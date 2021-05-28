Будущие супруги уже купили цветочные композиции к церемонии.

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Фото ABC News

Мари Пьяченте и Кевин Магрин из Мельбурна планировали свадьбу в мае 2020 года, но отменили её после начала пандемии. Они решили перенести мероприятие на год, но 27 мая власти Австралии вновь ввели карантин в штате Виктория из-за роста числа заболеваний. Об этом сообщает ABC News.

Пара уже купила цветы для свадебной церемонии — багажник их машины был заполнен пионами, розами и гвоздиками. Пьяченте и Магрин решили продать букеты на дороге за 10 долларов или любую другую сумму, которую могли предложить проезжающие.

Я думала, что буду чувствовать себя хуже, но, честно говоря, это заставило меня радоваться — сколько людей счастливы купить цветы для своей жены, подруги или партнёра. Мари Пьяченте

Магрин рассказал, что покупатели говорили «много добрых слов», поскольку трудности из-за карантина возникли у всех. «Но нам нужно сделать то, что мы должны сделать, чтобы задушить вирус в зародыше», — добавила Пьяченте.

Пара обручилась в июне 2018 года и все ещё надеется пожениться до конца 2021.