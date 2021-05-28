В Испании для борьбы с расизмом представили марки с разными оттенками кожи — самые светлые оказались самыми дорогими Статьи редакции
Кампанию раскритиковали за «случайный расизм».
«Чем темнее марка, тем дешевле она будет стоить. Поэтому при отправке нужно будет использовать больше чёрных марок. Таким образом, каждое письмо и каждая посылка станут отражением неравенства, порождённого расизмом», — говорится в сообщении государственной компании Correos. Самые светлые марки стоят 1,6 евро, самые тёмные — 70 евроцентов, пишет The Washington Post.
Кампанию посчитали «случайно расисткой». Критики заявили, что она отражает отсутствие разнообразия в крупных испанских компаниях. Публицист Моха Гереху считает, что намерения Correos были хорошими, но она послала смешанный сигнал из-за того, что подобные кампании часто формируются «в основном белыми людьми».
В период с 2016 по 2019 год испанские власти зафиксировали более чем 20-процентный рост преступлений на почве ненависти, расизма и ксенофобии. Выпуская марки, Correos сотрудничал с SOS Racismo, федерацией испанских неправительственных организаций по борьбе с расизмом, а также с испанским активистом и рэпером Эль Чохином. Почтовая служба не ответила на просьбу прокомментировать критику её кампании.
В пресс-релизе, сопровождающем выпуск марок, говорится, что их выход приурочили к празднованию Месяца европейского разнообразия и первой годовщине смерти Джорджа Флойда. Его убийство вызвало протесты в Соединённых Штатах и во многих европейских странах, в том числе в Испании.
В мае в испанский город Сеулу за день приплыли более шести тысяч мигрантов из Марокко. Властям пришлось направить военных, чтобы помочь пограничной службе справиться с потоком людей: на пляж пригнали бронетранспортёры, солдаты и полиция использовали слезоточивый газ и дубинки.
Чёрная марка ещё побольше остальных должна быть 😏
Ловите «случайного расиста»
Она и больше, но в ТОЛЩИНУ! Если померить штангелем это сразу видно будет.
Может просто не стоит искать расизм в любых случайных местах?
А если бы чёрные стоили дороже, тогда оскорбились бы, что белые марки чаще покупают и используют.
Ебанутые всегда найдут повод обидиться.
Идея делать марки разных рас и разных цен ебанутая, а критики нормальные. Если бы они сделали марки с разными видами кожи, типа глядите, какая разная и прекрасная кожа бывает, и цены были бы одинаковыми или случайными, то ок. А это треш какой-то.
Че за марки-то? Лсд?
Как же они уже заебали с этим неравенством
Блять, насколько всё смешно получается, чем больше хотят искоренить слово негр, чёрный и от самого расизма избавиться, тем больше сами их же и гнобят и унижают своими действиями.
Потому что похайпить хотят. То, что кого-то что-то унижает и тд - не так уж и важно в конечном итоге
В период с 2016 по 2019 год испанские власти зафиксировали более чем 20-процентный рост преступлений на почве ненависти, расизма и ксенофобии
Миграционный кризис в европе произошел в 2015 году. Совпадение?
к празднованию Месяца европейского разнообразия и первой годовщине смерти Джорджа Флойда
Блядь, такое ощущение что мы живём в какой-то параллельной реальности которую создали чисто поугарать постиронично.
Джордж Флойд умер чтобы все чёрные попали в рай, це интересно получается?
Это они хотели чтобы это не было расизмом, а получился расизм чистой воды!
Не зря я говорил неграм что они и мизинца моего не стоят. Всё оказывается правдой.
Зачем ты им это говорил?
Чтобы показать своё превосходство над ними )))))))
Но это лишь показывает низкий уровень культуры и невоспитанность. 🤔
Кстати о культуре, что мой уровень культуры больше чем у чёрных, я про это тоже им сказал.
В общем поставил их на место.
поставил их на место.
На A8-H8, A7-H7 ?
Сильно чёрных на А поставил, а не сильно чёрных на А2. В общем расставил по местам всех.
Сам же я из высшей касты и стою на С ))))))))))))))))))
Фух, ладно, хватит шутить, а то уже живот надорвал.
Пищевой микрофон
А, ясно
Ох уж эти случайные расисты!
Я не понял, а почему нет желтых и красных марок? Что за расизм против азиатов и индейцев?
Они бы ещё плакат написали, типа такого:
ЧЁРНЫЕ - НИ НЕГРЫ!
НЕГРЫ - ТОЖЕ ЛЮДИ!
СВОБОДУ ЧЁРНЫМ!
НЕТ РАСИЗМУ! МЫ ПРОТИВ РАСИЗМА!
Почему не A B C D ?
Короче этим ещё больше показали что у чёрных даже нумерация своя А.
Просто совсем чёрные А, а чуть посветлее А2.
Надо дальше идти в своей борьбе. Ранжировать цену на свои услуги в зависимости от цвета кожи клиента. Чем кожа светлее, тем услуга дороже. Или дешевле, это опционально. Это ещё больше отразит существующую несправедливость в мире, которой быть не должно.