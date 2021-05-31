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Новости
yannlll

В Вирджинии полицейских собак досрочно отправили на пенсию из-за легализации марихуаны Статьи редакции

В штате вступает в силу закон, запрещающий обыскивать кого-то из-за запаха каннабиса.

37 37 комментариев
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Офицер полиции штата Вирджиния Тайлер Фридли с псом Овном  Фото AP 

В апреле в штате Вирджиния приняли законопроект, который разрешает хранить до одной унции марихуаны для рекреационных целей. Теперь полиции нельзя проводить обыск, если служебная собака учуяла запах каннабиса. Псов, обученных искать марихуану, досрочно отправляют на пенсию, сообщает Associated Press.

Полицейские начали закупать новых собак и обучать их искать только запрещённые наркотики, например, кокаин, героин и метамфетамин. Те департаменты США, которые не могут позволить себе потратить около 15 тысяч долларов на покупку псов, распускают свои кинологические подразделения.

Собаки, обученные обнаруживать наркотики, ищут их все, поэтому невозможно сказать, что именно учуял пёс — марихуану или незаконный наркотик. Этим в суде пользуются адвокаты, чтобы оспорить законность обыска. В Массачусетсе, где рекреационная марихуана стала легальной в 2016 году, департамент полиции сначала вынужденно перевёл двух собак из подразделения К-9 на патрульную работу, а через 18 месяцев и вовсе отправил их на пенсию.

Мы больше не можем работать с собаками, которые обучены находить марихуану, потому что этим потом пользуются наркоторговцы. Обычно, когда они перевозят наркотики, у них в машине всегда есть марихуана. И адвокат на суде говорит: «Ну, ваша собака учуяла легализованный наркотик, значит обыск был незаконным».

Боб Гиллан
лейтенант, руководитель подразделения К-9 в Массачусетсе

Некоторых собак из распущенных поздразделений К-9 забирают к себе полицейские или их знакомые.

#новости #право #наркотики #марихуана

37 37 комментариев
23
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37 комментариев
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Поперечный Мика

51

В России досрочно отправили на пенсию ФБК из-за легализации коррупции

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Mark Black

Поперечный
1

Ну мблин я хотел пошутить про ГНК из-за лигализации подкинутых наркотиков

Ответить

Smaug The Terrible

Поперечный
0

А ты хорош

Ответить

С H А P Р i Е

18

Знатно охуел, когда-то узнав, что k-9 = canine

Ответить

Smaug The Terrible

С
5

Канина. Ожидаем казахов в треде

Ответить

гачик

С
4

Lingua latina non penis canina

Ответить

Иван Эртель

гачик
1

est

Ответить

Вероятный глобус

Иван
1

i pjet

Ответить

Дмитрий Алексеевич

гачик
0

Et hoc est basis

Ответить

MEGAtraXXXer666

С
2

Бля, спасибо!

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

Эт называется омофон, разновидность омонима, понятненько?

Ответить

Хрупкий кран

С
0
Ответить

Smaug The Terrible

Хрупкий
1

До шутки про рыбные палки - 3... 2... 1...

Ответить

Хрупкий кран

Smaug
1

Да не. Это Канье прост

Ответить

Smaug The

Хрупкий
3
Ответить

Закомплексованная Душа

3

Сюк, как мигрировать в эту самую вирджинию

Ответить

Kir Kirsky

Закомплексованн…
12

А ты вёрджин?

Ответить

Smaug The Terrible

Kir
13

Верджин по рождению, данжен мастер по призванию.

Ответить

Дмитрий

Smaug
3

Slave по жизни

Ответить

Andrew Muralov

3

Направить их в Россию для поиска закладок. 

Ответить

Сергей Дворниченко

Andrew
6

блин как еще никто не додумался учить собак искать себе закладки))

Ответить

Корнелий Шнапс

Сергей
5
Ответить

ggg123

Сергей
0

Натаскивать долго и это будет на одно вещество.
 Проще устроиться дворником и вполне легально тщательно рыхлить граблями дворовую территорию)

Ответить

Вероятный глобус

Сергей
0

15 тыщ бачей ради того, чтобы в кустах грамм найти, ну такоэ

Ответить

Корнелий Шнапс

5

ну вот и как можно быть против легалайза если в результате собачки идут отдыхать?

Ответить

Украденная жизнь

4

Можно возить героинщиков в другие штаты на обнюхивание.

Ответить

Andrew Muralov

Украденная
3

Обнюхивание показало, что чувак обнюханный. 

Ответить

Особенный теркин30см

1

Не спешили бы увольнять. Указы имеют свойство отменяться

Ответить

Берг

Особенный
2

А собани стареть 

Ответить

Незначительный ящик

Особенный
0

ловите чувака который например в ситуации толкания машины из сугроба толкает так что она опять застряла

Ответить

Иван Иванович

0

Во-первых странно, что другую наркоту собаки искать не умеют. Во-вторых странно, что они не придумали случаев, когда полезно быстро установить наличие травы у человека, например у водителей

Ответить

nonsense

Иван
0

1. Умеют, прочти статью. 2. Иметь марихуану законно в т.ч. водителям. Собака как бы не определяет накуренный ты или купил травы и едешь домой.

Ответить

Иван Иванович

nonsense
0

Полицейские начали закупать новых собак и обучать их искать только запрещённые наркотики, например, кокаин, героин и метамфетамин

Ответить

nonsense

Иван
1

И? Реально просто прочитал бы и не позорился. Текущих собак натаскивали реагировать на все наркотики, в т ч марихуану.

Ответить

Андрей Лукин

0
Ответить

Вероятный глобус

0

Домой бы такую завести, чтобы искать, куда спрятал, если забудешь

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кум кумич

0
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