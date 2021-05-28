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yannlll

Британская полиция искала ферму по выращиванию марихуаны, а обнаружила вместо неё биткоин-ферму Статьи редакции

Майнеров обвинили в краже электричества и конфисковали их оборудование.

Фото West Midlands Police

Полиция Уэст-Мидлендса во время рейда на территории местной промзоны нашла около ста компьютеров для майнинга. Правоохранители наткнулись на секретную криптоферму, хотя искали там ферму по производству каннабиса. Об этом пишет «Би-би-си»..

Правоохранителям сообщили, что на территорию промзоны регулярно ходят «подозрительные люди», а полицейский дрон зафиксировал повышенную тепловую активность у строения.

Учитывая все признаки, мы думали, что найдем ферму по выращиванию марихуаны. Конечно, мы не ожидали наткнуться на криптоферму. Это только вторая биткоин-шахта в Уэст-Мидлендсе.

Дженнифер Гриффин
сержант полиции

Полиция выяснила, что майнеры украли электроэнергии на тысячи фунтов. Всё оборудование конфисковали.

#великобритания #криптовалюты #новости #марихуана

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16 комментариев
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Pavel Vakhrushev

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Теперь в полицейском участке у каждого опера по RTX3090

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Bad Mother Fucker

Pavel
9

ну, хоть у кого-то в Уэст-Мидлендсе будут нормальные видюхи

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Pavel Chernev

Pavel
2

На фото асики, ментам такое без надобности)

Ответить

Andre Macareno

Pavel
5

Значат, намайнят на покупку 3090 всему отделу

Ответить

Pavel Chernev

Andre
0

Стартап, использовать электричество участка за бюджетное бабло!

Ответить

Andre Macareno

Pavel
0

В Сарове уже делали же так

Ответить

Pavel Chernev

Andre
0

Россия впереди планеты всей! Спасибо путину!

Ответить

Фундаментальный Орзэмэс

3
Ответить

Андрей Николаев

2

Полиция выяснила, что майнеры украли электроэнергии на тысячи фунтов

А там никто не ведёт что ли учёт, или как это работает?

Ответить

Виталий Орлов

2

А вот и первое фото с рейда

Ответить

ну и в чем он не прав

0

майнить уже не модно

Ответить

Bich

ну
5

Ага, а видюхи куда пропали тогда

Ответить

Алый якорь

0

Не знают даже, что хуже (второе, кнш)

Ответить

С H А P Р i Е

0

Тоже неплохо

Ответить

конгруэ́нтный

0

они там с этим воют тепловизорами и энергопотреблением очевидно 

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Украденная жизнь

0

А были бы майнеры не подозрительными, их бы не поймали.

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