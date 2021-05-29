Умер автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль Статьи редакции
Ему было 66 лет.
О смерти Бенуа Сокаля сообщило издательство Microids. По его данным, Сокаль скончался 28 мая 2021 года после продолжительной болезни.
Бенуа Сокаль изначально писал комиксы и создал, среди прочего, цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе — а с 1999 года начал работать над видеоиграми.
Его первой игрой стал квест Amerzone, а в 2002 году Сокаль при поддержке Microids выпустил Syberia. Он работал и над двумя продолжениями Syberia, а также участвовал в создании четвёртой части — Syberia: The World Before.
Сокаль также разработал квесты Paradise и Sinking Island, которые выпустила его собственная компания White Bird Productions.
Твоя одежда, деньги и мотоцикл
Зеваю
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Независимый Петя
Я уссусь, если тебя забанят
блять, иди нахуй отсюда уже
напомни кто ты
я русский
сын хорошей женщины?
конечно
передай что я скучаю
папа как дела?
Одна из частей "Сибири" шла дополнительным диском к учебнику по Истории Сибири. До сих пор хихикаю с этого факта.
самое яркое воспоминание от второй части — собственные затупы без гайдов, но F, чо :(
Запомнилась эта игра атмосферой и интересным визуальным стилем. Первые части в свое время выглядели довольно интересно
F