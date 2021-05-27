Власти страны начали расследование растраты 650 тысяч бюджетных денег.

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Глава МВД Мальты Кармело Абела распорядился проверить расходы делегации страны на «Евровидении-2021». Часть бюджета команда потратила на размещение ставок на свою кандидатку, чтобы сделать её популярнее у букмекеров. Об этом пишет Times of Malta.

Источники издания сообщили, что на продвижение певицы Destiny Мальта выделила из национального бюджета 650 тысяч евро: 350 тысяч досталось Управлению по туризму и 300 тысяч — Общественной службе телевещания. Часть этих денег делегация потратила на ставки, чтобы сделать исполнительницу популярнее у букмекеров. Команда также платила иностранным блогерам за пиар певицы в социальных сетях.

Певица Destiny с песней Je Me Casse лидировала у букмекеров, но после двух репетиций «Евровидения» ставки изменились. Первое место они отдали итальянской группе Måneskin, которая в итоге и выиграла конкурс, а мальтийская исполнительница опустилась на третью строчку. В финале она заняла седьмое место.