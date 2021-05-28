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Ольга Щербинина

«Коммерсантъ»: закрытие международных маркетплейсов в даркнете спровоцировало рост «Гидры» Статьи редакции

Общий объём транзакций, проходящих через «Гидру», в 2020 году составил почти 1,4 миллиарда долларов.

  • В 2016 году он был на уровне 9,3 миллиона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование американских компаний Chainalysis и Flashpoint;
  • В основном транзакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте. С 2018 года для вывода денег продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney», говорится в исследовании. В «ЮMoney» «Ъ» заверили, что не работают с «Гидрой», в Qiwi не ответили;
  • По данным «Интернет Розыска», оборот «Гидры» может приближаться к 2 миллиардам долларов, так как в исследовании указан только объём транзакций, подсчитанный на основе тех кошельков, которые находятся в базе Chainalysis;
  • По мнению аналитиков, рост «Гидры» связан с давлением на другие киберпреступные площадки, например RAMP, Joker’s Stash, Verified и Maza. Эксперты Chainalysis и Flashpoint считают, что «Гидра» может занять их место;
  • «Гидра» до сих пор ускользала от контроля силовиков и проблем с конкурентами, подчеркивают аналитики. Он называют площадку «устойчивой к колебаниям геополитики и усилиям правоохранительных органов»;
  • Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками. В Роскомнадзоре и ФСБ не ответили на запрос «Ъ»;
  • Глава «Интернет Розыска» Игорь Бедеров сказал газете, что «Гидра» «кажется бессмертной, но в реальности под неё просто никто пока серьёзно не копал». По его словам, для ликвидации ресурса можно было бы применить DDoS-атаки — именно так были закрыты нелегальные маркетплейсы Dream Market, Empire Market, Nightmare Market и форум Dread.

#новости #даркнет #гидра

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48 48 комментариев
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Миша Копейкин

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 Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками. В Роскомнадзоре и ФСБ не ответили на запрос «Ъ»;

Интересно как звучал запрос к ФСБ и Роскомнадзору?
"А вы случаем с Гидрой не сотрудничаете?"

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Статистический будильник

Миша
6

и они не ответили

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NavaGava

Статистический
4

Молчание знак согласия

Ответить

С H А P Р i Е

Миша
0

не ответили на запрос «Ъ»

интересно, а ТЖ добился бы ответа?

Ответить

Andrew Muralov

С
7

В 2020 году Маркетплейс "Гидра" стал официальным поставщиком администрации Президента, отметил представитель Роскомнадзора.

Ответить

Andrew Muralov

11

Рост гидры не связан с силкроадом и прочими зарубежными маркетплейсами - у них совершенно разная аудитория и принцип работы. На гидре в основном закладки, а за рубежом почтовые рассылки. 
Просто объём наркорынка растёт во всем мире и гидра не исключение. Плюс к тому привлекает широкий ассортимент, разумные цены, возможность арбитража, скидки и купоны от магазинов. Грамотная маркетинговая и рекламная стратегия Гидры - залог успеха.
на правах рекламы.

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Закомплексованная Душа

Andrew
0

Ссылки не нашел...

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Andrew Muralov

Закомплексованн…
4

https://www.gidromarket.ru/

Ответить

Доступный якорь

Закомплексованн…
1

На годнонтабе есть

Ответить

Roma Dmitriev

Andrew
1

разумные цены, возможность арбитража

сомнительные пункты

Ответить

Andrew Muralov

Roma
0

Для тех, кто ещё сомневается дарим скидку 5%на первую покупку в любом магазине по промокоду adddict111
А скоро будет введена реферальная система как на Айхербе и каждый клиент будет получать бонусные хайбаллы на свой счёт.

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Имя И Фамилия

10

На ютубе независимым каналам банят видео по запросу РКН за одно лишь слово "Гидра" в контексте наркотиков. Тем временем подментованые госсми: НУ КАРОЧЕ ЕСТЬ ТАКОЙ МАРКЕТПЛЕЙС В ТОРЕ С НАРКОТОЙ ГИДРА НАЗЫВАЕТСЯ. РАСТЁТ ЖЁСТКО

Ответить

Ilya Grigöryev

Имя
1

не только госсми ;)

Ответить

Elian Kavinsky

Имя
0

Как купить акции гидры в лонг??

Ответить

Andrew Muralov

Elian
0

Купите там готовый магазин и получайте стабильный доход.

Ответить

Имя И Фамилия

Elian
0

Пойти работать в наркоконтроль:)

Ответить

Миша Копейкин

5

Чтобы победить Гидру надо призвать Геракла

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Почему русские терпят то, что кто-то в силовых ведомствах крышует интернет-наркокартель гидра?????

Ответить

God Damn

Дмитрий
13

На редкость охуенно качественный продукт. Зачем его сносить

Ответить

Управляющий лолипоп

Дмитрий
1

потому что могут
РА СИ Я

Ответить

Андрей Охапкин

Дмитрий
0

Потому что пользуются его услугами

Ответить

Популярный Илья

Дмитрий
0

Ведомство какой страны не крышует наркобизнес?

