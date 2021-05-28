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Ольга Щербинина

Литовский монетный двор перепутал литовский и латышский языки на памятных монетах Статьи редакции

С ошибкой отчеканили часть монет номиналом два евро.

Монеты предназначаются для биосферного заповедника Жувинтас, сообщает пресс-служба Банка Литвы.

На краях монеты вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) выгравирована надпись на латышском языке «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju).

На Литовском монетном дворе проводят внутреннее расследование. Там предприняли дополнительные меры контроля и профилактики. По предварительным данным, дефектные монеты составляют до 10% тиража. Литовский монетный двор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

#новости #литва #латвия

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56 комментариев
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Max Diviani

12

Монетка коллекционерам на радость

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Пищевой микрофон

Max
0

Да, коллекционеры обожают такие косяки, потому как хорошее вложение денег. 

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Физический Макс

8

Даже сами литовцы путают Литву с Латвией

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Закомплексованная Душа

Физический
3

До сих пор не понимаю какая между ними разница

Ответить

Дмитрий Орлов

3

Две выдуманные страны

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Нейротоксик

Дмитрий
1

Если ты такой умный, то почему ты все еще на ТЖ?

Ответить

Иван Дмитриев

Нейротоксик
0

@Токсичный бот 

Ответить

Нейротоксик

Иван
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 99%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

Ответить

Токсичный бот

Нейротоксик
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 14%

Ответить

Иван Дмитриев

Токсичн…
0

@Нейротоксик 

Ответить

Нейротоксик

Токсичн…
0

Рот закрой

Ответить

Иван Дмитриев

Нейрото…
0

@Токсичный бот 

Ответить

Нейротоксик

Иван
0

Не зови это говно

Ответить

Токсичный бот

Нейрото…
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 59%

Ответить

Иван Дмитриев

Токсичн…
0

@Нейротоксик 

Ответить

Нейротоксик

Токсичн…
0

Тебя забыли спросить

Ответить

Иван Дмитриев

Нейрото…
0

@Токсичный бот 

Ответить

Нейротокси

Иван
0

Это херня не понимает иронии

Ответить

Токсичный бот

Нейрото…
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 7%

Ответить

Анальное

Токсичн…
0

@Нейротоксик 

Ответить

Нейротокси

Токсичн…
0

Тебе сколько лет?

Ответить

Анальное

Нейрото…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Иван

Нейрото…
0

@Нейротоксик 

Ответить

Иван

Иван
0

@Токсичный бот 

Ответить

Токсичный

Иван
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

Ответить

Нейроорлов

Нейрото…
0

Порвался, жаль

Ответить

Анальное

Нейроор…
0

@Нейротоксик 

Ответить

Нейроорлов

Анальное
0

Геюга

Ответить

Нейротокси

Нейроор…
0

Это что-то на инцельском?

Ответить

Иван

Нейрото…
0

@Токсичный бот 

Ответить

Нейротокси

Иван
0

Не зови это говно

Ответить

Иван

Нейрото…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Нейрото…
0

Двойные стандарты

Ответить

Иван

Иван
0

@Нейротоксик 

Ответить

Нейротокси

Иван
0

Ава говно (субъективно)

Ответить

Иван

Нейрото…
0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарап

Иван
0

ради прикола в этой х* и проект который

Ответить

Иван

Иван
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Иван
0

Травля

Ответить

Токсичный

Нейрото…
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

Ответить

Иван

Нейроор…
0

@Нейроцарапун 

Ответить

Нейроцарап

Иван
0

наборе текста?

Ответить

Иван

Нейроца…
0

@Токсичный бот 

Ответить

Токсичный

Нейроца…
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

Ответить

Иван

Токсичн…
0

@Нейротоксик 

Ответить

Нейротокси

Токсичн…
0

Напомни кто ты

Ответить

Нейроорлов

Иван
0

Разбань

Ответить

Дмитрий Орлов

Нейротоксик
0

Не пизди

Ответить

Анальное Сало

Дмитрий
0

@Нейротоксик 

Ответить

С H А P Р i Е

2

Да? А какая разница?

Ответить

Верный блик

1

*зрада по литовски*

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Иван Дмитриев

1
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Владимир Филатов

1
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Alex Kostin

0

Таак значит даже они сами путают друг друга)

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Andrew Muralov

0

Так пусть отвезут их тогда в Латвию. Или в Литву. 

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yh

0
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