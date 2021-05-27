Amazon представил «будки для медитаций» — в них сотрудники компании могут «перезарядить свою внутреннюю батарею» Статьи редакции
Для этого предлагают посмотреть успокаивающее видео.
Будки AmaZen или Mindful Practice Room — часть программы WorkingWell, о которой Amazon объявила в мае, пишет Vice.
WorkingWell — это программа поддержки умственной и физической активности, оздоровительных упражнений и здорового питания. Она предназначена, чтобы помочь работникам «зарядиться энергией».
В будке есть растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер — на нём можно включить инструкции для медитации или успокаивающее видео. «С помощью Amazen я хотела создать тихое пространство, где люди могли бы сосредоточиться на своём психологическом и эмоциональном здоровье», — рассказала Лейла Браун, которая изобрела эту будку.
В 2018 году Amazon запустил программу Veritas, чтобы убедить общественность в том, что компания отлично относится к своим складским работникам. Она создала специальные аккаунты в твиттере для небольшой группы сотрудников, известных как «Amazon FC Ambassadors», которые в течение оплачиваемых часов писали о том, как сильно любят свою работу.
Такие аккаунты использовались в 2018 и 2019 годах, когда компанию публично критиковали. Некоторых из них позже удалили, другим — поменяли имена. Вскоре после этого Amazon приостановил программу.
В 2021 году компанию снова раскритиковали за «бесчеловечные» условия работы: сотрудники жаловались на переработки, и рассказывали, что им необходимо ежедневно мочиться в бутылки с водой, чтобы не опоздать с доставкой. Amazon также обвиняли в слежке и создании препятствий при формировании профсоюзов. В марте в твиттере обнаружили подозрительный наплыв аккаунтов, выдающих себя за сотрудников Amazon. Профили с похожими никнеймами восхваляли условия работы в компании и отговаривали остальных от создания профсоюзов.
Разумный Кирилл
Ну ты подготовилась, получается
Добрый вечер. На дтф сделали подсайты для репостов, тут сделали, на виси мб тоже есть. Нас готовят к слиянию ;)))))00
Довольный череп
это подпадает под статью про использование должностных полномочий в крыстных целях?)
Шутки про будки самоубийств через 3..2..1..
Медитация это дрочка, что ле
Я бы помедитировал
Перезарядить батарею – это вылить мочу из бутылки?
Зачем заниматься улучшением рабочих процессов, чтобы сотрудники не перерабатывали и не находились в постоянном стрессе, если можно придумать костыли в виде таких будок
Зачем создавать нормальные рабочие условия, когда можно просто создать видимость нормальных рабочих условий?
Представилось описание вакансии от Amazon:
Требования:
— опыт коммерческой разработки в команде от 4 лет;
— экспертные знания ES6/7, TypeScript;
— понимание REST;
— понимание CI, Docker;
— умение пользоваться Git, GitFlow;
— React, Vue, GQL;
— инициативность, умение брать ответственность на себя, работа на результат, критическое мышление.
Что мы предлагаем:
В будке есть растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер
инициативность, умение брать ответственность на себя, работа на результат, критическое мышление.
звучит как прямой запрет на работу для сжв-кодеров.
У нас еще в 90х покруче будки изобрели
необходимо ежедневно мочиться в бутылки с водой, чтобы не опоздать с доставкой
необходимо ежедневно мочиться в бутылки с водой
необходимо ежедневно мочиться
Амазон это компания, где нанимают программистов, чтобы их уволить в течение года. Их топ менеджмент требует, чтобы менеджеры регулярно увольняли 6% сотрудников из команд. Если не выполняешь квоту, то в следующий раз должен уволить в два раза больше.
Чтобы не терять коллег из команды менеджеры нанимают новых программистов, которых тут же пускают под нож.
Кто-то на Блайнде писал, что им дают 10 оплачиваемых отпусков в год, но куча программистов боится их брать, потому что их могут поставить на PIP план. Что по сути значит ты на грани увольнения и что блокирует твой прогресс и не дает возможности сменить команды. Если ты не в хороших отношениях с твоим менеджером - скорее всего тебе хана.
Ну и в целом в инете куча охренительных историй оттуда)
Будки для суицида когда?
А еще чтобы прямо там можно было подписать контракт на продажу органов, все деньги от которой пойдут семье (-10% налога Amazon за использование кабинки, конечно).