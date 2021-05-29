В 2022 году NASA перестанет покупать места в «Союзах» и начнёт обмениваться местами в кораблях Статьи редакции
Россияне иногда будут летать на кораблях SpaceX, а американцы — на «Союзах».
В бюджетном запросе NASA на 2022 год отсутствуют расходы на покупку мест в «Союзах». Однако страны продолжат сотрудничество на условиях взаимного обмена местами в кораблях. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности финансового директора агентства Стив Шинн.
Первый заместитель гендиректора Роскосмоса в начале апреля заявлял, что госкорпорация рассчитывает на покупку мест в «Союзах». В то же время в Роскосмосе понимают, что по мере развития собственных кораблей США всё равно начали бы отказываться от российских услуг. Теперь в госкорпорации хотят развивать сферу космического туризма.
В бюджетном запросе на 2021 год NASA планировало продолжить покупку мест на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС. Однако теперь у агентства есть корабли SpaceX и эти планы могут пересмотреть.
То есть денег в Роскосмосе не станет вообще
Прекрати, они будут строить жилые комплексы и продавать там квартиры
русский космонавт должен был лететь на Crew-3 (даже место было зарезервировано), но видимо с Рогозиным не договорились