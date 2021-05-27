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Новости
Новости vc.ru

Amazon представил «будки для медитаций» — в них сотрудники компании могут «перезарядить свою внутреннюю батарею» Статьи редакции

Для этого предлагают посмотреть успокаивающее видео.

54 54 комментария
1754 просмотров

Будки AmaZen или Mindful Practice Room — часть программы WorkingWell, о которой Amazon объявила в мае, пишет Vice.

WorkingWell — это программа поддержки умственной и физической активности, оздоровительных упражнений и здорового питания. Она предназначена, чтобы помочь работникам «зарядиться энергией».

В будке есть растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер — на нём можно включить инструкции для медитации или успокаивающее видео. «С помощью Amazen я хотела создать тихое пространство, где люди могли бы сосредоточиться на своём психологическом и эмоциональном здоровье», — рассказала Лейла Браун, которая изобрела эту будку.

В 2018 году Amazon запустил программу Veritas, чтобы убедить общественность в том, что компания отлично относится к своим складским работникам. Она создала специальные аккаунты в твиттере для небольшой группы сотрудников, известных как «Amazon FC Ambassadors», которые в течение оплачиваемых часов писали о том, как сильно любят свою работу.

Такие аккаунты использовались в 2018 и 2019 годах, когда компанию публично критиковали. Некоторых из них позже удалили, другим — поменяли имена. Вскоре после этого Amazon приостановил программу.

В 2021 году компанию снова раскритиковали за «бесчеловечные» условия работы: сотрудники жаловались на переработки, и рассказывали, что им необходимо ежедневно мочиться в бутылки с водой, чтобы не опоздать с доставкой. Amazon также обвиняли в слежке и создании препятствий при формировании профсоюзов. В марте в твиттере обнаружили подозрительный наплыв аккаунтов, выдающих себя за сотрудников Amazon. Профили с похожими никнеймами восхваляли условия работы в компании и отговаривали остальных от создания профсоюзов.

#новости #amazon

54 54 комментария
14
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54 комментария
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Ольга Щербинина

71
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Разумный Кирилл

Ольга
8

Ну ты подготовилась, получается

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solawind

Разумный
2

Она небось и статью до своего комментария не публиковала.
Вообще давно тут репосты с vc появилсь? Давайте и с дтф тащите всю хуйню сюда, почему нет, нам тут похуй под чем в комментах сраться

Ответить

Роман Новиков

solawind
5

Добрый вечер. На дтф сделали подсайты для репостов, тут сделали, на виси мб тоже есть. Нас готовят к слиянию ;)))))00

Ответить

solawind

Роман
3

Закупайте домен Dtj.ru

Ответить

Роман Новиков

solawind
1

dtv же

Ответить

Ольга Щербинина

Разумный
1

конечно

Ответить

Роман Новиков

Ольга
1

Ждём

Ответить

Bkmz Иванов

Ольга
0

Остальные комментарии излишни

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Artyom Sidorov

Ольга
0

У каждого из редакции бывает своя минута славы

Ответить

Довольный череп

Ольга
0

это подпадает под статью про использование должностных полномочий в крыстных целях?)

Ответить

Dr.Bezega

Ольга
0

В ней ты оскорбляешь Кадырова

Ответить

Алексей Иванов

21

перезарядить свою внутреннюю батарею

Ответить

solawind

6

Шутки про будки самоубийств через 3..2..1..

Ответить

solawind

solawind
7

пока пост набирал уже запостили

Ответить

С H А P Р i Е

6

Медитация это дрочка, что ле

Ответить

С H А P Р i Е

С
4

Я бы помедитировал

Ответить

Разумный Кирилл

С
8
Ответить

Разумный Кирилл

С
3

Да

Ответить

Человеческий браслет

С
0

Как говорится: спасибо, подр... Помедитировал)

Ответить

Kaspar Hauser

7

Перезарядить батарею – это вылить мочу из бутылки?

