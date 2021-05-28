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Новости
yannlll

Полицейские, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии Статьи редакции

Суд также взыскал с каждого по миллиону рублей.

77 77 комментариев
2014 просмотров
Бывшие полицейские Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев Фото Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд огласил приговор бывшим полицейским по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Согласно решению суда, они превысили должностные полномочия, сфальсифицировали доказательства и участвовали в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все фигуранты получили реальные сроки:

  • Игорь Ляховец — 12 лет колонии;

  • Акбар Сергалиев — 5 лет;

  • Роман Феофанов — 8 лет;

  • Максим Уметбаев — 8 лет;

  • Денис Коновалов — 5 лет.

Экс-начальника отдела наркоконтроля Игоря Ляховца признали организатором преступления. Он назвал выдвинутые против него обвинения «полётом фантазии». Денис Коновалов единственный признал вину и дал показания на своих бывших коллег, Уметбаев признал вину в превышении полномочий, остальные настаивали на невиновности.

Всех фигурантов суд лишил званий и права занимать должности в правоохранительных органах на несколько лет. Они также должны возместить Ивану Голунову по миллиону рублей за моральный вред.

Иван Голунов удовлетворён приговором экс-полицейским и считает его справедливым.

Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили и связал уголовное преследование со своим материалом о похоронном бизнесе. После начавшейся общественной кампании в его поддержку журналиста освободили — обвинения сняли из-за отсутствия доказательств.

В январе 2020 года против пятерых сотрудников полиции, задержавших Голунова, возбудили уголовное дело. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить показатели и продвинуться по службе. Обвинение просило для Игоря Ляховца 16 лет колонии, для Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева — по 12 лет. Денису Коновалову, который сотрудничал со следствием, запросили 7 лет.

#новости #делоголунова #право

77 77 комментариев
28
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77 комментариев
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Особенный якорь

24

Как однако история поворачивается – сначала пытаются засадить журналиста за изобличающую статью про кладбища, придумывают схему с наркотиками.
И вот проходит 2 года – полицейских за решетку, а Голунов теперь подпевает действующему режиму.
Вот вам и постирония

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Дмитрий Орлов

Особенный
3

ЗАКАЗЧИКИ НЕ НАЙДЕНЫ (с)

Ответить

Максим Шпилёв

Дмитрий
1

Всё найдено
По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить показатели и продвинуться по службе

Ответить

Дмитрий Орлов

Максим
0

Sooqa

Ответить

Ложный яд

Дмитрий
0

ПЕРЕГИБЫ НА МЕСТАХ

Ответить

Roma Schreibikus

Особенный
1

Голунов теперь подпевает действующему режиму.

я чет пропустил этот момент, куда смотреть?

Ответить

Доступный щит

Roma
1

Про митинг в свою поддержку, к. в итоге закончился массовыми задержаниями:
Это был первый момент, когда я зашел в интернет, увидел, что происходит марш. Я понял, что мне нужно оказаться там, сказать спасибо всем этим людям. У меня была эмоция выйти сказать всем спасибо

Но сам наш благодарный герой на этом митинге не появился
Это же был несанкционированный митинг...

Ответить

Доступный щит

Доступн…
3

В общем просто поступил некрасиво.
Многие люди наплевали на свою безопасность, чтобы поддержать его.

Ответить

Алексей Волосач

Roma
–10

Либералы опять своего разрукопожатили за то, что он здравые мысли высказывает, а не просто повесточку транслирует

Ответить

Уральский

Алексей
1

Он теперь им обязан, они за него в комментах воевали 

Ответить

Bad Mother

Алексей
0
Ответить

seri0us cat

Bad
1
Ответить

Дмитрий Орлов

Алексей
0

Какие здравые мысли???

Ответить

AZP

Roma
0

https://itsmycity.ru/2021-05-27/ivan-golunov-osvoem-ugolovnom-dele-porokah-zhurnalistskih-rassledovanij-isporah-snavalny

Иван Голунов — о своем уголовном деле, проблемах…
На этой неделе суд должен вынести приговор по уголовному делу полицейских, обвиняемых в подбросе…
itsmycity.ru
Ответить

Ложный яд

Особенный
1

обычная битва башен Кремля, сегодня победили одни, завтра другие 

Ответить

Ложный яд

Ложный
0

рубят лес щепки летят 

Ответить

Дмитрий Орлов

16

Голунов неблагодарная мразь, тварь и подсос кремля. 

