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Дамир Камалетдинов

В 2022 году NASA перестанет покупать места в «Союзах» и начнёт обмениваться местами в кораблях Статьи редакции

Россияне иногда будут летать на кораблях SpaceX, а американцы — на «Союзах».

В бюджетном запросе NASA на 2022 год отсутствуют расходы на покупку мест в «Союзах». Однако страны продолжат сотрудничество на условиях взаимного обмена местами в кораблях. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности финансового директора агентства Стив Шинн.

В этом бюджете не запланировано покупки мест на «Союзах», но у нас есть соглашения о взаимных полётах на российских кораблях и наоборот. Так что мы всё равно планируем использовать эти корабли.

Стив Шинн
и.о. финансового директора NASA

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса в начале апреля заявлял, что госкорпорация рассчитывает на покупку мест в «Союзах». В то же время в Роскосмосе понимают, что по мере развития собственных кораблей США всё равно начали бы отказываться от российских услуг. Теперь в госкорпорации хотят развивать сферу космического туризма.

В бюджетном запросе на 2021 год NASA планировало продолжить покупку мест на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС. Однако теперь у агентства есть корабли SpaceX и эти планы могут пересмотреть.

#новости #космос #nasa #роскосмос

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11 комментариев
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Брежнев

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То есть денег в Роскосмосе не станет вообще

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Алексей Логачев

Брежнев
4

Прекрати, они будут строить жилые комплексы и продавать там квартиры

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социальныирудимент

Брежнев
1

нет, россияне будут меньше есть

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Orbital_Cat

Брежнев
0

нет, станет на пару яхт меньше

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Экологический фонарь

7

Вангую что Рогозин будет и дальше на публике "смишно" делать высеры про американскую космонавтику, но взаимные полеты будут идти исправно

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С H А P Р i Е

4
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Eugen T

С
1

Ему за песни доплачивают?

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С H А P Р i Е

Eugen
4

и за мемы

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Лысина Арика

4

У них там какие-то батуты, зато какие у нас батуты. Во век не напрыгаются/

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Независимый Петя

2

Свингерство какое-то, фу, мерзко..

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Эпапа

1

русский космонавт должен был лететь на Crew-3 (даже место было зарезервировано), но видимо с Рогозиным не договорились 

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