Ответить

Rond

Kaspar
0

Вылил мочи, набрал воды, готов ко второй смене

Ответить

Статистический Слава

5

А внутри ролики с рекламой амазона о том как хорошо работать в большой корпорации и как улучшить свою эффективность

Ответить

Sam Lowry

Статистический
1
Ответить

Подозрительный Кот

Sam
0
Ответить

taraskiy lotots

4
Ответить

Oh Kate

4

Зачем заниматься улучшением рабочих процессов, чтобы сотрудники не перерабатывали и не находились в постоянном стрессе, если можно придумать костыли в виде таких будок  

Ответить

Alexander the Nth

3

Зачем создавать нормальные рабочие условия, когда можно просто создать видимость нормальных рабочих условий?

Ответить

Евгений Мартынов

1

Представилось описание вакансии от Amazon:

Требования:
— опыт коммерческой разработки в команде от 4 лет;
— экспертные знания ES6/7, TypeScript;
— понимание REST;
— понимание CI, Docker;
— умение пользоваться Git, GitFlow;
— React, Vue, GQL;
— инициативность, умение брать ответственность на себя, работа на результат, критическое мышление.

Что мы предлагаем:
В будке есть растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер

Ответить

Mezzo Deesa

Евгений
4

 инициативность, умение брать ответственность на себя, работа на результат, критическое мышление.

звучит как прямой запрет на работу для сжв-кодеров.

Ответить

Алексей Нахальный

2

У нас еще в 90х покруче будки изобрели 

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
0

Будка тж

Ответить

некипишуй

1

батарею, ага

Ответить

Человеческий браслет

1

Пост про Domestos - будки чуть ниже в ленте.

Ответить

Человеческий браслет

1

Наша будка - ваше расслабление!

Ответить

ну и в чем он не прав

1

необходимо ежедневно мочиться в бутылки с водой, чтобы не опоздать с доставкой

Ответить

ну и в чем он не прав

ну
0

необходимо ежедневно мочиться в бутылки с водой

Ответить

ну и в чем он не прав

ну
0

необходимо ежедневно мочиться

Ответить

ну и в чем он

ну
0

необходимо ежедневно

Ответить

ну и в чем он

ну
0

необходимо

Ответить

Александр Корнеев

1

Бутылка пластиковая прилагается, надеюсь?

Ответить

Dmitry Smirnoff

1

Это для тех работников, которые гроши на складах получают?

Ответить

Озабоченный Паша

1

почему ещё никто не пошутил, что туда можно насрать?

Ответить

Andre Macareno

1

Лучше бы кровать поставили

Ответить

Kir Kirsky

1

Ты был в будке на 15 сек дольше норматива, уволен

Ответить

Кубардак Нургушаметов

1

Будка для медитации, да как же.

Ответить

Georgi Yudin

1

Амазон это компания, где нанимают программистов, чтобы их уволить в течение года. Их топ менеджмент требует, чтобы менеджеры регулярно увольняли 6% сотрудников из команд. Если не выполняешь квоту, то в следующий раз должен уволить в два раза больше.
Чтобы не терять коллег из команды менеджеры нанимают новых программистов, которых тут же пускают под нож.

Кто-то на Блайнде писал, что им дают 10 оплачиваемых отпусков в год, но куча программистов боится их брать, потому что их могут поставить на PIP план. Что по сути значит ты на грани увольнения и что блокирует твой прогресс и не дает возможности сменить команды. Если ты не в хороших отношениях с твоим менеджером - скорее всего тебе хана.

Ну и в целом в инете куча охренительных историй оттуда)

Ответить

Благородный волк

Georgi
0

Походу это работает

Ответить

Екатерина Кузнецова

1

А может просто улучшить условия труда? Да не, бред какой-то

Ответить

Роман Олегович

0

Жоска они людей выжимают

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Вот оно - настоящее лицо капитализма.:(

Ответить

Удобный браслет

0

там хотя бы квадратный метр есть?

Ответить

Нижний интернет

0

Будки для суицида когда?

А еще чтобы прямо там можно было подписать контракт на продажу органов, все деньги от которой пойдут семье (-10% налога Amazon за использование кабинки, конечно).

Ответить

Подозрительный Кот

0

когда же они преложат жить в этих будках?

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