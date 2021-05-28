На этой должности он сменил своего отца Хафеза Асада.

Reuters

Соперники действующего главы государства Махмуд Мараи и Абдулла Саллум Абдулла набрали по 3,3 и 1,5% голосов соответственно, сообщает Sana.

За Асада проголосовали 13,5 миллионов человек. Всего в выборах участвовали 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78%, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

Тысячи сирийцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Башара Асада, сообщает агентство. На посту президента он сменил своего отца Хазефа Асада, который руководил страной с 1971 года по 2000 год.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль раскритиковал выборы. Он заявил, что они не соответствовали критериям демократического голосования и не способствовали урегулированию конфликта в стране. Главы МИД США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в совместном заявлении отметили, что не считают голосование в Сирии честным и свободным.