На допросах мимику и жесты бывшего губернатора Хабаровского края проанализировали с помощью компьютерных программ Статьи редакции
Это убедило следствие в виновности Сергея Фургала.
Следственный комитет применил «новейшую методику» проверки достоверности показаний обвиняемого, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования.
- Фургалу в течение трёх часов задали более полусотни вопросов. Ему дали возможность «в свободной форме» высказаться по сути уголовного дела и заявить о проблемах, которые волновали самого экс-губернатора;
- Видеопротокол допроса проанализировали с помощью двух специальных программ, одна из которых распознавала изменения тембра голоса и скорости речи, а вторая — проявление эмоций на лице Фургала;
- Эти программы — анализатор голоса Layered Voise Analysis, разработанная израильской компанией Nemesysco и FaceReader нидерландской фирмы Noldus Information Technology;
- Интерпретировала результаты комиссия из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии;
- Манеру общения Фургала эксперты классифицировали как «речевой шаблон выступления чиновника». Он использовал «эмфатические ударения и ораторские паузы», стараясь оказать «манипулятивное речевое воздействие на собеседников». При этом внимательно следил за их реакцией на свои слова;
- Экспертам не понравилось отношение Сергея Фургала к обвинению, пишет газета. Он попытался «дискредитировать» претензии СКР, а на конкретные вопросы отвечал «рублеными схематическими фразами». Как отмечает комиссия, Фургал ни разу не произнёс фамилии жертв преступлений, путался в ответах, использовал междометия и повторы, чтобы уклониться от прямых ответов;
- Ещё одним защитным механизмом обвиняемого, как следует из заключения, стали насмешки и сарказм;
- Эксперты выявили несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков, которые, по их мнению, свидетельствуют о неискренности Фургала. Среди них были «глазодвигательный паттерн, предпринятый испытуемым с целью избежать устойчивого визуального контакта», а также «лимбическое бегство» от допроса — так эксперты назвали постоянные попытки Фургала сменить положение тела;
- Эту терминологию заимствовали из научного труда «Системные показатели неискренности», автором которого является доцент Российского государственного торгово-экономического университета Марина Коноваленко;
- Газета подчёркивает, что с методикой Коноваленко «согласны далеко не все её коллеги» и что она не признана рядом учёных из-за отсутствия достаточного количества экспериментальных подтверждений;
- Адвокат Фургала сообщил, что материалы лингвистического исследования ему для ознакомления ещё не предоставляли. Описанную методику защитник назвал «опасным прецедентом» и «попыткой следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими чёткой научной базы». «С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам»,— считает он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля 2020 года по делу об организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровске почти каждый день проходили акции в его поддержку, мэр Хабаровска называл их «незаконными». Наиболее масштабные шествия состоялись в июле и августе, ОМОН впервые разогнал протестующих 10 октября.
Да звали бы шамана сразу и астролога, чтоб наверняка
Разноцветный будильник
он так и сказал
«С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам»,— считает он.
Вот бы такой допрос всем чиновникам и прокурорам, в качестве профилактики так сказать
Но ведь... Израиль, Нидерланды... А как же скрепные методы вроде набутыливания и ректального криптоанализа?