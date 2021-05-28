Правительство России запланировало запретить использование трубочек, ватных палочек и другого одноразового пластика Статьи редакции
Похожий запрет уже действует в Белоруссии для общепита.
- Правительство готовит поправки о запрете на использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, который может коснуться цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
- Необходимо создать систему, при которой полезная часть использованного пластика будет возвращена в оборот, отметила она. К 2024 году граждане должны почувствовать видимый результат.
- «Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объём захоронений к 2030 году сократится вдвое», — цитирует РБК вице-премьера.
- В октябре 2019 года российский Минпромторг поддержал идею Роспотребнадзора о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, но заявил, что это грозит расходами для компаний.
- С 1 января 2021 года в Белоруссии вступил закон, запрещающий использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания.
Ватники негодуют.
да и ватная палочка — это у ватника в штанах!
Поправки коснутся одноразовых стаканчиков и наборов для шашлычка?
Между прочим бумажные одноразовые тарелки (такие как например из завтрака кфц) намного лучше и я бы лучше на шашлычок их покупал, в массмаркете их не видел
Почему же фраза «вату на палку наматывать» мне представилась чём-то агрессивным?
Заставят пользоваться сахарной ватой для чистки ушей
Ну, спички у нас никто не отнимает. Пока что
@Дмитрий Орлов сколько можно это терпеть?
Порвался жаль
Этот коммент токсичен с вероятностью 17%
Жаль
Рос3апрет нашёл ещё разрешённые вещи и запретил их. В конце останется только один Рос3апрет. Он запретит себя, закончив эту вселенную, произойдёт коллапс и снова большой взрыв..
В целом ок, но гдде подвох?
В том, что будет биоразлагаемый пластик, который на правах монополиста делает дочка Газпрома ООО Мой пластик. Соответственно, цена на продукцию вырастет раза в три.
И конечно же этот биоразлагаемый пластик будет слегка не соответствовать нормам ЕС (да и хрен с ними, с теми нормами недружественных стран) и будет полностью биоразлагаться всего-то за 30 000 лет.
Похожий запрет уже действует в Белоруссии
Зато не как в Украине!!!1!!"!1!!!
Отлично, будем делать как великом СССР!
Берешь спичку, наматываешь на нее вату, чистишь ухо, вынимаешь спичку без ваты, ногтями пытаешься выковырять эту вату из уха.
А потом вторую засовываешь, пытаясь достать первую...
...и в какой-то момент ловишь себя на мысли что Путин не так уж и плох
СССР? Мне родители так ещё в начале 2000-х делали, когда я пиздюком был
Я один прожил эти эмоциональные карусели, когда читал заголовок? Вроде опять что-то хотят запретить и ты такой "уУуУУу!", а потом дочитываешь и такой "ааа...".
Важно указать именно "...и в Беларуси тоже". Но тактично умолчать про такой же запрет, например, в Англии. ТЖ молодцы, держат марку, всё по заветам отечественного агит-пропа.
Под этим опять скрыта защита силовиков?
Насколько мне известно их криптонит - это пластик. Кидаешь бутылку в него и он умирает
Обожаю ватные палочки. Даже знаю место, где пластик от палочек можно сдавать без ваты. Но я пока не достигла того уровня эко-просветления, где я собираю бушные палочки.
А помидоры фасованные по 250-500 гр в пластике и ламинтровпннлм картоне не хотят запретить? Не? Ну ладно
Назови аналог такой упаковки сначала. Ну так, чтоб без пластика.
Деревянные ящики и тонкие пакеты для развешивания, в идеале - какие-нибудь биоразлагаемые. Или бумажные.
А то из-за маркетологов не разглядишь, битые помидоры или нет, такого размера наклейка. Им платят деньги, чтобы они делали мне неудобно. Бесит.
Там глядишь и до многоразовой тары дозреем