В Сочи арестовали аниматоров в костюмах лошади и осла за вымогательство денег у прохожих Статьи редакции
На отказ сфотографироваться аниматоры отвечали нецензурной бранью.
Вымогателей в костюмах ростовых кукол арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы УВД по Сочи.
В дежурную часть ведомства поступила жалоба на аниматоров в костюмах осла и лошади, которые навязчиво предлагали сфотографироваться с ними за деньги. На отказ они отвечали нецензурной бранью.
28 мая в Сочи задержали ещё одного аниматора в костюме ростовой куклы, который также вымогал деньги у прохожих. До этого в администрации Ялты рассказали, что выписали штрафы вымогателям в костюмах жирафа, зебры и мыши. Сами костюмы конфисковали.
Полиция пообещала пресекать подобные случаи во время всего летнего сезона.
когда уже поймают одного аниматорщика изображающего легитимного президента одной страны
Ну плиплет так приплел. Тут ничего нет про... Про кого? Зеленского?!
я поэтому и не уточнял - что бы приплести максимальное количество людей!
@Дыня ЗАБАНЬ ВСЮ РЕДАКЦИЮ В ЧАТЕ!!!!111 ПИЗДЯТ НОВОСТИ ОТТУДА
я думал такое только в Питере на Дворцовой
Это были гопники, а не куклы
Лучшее совместное фото из Мадагаскара 😄
На отказ сфотографироваться аниматоры отвечали нецензурной бранью
почти как дуло у виска, жесть
С хуя осел здоровей коня?
Это не животные, это люди в костюмах
itsmycity.ru