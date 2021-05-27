При этом президент отрицает непосредственное участие страны в убийствах тутси.

783 просмотров

Фото AFP

Эммануэль Макрон выступил с речью у мемориала в столице Руанды Кигали, пишет Le Monde. Он подчеркнул, что Франция не была соучастницей геноцида в стране в 1994 году, но попросил прощения у её жителей, заявив, что Франция не слушала тех, кто предупреждал о возможном развитии событий.

«Франция не была сообщницей. Пролитая кровь не коснулась ни её оружия, ни рук её солдат. Но у Франции есть роль, история и политическая ответственность в Руанде. Она обязана посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды. Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида», — заявил Макрон.

Визит Макрона в Руанду последовал за публикацией в марте официального французского отчёта. В нём говорилось, что тогдашнее правительство страны несёт «серьёзную и всеобъемлющую» ответственность за события, которые привели к геноциду народа тутси, проводившемуся властями Руанды. В документе также подчеркнули, что соучастницей геноцида Францию назвать нельзя.

После публикации доклада президент Руанды Поль Кагаме сказал, что руандийцы не могут забыть, но, возможно, могут простить Францию за её роль в этих событиях.

В 1990 году в Руанде началась гражданская война между действующим правительством и повстанцами, Франция выступила на стороне правительства. Она поставляла оружие, технику и финансовую помощь. В 1993 году правительство и повстанцы договорились о перемирии, но радикально настроенные хуту оказались этим недовольны.

В апреле 1994 года после убийства президента Руанды военные из его окружения захватили власть и объявили о необходимости истребить всех тутси. Геноцид продолжался больше трёх месяцев, по разным оценкам его жертвами стали от 500 тысяч до миллиона человек.