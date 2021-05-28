«Коммерсантъ»: закрытие международных маркетплейсов в даркнете спровоцировало рост «Гидры» Статьи редакции
Общий объём транзакций, проходящих через «Гидру», в 2020 году составил почти 1,4 миллиарда долларов.
- В 2016 году он был на уровне 9,3 миллиона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование американских компаний Chainalysis и Flashpoint;
- В основном транзакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте. С 2018 года для вывода денег продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney», говорится в исследовании. В «ЮMoney» «Ъ» заверили, что не работают с «Гидрой», в Qiwi не ответили;
- По данным «Интернет Розыска», оборот «Гидры» может приближаться к 2 миллиардам долларов, так как в исследовании указан только объём транзакций, подсчитанный на основе тех кошельков, которые находятся в базе Chainalysis;
- По мнению аналитиков, рост «Гидры» связан с давлением на другие киберпреступные площадки, например RAMP, Joker’s Stash, Verified и Maza. Эксперты Chainalysis и Flashpoint считают, что «Гидра» может занять их место;
- «Гидра» до сих пор ускользала от контроля силовиков и проблем с конкурентами, подчеркивают аналитики. Он называют площадку «устойчивой к колебаниям геополитики и усилиям правоохранительных органов»;
- Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками. В Роскомнадзоре и ФСБ не ответили на запрос «Ъ»;
- Глава «Интернет Розыска» Игорь Бедеров сказал газете, что «Гидра» «кажется бессмертной, но в реальности под неё просто никто пока серьёзно не копал». По его словам, для ликвидации ресурса можно было бы применить DDoS-атаки — именно так были закрыты нелегальные маркетплейсы Dream Market, Empire Market, Nightmare Market и форум Dread.
Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками. В Роскомнадзоре и ФСБ не ответили на запрос «Ъ»;
Интересно как звучал запрос к ФСБ и Роскомнадзору?
"А вы случаем с Гидрой не сотрудничаете?"
Статистический будильник
и они не ответили
не ответили на запрос «Ъ»
интересно, а ТЖ добился бы ответа?
В 2020 году Маркетплейс "Гидра" стал официальным поставщиком администрации Президента, отметил представитель Роскомнадзора.
Рост гидры не связан с силкроадом и прочими зарубежными маркетплейсами - у них совершенно разная аудитория и принцип работы. На гидре в основном закладки, а за рубежом почтовые рассылки.
Просто объём наркорынка растёт во всем мире и гидра не исключение. Плюс к тому привлекает широкий ассортимент, разумные цены, возможность арбитража, скидки и купоны от магазинов. Грамотная маркетинговая и рекламная стратегия Гидры - залог успеха.
на правах рекламы.
Ссылки не нашел...
разумные цены, возможность арбитража
сомнительные пункты
Для тех, кто ещё сомневается дарим скидку 5%на первую покупку в любом магазине по промокоду adddict111
А скоро будет введена реферальная система как на Айхербе и каждый клиент будет получать бонусные хайбаллы на свой счёт.
На ютубе независимым каналам банят видео по запросу РКН за одно лишь слово "Гидра" в контексте наркотиков. Тем временем подментованые госсми: НУ КАРОЧЕ ЕСТЬ ТАКОЙ МАРКЕТПЛЕЙС В ТОРЕ С НАРКОТОЙ ГИДРА НАЗЫВАЕТСЯ. РАСТЁТ ЖЁСТКО
Как купить акции гидры в лонг??
Почему русские терпят то, что кто-то в силовых ведомствах крышует интернет-наркокартель гидра?????
Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками.
Ну потому что это это так и есть. Там абсолютно не анонимные способы платёжек, да и наши российские платёжки тоже не внушают доверия. Многие платформы уже давно закрыли за куда меньшие проступки.
Скорее всего на мелкие закупки для себя, там всем плевать, если не показательное конечно. Но вот крупных вполне могут отлавливать. Не удивлюсь, если силовики ещё и своими запасами делятся для поимки/
Статистический будильник
да и в целом удобно потом палки клепать. открыл базу с транзацкиями, select limit 1 from hydra.narics; и готово
А смысл платить анонимно, если покупаешь грамм? Вот люди и переводят со своих киви кошельков или карт. Для более серьезных операций есть всякие биткоин-миксеры.
А крупных отлавливают, когда спалят оптовика и он сдаст места своих оптовых кладов. Просто ждут, когда за кладом прийдут покупатели.
По его словам, для ликвидации ресурса можно было бы применить DDoS-атаки
У них что, нет капчи?
У них с недавних пор жёсткий фильтр на автоматизированные запросы, раньше можно было миллионами страницы парсить, а теперь отлетаешь в бан от тысячи. Как раз из-за дудоса
Сам не заходил. Боюсь посадют
Комментарий удален
Есть даже две. Их ддосят, а они крепчают.
У некоторых шопов есть вообще свои адреса, которые без Тора работают, грубо говоря трёхглавая с одним магазином.
Да есть и такие и ещё много мошеннических сайтов мимикрирующих под известные шопы или саму гидру.
И почему-то скромно умалчивают про телеграмм, а именно там рынок растёт в геометрической прогрессии.
Мошеннических да, но так кто знает, на нормальной трёхглавой у магазинов прямо в названиях адреса, уж точно не ошибёшься, плюс данные для входа / двухфакторная все оттуда.
Надеюсь за капчу рофл 🙌а так способ действительно рабочий, если захотят.
Вот был крутой репортаж в 3х частях, там и про силовиков, и про трехглавую и про пушечное мясо.
Оборот Гидры приближается к 2 миллиардам $
Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками.
Противоречивые заявления. Это обычный бизнес который продаётся и покупается. Там есть всех мастей персонажи.
Отлично, желаю успешного выхода на международный рынок! 👍
Хотя наверное после этого ими займётся какое-нибудь ФБР и их таки прикроют
Эпидемия наркопотребления это проваленная наркополитика. Когда Голунова крепили, то была возможность соскочить, смягчить ответственность для потребителей и по настоящему начать работать. Везде ведь как? Накрыли лабораторию если, или импортера крупного, то шум в прессе все герои, всем медали и почёт. А у нас если накрыли такое, то у ментов проблемы сразу, типа плохо работаете. Вот и проспали пиздец пока заметали мусор под ковер и бегали за школьниками по лесам и подъездам. Трудно или даже невозможно будет теперь бороться - 1.5 ярда us это масштабный, могущественный теневой синдикат, мощнее большинства силовых стуктур. Аревуар кароч.
Какая гидра, ребята. Вы посмотрите во что превратился рома жёлудь..