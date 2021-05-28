В Европейском вещательном союзе особо обеспокоились из-за «полученных под принуждением» интервью.

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Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отстранить Белтелерадиокомпанию (БТРК) из-за проблем со свободой слова, сообщается в официальном заявлении EBU.

EBU внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и призывает БТРК, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности свободы выражения мнений, независимости и подотчётности. заявление EBU

После президентских выборов 2020 года в Белоруссии организация проводила кампанию по защите свободы слова, выразив поддержку уволившимся с БТРК журналистам. Союз следил за передачами вещателя, которые «вызвали другие серьёзные и довольно исключительные опасения». В EBU «особенно встревожены трансляцией интервью, по-видимому, полученных под принуждением».

У БТРК есть две недели на ответ перед тем, как приостановка членства вступит в силу.