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Дамир Камалетдинов

Роскосмос вывел на орбиту ещё 36 спутников OneWeb и поставил рекорд по безаварийным запускам подряд Статьи редакции

Госкорпорация провела 59 стартов подряд без происшествий — это рекорд для современной России, но не для СССР.

Старт «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb на борту Фото из телеграм-канала Дмитрия Рогозина

Ракета-носитель «Союз-2.1б», запущенная с космодрома «Восточный», вывела на орбиту все 36 спутников связи OneWeb. Запуск стал 59-м подряд безаварийным стартом для России в истории — это новый рекорд для страны, подсчитали РИА «Новости».

РОСКОСМОС @roscosmos
Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты
//
All 36 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage https://t.co/Mvhr4UwX4D

В последний раз Россия столкнулась с аварией «Союза» в октябре 2018 года. Тогда ракета-носитель взорвалась сразу после запуска, но корабль с космонавтами отстрелило в сторону от взрыва, они не пострадали. За три года с тех пор все российские запуски проходили без происшествий.

При этом в СССР только с января 1983 года по ноябрь 1984 года провели 185 безаварийных запусков в космос подряд. Поэтому новый рекорд касается только периода современной России после распада Советского союза.

#новости #космос

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57 комментариев
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Экологический фонарь

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Почитал про этот OneWeb, выделил главное : британская компания связи по спутниковому интернету. ФСБ с РКН были против выделения им частот связи, отозвали заявку , потом что то добавили ( закладочки ) и им разрешили .
Так что , безаварийный запуск спутников это конечно нормально , ну молодцы , че , но спутники эти - херня какая то

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Положительный меч

Экологический
6

Классика

Ответить

Щячло Попячтса

Экологический
1

А толку от этих закладок? Канал всё равно небезопасный, поверх него своё шифрование.

Ответить

Экологический фонарь

Щячло
–1

не силен в вопросах криптографии, особенно на канальном уровне

Ответить

Положительный

Экологи…
7

Классика 2

Ответить

Экологический

Положит…
–3

ты если что то осмысленное говори , либо я тебя в чс отправлю

Ответить

Положительный

Экологи…
5

в чс отправлю

Жаль

Ответить

Экологический

Положит…
3

не очень. Я же не Евросоюз, даже не озабочусь

Ответить

Roma Dmitriev

Экологи…
0

а на анальном?

Ответить

С H А P Р i Е

5

Выдающееся достижение - столько-то запусков без происшествий по отлаженной со времён царя гороха схеме

Ответить

Федя Прозоров

3

Здорово, но звучит, будто это заслуга Рогозина и брошенной ручки Путина

Ответить

Федя Прозоров

Федя
2

Извините, я наконец-то освоил методику чтения "между строк"

Ответить

Вячеслав Андреев

Федя
3

Между сроками

Ответить

Дамир Камалетдинов

Федя
1

Ну если сравнивать с СССР, то достижение так себе получается вообще 

Ответить

Экологический фонарь

Дамир
0

по мне так куда важнее не как до космоса добираются, а что в нем делают.

Ответить

Древний

Экологи…
0

Пьют и воруют

Ответить

Экологический

Древний
1

пьяные алкоджедаи

Ответить

Древний

Экологи…
1
Ответить

Федя Прозоров

Дамир
0

Хватит жить прошлым и достижениями прошлого. Пора идти дальше

Ответить

Занятый франт

Дамир
0

Учитывая частоту запусков последние годы.

Ответить

Тюремный череп

–6

Дамир ватник, понятно.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Тюремный
6

Ага, поэтому написал на 12 апреля статью с заголовком «Юра, мы всё пропустили»

Ответить

Тюремный череп

Дамир
1

Какое-то жалкое оправдание, если честно.

Ответить

Дамир

Тюремный
11

Какая-то жалкая доёбка, если честно

Ответить

Тюремный череп

Дамир
0

Дальше что? "Кто обзывается, тот так и называется"? Какие-то нелепые школострелки, от тебя то точно не ожидал.

Ответить

Дамир

Тюремный
1

Ну ты старайся лучше, тогда и я буду лучше стараться

Ответить

Тюремный череп

Дамир
1

Договорились

Ответить

Федя Прозоров

Тюремный
0

Не трожь Дамира, свино-пёс!

Ответить

Тюремный череп

Федя
0

Твой парень что ли?

Ответить

Федя Прозоров

Тюремный
0

Нет, а что?

Ответить

Тюремный череп

Федя
–1

Почему ты тогда меня оскорбляешь?

Ответить

Федя

Тюремный
0

Потому что ты балбес и не уважаешь труд новостника-Дамира!

Ответить

Тюремный

Федя
0

Так балбес или свинособака? Я запутался.
и не уважаешь труд новостника-Дамира!

Это не правда, я любой труд уважаю.

Ответить

Дамир

Тюремный
0

Да успокойтесь вы, боже

Ответить

Федя

Дамир
0

Ну лан

Ответить

Тюремный

Дамир
0

Да мы ж шутим, дай подурачится в выходные

Ответить

Тюремный череп

Тюремный
0

Жаль.

Ответить

Тюремный череп

Тюремный
0

@Zechu Schmitz что тебе не понравилось в моём комментарии? Давай по фактам.

Ответить

Страстной хот-дог

0

Но на территории России пользоваться этой хренобубенью будет запрещено

Ответить

Тюремный череп

Страстной
7

А при чём тут "пользоваться"? Деньги то за запуск заплатили.

Ответить

Страстной хот-дог

Тюремный
0

Притом, что Маша да не наша

Ответить

Тюремный череп

Страстн…
0

Не наша, да и похуй

Ответить

Древний будильник

2

В СССР интернета не было!

Ответить

Дамир Камалетдинов

Древний
1

А космос был!

Ответить

Древний будильник

Дамир
0

Космос и при Иване Грозном был. А толку-то?

Ответить

Дамир

Древний
0

Там ещё и назад в будущее было

Ответить

Тюремный череп

Древний
0

А мог бы быть, но Китову денег не дали.

Ответить

Andrew Muralov

1

Путин тоже поставил рекорд по президентским срокам подряд. 

Ответить

Andre Macareno

Andrew
0

Среди императоров Российской Империи — не думаю

Ответить

Andrew Muralov

Andrew
0

И не подряд тоже. 

Ответить

Танюша Лансберг

0

Эта штука без наземных станций не работает, а на земле все под контролем - врагу ни одной сотки земли не дадим бесплатно.. И ече прикольно - походу Oneweb владеет уже >50 % действующих спутников на орбите.. Куда ФАС смотрит? :)

Ответить

Древний будильник

Танюша
0

И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет

Ответить

Павел Петрович

Танюша
0

 Oneweb владеет уже >50 % действующих спутников на орбите

Со Starlink перепутали. У России сейчас порядка 170 спутников, Starlink - 1700.
OneWeb по плану - 650 (сейчас - 220).

Ответить

конгруэ́нтный

0

что это за спутники такие нахер они нужны?

Ответить

Andrew Muralov

конгруэ́нтный
2

Через них активируется сигнал на чипы, которые вводятся в организм при вакцинации. 

Ответить

конгруэ́нтный

Andrew
1

британцы свой старлинк мутят через роскосмос так?

Ответить

Лига порвах

0
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