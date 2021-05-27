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Новости
Ольга Щербинина

Макрон признал роль Франции в геноциде в Руанде в 1994 году Статьи редакции

При этом президент отрицает непосредственное участие страны в убийствах тутси.

19 19 комментариев
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Фото AFP

Эммануэль Макрон выступил с речью у мемориала в столице Руанды Кигали, пишет Le Monde. Он подчеркнул, что Франция не была соучастницей геноцида в стране в 1994 году, но попросил прощения у её жителей, заявив, что Франция не слушала тех, кто предупреждал о возможном развитии событий.

«Франция не была сообщницей. Пролитая кровь не коснулась ни её оружия, ни рук её солдат. Но у Франции есть роль, история и политическая ответственность в Руанде. Она обязана посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды. Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида», — заявил Макрон.

Визит Макрона в Руанду последовал за публикацией в марте официального французского отчёта. В нём говорилось, что тогдашнее правительство страны несёт «серьёзную и всеобъемлющую» ответственность за события, которые привели к геноциду народа тутси, проводившемуся властями Руанды. В документе также подчеркнули, что соучастницей геноцида Францию назвать нельзя.

После публикации доклада президент Руанды Поль Кагаме сказал, что руандийцы не могут забыть, но, возможно, могут простить Францию за её роль в этих событиях.

В 1990 году в Руанде началась гражданская война между действующим правительством и повстанцами, Франция выступила на стороне правительства. Она поставляла оружие, технику и финансовую помощь. В 1993 году правительство и повстанцы договорились о перемирии, но радикально настроенные хуту оказались этим недовольны.

В апреле 1994 года после убийства президента Руанды военные из его окружения захватили власть и объявили о необходимости истребить всех тутси. Геноцид продолжался больше трёх месяцев, по разным оценкам его жертвами стали от 500 тысяч до миллиона человек.

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Франция при этом практически никак не вмешивалась в происходящее. Она получила мандат ООН и создала гуманитарную зону для беженцев только в середине июня, при этом не предусмотрела гуманитарные коридоры из-за чего многие погибли, так и не добравшись туда.

#новости #франция #макрон #африка

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Возрастной щит

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Наворотили бельгийцы, а крайними остались французы.
¯\_(ツ)_/¯
Завтра обвинит своих граждан в существовании человеческих зоопарков? Это типа такой картбланш себе на добродетель?

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Иван Иванович

Возрастной
3

Куколдизм

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Владимир Филатов

Возрастной
1

Своих граждан-мусульман

Ответить

Дмитрий Орлов

–8

Сообщение удалено

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
3

жаль, порвался

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

Я ни в чем не виноват

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
3

теперь мой коммент выглядит даже смешнее

Ответить

Дмитрий Орлов

Владимир
1

Товарищ Сталин произошла чудовищная ошибка

Ответить

Корнелий Шнапс

–4

унизился...а вот Эрдоган - кремень мужик, ничего не признает, нацлидер, не то что эта тряпка улиткоед

Ответить

Эпапа

Корнелий
1

ну Эрдоган реально сильный лидер

Ответить

Bad Mother Fucker

Эпапа
1

политик, лидер и боец!

Ответить

Корнелий Шнапс

Корнелий
0

не буду уже писать про сарказм - дам всем возможность выплеснуть негатив

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Artem 88

Корнелий
3

Но ты же написал про сарказм

Ответить

Корнелий Шнапс

Artem
1

блэт

Ответить

Алюминиевый жар

Корнелий
1

Зачем Эрдогану 0 голосов этнических армян на выборах?

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AUBE

Корнелий
0

доведет тебя шнапс до цугундера

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С H А P Р i Е

Корнелий
0

А Лукашенко... Даже не начинайте!

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Владимир Филатов

0

Красавчик! Только настоящие мужчины способны на такое.

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С H А P Р i Е

0
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