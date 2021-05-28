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Sasha Shambilova

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах лошади и осла за вымогательство денег у прохожих Статьи редакции

На отказ сфотографироваться аниматоры отвечали нецензурной бранью.

Фото РИА «Новости»

Вымогателей в костюмах ростовых кукол арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы УВД по Сочи.

В дежурную часть ведомства поступила жалоба на аниматоров в костюмах осла и лошади, которые навязчиво предлагали сфотографироваться с ними за деньги. На отказ они отвечали нецензурной бранью.

28 мая в Сочи задержали ещё одного аниматора в костюме ростовой куклы, который также вымогал деньги у прохожих. До этого в администрации Ялты рассказали, что выписали штрафы вымогателям в костюмах жирафа, зебры и мыши. Сами костюмы конфисковали.

Полиция пообещала пресекать подобные случаи во время всего летнего сезона.

#новости #регионы

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29 29 комментариев
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29 комментариев
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Ответный паркур

9

Пусть в этих костюмах и сидят

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Корнелий Шнапс

2

когда уже поймают одного аниматорщика изображающего легитимного президента одной страны

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Денис Лапин

Корнелий
2

Ну плиплет так приплел. Тут ничего нет про... Про кого? Зеленского?! 

Ответить

Корнелий Шнапс

Денис
1

я поэтому и не уточнял - что бы приплести максимальное количество людей!

Ответить

rossoshmap

2

Что будет дальше

Ответить

Статистический будильник

2

оч мемная фотка

Ответить

Статистический будильник

Статистический
0

объявляю конкурс на самую лолную подпись к ней

Ответить

rossoshmap

1

@Дыня ЗАБАНЬ ВСЮ РЕДАКЦИЮ В ЧАТЕ!!!!111 ПИЗДЯТ НОВОСТИ ОТТУДА 

Ответить

KSA

rossoshmap
2

ЗАДЫНЬ БАНЮ!

Ответить

Статистический будильник

rossoshmap
0

из Гвоздя же взято

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Grigory Gustov

1

я думал такое только в Питере на Дворцовой

Ответить

AZP

Grigory
1

Везде такое. Ко мне зимой в Киеве на площади настойчиво доёбывались.

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KSA

AZP
2

В ростовой кукле атошника?

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Smaug The

KSA
0

Напиши еще раз, до него только с третьего раза доходит

Ответить

KSA

Smaug
0

Фронтендеры тж опять обосрались

Ответить

KSA

AZP
1

В ростовой кукле атошника?

Ответить

Smaug The Terrible

AZP
0

Это были гопники, а не куклы

Ответить

AZP

Smaug
0

Гопники в обличье кукол

Ответить

Smaug The

AZP
1
Ответить

Артём Илющенко

AZP
0

Гопники в обличии кукол

Ответить

Алексей Ермолаев

1

Лучшее совместное фото из Мадагаскара 😄

Ответить

KSA

Алексей
0

Магаданскара

Ответить

Иван Прохоров

1

На отказ сфотографироваться аниматоры отвечали нецензурной бранью

почти как дуло у виска, жесть

Ответить

#realfiddy

0

С хуя осел здоровей коня? 

Ответить

Имя И Фамилия

#realfiddy
1

Это не животные, это люди в костюмах

Ответить

#realfiddy

Имя
0

Так все равно не логично 

Ответить

Глупый томагавк_два

0
Ответить

Банальный Филипп

0

Они все неадекватные в этих куклах :-)

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Корнелий Шнапс

Банальный
0

так на жаре в таких костюмах кукуха едет ток так

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