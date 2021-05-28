Организатор Евровидения приостановит членство белорусского телевещателя Статьи редакции
В Европейском вещательном союзе особо обеспокоились из-за «полученных под принуждением» интервью.
Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отстранить Белтелерадиокомпанию (БТРК) из-за проблем со свободой слова, сообщается в официальном заявлении EBU.
После президентских выборов 2020 года в Белоруссии организация проводила кампанию по защите свободы слова, выразив поддержку уволившимся с БТРК журналистам. Союз следил за передачами вещателя, которые «вызвали другие серьёзные и довольно исключительные опасения». В EBU «особенно встревожены трансляцией интервью, по-видимому, полученных под принуждением».
У БТРК есть две недели на ответ перед тем, как приостановка членства вступит в силу.
9 августа в Белоруссии прошёл основной день выборов президента страны. По предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. В стране начались массовые акции протеста. На фоне этого журналисты начали массово увольняться с государственных телеканалов Белоруссии.
EBU
😂😂🤣
Статистический будильник
как члена EBU,
По чувству юмора сразу и уровень развития можно определить
Фундаментальный Орзэмэс
А помнишь, как ты несколько месяцев писал в комментах все на английском типа ты американец?
28 мая 2021 года. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отстранить Белтелерадиокомпанию (БТРК) из-за проблем со свободой слова, сообщается в официальном заявлении EBU.
"На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
Что теряет БТ от исключения из EBU
- Это серьезнейшие имиджевые потери на европейском рынке.
- БТ лишится возможности проводить нацотборы и показывать взрослое и детское Евровидение.
- БТ не сможет вести ряд спортивных трансляций.
- БТ лишится права на использование партнерских материалов и материалов информагенств.
Усталый микроскоп
Ну это не санкция и не проблема ведь. Выгнали их из союза.. Ну в другой вступят, не EBU а PIZDECBLA, вместе с РФ и Казахстаном
На конкурс больше нельзя вымтавить трек о загнивающем западе
Статистический будильник
сокрушительный удар
Суки, ну прямо по живому полоснули. Похоже это пи..да, теперь они точно нагнули РБ ниже некуда. Лично я завтра сдаюсь EBU.
Лукаш выразит крайнюю озабоченность
Это как очередная копеечка в копилку образа страны-помойки, страны-изгоя. А уж куда это вырулит - одному никому не известно.
Многие спортивные трансляции, например, телеканал без членства не сможет транслировать.
Статистический будильник
свободна недоступна или находится вне зоны