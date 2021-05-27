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yannlll

Команда Мальты на «Евровидении» делала ставки на свою участницу, чтобы увеличить её шансы на победу Статьи редакции

Власти страны начали расследование растраты 650 тысяч бюджетных денег.

Фото AFP

Глава МВД Мальты Кармело Абела распорядился проверить расходы делегации страны на «Евровидении-2021». Часть бюджета команда потратила на размещение ставок на свою кандидатку, чтобы сделать её популярнее у букмекеров. Об этом пишет Times of Malta.

Источники издания сообщили, что на продвижение певицы Destiny Мальта выделила из национального бюджета 650 тысяч евро: 350 тысяч досталось Управлению по туризму и 300 тысяч — Общественной службе телевещания. Часть этих денег делегация потратила на ставки, чтобы сделать исполнительницу популярнее у букмекеров. Команда также платила иностранным блогерам за пиар певицы в социальных сетях.

Певица Destiny с песней Je Me Casse лидировала у букмекеров, но после двух репетиций «Евровидения» ставки изменились. Первое место они отдали итальянской группе Måneskin, которая в итоге и выиграла конкурс, а мальтийская исполнительница опустилась на третью строчку. В финале она заняла седьмое место.

#новости #евровидение #мальта

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25 комментариев
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Andy Mikheev

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Так поступают очень много делегаций, думаю, что под половину.
И делегацию Мальты на нецелевом расходовании ловили уже не раз, меняли руководство телекомпаний, но все начиналось сначала.
В прошлый раз они нанимали некоего популярного блогера, которому арендовали шикарный дом на Мальте на несколько месяцев, и результатов работы которого был пшик. Более того, кончилось все тем, что он переспал с участником другой страны. 

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Ухудшанский

Andy
2

и результатов работы которого был пшик.

Более того, кончилось все тем, что он переспал с участником другой страны. 

Уже не пшик!

Ответить

badResistor

Ухудшанский
0

уже плюк?

Ответить

Ухудшанский

badResi…
0

Транклюкирую!

Ответить

Lily

Andy
1

Требую подробностей этой прекрасной истории 

Ответить

Виталий Лановой

0

А итальянцы сдали тесты на наркотики уже?

Ответить

Andrey Floresku

Виталий
6

Сдали, всё чисто

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сироп от щекотки

Andrey
33

Пиздец роцкеры пошли. Тьфу

Ответить

Иван Эртель

сироп
3

Nosex, nodrugs, norock-n-roll, NoSQL...

Ответить

Dmitry Teplyakov

Иван
2

Nofap

Ответить

Александр

Dmitry
2

NoTJ

Ответить

Жутконос

Алексан…
1

NoHomo

Ответить

AUBE

сироп
2

так какой рок с итальянцев, там шампусик максимум в крови

Ответить

AZP

AUBE
0

Просекко

Ответить

Максоний

Виталий
1

да, ничего не подтвердилось

Ответить

Просторный хичхакер

3

Ахахах, сидел во время трансляции и не понимал почему она фаворит

Ответить

badResistor

Просторный
0

уже откинулся?

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Словесный Интервент

1

Не знаю чему удивляться больше, тому почему это важно или тому, что в комментариях нашлись специалисты по нецеловому расследованию средств участниками Евровидения

Ответить

Иван Эртель

Словесный
0

#ЖизниЕвропейцевВажны

Ответить

Andrew Muralov

1

А могли поступить умнее - на эти деньги нанять узбеков, чтоб они СМС отправляли за команду Мальты. За каждое СМС по баксу. 

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Дизайнер Павленко

Andrew
0

Usbekistanama tvelf poents gous to Maltanama

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badResistor

0
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С H А P Р i Е

0

Стажировку в России проходили

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Отвратительный чувак

0

Такая страна маленькая, а наглая, как обезьяна.

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Дизайнер Павленко

0

Лол 😅 Я ж говорил — чем южнее и восточнее, тем более изобретательные подходы к соревнованию

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