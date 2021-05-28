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Правительство России запланировало запретить использование трубочек, ватных палочек и другого одноразового пластика Статьи редакции

Похожий запрет уже действует в Белоруссии для общепита.

  • Правительство готовит поправки о запрете на использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, который может коснуться цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
  • Необходимо создать систему, при которой полезная часть использованного пластика будет возвращена в оборот, отметила она. К 2024 году граждане должны почувствовать видимый результат.
  • «Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объём захоронений к 2030 году сократится вдвое», — цитирует РБК вице-премьера.
  • В октябре 2019 года российский Минпромторг поддержал идею Роспотребнадзора о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, но заявил, что это грозит расходами для компаний.
  • С 1 января 2021 года в Белоруссии вступил закон, запрещающий использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания.
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#новости #право

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Andrew Muralov

29

Ватники негодуют. 

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Reggae Addict

Andrew
6

да и ватная палочка — это у ватника в штанах!

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Фундаментальный Орзэмэс

Reggae
0

Слишком толсто

Ответить

Фундаментальный

Фундаме…
0

Толстая палочка, в смысле

Ответить

Bobby HaveFun

6

Поправки коснутся одноразовых стаканчиков и наборов для шашлычка?

Ответить

Великий химик

Bobby
36

Ты это, скрепы-то не разгибай

Ответить

Имя И Фамилия

Bobby
3

Между прочим бумажные одноразовые тарелки (такие как например из завтрака кфц) намного лучше и я бы лучше на шашлычок их покупал, в массмаркете их не видел

Ответить

Великий химик

3

Придётся самому вату на палку наматывать

Ответить

Bobby HaveFun

Великий
12

Почему же фраза «вату на палку наматывать» мне представилась чём-то агрессивным?

Ответить

Иван Эртель

Великий
1

Заставят пользоваться сахарной ватой для чистки ушей

Ответить

Фундаментальный Орзэмэс

Иван
1

Пока переработка ватников не отлажена

Ответить

Андрей Охапкин

Великий
1

Ну, спички у нас никто не отнимает. Пока что

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
1

А то раскипишовались уже. 

Ответить

Лига порвах

4

@Дмитрий Орлов сколько можно это терпеть?

Ответить

Нейроорлов

Лига
7

Порвался жаль

Ответить

Лига порвах

Нейроорлов
0

@Токсичный бот 

Ответить

Нейроорлов

Лига
2

Я ухожу с TJ

Ответить

Токсичный бот

Нейроорлов
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 17%

Ответить

Нейроорлов

Токсичн…
0

Жаль

Ответить

Dmitry Pasyutin

Нейроор…
0

Не пизди тут

Ответить

Нейроорлов

Dmitry
0

Нет

Ответить

Шило

6

 может коснуться цветного пластика

Расизм

Ответить

Статистический будильник

6

универсальный шаблон новости про Россию
Правительство России запланировало запретить

Ответить

Андрей Охапкин

Статистический
0

Запретительство России запланировано запланировать

Ответить

Alex Nevi

Статистический
0

Рос3апрет нашёл ещё разрешённые вещи и запретил их. В конце останется только один Рос3апрет. Он запретит себя, закончив эту вселенную, произойдёт коллапс и снова большой взрыв..

Ответить

плюшевый батон

3

В целом ок, но гдде подвох?

Ответить

Нижний интернет

плюшевый
7

В том, что будет биоразлагаемый пластик, который на правах монополиста делает дочка Газпрома ООО Мой пластик. Соответственно, цена на продукцию вырастет раза в три.

И конечно же этот биоразлагаемый пластик будет слегка не соответствовать нормам ЕС (да и хрен с ними, с теми нормами недружественных стран) и будет полностью биоразлагаться всего-то за 30 000 лет.

Ответить

Ухудшанский

плюшевый
3

 Похожий запрет уже действует в Белоруссии

Ответить

Ибрагим Ибрагимов

Ухудшанский
3

Зато не как в Украине!!!1!!"!1!!!

