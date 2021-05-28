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Новости
Sasha Shambilova

Пара из Австралии продала цветы из багажника машины после того, как их свадьбу дважды отменили из-за Covid-19 Статьи редакции

Будущие супруги уже купили цветочные композиции к церемонии.

27 27 комментариев
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Фото ABC News

Мари Пьяченте и Кевин Магрин из Мельбурна планировали свадьбу в мае 2020 года, но отменили её после начала пандемии. Они решили перенести мероприятие на год, но 27 мая власти Австралии вновь ввели карантин в штате Виктория из-за роста числа заболеваний. Об этом сообщает ABC News.

Пара уже купила цветы для свадебной церемонии — багажник их машины был заполнен пионами, розами и гвоздиками. Пьяченте и Магрин решили продать букеты на дороге за 10 долларов или любую другую сумму, которую могли предложить проезжающие.

Я думала, что буду чувствовать себя хуже, но, честно говоря, это заставило меня радоваться — сколько людей счастливы купить цветы для своей жены, подруги или партнёра.

Мари Пьяченте

Магрин рассказал, что покупатели говорили «много добрых слов», поскольку трудности из-за карантина возникли у всех. «Но нам нужно сделать то, что мы должны сделать, чтобы задушить вирус в зародыше», — добавила Пьяченте.

Пара обручилась в июне 2018 года и все ещё надеется пожениться до конца 2021.

Фото ABC News

#новости #австралия

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Айдын Билов

9

Пара из Новосибирска продавала отварную сосиску

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Смешной нос

4

@Уютный Багажник что можно из тебя продавать?

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Банальный Филипп

Смешной
2

букет

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Смешной нос

Банальный
2

букет зппп что ли?

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Банальный Филипп

Смешной
2

он как бы один, но хватит на всех

Ответить

Смешной нос

Смешной
1

Багажничек прости(

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С H А P Р i Е

Смешной
1

Дыню

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Смешной нос

С
1

как я не сообразил)
про зппп тут пизжу

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Головной фитиль

Смешной
0

Тебе можно что угодно из меня

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Ложный яд

Головной
1

дай почтку 

Ответить

Головной фитиль

Ложный
1

чё

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Ложный яд

Головной
1

почку дай 

Ответить

Головной фитиль

Ложный
1

Они у меня плохие, пропащие

Ответить

Ложный яд

Головной
0

Болят?  

Ответить

Смешной нос

Головной
0

я жду фотку стояка, попробуешь до завтра ?)

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Головной фитиль

Смешной
1

бля, я уже и забыл про него

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Головной фитиль

Головной
1

скину ок

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Смешной нос

Головной
0

давай завтра в тред вчером

Ответить

Головной фитиль

Смешной
1

оке

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Смешной нос

Головной
0

кеееек)))
блин второй раз уж)))

Ответить

Головной фитиль

Смешной
0

я старый больной человек

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С H А P Р i Е

0

Сгодятся на похороны

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Здравый звук

0

В таком багажнике и голосовать можно

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Ответный паркур

0

Да хера вы на эти свадьбы дрочите? Живёте вместе? Ну и живите!

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сироп от щекотки

0

Фига мужик красавчик, а леди ну.. так

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Владимир Филатов

0

красивая пара

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Andrew Muralov

0

Так было бы пизже. 

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