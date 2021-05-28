Суд также взыскал с каждого по миллиону рублей.

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Бывшие полицейские Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев Фото Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд огласил приговор бывшим полицейским по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Согласно решению суда, они превысили должностные полномочия, сфальсифицировали доказательства и участвовали в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все фигуранты получили реальные сроки:

Игорь Ляховец — 12 лет колонии;

Акбар Сергалиев — 5 лет;

Роман Феофанов — 8 лет;

Максим Уметбаев — 8 лет;

Денис Коновалов — 5 лет.

Экс-начальника отдела наркоконтроля Игоря Ляховца признали организатором преступления. Он назвал выдвинутые против него обвинения «полётом фантазии». Денис Коновалов единственный признал вину и дал показания на своих бывших коллег, Уметбаев признал вину в превышении полномочий, остальные настаивали на невиновности.

Всех фигурантов суд лишил званий и права занимать должности в правоохранительных органах на несколько лет. Они также должны возместить Ивану Голунову по миллиону рублей за моральный вред.

Иван Голунов удовлетворён приговором экс-полицейским и считает его справедливым.

Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили и связал уголовное преследование со своим материалом о похоронном бизнесе. После начавшейся общественной кампании в его поддержку журналиста освободили — обвинения сняли из-за отсутствия доказательств.