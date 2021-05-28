{"id":700,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043f\u043e ecommerce \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=700&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=d5f27fcb65cb1ad79d66d42f28e6a1cc778789fb36c1ec23e739a644c536fb0e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

В Испании для борьбы с расизмом представили марки с разными оттенками кожи — самые светлые оказались самыми дорогими Статьи редакции

Кампанию раскритиковали за «случайный расизм».

54 54 комментария
2992 просмотров

«Чем темнее марка, тем дешевле она будет стоить. Поэтому при отправке нужно будет использовать больше чёрных марок. Таким образом, каждое письмо и каждая посылка станут отражением неравенства, порождённого расизмом», — говорится в сообщении государственной компании Correos. Самые светлые марки стоят 1,6 евро, самые тёмные — 70 евроцентов, пишет The Washington Post.

Кампанию посчитали «случайно расисткой». Критики заявили, что она отражает отсутствие разнообразия в крупных испанских компаниях. Публицист Моха Гереху считает, что намерения Correos были хорошими, но она послала смешанный сигнал из-за того, что подобные кампании часто формируются «в основном белыми людьми».

В период с 2016 по 2019 год испанские власти зафиксировали более чем 20-процентный рост преступлений на почве ненависти, расизма и ксенофобии. Выпуская марки, Correos сотрудничал с SOS Racismo, федерацией испанских неправительственных организаций по борьбе с расизмом, а также с испанским активистом и рэпером Эль Чохином. Почтовая служба не ответила на просьбу прокомментировать критику её кампании.

В пресс-релизе, сопровождающем выпуск марок, говорится, что их выход приурочили к празднованию Месяца европейского разнообразия и первой годовщине смерти Джорджа Флойда. Его убийство вызвало протесты в Соединённых Штатах и во многих европейских странах, в том числе в Испании.

В мае в испанский город Сеулу за день приплыли более шести тысяч мигрантов из Марокко. Властям пришлось направить военных, чтобы помочь пограничной службе справиться с потоком людей: на пляж пригнали бронетранспортёры, солдаты и полиция использовали слезоточивый газ и дубинки.

#новости #испания #расизм

54 54 комментария
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0438\u0437\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 54, "likes": 19, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 388513, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 May 2021 16:48:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Свойственный холод

52

Получается два черных одного белого не стоят.

Ответить

Свойственный холод

Свойственный
5

И даже мулатика

Ответить

Андрей Петрович

Свойственный
2

ахахахахахах Ну, получается так! )))))

Ответить

Алексей Куликов

Свойственный
0

И чем ещё тут недовольны?

Ответить

Вячеслав Андреев

15

Чёрная марка ещё побольше остальных должна быть 😏

Ответить

Мистер Блондин

Вячеслав
6

Ловите «случайного расиста»

Ответить

Вячеслав Андреев

Мистер
1

Я специально. Люблю чёрных.

Ответить

Андрей Петрович

Вячеслав
0

Она и больше, но в ТОЛЩИНУ! Если померить штангелем это сразу видно будет.

Ответить

Предельный шар

Вячеслав
0

И отклеиваться от письма, если их там несколько.

Ответить

Глупый томагавк_два

15

А может эту тему не стоило вообще поднимать таким образом? 

Ответить

Алексей Куликов

Глупый
4

Может просто не стоит искать расизм в любых случайных местах?

Ответить

Stolik Strigil

Алексей
0

Но ведь они сами в эту тему пришли с таким-то посылом.

Ответить

Свойственный холод

Глупый
0

Но это забавно)

Ответить

J S

7

А если бы чёрные стоили дороже, тогда оскорбились бы, что белые марки чаще покупают и используют.

Ебанутые всегда найдут повод обидиться.

Ответить

Антон Пострунин

J
3

Идея делать марки разных рас и разных цен ебанутая, а критики нормальные. Если бы они сделали марки с разными видами кожи, типа глядите, какая разная и прекрасная кожа бывает, и цены были бы одинаковыми или случайными, то ок. А это треш какой-то. 

Ответить

Максоний

5

Че за марки-то? Лсд?

Ответить

Вася Пражкин

Максоний
2

Нет, но от них тоже торкнуло немало народу.

Ответить

Закомплексованная Душа

3

Как же они уже заебали с этим неравенством

Ответить

Сердечный Никита

Закомплексованн…
7

Как меня алгебраичка в старших классах

Ответить

Андрей Петрович

4

Блять, насколько всё смешно получается, чем больше хотят искоренить слово негр, чёрный и от самого расизма избавиться, тем больше сами их же и гнобят и унижают своими действиями.

Ответить

Солёная Капля

Андрей
1

Потому что похайпить хотят. То, что кого-то что-то унижает и тд - не так уж и важно в конечном итоге

Ответить

Emile Zäkiev

4

 В период с 2016 по 2019 год испанские власти зафиксировали более чем 20-процентный рост преступлений на почве ненависти, расизма и ксенофобии

Миграционный кризис в европе произошел в 2015 году. Совпадение?

Ответить

Виталий Куликов

3

к празднованию Месяца европейского разнообразия и первой годовщине смерти Джорджа Флойда

Блядь, такое ощущение что мы живём в какой-то параллельной реальности которую создали чисто поугарать постиронично.