Ответить

Ухудшанский

Ибрагим
6

Украина уже намного дальше!

Вместо пластиковых: в Украине делают трубочки…
В отличие от других, они не размокают ни в холодном, ни в горячем, и разлагаются в компосте за 3-6…
rubryka.com
Ответить

Магомед

Ухудшан…
0

Зумеры изобрели макароны

Ответить

Нижний интернет

3

Отлично, будем делать как великом СССР!

Берешь спичку, наматываешь на нее вату, чистишь ухо, вынимаешь спичку без ваты, ногтями пытаешься выковырять эту вату из уха. 

Ответить

Алый якорь

Нижний
1

Постсовки чистят уши стержнями от ручек

Ответить

Dmitry Teplyakov

Нижний
0

А потом вторую засовываешь, пытаясь достать первую...

Ответить

Нижний интернет

Dmitry
0

...и в какой-то момент ловишь себя на мысли что Путин не так уж и плох

Ответить

Romario

Нижний
0

не так уж и пох

Ответить

Максим Ерохин

Нижний
0

СССР? Мне родители так ещё в начале 2000-х делали, когда я пиздюком был

Ответить

Диванный Аналитик

Нижний
0

Так есть неиллюзорный шанс затолкать ушную серу глубже.

Ответить

Магомед Шереметьев

Нижний
0

Или делать палочки деревянными 

Ответить

Icecream Tshirt

2

Я один прожил эти эмоциональные карусели, когда читал заголовок? Вроде опять что-то хотят запретить и ты такой "уУуУУу!", а потом дочитываешь и такой "ааа...".

Ответить

Alex Nevi

Icecream
0

Да, один, get a life

Ответить

С H А P Р i Е

Icecream
0
Ответить

Евгений Мартынов

2

Важно указать именно "...и в Беларуси тоже". Но тактично умолчать про такой же запрет, например, в Англии. ТЖ молодцы, держат марку, всё по заветам отечественного агит-пропа.

В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные…
Запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на…
ria.ru
В Англии хотят запретить пластиковые трубочки и…
Как утверждают в правительстве, каждый год в Британии выбрасывают до 8,5 млрд трубочек для…
www.bbc.com
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Ухудшанский

1

Ну вот, а вы говорите что Россия - не европейская страна!

Ответить

С H А P Р i Е

1

Ватные палочки как кишечные - они везде

Ответить

Rusty Nail

1

Под этим опять скрыта защита силовиков?
Насколько мне известно их криптонит - это пластик. Кидаешь бутылку в него и он умирает

Ответить

Alexander Personazhe

0

А «попочленцы дамбаса» как же? Что, и их теперь законом запретят?

Ответить

Сибирский единорожек88

0

Экоактивисты на месте? Готовим кошельки

Ответить

Erika Erka

0

Обожаю ватные палочки. Даже знаю место, где пластик от палочек можно сдавать без ваты. Но я пока не достигла того уровня эко-просветления, где я собираю бушные палочки.  

Ответить

SvetlyDen

0

А помидоры фасованные по 250-500 гр в пластике и ламинтровпннлм картоне не хотят запретить? Не? Ну ладно

Ответить

Роман Новиков

SvetlyDen
0

Назови аналог такой упаковки сначала. Ну так, чтоб без пластика.

Ответить

AUBE

Роман
0

деревянная кадка 50л, постепенно дойдем и до такого, лучины, коромысло

Ответить

SvetlyDen

Роман
0

Деревянные ящики и тонкие пакеты для развешивания, в идеале - какие-нибудь биоразлагаемые. Или бумажные.
А то из-за маркетологов не разглядишь, битые помидоры или нет, такого размера наклейка. Им платят деньги, чтобы они делали мне неудобно. Бесит.

Там глядишь и до многоразовой тары дозреем

Ответить

Andrew Muralov

Роман
0

Стеклянная банка, которую магазины должны принимать обратно. 

Ответить

Максим Манчестер

0

Назло будем делать ватники из синтетики

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Segaz

–1

бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяять

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