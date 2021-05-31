В Вирджинии полицейских собак досрочно отправили на пенсию из-за легализации марихуаны Статьи редакции
В штате вступает в силу закон, запрещающий обыскивать кого-то из-за запаха каннабиса.
В апреле в штате Вирджиния приняли законопроект, который разрешает хранить до одной унции марихуаны для рекреационных целей. Теперь полиции нельзя проводить обыск, если служебная собака учуяла запах каннабиса. Псов, обученных искать марихуану, досрочно отправляют на пенсию, сообщает Associated Press.
Полицейские начали закупать новых собак и обучать их искать только запрещённые наркотики, например, кокаин, героин и метамфетамин. Те департаменты США, которые не могут позволить себе потратить около 15 тысяч долларов на покупку псов, распускают свои кинологические подразделения.
Собаки, обученные обнаруживать наркотики, ищут их все, поэтому невозможно сказать, что именно учуял пёс — марихуану или незаконный наркотик. Этим в суде пользуются адвокаты, чтобы оспорить законность обыска. В Массачусетсе, где рекреационная марихуана стала легальной в 2016 году, департамент полиции сначала вынужденно перевёл двух собак из подразделения К-9 на патрульную работу, а через 18 месяцев и вовсе отправил их на пенсию.
Некоторых собак из распущенных поздразделений К-9 забирают к себе полицейские или их знакомые.
Ну мблин я хотел пошутить про ГНК из-за лигализации подкинутых наркотиков
Знатно охуел, когда-то узнав, что k-9 = canine
est
Сюк, как мигрировать в эту самую вирджинию
А ты вёрджин?
Верджин по рождению, данжен мастер по призванию.
Направить их в Россию для поиска закладок.
блин как еще никто не додумался учить собак искать себе закладки))
ну вот и как можно быть против легалайза если в результате собачки идут отдыхать?
Можно возить героинщиков в другие штаты на обнюхивание.
Во-первых странно, что другую наркоту собаки искать не умеют. Во-вторых странно, что они не придумали случаев, когда полезно быстро установить наличие травы у человека, например у водителей
Полицейские начали закупать новых собак и обучать их искать только запрещённые наркотики, например, кокаин, героин и метамфетамин