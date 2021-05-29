Во Вьетнаме обнаружили новый штамм Covid-19 — гибрид британского и индийского варианта вируса Статьи редакции
Он более заразный и легче распространяется воздушно-капельным путём.
Вьетнамские учёные обнаружили новый штамм SARS-CoV-2, который представляет собой гибрид британской и индийской версии. Пока он не получил собственного названия, но исследователи выяснили, что он более заразен и легко передаётся воздушно-капельным путём. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг.
По данным вьетнамского Минздрава, именно этот штамм стал причиной массового заражения в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь. Они стали главными очагами заболевания во время четвёртой волны Covid-19, которая началась в стране 27 апреля.
До этого во Вьетнаме регистрировали случаи заражения другими семью штаммами, в том числе британским, индийским и южноафриканским. С начала пандемии в стране выявили 6713 инфицированных, из которых 3643 человека заразились в период с конца апреля по май. Covid-19 стал причиной смерти 47 человек.
дискотека продолжается
Почему всегда пишут про заразность и распространение, но не пишут про летальность?
Если он более заразный, но настолько же менее летальный - да и в рот его ебать, пофиг же. Нет?
ну типа больницы будут перегружены, если слишком много будут болеть, и тогда уже умрут те, кого можно вылечить. ну и пост-ковид ещё, выпадение волос и прочие ништяки
менее летален - это значит можно спасти человека, а спасают в больницах
лечат не ковид, а пневмонию и тромбоэмболию
есть ещё тяжесть болезни, можно не умереть, но конкретно подпортить здоровье
Да потому что у КОВИД летальность близкая к обычному гриппу...
Об этом в принципе стало известно еще прошлым летом довольно массово.
И коллапсы больниц случились в основном потому что толпа паникующих идиотов побежала в больницы, где заражала врачей, других пациентов, подхватывала больничные штаммы и т.п. И основной прирост избыточной смертности дал коллапс медицины, отложенные из-за карантина плановые операции и т.п.(об это осенью тоже писала западная пресса).
Но политики НЕ МОГУТ выйти и признать, что с болезнью мы жидко обосрались, что была преувеличена ее опасность/посеяна паника и именно это убило миллионы людей. И пресса тоже приложила к этому огромную руку(публикациями сегодня умерло 50 человек). Поэтому акцента на реальной летальности не ставят.
Плюс политикам в демократических странах очень понравилось поиграть в авторитаризм, кому то это помогло в кресле остаться.
P.S. да болезнь опасная своей заразностью. Да надо беречься. Но тяжелые случаи редки. Вы же при гриппе не бежите сразу в больницу? Большинство болеет дома... В больнице вы повышаете шансы помереть подхватив еще что-нить в комплект...
у нас здесь пока 46 смертей (всего)
Думаю, из-за страха вируса умерло больше.
Экологический фонарь
да я помню эту дискотеку на ленина в прошлом году. только шума подняли , а в итоге болело всегда плюс минус одинаково.
Надеюсь, до нас не дойдет, а то только на днях такси и доставку еды в приложениях разрешили возобновить.
Да блть, я еще изначальной версией ковида не переболел, а тут уже такой ассортимент на выбор.....