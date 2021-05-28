Литовский монетный двор перепутал литовский и латышский языки на памятных монетах Статьи редакции
С ошибкой отчеканили часть монет номиналом два евро.
Монеты предназначаются для биосферного заповедника Жувинтас, сообщает пресс-служба Банка Литвы.
На краях монеты вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) выгравирована надпись на латышском языке «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju).
На Литовском монетном дворе проводят внутреннее расследование. Там предприняли дополнительные меры контроля и профилактики. По предварительным данным, дефектные монеты составляют до 10% тиража. Литовский монетный двор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.
Монетка коллекционерам на радость
Пищевой микрофон
Да, коллекционеры обожают такие косяки, потому как хорошее вложение денег.
Две выдуманные страны
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