Для этого предлагают посмотреть успокаивающее видео.

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Будки AmaZen или Mindful Practice Room — часть программы WorkingWell, о которой Amazon объявила в мае, пишет Vice.

WorkingWell — это программа поддержки умственной и физической активности, оздоровительных упражнений и здорового питания. Она предназначена, чтобы помочь работникам «зарядиться энергией».

В будке есть растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер — на нём можно включить инструкции для медитации или успокаивающее видео. «С помощью Amazen я хотела создать тихое пространство, где люди могли бы сосредоточиться на своём психологическом и эмоциональном здоровье», — рассказала Лейла Браун, которая изобрела эту будку.

В 2018 году Amazon запустил программу Veritas, чтобы убедить общественность в том, что компания отлично относится к своим складским работникам. Она создала специальные аккаунты в твиттере для небольшой группы сотрудников, известных как «Amazon FC Ambassadors», которые в течение оплачиваемых часов писали о том, как сильно любят свою работу.

Такие аккаунты использовались в 2018 и 2019 годах, когда компанию публично критиковали. Некоторых из них позже удалили, другим — поменяли имена. Вскоре после этого Amazon приостановил программу.