Роскосмос вывел на орбиту ещё 36 спутников OneWeb и поставил рекорд по безаварийным запускам подряд Статьи редакции
Госкорпорация провела 59 стартов подряд без происшествий — это рекорд для современной России, но не для СССР.
Ракета-носитель «Союз-2.1б», запущенная с космодрома «Восточный», вывела на орбиту все 36 спутников связи OneWeb. Запуск стал 59-м подряд безаварийным стартом для России в истории — это новый рекорд для страны, подсчитали РИА «Новости».
В последний раз Россия столкнулась с аварией «Союза» в октябре 2018 года. Тогда ракета-носитель взорвалась сразу после запуска, но корабль с космонавтами отстрелило в сторону от взрыва, они не пострадали. За три года с тех пор все российские запуски проходили без происшествий.
При этом в СССР только с января 1983 года по ноябрь 1984 года провели 185 безаварийных запусков в космос подряд. Поэтому новый рекорд касается только периода современной России после распада Советского союза.
Почитал про этот OneWeb, выделил главное : британская компания связи по спутниковому интернету. ФСБ с РКН были против выделения им частот связи, отозвали заявку , потом что то добавили ( закладочки ) и им разрешили .
Так что , безаварийный запуск спутников это конечно нормально , ну молодцы , че , но спутники эти - херня какая то
А толку от этих закладок? Канал всё равно небезопасный, поверх него своё шифрование.
Экологический фонарь
не силен в вопросах криптографии, особенно на канальном уровне
Классика 2
Выдающееся достижение - столько-то запусков без происшествий по отлаженной со времён царя гороха схеме
Здорово, но звучит, будто это заслуга Рогозина и брошенной ручки Путина
Извините, я наконец-то освоил методику чтения "между строк"
Экологический фонарь
по мне так куда важнее не как до космоса добираются, а что в нем делают.
Какое-то жалкое оправдание, если честно.
Не трожь Дамира, свино-пёс!
Твой парень что ли?
Нет, а что?
Почему ты тогда меня оскорбляешь?
Жаль.
@Zechu Schmitz что тебе не понравилось в моём комментарии? Давай по фактам.
Путин тоже поставил рекорд по президентским срокам подряд.
Эта штука без наземных станций не работает, а на земле все под контролем - врагу ни одной сотки земли не дадим бесплатно.. И ече прикольно - походу Oneweb владеет уже >50 % действующих спутников на орбите.. Куда ФАС смотрит? :)
Oneweb владеет уже >50 % действующих спутников на орбите
Со Starlink перепутали. У России сейчас порядка 170 спутников, Starlink - 1700.
OneWeb по плану - 650 (сейчас - 220).
что это за спутники такие нахер они нужны?
Через них активируется сигнал на чипы, которые вводятся в организм при вакцинации.