenta.ru/news/2020/09/25/fiasco/

Ответить

Ivan Postnikov

Ночной
0

ну, это я образно)

Ответить

Весёлый Хамелеон

1

Нескрепный какой-то конкурс
Как скоро запретят доместос?

Ответить

Andrew Muralov

Весёлый
2

Его не запретят, скажут что конкурс проходит под эгидой Единой России.
Единая Раша - чистая параша. 

Ответить

С H А P Р i Е

Andrew
1

Запищал со слогана

Ответить

Emil

0

Ебать моя школа!

Ответить

Рекламный кавалер

Emil
4

зачем вы так ее засрали ?

Ответить

С H А P Р i Е

1

Почему не Туалетный Утёнок?

Ответить

Andrew Muralov

С
2

Может ещё медвежонок Барни должен помочь? 

Ответить

Erika Erka

1

Хуже школьных туалетов только больничные. 

Ответить

Подозрительный Кот

1

вы всё врёти, всё это создано нейросетью которая генерирует фотки толчков.

Ответить

Жених приехал

1

20 лет побед только начинаются.

Ответить

Слава Инженеров

1

Зато если придет задача сфоткать туалет для министерства образования, все те же люди будут жопу рвать и пытаться сделать самую образцовую фотку

Ответить

Иван Эртель

1

В таких туалетах удобно смотреть, как Запад загнивает.

Ответить

Петербургский Макс

Иван
0

Да, ещё вспоминаются учителя, которые говорят, что Навальный гнида, и теряют сознание, когда на доске написано плохо про Путина

Ответить

Довольный череп

1

эх, @Daffy Duck возгордимся нашей малой Родиной

Ответить

AZP

0

Унитаз должен быть металлическим, ящетаю. Фарфоровый быстро разъебут.

Ответить

Сергей Дворниченко

AZP
1

просто тех кто разьебывает или устраивает срач, отправлять чистить парашу) на след. день с параши можно будет жрать)

Ответить

Сергей Ахрем

0

контрреволюция одна

Ответить

Ночной Влад

0
Ракета С-400 «Триумф» упала возле российских…
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф», упала…
lenta.ru
Ответить

Магомед Шереметьев

0

Вот кто при анкапе сортиры будет чистить

Ответить

Слава Вячеславов

0

ЛАЙК. Я бы такой же конкурс провёл в больницах, ну или на крайняк, на вокзалах! 

Ответить

Иван Эртель

0

Приказано терпеть в штаны.

Ответить

Корнелий Шнапс

0

вполне в духе наших чиновников - во всех школах которые пожаловались, закрыть сортиры, ибо нехуй, раз не устраивает такое, тогда:

Ответить

Частный меч

0

Если в мой домашний туалет иногда ходят школьницы - могу ли я считать его школьным????

Ответить

KSA

Частный
0

Все куда ходят школьницы объявляется педофильским

Ответить

Al

0

Тупо дыры в полу были, никаких унитазов, лол. 

Ответить

Серёга Иванов

0

Как качественно измерить бедность в России?
- Сделать конкурс: расскажи, как плохо тебе живётся, прикрепи фото или видео. Самому несчастному приз - МИЛЛИАРД

Ответить

Шило

0

В школе, в которой я учился 10-11 был только уличный туалет, который настолько обильно заливали хлоркой, что зайдя туда на минуту запах из одежды не выветривался пол дня. Поэтому все ходили ссать за туалет.

Ответить

Vindicum Fato

0

Без конкурса, конечно же отремонтировать туалеты нельзя.Позорище ебаное.Будто кадры из Припяти.

Ответить

Денис Лапин

Vindicum
0