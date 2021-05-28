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Ольга Щербинина

На допросах мимику и жесты бывшего губернатора Хабаровского края проанализировали с помощью компьютерных программ Статьи редакции

Это убедило следствие в виновности Сергея Фургала.

Следственный комитет применил «новейшую методику» проверки достоверности показаний обвиняемого, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования.

  • Фургалу в течение трёх часов задали более полусотни вопросов. Ему дали возможность «в свободной форме» высказаться по сути уголовного дела и заявить о проблемах, которые волновали самого экс-губернатора;
  • Видеопротокол допроса проанализировали с помощью двух специальных программ, одна из которых распознавала изменения тембра голоса и скорости речи, а вторая — проявление эмоций на лице Фургала;
  • Эти программы — анализатор голоса Layered Voise Analysis, разработанная израильской компанией Nemesysco и FaceReader нидерландской фирмы Noldus Information Technology;
  • Интерпретировала результаты комиссия из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии;
  • Манеру общения Фургала эксперты классифицировали как «речевой шаблон выступления чиновника». Он использовал «эмфатические ударения и ораторские паузы», стараясь оказать «манипулятивное речевое воздействие на собеседников». При этом внимательно следил за их реакцией на свои слова;
  • Экспертам не понравилось отношение Сергея Фургала к обвинению, пишет газета. Он попытался «дискредитировать» претензии СКР, а на конкретные вопросы отвечал «рублеными схематическими фразами». Как отмечает комиссия, Фургал ни разу не произнёс фамилии жертв преступлений, путался в ответах, использовал междометия и повторы, чтобы уклониться от прямых ответов;
  • Ещё одним защитным механизмом обвиняемого, как следует из заключения, стали насмешки и сарказм;
  • Эксперты выявили несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков, которые, по их мнению, свидетельствуют о неискренности Фургала. Среди них были «глазодвигательный паттерн, предпринятый испытуемым с целью избежать устойчивого визуального контакта», а также «лимбическое бегство» от допроса — так эксперты назвали постоянные попытки Фургала сменить положение тела;
  • Эту терминологию заимствовали из научного труда «Системные показатели неискренности», автором которого является доцент Российского государственного торгово-экономического университета Марина Коноваленко;
  • Газета подчёркивает, что с методикой Коноваленко «согласны далеко не все её коллеги» и что она не признана рядом учёных из-за отсутствия достаточного количества экспериментальных подтверждений;
  • Адвокат Фургала сообщил, что материалы лингвистического исследования ему для ознакомления ещё не предоставляли. Описанную методику защитник назвал «опасным прецедентом» и «попыткой следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими чёткой научной базы». «С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам»,— считает он.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля 2020 года по делу об организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровске почти каждый день проходили акции в его поддержку, мэр Хабаровска называл их «незаконными». Наиболее масштабные шествия состоялись в июле и августе, ОМОН впервые разогнал протестующих 10 октября.

#новости #делофургала

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15 15 комментариев
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15 комментариев
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Вячеслав Андреев

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Да звали бы шамана сразу и астролога, чтоб наверняка

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alexferman

Вячеслав
4

Шаман в психушке щас

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Разноцветный будильник

Вячеслав
0

он так и сказал 
«С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам»,— считает он.

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Коровка говорит мууу

6
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Ложный яд

Коровка
0

пизда тебе 

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Коровка говорит мууу

Ложный
0

Извиняюсь

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Разноцветный будильник

3

Когда не хочешь ничего доказывать

Ответить

Разноцветный будильник

Разноцветный
3

или не можешь

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Alexander the Nth

1
You’ve Been Lied to About Lying
The conventional wisdom about how to spot a liar is all wrong.
www.theatlantic.com
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Потребительский пришелец

1

научно что пиздец

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Nick No

0

Прочесал нос — виновен, сам признал. Ебланы?

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Smaug The Terrible

0

Алгоритм вида:
while True: "Guilty!"
      

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Alex

0

Вот бы такой допрос всем чиновникам и прокурорам, в качестве профилактики так сказать

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С H А P Р i Е

0

Но ведь... Израиль, Нидерланды... А как же скрепные методы вроде набутыливания и ректального криптоанализа?

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Ложный яд

0

Даа, интересный прецедент конечно. 

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Егор - Егор

На допросах мимику и жесты…

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На допросах мимику и жесты…

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На допросах мимику и жесты…

Alexander Pestov

Twitter начал тестировать…

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