{"id":708,"title":"\u00ab\u0412\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u0435 \u0443 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0432\u0440\u0430\u0447\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=708&url=https:\/\/vc.ru\/budu\/237349-doctor-joined-the-chat&hash=f74c0d0f58fa199ccb49db9ca8a3fc39e22ad2192522cbf9a02109b380f72bea","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Организатор Евровидения приостановит членство белорусского телевещателя Статьи редакции

В Европейском вещательном союзе особо обеспокоились из-за «полученных под принуждением» интервью.

32 32 комментария
1700 просмотров

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отстранить Белтелерадиокомпанию (БТРК) из-за проблем со свободой слова, сообщается в официальном заявлении EBU.

EBU внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Белоруссии и призывает БТРК, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности свободы выражения мнений, независимости и подотчётности.

заявление EBU

После президентских выборов 2020 года в Белоруссии организация проводила кампанию по защите свободы слова, выразив поддержку уволившимся с БТРК журналистам. Союз следил за передачами вещателя, которые «вызвали другие серьёзные и довольно исключительные опасения». В EBU «особенно встревожены трансляцией интервью, по-видимому, полученных под принуждением».

У БТРК есть две недели на ответ перед тем, как приостановка членства вступит в силу.

9 августа в Белоруссии прошёл основной день выборов президента страны. По предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. В стране начались массовые акции протеста. На фоне этого журналисты начали массово увольняться с государственных телеканалов Белоруссии.

Белорусские ведущие массово увольняются с…
Ещё несколько человек уволились во время предвыборной кампании.
tjournal.ru

#белоруссия #новости

32 32 комментария
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 32, "likes": 9, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 388577, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 May 2021 18:21:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ouxen

8

EBU

😂😂🤣

Ответить

Статистический будильник

ouxen
8

как члена EBU,

Ответить

Усталый микроскоп

Статистический
1

Два члена EBU

Ответить

#realfiddy

ouxen
–8

По чувству юмора сразу и уровень развития можно определить

Ответить

Фундаментальный Орзэмэс

#realfiddy
11

А помнишь, как ты несколько месяцев писал в комментах все на английском типа ты американец?

Ответить

чеченская

Фундаме…
2

да не американец он, а сцука черножопая, даже жене своей баранопластику сделал

Ответить

#realfiddy

Фундаме…
–6

Rly? 

Ответить

Андрей Кривицкий

#realfiddy
4

Твой уровень до сих пор не изменился.

Ответить

Романелло Кивогенс

4

28 мая 2021 года. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отстранить Белтелерадиокомпанию (БТРК) из-за проблем со свободой слова, сообщается в официальном заявлении EBU.

"На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."

Ответить

N.N.

4

Что теряет БТ от исключения из EBU
- Это серьезнейшие имиджевые потери на европейском рынке.
- БТ лишится возможности проводить нацотборы и показывать взрослое и детское Евровидение.
- БТ не сможет вести ряд спортивных трансляций.
- БТ лишится права на использование партнерских материалов и материалов информагенств.

Ответить

Усталый микроскоп

N.N.
–4

Ну это не санкция и не проблема ведь. Выгнали их из союза.. Ну в другой вступят, не EBU а PIZDECBLA, вместе с РФ и Казахстаном

Ответить

Статистический будильник

1

а на что это влияет?

Ответить

Федя Прозоров

Статистический
3

На конкурс больше нельзя вымтавить трек о загнивающем западе

Ответить

Статистический будильник

Федя
6

сокрушительный удар

Ответить

Федя Прозоров

Статист…
2

По свободе слова 

Ответить

Андрей Петрович

Федя
1

Суки, ну прямо по живому полоснули. Похоже это пи..да, теперь они точно нагнули РБ ниже некуда. Лично я завтра сдаюсь EBU.

Ответить

Smaug The Terrible

Статистический
4

Лукаш выразит крайнюю озабоченность

Ответить

С H А P Р i Е

Smaug
1

Плоть

Ответить

Просто Тимуррр

Статистический
2

Это как очередная копеечка в копилку образа страны-помойки, страны-изгоя. А уж куда это вырулит - одному никому не известно.

Ответить

Денис Дильс

Статистический
1

Многие спортивные трансляции, например, телеканал без членства не сможет транслировать.

Ответить

Статистический будильник

Денис
0

а вот это уже опасненько. впрочем есть интернет

Ответить

Популярный Илья

1

из-за проблем со свободой

пипец это смешно звучит на фоне происходящего 

Ответить

Статистический будильник

Популярный
4

свободна недоступна или находится вне зоны

Ответить

Александр Федоров

Статистический
0

"Свобода заблокирована на территории вашей страны"

Ответить

Павел Солнцев

2

Европейский вещательный союз EBU дал

Ответить

Владимир Филатов

2

Никто:

Организатор Евровидения:
EBU БТРК

Ответить

Усталый микроскоп

1

Вещателтный союз...
А европейский союз любителей дачи и огорода когда выступит?

Ответить

Усталый микроскоп

Усталый
1

На своей страничке в майспейс

Ответить

С H А P Р i Е

1

В'EBU

Ответить

ну и в чем он не прав

0

теперь лукашенко не сможет выступить на евровидении!

Ответить

Рыбий Глаз

0

Печаль, тоска...

Ответить

Максим Шпилёв

0

А в России типа норм со свободой слова?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Родители отказывались дать деньги»: Бастрыкин назвал причиной стрельбы в казанской школе отсутствие охраны
Глава СК заявил, что охраны не было, хотя договор существовал.
351
Новости
Domestos запустил конкурс — победителям отремонтируют школьный туалет. Десятки школ отправили заявки с фото
Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.
322
Twitter
Почему Ивану Голунову не стыдно за такие слова?
355
Популярное за три дня
Новости
На Навального завели третье уголовное дело — об оскорблении судьи на процессе о клевете на ветерана
Как именно политик оскорбил судью — не уточняется.
110
Новости
Baza: Минобороны предложило запретить военным опускать глаза более чем на 5 секунд во время видеосовещаний
Такое предложение возникло после заседания с Шойгу, на котором один из полковников якобы заснул.
129
Новости
Госдума приняла «закон против ФБК». Он запрещает причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.
136
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

ну и в чем он не…

Запись в подсайте Telegram

Иплувен Максимал

Лукашенко привез показать…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Twitter

ouxen

В Сочи арестовали аниматоров в…
null