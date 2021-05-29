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Дамир Камалетдинов

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм Covid-19 — гибрид британского и индийского варианта вируса Статьи редакции

Он более заразный и легче распространяется воздушно-капельным путём.

Вьетнамские учёные обнаружили новый штамм SARS-CoV-2, который представляет собой гибрид британской и индийской версии. Пока он не получил собственного названия, но исследователи выяснили, что он более заразен и легко передаётся воздушно-капельным путём. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг.

По данным вьетнамского Минздрава, именно этот штамм стал причиной массового заражения в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь. Они стали главными очагами заболевания во время четвёртой волны Covid-19, которая началась в стране 27 апреля.

До этого во Вьетнаме регистрировали случаи заражения другими семью штаммами, в том числе британским, индийским и южноафриканским. С начала пандемии в стране выявили 6713 инфицированных, из которых 3643 человека заразились в период с конца апреля по май. Covid-19 стал причиной смерти 47 человек.

#новости #covid19

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Роман Александров

24
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ну и в чем он не прав

11

дискотека продолжается

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Яночка

ну
0

аква?

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Фирменный самолет

9
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Рыжий

8

Почему всегда пишут про заразность и распространение, но не пишут про летальность?
Если он более заразный, но настолько же менее летальный - да и в рот его ебать, пофиг же. Нет?

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Сергей Касулин

Рыжий
1

ну типа больницы будут перегружены, если слишком много будут болеть, и тогда уже умрут те, кого можно вылечить. ну и пост-ковид ещё, выпадение волос и прочие ништяки

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Рыжий

Сергей
0

А зачем идти в больницы, если
1) вирус менее летален, чем другие разновидности, ИВЛ и прочая госпитализация не нужны (если это так)
2) Лечить ковид до сих пор не умеют (независимо от вида ковида)

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Сергей Касулин

Рыжий
1

менее летален - это значит можно спасти человека, а спасают в больницах
лечат не ковид, а пневмонию и тромбоэмболию

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Рыжий

Сергей
0

Понял, значит у меня просто мало информации о ковиде. Как-то не коснулось это еще

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Владимир Филатов

Рыжий
1

есть ещё тяжесть болезни, можно не умереть, но конкретно подпортить здоровье

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AUBE

Владимир
0

это основной минус ковида

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Владимир Филатов

AUBE
0

у меня с ноября ещё не вернулось полностью обоняние, это удручает 

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AUBE

Владимир
0

думаю это ещё повезло, могло быть и хуже

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Madegghead

Рыжий
0

Да потому что у КОВИД летальность близкая к обычному гриппу... 
Об этом в принципе стало известно еще прошлым летом довольно массово.
И коллапсы больниц случились в основном потому что толпа паникующих идиотов побежала в больницы, где заражала врачей, других пациентов, подхватывала больничные штаммы и т.п. И основной прирост избыточной смертности дал коллапс медицины, отложенные из-за карантина плановые операции и т.п.(об это осенью тоже писала западная пресса).
Но политики НЕ МОГУТ выйти и признать, что с болезнью мы жидко обосрались, что была преувеличена ее опасность/посеяна паника и именно это убило миллионы людей. И пресса тоже приложила к этому огромную руку(публикациями сегодня умерло 50 человек). Поэтому акцента на реальной летальности не ставят.
Плюс политикам в демократических странах очень понравилось поиграть в авторитаризм, кому то это помогло в кресле остаться.
P.S. да болезнь опасная своей заразностью. Да надо беречься. Но тяжелые случаи редки. Вы же при гриппе не бежите сразу в больницу? Большинство болеет дома... В больнице вы повышаете шансы помереть подхватив еще что-нить в комплект...

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Vladimir Medvedev

Рыжий
0

Судя по всему - никто не знает просто

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Прежний файл

7

Колониальный штамм

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AUBE

Прежний
0

вьетнам на данный момент всех отпиздошили

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С H А P Р i Е

6

Вьетнамские штаммбэки

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Экологический фонарь

3

тут звездочкой не обойдешься

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AUBE

Экологический
0

у нас здесь пока 46 смертей (всего)

Ответить

AUBE

AUBE
2

бакзян и бакнинь провинции заразились не из-за супер мощного штамма, а потому что на заводах в промзонах вспышка пошла, массовые скопления длительного пребывания

Ответить

Anton Gostev

AUBE
–1

Думаю, из-за страха вируса умерло больше.

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Владимир Филатов

Anton
2

ну ты шутник (нет)

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Anton Gostev

Владимир
0

А я и не шучу

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Экологический фонарь

AUBE
1

да я помню эту дискотеку на ленина в прошлом году. только шума подняли , а в итоге болело всегда плюс минус одинаково.

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Независимый Петя

1

Ура, все в отпуск

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Anton Gostev

0

Надеюсь, до нас не дойдет, а то только на днях такси и доставку еды в приложениях разрешили возобновить.

Ответить

Рыжий

Anton
0

В какой стране?

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Anton Gostev

Рыжий
0

Во Вьетнаме

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Luchano Spaguetti

0

Да блть, я еще изначальной версией ковида не переболел, а тут уже такой ассортимент на выбор.....

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Владимир Галкин

–1
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Andrew Muralov

–1
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