Британская полиция искала ферму по выращиванию марихуаны, а обнаружила вместо неё биткоин-ферму Статьи редакции
Майнеров обвинили в краже электричества и конфисковали их оборудование.
Полиция Уэст-Мидлендса во время рейда на территории местной промзоны нашла около ста компьютеров для майнинга. Правоохранители наткнулись на секретную криптоферму, хотя искали там ферму по производству каннабиса. Об этом пишет «Би-би-си»..
Правоохранителям сообщили, что на территорию промзоны регулярно ходят «подозрительные люди», а полицейский дрон зафиксировал повышенную тепловую активность у строения.
Полиция выяснила, что майнеры украли электроэнергии на тысячи фунтов. Всё оборудование конфисковали.
Теперь в полицейском участке у каждого опера по RTX3090
На фото асики, ментам такое без надобности)
Значат, намайнят на покупку 3090 всему отделу
Стартап, использовать электричество участка за бюджетное бабло!
В Сарове уже делали же так
Полиция выяснила, что майнеры украли электроэнергии на тысячи фунтов
А там никто не ведёт что ли учёт, или как это работает?
майнить уже не модно