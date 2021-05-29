Новости
DTF

Умер автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль Статьи редакции

Ему было 66 лет.

О смерти Бенуа Сокаля сообщило издательство Microids. По его данным, Сокаль скончался 28 мая 2021 года после продолжительной болезни.

Бенуа Сокаль изначально писал комиксы и создал, среди прочего, цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе — а с 1999 года начал работать над видеоиграми.

Его первой игрой стал квест Amerzone, а в 2002 году Сокаль при поддержке Microids выпустил Syberia. Он работал и над двумя продолжениями Syberia, а также участвовал в создании четвёртой части — Syberia: The World Before.

Сокаль также разработал квесты Paradise и Sinking Island, которые выпустила его собственная компания White Bird Productions.

#новости #игры

1763 просмотров
42 42 комментария
22
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b"], "comments": 42, "likes": 22, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 388964, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 29 May 2021 12:57:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Передний Илья

16

Найти на экране и кликнуть F.

Ответить

Тайный Женя

–8

DTF, привет, хуле тебе тут надо?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Тайный
14

Твоя одежда, деньги и мотоцикл

Ответить

Независимый Петя

Дамир
1

@Дыня покажи мотоцикл

Ответить

Тайный Женя

Независ…
1

@Уютный Багажник 

Ответить

Независимый Петя

Тайный
1

Зеваю

Ответить

Тайный Женя

Независ…
2

хочу чтобы тебе в рот демон залетел

Ответить

Независимый Петя

Тайный
1

Ммм, я видел пилот одного мультфильма на Ютубе, не против, чтобы такой демон мне залетел

Ответить

Тайный

Независ…
1

Леминги полезли

Ответить

Независимы

Тайный
1

Сам посмотри, хотел хазбин

Ответить

Независимый Петя

Тайный
–1

@Вахтёр оскорбление пользователя

Ответить

Комментарий удален

Независимый Петя

Независимый
0

Я уссусь, если тебя забанят

Ответить

Тайный Женя

Независ…
1

Анимечница геймер

Ответить

Турецкий холод

Тайный
0

блять, иди нахуй отсюда уже

Ответить

Тайный Женя

Турецкий
1

напомни кто ты

Ответить

Турецкий холод

Тайный
0

я русский

Ответить

Тайный Женя

Турецкий
0

сын хорошей женщины?

Ответить

Турецкий холод

Тайный
0

конечно

Ответить

Тайный Женя

Турецкий
0

передай что я скучаю

Ответить

Турецкий

Тайный
0

папа как дела?

Ответить

Тайный

Турецкий
0

заебал на тж сидеть

Ответить

Тайный

Тайный
0

пиздуй на дтф

Ответить

Турецкий

Тайный
0

ах ты *****

Ответить

Тайный

Турецкий
0

пойду на дтф травить юзеров

Ответить

Тайный

Тайный
0

школотронов*

Ответить

Турецкий

Тайный
0

передавай привет от детей ТЖанска

Ответить

Взаимный Петя

6

Ёбушки-воробушки, что теперь с приквелом будет

Ответить

Alexei Kuksin

5

Одна из частей "Сибири" шла дополнительным диском к учебнику по Истории Сибири. До сих пор хихикаю с этого факта. 

Ответить

Рыжий

Alexei
0

Интересно что за учебник такой. Типа по истории родного края?

Ответить

Сергей Усанов

4

F

Ответить

Яня

3

Блин, даже немного грустно

Ответить

Рыжий

3

Искреннее F

Ответить

Andre Macareno

3

самое яркое воспоминание от второй части — собственные затупы без гайдов, но F, чо :(

Ответить

Противоположный коктейль

1

Очень жаль, обожаю эту серию игр.

Ответить

Alexey Kostuk

1

Запомнилась эта игра атмосферой и интересным визуальным стилем. Первые части в свое время выглядели довольно интересно
F

Ответить

ну и в чем он не прав

–1

я плакаль, когда умер бенуа сокаль!

Ответить

Zero-one-one

0

@DTF 

Ответить

Alex A

0

Надо будет перепройти ... F ...

Ответить

over and over

0

Зулин, когда обзор?

Ответить

Качественный историк

0

Игрушки моей молодости.
Он и Аманита делали лучшие квесты.

Ответить

Независимый Петя

–4

Нормально

Ответить

Тайный Женя

Независимый
0

ору 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Беларусь
«Есть желающие подкинуть нам проблем»: Лукашенко привёз на встречу с Путиным документы об инциденте с рейсом Ryanair
Что внутри чемодана — пока загадка.
171
Интернет
«Google Фото» установит лимит на бесплатную загрузку фото и видео с 1 июня: как подготовиться и какие есть альтернативы
Со старыми фото ничего не случится — их не придётся удалять или переносить. А новые начнут занимать место в хранилище.
201
Новости
Литовский монетный двор перепутал литовский и латышский языки на памятных монетах
С ошибкой отчеканили часть монет номиналом два евро.
131
Популярное за три дня
Новости
Domestos запустил конкурс — победителям отремонтируют школьный туалет. Десятки школ отправили заявки с фото
Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.
325
Беларусь
Центр «Досье»: минские диспетчеры сообщили Ryanair о минировании раньше, чем получили «письмо от ХАМАСа»
Сообщение с угрозой отправили с электронной почты ahmed_yurlanov1988@protonmail.com.
143
Новости
В Сочи арестовали аниматоров в костюмах лошади и осла за вымогательство денег у прохожих
На отказ сфотографироваться аниматоры отвечали нецензурной бранью.
125
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Genesi5 ­

«Есть желающие подкинуть нам…

Рыжий

Во Вьетнаме обнаружили новый…

лесточик

Идею трудовых лагерей…

Fuскiпg Ростиslave

Идею трудовых лагерей…

Атлант поправил…

Идею трудовых лагерей…

Ухудшанский

Во Вьетнаме обнаружили новый…

Атлант поправил…

Идею трудовых лагерей…

Рыжий

Идею трудовых лагерей…

corestore

США приостановят воздушное…

Fuскiпg Ростиslave

Идею трудовых лагерей…

лесточик

Идею трудовых лагерей…

Рыжий

Идею трудовых лагерей…

Fedor Molchanov

В 2022 году NASA перестанет…

Митя Мурасов

Идею трудовых лагерей…

Fuскiпg Ростиslave

Идею трудовых лагерей…

Митя Мурасов

Идею трудовых лагерей…

Митя Мурасов

Идею трудовых лагерей…

Ranae Est

Запись в подсайте Telegram
null