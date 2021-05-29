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Дамир Камалетдинов

Россияне впервые набрали кредитов по ипотеке больше чем на 10 триллионов рублей Статьи редакции

За последние три года сумма выросла почти вдвое.

Задолженность россиян по ипотечным кредитам впервые превысила 10 триллионов рублей в апреле 2021 года. Только за месяц жители страны оформили кредитов на 551 миллиард рублей. Об этом говорится в статистике Центробанка.

Средний срок жилищных кредитов приблизился к 20 годам. За месяц задолженность россиян выросла на 2,9%, а за год более чем на 25%. При этом ещё в мае 2020 года общая задолженность составляла 7,9 триллиона рублей, с 2018 года она выросла почти в два раза.

Россияне стали брать больше ипотек несмотря на рост средней ставки по кредитам до 7,3%. В среднем жители страны берут в долг на жильё на 19,8 лет.

В отчёте ЦБ говорится, что выросло число ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом меньше 20%. По мнению регулятора, это может грозить проблемами — из-за этого в Центробанке решили ужесточить условия выдачи ипотек с низким первым взносом: с 1 августа по ним повысят надбавку к коэффициентам риска, это увеличит нагрузку на капитал и сделает такие долги менее привлекательными для банков.

#новости #экономика #цб

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IO

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Важно понимать что задолженность != просрочка

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Вячеслав Андреев

IO
11

Ну кстати да, из статьи кажется как будто россияне перестали платить за ипотеку. А они просто понабрали очень много ипотек

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Mike Prokopenko

Вячеслав
0

И без ипотеки, у населения кучи других кредитов, которые растут рекордными темпами

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Temp Temper

4
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Maus Colt

2

Кто в теме вообще, в чем причина роста стоимости жилья почти в 2 раза за 3 года ?
Льготная ипотека, слышал еще есть какие-то замуты по поводу перевода денег от банков в адрес застройщика, еще видимо курс доллара, где почитать ?

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Maus Colt

Maus
3

сам спросил, сам ответил (из того же доклада Центробанка)

Программы льготного ипотечного кредитования позволили поддержать спрос на ипотеку
и жилье во время острой фазы пандемии. Однако стимулирование ипотечного кредитования
без соразмерного роста жилищного строительства способствовало росту цен на недвижимость. По данным Росстата на 1 апреля 2021 г., цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном – на 13,6%. В отдельных регионах рост цен достиг
20–30% в условиях снижения реальных доходов населения. Это привело к тому, что доступность жилья в ипотеку для населения практически не изменилась, несмотря на существенное
снижение ставок по ипотечным кредитам с начала пандемии (с 8,7 до 7,3%).

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Super Star

Maus
2

+ ажиотаж. Те, у кого на руках были деньги, ломанулись срочно вкладывать, когда в конце 2019-начале 2020 начало штормить биржи и запахло короной. Повышение спроса было не только на квартиры, но и на автомобили.

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Страстной хот-дог

Maus
0

То есть, они с изумлением выяснили, что в пандемию стали меньше строить?

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Мир Май

Maus
0

запрет долевого в прошлом году, вроде

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Ivan Knyazev

Maus
0

На самом деле, одна из очень весомых причин - это рост стоимости сырья. Во всяком случае за последний год. Металл с весны прошлого года подорожал ровно в 2 раза, летом ещё подорожание ожидается. Такая же история с кучей другого сырья.

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Далер Скиндиров

Maus
0

В некоторых городах вообще отдельный пиздец

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Пожилой пришелец

Maus
0

Стройматериалы подорожали

Запрещена покупка на котловане

Льготная ипотека (т.е спрос из-за низких ставок превышает предложение)

ну и локально для моего города - мораторий на строительство как минимум на пол года

Это и есть причины подорожания

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Независимый Петя

–1

Как там ваши накопления на квартиру поживают, россияне??

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Andy

Независимый
2

Жопа полная.

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Пространственный динозавр

Независимый
0
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Антон

0

20 лет привязан к работе и боишься, что тебя уволят. Чистое рабство.

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IO

Антон
4

Берут на 20 лет, платят за 5-8

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Люц Шнайдер

Антон
0

Я взял на 10, а заплатил за 6. 

Ответить

Andy

1

Найс, надувается пузырь льготной ипотеки, побыстрее бы критическая масса накопилась.

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Грубый Макс

Andy
0

Он уже давно надулся, но сейчас из него аккуратненько по чуть-чуть выпускают воздух)

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Luchano Spaguetti

0

Это уже рывок или пока что нет? 

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С H А P Р i Е

0

просрочка хуйня, справедливости ради

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Delgerdalai Davaasambuu

0

Суперзакредитованные американцы тратят на два процентных пункта меньше на обслуживание долгов из располагаемого дохода

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Semen Semenov

0

Потом опять капиталисты плохие и хочу в СССР. В СССР вообще кредиты были?

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ну и в чем он не прав

0

так, подождите, это хорошо или плохо? это хорошо или плохо???

Ответить

#realfiddy

0

Так а для кого тогда говорят что ипотеку брать невыгодно? Только для меня штоли?) 

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Положительный меч

0

Да, это я, простите

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Саня Максаков

0

Смотрите фильм Игра на понижение. Очень классно показана ситуция с ипотеками в 2008 в США.

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Терье Анри

0

Есть ФНБ, не ссым. Мигрантов мало )

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Anonymous User

–1

Не задолженность, а отрицательное накопление

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