Ответить

T:ema

Виталий
1

Уж дохера лет отмечаем день рождения одного чувака из Назарета.

Ответить

Виталий Куликов

T:ema
0

Джордж Флойд умер чтобы все чёрные попали в рай, це интересно получается?

Ответить

Медицинский блик

3

Почему бы в честь равенства не сделать все марки по одной цене?

Ответить

Илья Гераськин

Медицинский
0

Куда лучше посыл был бы. Все равны

Ответить

Пищевой микрофон

0

Повезло наверное тем, кто успел закупить блок таких марок, скорее всего тираж будет уничтожен.

Ответить

KSA

Пищевой
3

Уничтожат только черную часть тиража

Ответить

Приличный Слава

1

 случайный расизм

То есть типа блядь, все прекрасно понимают, что это не расизм, но осуждают 

Ответить

Андрей Петрович

Приличный
0

Это они хотели чтобы это не было расизмом, а получился расизм чистой воды!

Ответить

Андрей Петрович

0

Не зря я говорил неграм что они и мизинца моего не стоят. Всё оказывается правдой.

Ответить

Сердечный Никита

Андрей
0

Зачем ты им это говорил?

Ответить

Андрей Петрович

Сердечный
0

Чтобы показать своё превосходство над ними )))))))

Ответить

Сердечный Никита

Андрей
1

Но это лишь показывает низкий уровень культуры и невоспитанность. 🤔

Ответить

Андрей Петрович

Сердечн…
0

Кстати о культуре, что мой уровень культуры больше чем у чёрных, я про это тоже им сказал.
В общем поставил их на место.

Ответить

Сердечный Никита

Андрей
0

поставил их на место.

На A8-H8, A7-H7 ?

Ответить

KSA

Сердечн…
0

H5N1

Ответить

Андрей Петрович

Сердечн…
0

Сильно чёрных на А поставил, а не сильно чёрных на А2. В общем расставил по местам всех.
Сам же я из высшей касты и стою на С ))))))))))))))))))
Фух, ладно, хватит шутить, а то уже живот надорвал.

Ответить

Пищевой микрофон

Андрей
0

А, ясно

Ответить

Андрей Петрович

Пищевой
0

Да, каждого из них поставил на место!

Ответить

Алексей Куликов

0

Ох уж эти случайные расисты!

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
0

Вы случаем негров не ненавидите?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Ахах

Ответить

Вася Пражкин

0

Я не понял, а почему нет желтых и красных марок? Что за расизм против азиатов и индейцев?

Ответить

KSA

0

 рэпером Эль Чохином.

Чухонец!

Ответить

Андрей Петрович

0

Они бы ещё плакат написали, типа такого:
ЧЁРНЫЕ - НИ НЕГРЫ!
НЕГРЫ - ТОЖЕ ЛЮДИ!
СВОБОДУ ЧЁРНЫМ!
НЕТ РАСИЗМУ! МЫ ПРОТИВ РАСИЗМА!

Ответить

Mikhail Efremov

0

чёрную краску легче добыть

Ответить

ТРИБИРОВИЧ

0

Чёрную марку нужно использовать для писем с шантажом.

Ответить

Андрей Петрович

0

Почему не A B C D ?
Короче этим ещё больше показали что у чёрных даже нумерация своя А.
Просто совсем чёрные А, а чуть посветлее А2.

Ответить

Антон Лисин

0

"Светлозеленые в начало автобуса, темнозеленые едут в конце автобуса"

Ответить

Любой пистолет

0

По-моему, расизм — это как раз выпускать такие марки.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Надо дальше идти в своей борьбе. Ранжировать цену на свои услуги в зависимости от цвета кожи клиента. Чем кожа светлее, тем услуга дороже. Или дешевле, это опционально. Это ещё больше отразит существующую несправедливость в мире, которой быть не должно.

Ответить

Anno Domini

0

 В мае в испанский город Сеулу

В Сеуту всё же, а не в Сеул.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Domestos запустил конкурс — победителям отремонтируют школьный туалет. Десятки школ отправили заявки с фото
Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.
319
Интернет
«Google Фото» установит лимит на бесплатную загрузку фото и видео с 1 июня: как подготовиться и какие есть альтернативы
Со старыми фото ничего не случится — их не придётся удалять или переносить. А новые начнут занимать место в хранилище.
155
Новости
На Байконуре на недостроенном корабле «Буран» написали «Юра, мы приехали»
«Прежде чем лезть к звёздам, человеку нужно научиться жить на Земле».
229
Популярное за три дня
Новости
В Сочи арестовали аниматоров в костюмах лошади и осла за вымогательство денег у прохожих
На отказ сфотографироваться аниматоры отвечали нецензурной бранью.
100
Новости
Baza: Минобороны предложило запретить военным опускать глаза более чем на 5 секунд во время видеосовещаний
Такое предложение возникло после заседания с Шойгу, на котором один из полковников якобы заснул.
129
Беларусь
Авиабойкот Белоруссии: хроника «блокады» из-за скандала с самолётом Ryanair
Как и призывают власти ЕС, частные компании меняют маршруты и прекращают летать в Минск.
100
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Бармаглот

ProtonMail получил официальный…

Андрей Петрович

Актриса Эмма Стоун хотела…

Anno Domini

В Испании для борьбы с расизмом…
null