Ответить

Ложный яд

Дмитрий
6

обычный российский журналист коих большинство 

Ответить

Популярный Илья

Ложный
2

@Вахтёр Если я отвечу атланту гифкой с бегущей 🐷, то получу бан?

Ответить

Ложный яд

Популяр…
4

Я уже о ней подумал, у тебя получилось

Ответить

KSA

Популяр…
0

С бегущей авоськой?

Ответить

AZP

Ложный
0

Дурналист

Ответить

Ложный яд

AZP
2

ЯМЫ ИВАН ГОЛУНОВ 

Ответить

Ложный яд

Ложный
1

Блин, неправильно, дело веь не в личности, а в самом факте подставы и нападении на журналиста 

Ответить

AZP

Ложный
0

Дело в том, что Иван, как потом оказалось - конченый мудак.
Поэтому его не жалко.

Ответить

Дмитрий

AZP
0

Почему мудак? Его хотели посадить подкинув наркотики вообще-то. 

Ответить

AZP

Дмитрий
0

Да, но он потом такую ахинею стал нести.

Ответить

ziggy

AZP
0

какую? Я не в курсе просто.

Ответить

AZP

ziggy
1

Вот вышло расследование Алексея Навального про «Новичок», и некоторые редакторы стали говорить, что вместо него это должны были сделать журналисты, это «просос». Но это расследование построено на покупке незаконной информации, которая стоила, по нашим прикидкам, около 10 млн рублей. Мне кажется это нечестным. Ты не можешь бороться с коррупцией, коррумпируя кого-то еще.

Иван Голунов — о своем уголовном деле, проблемах…
На этой неделе суд должен вынести приговор по уголовному делу полицейских, обвиняемых в подбросе…
itsmycity.ru
Ответить

Bad

AZP
0

то есть Иван Голунов - мудак, потому что говорит что-то, что тебе не нравится, я правильно тебя понял?

Ответить

Doktor

Bad
0

Тебе вспомнить как ты рвался по поводу Тесака штоле?)

Ответить

Bad

Doktor
0

а ты кто такой, напомни

Ответить

Doktor

Bad
1

Батя твой. 
Хотя нет, тогда бы я уже 20 лет назад как спился(

Ответить

Распростра

Bad
0

и именно поэтому его надо было посадить, ага

Ответить

AZP

Bad
0

Да.

Ответить

Bad

AZP
0

Ну и чем ты тогда от него отличаешься?

Ответить

AZP

Bad
0

Я тоже мудак.

Ответить

Bad

AZP
0

и почему нам должно быть интересно мнение мудака?

Ответить

AZP

Bad
0

Вы Николай второй?

Ответить

Bad

AZP
0

для тебя да

Ответить

AZP

Bad
0

да

Звезда.

Ответить

Ложный яд

AZP
0

но это ведь не значит что журналистам можно подкидывать наркоту, верно? 

Ответить

AZP

Ложный
0

Нет, одно не значит другое. Просто изначально было "своего парня вытащили, а дальше идите нахуй".
А теперь Иван на Навального прыгает за то, что тот расследует не так.

Ответить

Ложный яд

AZP
0

Важны ли ценности для журналиста? 

Ответить

AZP

Ложный
0

Традиционные?

Ответить

Pavel Vakhrushev

Дмитрий
3

@Вахтёр виктим блейминг

Ответить

KSA

Pavel
0

Вика блеит во время анального секса

Ответить

Bad Mother Fucker

Дмитрий
1

ты ахуел штоле

Ответить

Дмитрий Орлов

Bad
0

В чем Навальный не прав?

Ответить

Ложный яд

Дмитрий
3

Зачем Навальный вернулся в Россию? Я не понимаю

Ответить

Дмитрий Орлов

Ложный
0

Спасать страну

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
2
Ответить

Дмитрий Орлов

Rodion
0

Нужно потерпеть 

Ответить

Ложный яд

Дмитрий
2

как думаешь, навальный напишет в тюрьме книгу Моя Борьба? 