Ответить

С H А P Р i Е

4

hail hydra

Ответить

Глупый томагавк_два

2

Импортозамещение.

Ответить

Лысина Арика

0

Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками.

Ну потому что это это так и есть. Там абсолютно не анонимные способы платёжек, да и наши российские платёжки тоже не внушают доверия. Многие платформы уже давно закрыли за куда меньшие проступки. 
Скорее всего на мелкие закупки для себя, там всем плевать, если не показательное конечно. Но вот крупных вполне могут отлавливать. Не удивлюсь, если силовики ещё и своими запасами делятся для поимки/ 

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Статистический будильник

Лысина
4

да и в целом удобно потом палки клепать. открыл базу с транзацкиями, select limit 1 from hydra.narics; и готово

Ответить

Andrew Muralov

Лысина
1

А смысл платить анонимно, если покупаешь грамм? Вот люди и переводят со своих киви кошельков или карт. Для более серьезных операций есть всякие биткоин-миксеры.
А крупных отлавливают, когда спалят оптовика и он сдаст места своих оптовых кладов. Просто ждут, когда за кладом прийдут покупатели.

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Alex Blake

0

 По его словам, для ликвидации ресурса можно было бы применить DDoS-атаки

У них что, нет капчи?

Ответить

Имя И Фамилия

Alex
1

У них с недавних пор жёсткий фильтр на автоматизированные запросы, раньше можно было миллионами страницы парсить, а теперь отлетаешь в бан от тысячи. Как раз из-за дудоса

Ответить

azbr

Alex
1

есть капча на входе )

Ответить

Alex Blake

Alex
0

Сам не заходил. Боюсь посадют

Ответить

Комментарий удален

Andrew Muralov

Alex
0

Есть даже две. Их ддосят, а они крепчают.

Ответить

Доступный якорь

Andrew
0

У некоторых шопов есть вообще свои адреса, которые без Тора работают, грубо говоря трёхглавая с одним магазином.

Ответить

Andrew Muralov

Доступн…
1

Да есть и такие и ещё много мошеннических сайтов мимикрирующих под известные шопы или саму гидру.
И почему-то скромно умалчивают про телеграмм, а именно там рынок растёт в геометрической прогрессии.

Ответить

Доступный якорь

Andrew
0

Мошеннических да, но так кто знает, на нормальной трёхглавой у магазинов прямо в названиях адреса, уж точно не ошибёшься, плюс данные для входа / двухфакторная все оттуда.

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

Alex
0

Надеюсь за капчу рофл 🙌а так способ действительно рабочий, если захотят.

Ответить

Доступный якорь

Alex
0

Есть

Ответить

Доступный якорь

0

Вот был крутой репортаж в 3х частях, там и про силовиков, и про трехглавую и про пушечное мясо.

Россия под наркотиками
Россию накрыла настоящая наркотическая чума, и этот темный мир существует буквально в двух шагах…
darknark.lenta.ru
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Рыночный спрей

Доступный
1

Есть мнение, что гидра купила ленту и все эти репортажи сделаны ради рекламы гидры.

Ответить

Доступный якорь

Рыночный
0

Вот мне тоже об этом говорили, с учетом их вкладов многомиллионных в рекламу, вообще не удивлён буду

Ответить

#realfiddy

0

Оборот Гидры приближается к 2 миллиардам $

Некоторые специалисты считают, что «Гидра» сотрудничает с силовиками. 

Противоречивые заявления. Это обычный бизнес который продаётся и покупается. Там есть всех мастей персонажи. 

Ответить

Андрей Охапкин

0

Отлично, желаю успешного выхода на международный рынок! 👍
Хотя наверное после этого ими займётся какое-нибудь ФБР и их таки прикроют

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Сергей Сергеич

0

Есть только одна Гидра, а это жалкое подобие

Ответить

Шило

0

Нормально отрекламировали. 

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Вольный холод

0

Эпидемия наркопотребления это проваленная наркополитика. Когда Голунова крепили, то была возможность соскочить, смягчить ответственность для потребителей и по настоящему начать работать. Везде ведь как? Накрыли лабораторию если, или импортера крупного, то шум в прессе все герои, всем медали и почёт. А у нас если накрыли такое, то у ментов проблемы сразу, типа плохо работаете. Вот и проспали пиздец пока заметали мусор под ковер и бегали за школьниками по лесам и подъездам. Трудно или даже невозможно будет теперь бороться - 1.5 ярда us это масштабный, могущественный теневой синдикат, мощнее большинства силовых стуктур. Аревуар кароч.

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сироп от щекотки

0

Какая гидра, ребята. Вы посмотрите во что превратился рома жёлудь..

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сироп
0
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Любовный единорожек88

–1
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