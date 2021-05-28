Полицейские, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии Статьи редакции
Суд также взыскал с каждого по миллиону рублей.
Мосгорсуд огласил приговор бывшим полицейским по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Согласно решению суда, они превысили должностные полномочия, сфальсифицировали доказательства и участвовали в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Все фигуранты получили реальные сроки:
- Игорь Ляховец — 12 лет колонии;
Акбар Сергалиев — 5 лет;
- Роман Феофанов — 8 лет;
Максим Уметбаев — 8 лет;
- Денис Коновалов — 5 лет.
Экс-начальника отдела наркоконтроля Игоря Ляховца признали организатором преступления. Он назвал выдвинутые против него обвинения «полётом фантазии». Денис Коновалов единственный признал вину и дал показания на своих бывших коллег, Уметбаев признал вину в превышении полномочий, остальные настаивали на невиновности.
Всех фигурантов суд лишил званий и права занимать должности в правоохранительных органах на несколько лет. Они также должны возместить Ивану Голунову по миллиону рублей за моральный вред.
Иван Голунов удовлетворён приговором экс-полицейским и считает его справедливым.
Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили и связал уголовное преследование со своим материалом о похоронном бизнесе. После начавшейся общественной кампании в его поддержку журналиста освободили — обвинения сняли из-за отсутствия доказательств.
В январе 2020 года против пятерых сотрудников полиции, задержавших Голунова, возбудили уголовное дело. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить показатели и продвинуться по службе. Обвинение просило для Игоря Ляховца 16 лет колонии, для Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева — по 12 лет. Денису Коновалову, который сотрудничал со следствием, запросили 7 лет.
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По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить показатели и продвинуться по службе
Голунов теперь подпевает действующему режиму.
я чет пропустил этот момент, куда смотреть?
Доступный щит
Про митинг в свою поддержку, к. в итоге закончился массовыми задержаниями:
Это был первый момент, когда я зашел в интернет, увидел, что происходит марш. Я понял, что мне нужно оказаться там, сказать спасибо всем этим людям. У меня была эмоция выйти сказать всем спасибо
Но сам наш благодарный герой на этом митинге не появился
Это же был несанкционированный митинг...
Доступный щит
В общем просто поступил некрасиво.
Многие люди наплевали на свою безопасность, чтобы поддержать его.
Либералы опять своего разрукопожатили за то, что он здравые мысли высказывает, а не просто повесточку транслирует
https://itsmycity.ru/2021-05-27/ivan-golunov-osvoem-ugolovnom-dele-porokah-zhurnalistskih-rassledovanij-isporah-snavalny
Голунов неблагодарная мразь, тварь и подсос кремля.
обычный российский журналист коих большинство
ЯМЫ ИВАН ГОЛУНОВ
Блин, неправильно, дело веь не в личности, а в самом факте подставы и нападении на журналиста
Вот вышло расследование Алексея Навального про «Новичок», и некоторые редакторы стали говорить, что вместо него это должны были сделать журналисты, это «просос». Но это расследование построено на покупке незаконной информации, которая стоила, по нашим прикидкам, около 10 млн рублей. Мне кажется это нечестным. Ты не можешь бороться с коррупцией, коррумпируя кого-то еще.
но это ведь не значит что журналистам можно подкидывать наркоту, верно?
@Вахтёр виктим блейминг
ты ахуел штоле
В чем Навальный не прав?
Зачем Навальный вернулся в Россию? Я не понимаю
Спасать страну
тебе весь список?
Да
Хорошо, пока он будет сидеть, я составлю, а как выйдет - повешу
а то сейчас некрасиво будет
Этот коммент токсичен с вероятностью 94%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!
Посадили перед выборами, а отпустят после выборов
Надо сделать сайт-доску со всеми заключенными рф, чтобы можно было поставить колокольчик и когда человек выходит из тюрьмы приходило уведомление
Голунов неприятен тем, что занимается не тупой лобовой пропагандой, а аккуратно смещает акценты. Мол глядите - низовая коррупция огого, вы слишком увлеклись борьбой с кремлём. И костюмчик "пострадавшего от режима" сел как влитой, прям вылитый Кашин.
А так-то Навальный всё правильно и про него и про Медузу писал. И то, что их прессуют, вовсе не означает, что они не готовы к холуйничеству, ой, то есть сотрудничеству. Если приглядеться, режим регулярно кого-то скармливает толпе, обычно это либо мелкие либо средние коррупционеры и никогда не ближний круг. Тот же Улюкаев явно в него не входил, а был свадебным либералом. Хотя сам он, возможно, считал иначе. Ну так и один владелец помойного прокремлёвского СМИ думал, что он незаменимая инфошлюха. И где теперь лайф?
Все очень много пишут о Путине, «ехал Путин через Путин», а самая страшная и самая дикая коррупция, которая разрушает эту страну, находится на срединном уровне. На том уровне, с которым мы каждый день сталкиваемся: почему не горит лампочка в подъезде, почему трамвай разваливается? Это ведь все тоже следствие коррупции.
Вот эта отсылка ко дворцу Путина как раз помогает существовать коррупции на уровнях ниже. Все внимание туда, на аквадискотеку, а мы тут пока плиточку переложим. Хочется, чтобы расследования больше относились к нашей жизни, чем к межклановой и межвидовой борьбе. Сегодня нам рассказали про домик Дмитрия Медведева, а завтра про аквадискотеку Владимира Путина (хотя первые публикации о дворце были еще в 2011 году). Хочется чего-то более приближенного к жизни. Это касается только верхушки и мало касается той жизни, в которой мы живем.
Цитаты из интервью по ссылке. Народец коррупцию развёл самую страшную, а на Путина гонит. Давайте уже с себя начинать. А это всё касается только верхушки и никакого отношения к остальной коррупции не имеет.
Прожектор перестройки, блять.
Осталось понять че там было секретного в деле и как то работают по его расследованию о кладбищах, которое словно Стрейзанд стало?
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