Ответить

Летний

Ложный
0

@ответ срочно

Ответить

Нужен

Летний
0

Маловероятно

Ответить

AZP

Ложный
0

Каждый уважающий себя оппозиционер должен посидеть при кровавом режиме 

Ответить

Bad Mother

Дмитрий
0

тебе весь список?

Ответить

Дмитрий Орлов

Bad
0

Да

Ответить

Bad Mother

Дмитрий
0

Хорошо, пока он будет сидеть, я составлю, а как выйдет - повешу

а то сейчас некрасиво будет

Ответить

Дмитрий Орлов

Bad
0

Не пизди

Ответить

Токсичный бот

Дмитрий
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 94%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

Ответить

Дизайнер Павленко

Дмитрий
1

😀😀😀

Ответить

Pavel Vakhrushev

9

Посадили перед выборами, а отпустят после выборов

Ответить

FOX

Pavel
0

лайк репост

Ответить

Алексей Волосач

Pavel
0

После выборов через 12 лет, логично

Ответить

Статистический будильник

7

Никто не будет отслеживать их судьбу, потихоньку выйдут

Ответить

Мистер Блондин

Статистический
0

Надо сделать сайт-доску со всеми заключенными рф, чтобы можно было поставить колокольчик и когда человек выходит из тюрьмы приходило уведомление

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

Голунов неприятен тем, что занимается не тупой лобовой пропагандой, а аккуратно смещает акценты. Мол глядите - низовая коррупция огого, вы слишком увлеклись борьбой с кремлём. И костюмчик "пострадавшего от режима" сел как влитой, прям вылитый Кашин. 

А так-то Навальный всё правильно и про него и про Медузу писал. И то, что их прессуют, вовсе не означает, что они не готовы к холуйничеству, ой, то есть сотрудничеству. Если приглядеться, режим регулярно кого-то скармливает толпе, обычно это либо мелкие либо средние коррупционеры и никогда не ближний круг. Тот же Улюкаев явно в него не входил, а был свадебным либералом. Хотя сам он, возможно, считал иначе. Ну так и один владелец помойного прокремлёвского СМИ думал, что он незаменимая инфошлюха. И где теперь лайф? 

Все очень много пишут о Путине, «ехал Путин через Путин», а самая страшная и самая дикая коррупция, которая разрушает эту страну, находится на срединном уровне. На том уровне, с которым мы каждый день сталкиваемся: почему не горит лампочка в подъезде, почему трамвай разваливается? Это ведь все тоже следствие коррупции.

Вот эта отсылка ко дворцу Путина как раз помогает существовать коррупции на уровнях ниже. Все внимание туда, на аквадискотеку, а мы тут пока плиточку переложим. Хочется, чтобы расследования больше относились к нашей жизни, чем к межклановой и межвидовой борьбе. Сегодня нам рассказали про домик Дмитрия Медведева, а завтра про аквадискотеку Владимира Путина (хотя первые публикации о дворце были еще в 2011 году). Хочется чего-то более приближенного к жизни. Это касается только верхушки и мало касается той жизни, в которой мы живем.

Цитаты из интервью по ссылке. Народец коррупцию развёл самую страшную, а на Путина гонит. Давайте уже с себя начинать. А это всё касается только верхушки и никакого отношения к остальной коррупции не имеет.

Прожектор перестройки, блять.

Иван Голунов — о своем уголовном деле, проблемах…
На этой неделе суд должен вынести приговор по уголовному делу полицейских, обвиняемых в подбросе…
itsmycity.ru
Ответить

Ложный яд

Дмитрий
1

Дима, тут пытаются подсказать что же не так с Медузой 

Ответить

Ложный яд

Ложный
1

и с 99% российской оппозиции 

Ответить

Андрей Рядькин

1

Осталось понять че там было секретного в деле и как то работают по его расследованию о кладбищах, которое словно Стрейзанд стало?

Ответить

Рпош Ашршщ

1

"Хе-хе, вы, долбоебы, действительно думаете, что я отсижу весь срок?!"

Ответить

Kir Kirsky

1

Выйдут по удо через год-два, скриньте

Ответить

С H А P Р i Е

0

Поделом

Ответить

Лев Глебович

0

Пешки сели, заказчики остались на свободе. 

Ответить

Потребительский пришелец

0

в хорошей спортивной форме эти трое мужиков на фото

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