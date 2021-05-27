Команда Мальты на «Евровидении» делала ставки на свою участницу, чтобы увеличить её шансы на победу Статьи редакции
Власти страны начали расследование растраты 650 тысяч бюджетных денег.
Глава МВД Мальты Кармело Абела распорядился проверить расходы делегации страны на «Евровидении-2021». Часть бюджета команда потратила на размещение ставок на свою кандидатку, чтобы сделать её популярнее у букмекеров. Об этом пишет Times of Malta.
Источники издания сообщили, что на продвижение певицы Destiny Мальта выделила из национального бюджета 650 тысяч евро: 350 тысяч досталось Управлению по туризму и 300 тысяч — Общественной службе телевещания. Часть этих денег делегация потратила на ставки, чтобы сделать исполнительницу популярнее у букмекеров. Команда также платила иностранным блогерам за пиар певицы в социальных сетях.
Певица Destiny с песней Je Me Casse лидировала у букмекеров, но после двух репетиций «Евровидения» ставки изменились. Первое место они отдали итальянской группе Måneskin, которая в итоге и выиграла конкурс, а мальтийская исполнительница опустилась на третью строчку. В финале она заняла седьмое место.
Так поступают очень много делегаций, думаю, что под половину.
И делегацию Мальты на нецелевом расходовании ловили уже не раз, меняли руководство телекомпаний, но все начиналось сначала.
В прошлый раз они нанимали некоего популярного блогера, которому арендовали шикарный дом на Мальте на несколько месяцев, и результатов работы которого был пшик. Более того, кончилось все тем, что он переспал с участником другой страны.
и результатов работы которого был пшик.
Более того, кончилось все тем, что он переспал с участником другой страны.
Уже не пшик!
А итальянцы сдали тесты на наркотики уже?
Сдали, всё чисто
Пиздец роцкеры пошли. Тьфу
Не знаю чему удивляться больше, тому почему это важно или тому, что в комментариях нашлись специалисты по нецеловому расследованию средств участниками Евровидения
А могли поступить умнее - на эти деньги нанять узбеков, чтоб они СМС отправляли за команду Мальты. За каждое СМС по баксу.
Лол 😅 Я ж говорил — чем южнее и восточнее, тем более изобретательные подходы к соревнованию